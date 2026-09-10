سيلين ديون 2026... عودة تاريخية تروّض المرض وتُشعل ليل باريس

تحت غمام باريسي يشي ببدء الخريف، وتحديداً في سبتمبر (أيلول) 2026، لا تستقبل العاصمة الفرنسية باريس أيقونة الغناء العالمي سيلين ديون، كفنانة عابرة تؤدي طقوس جولة موسيقية، بل تحتضنها كجزء من أسطورة حية تُكتب فصولها المعقدة بدموع الصمود الإنساني. هنا والآن، وهي تقف على أعتاب الثامنة والخمسين من عمرها، يتحول قلب باريس إلى تظاهرة وفاء غير مسبوقة تسبق صعود الديفا الكندية إلى مسرح «بلينيتود أرينا» في نانتير لإطلاق سلسلتها التاريخية المكونة من 16 حفلاً متتالياً بيعت تذاكرها بالكامل في غضون دقائق.

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)

المشهد الحاضر في شوارع باريس يبدو أشبه بملحمة غنائية شعبية، فالمدينة التي أعلنت بلديتها رسمياً عن تنظيم «كاراوكي عملاق» ومجاني يوم الجمعة المقبل في ساحة «معركة ستالينغراد»، تستعد لاستقبال أكثر من 10 آلاف حنجرة ستصدح بأغانيها في الفضاء المفتوح.

طقس جماهيري باريسي وُصف بأنه ديباجة شعبية صاخبة لتعويض الآلاف ممن لم يسعفهم الحظ في اقتناص مقعد داخل الصالة المغلقة، حيث دعت المدينة عشاقها للحضور متدثرين بأكثر إطلالات ديون أيقونية وغرابة: من فساتين السهرة البراقة والنظارات السوداء إلى الشعر المستعار، في دلالة واضحة على أن هذه المرأة، لم تفقد شيئاً من عنفوان حضورها الطاغي، ولا يزال صدى آخر ظهور علني وتاريخي لها في افتتاح أولمبياد باريس 2024 يتردد في الأذهان، حين فاجأت العالم بوقوفها شامخة فوق برج إيفل تشدو بـ«نشيد الحب» لإديث بياف، وسط دموع الملايين، معلنةً هزيمة المرض الذي حاول إسكاتها.

Céline Dion & Paris ❤️Un karaoké géant gratuit et en plein air en hommage à Céline Dion à la veille de son retour sur scène ! RDV le 11/09 à Paris (Place de la Bataille-de-Stalingrad), 2 sessions: 16h & 19h. Inscription gratuite sur https://t.co/6z4xHmC5gH #CelineDion pic.twitter.com/asnWOhfpGO — NewsCelineDion (@NewsDion) September 7, 2026

كما تجمّع أكثر من 2600 شخص في قاعة «غراند ريكس

» (Grand Rex

) في باريس، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، لغناء أشهر أغاني سيلين ديون

في حفل ضخم.

وقبل ثلاثة أيام من الحفل الموسيقي الأول للنجمة الكيبيكية في القاعة الضخمة «بلينيتود أرينا» (Plenitude Arena) في نانتير، وتمكن المعجبون من ترديد روائع سيلين ديون الكلاسيكية مثل: «J'irai où tu iras» (سأذهب حيث تذهب)، و«My heart will go on» (قلبي سيستمر)، وغيرها الكثير.

ليلة الأولمبياد الإعجازية: ذروة التحدي فوق برج إيفل 2024

لم يكن ظهور سيلين ديون في صيف عام 2024 مجرد فقرة فنية في حدث رياضي كوني، بل كان آخر وأعظم ظهور علني لها صدم البشرية بعد سنوات من العزلة الاختيارية المفروضة بسبب مرضها. في تلك الليلة الماطرة، وتحت أنظار المليارات خلف الشاشات، صعدت ديون المسرح وهي مثقلة بآلام «متلازمة الشخص المتصلب» التي تهاجم عضلاتها وأحبالها الصوتية. لكن بمجرد أن صدحت بالنوتة الأولى من أغنية إديث بياف الخالدة، بدا كأن الجسد قد امتثل لأمر الروح.

غنت بكامل طاقتها الأوبرالية المعهودة كأنها تطرد الأرواح الشريرة للمرض من جسدها، ليتحول البرج الباريسي الشهير إلى منارة للأمل، ويصبح ذلك الأداء الأيقوني بمنزلة الجسر البشري والفني السحري الذي عبرت فوقه سيلين بثقة لتصل إلى مواعيد حفلاتها الحالية في عام 2026.

زلزال 1999: أول امرأة تروض وحش «ستاد دو فرانس» بكامل سعتِه

هذه الهستيريا العاطفية التي تبديها الجماهير الفرنسية اليوم تجد بذورها في صفحات التاريخ التي لم تُطوَ بعد. فرنسا لم ولن تنسى صيف عام 1999، حين سُجلت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ العروض الحية، عندما أصبحت سيلين ديون أول فنانة امرأة في التاريخ تعتلي مسرح «ستاد دو فرانس» (Stade de France) بسعة استيعابية كاملة لليلتين متتاليتين.

في تلك الليلة التاريخية، اختارت ديون تصميماً جريئاً بوضع مسرح دائري يتوسط الملعب تماماً، لتقف عارية من المبررات الاستعراضية أمام طوفان بشري مرعب تخطى 90 ألف متفرج في الليلة الواحدة (بإجمالي 180 ألفاً).

كان الملعب يغص بالبشر حتى ضاقت به المدرجات، بينما كانت سيلين تخوض حرباً نفسية مدمرة خلف الكواليس؛ ممزقة بين واجبها المهني كنجمة عالمية، ووجع الفقدان الشديد وهي تتابع المعركة الأولى والشرسة لزوجها وتوأم روحها رينيه أنجيليل ضد مرض السرطان. هناك، صهرت ديون ألمها الخاص وتحول في تلك الليلة إلى طاقة صوتية زلزلت أركان باريس.

أيقونة الغناء العالمي سيلين ديون (أسوشييتد برس)

من طفولة «تشارلمان» الفقيرة إلى بريق «يوروفيجن» والعالمية

بدأت الحكاية من بلدة «تشارلمان» الصغيرة في إقليم كيبك الكندي، حيث وُلدت سيلين كابنة رابعة عشرة لعائلة فنانين يعتصرها الفقر. من صلب ذلك الضيق الشديد، انبعثت حنجرة ماسية لم تكن بحاجة إلا لصياد لآلئ يدرك قيمتها الفطرية. وكان ذلك الرجل هو رينيه أنجيليل، الذي بكى تأثراً فور استماعه لشريطها التجريبي الأول، ورهن منزله الوحيد ليمول أولى خطواتها، ليتحول مع الوقت من مدير أعمال عبقري إلى شريك العمر وقصة الحب الأبدية التي تُوِّجت بزواج أسطوري رصّعته الصحافة العالمية.

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)

وجاء عام 1988 ليمثل المنعطف الدولي الأبرز، حين مثلت سويسرا في مسابقة «يوروفيجن» وأبهرت القارة الأوروبية بأغنية «Ne partez pas sans moi». لكن الطموح الفرنكوفوني لم يكن ليرضى بحدود الجغرافيا، ففي التسعينات، أعادت سيلين صياغة مفهوم الأغنية العالمية، وبلغت الذروة الفنية الكونية عندما التقت مع رؤية المخرج جيمس كاميرون والملحن جيمس هورنر في فيلم «تايتانيك».

تحولت أغنيتها «My Heart Will Go On» إلى نشيد كوني للحب العابر للأزمنة، محطمةً أرقام المبيعات القياسية، لتصبح ديون الصوت الرسمي لأشهر تراجيديا رومانسية في تاريخ السينما.

العصر الفرنكوفوني الذهبي: ثنائية «غولمان» وهندسة الشجن

وإذا كانت العالمية قد صبغت سيلين باللون الإنجليزي والأداء الضخم، فإن هويتها الحقيقية ظل يغذيها الشجن الفرنكوفوني العميق. هذا الجانب الروحي تجسد في تعاونها التاريخي مع الموسيقار الفرنسي العبقري جان جاك غولمان. هذا اللقاء أسفر عن ألبوم «D'eux» عام 1995، والذي لا يزال حتى يومنا هذا الألبوم الناطق بالفرنسية الأكثر مبيعاً في تاريخ الموسيقى على الإطلاق.

نجح غولمان في تجريد سيلين من الأداء الاستعراضي الصاخب، وعلَّمها كيف تغني بهمس وعاطفة ملامسة للروح، مما منح الجمهور روائع مثل «Pour que tu m'aimes encore» التي خلدت اسمها في وجدان الثقافة الفرنسية.

«لنرقص»: نبوءة غولمان المنسية وبيان الصمود الجديد

في حاضر عام 2026، يتجسد الامتداد الطبيعي لهذه التوأمة الموسيقية مع غولمان في روائعها الأحدث، وتحديداً من خلال أغنية «Dansons» (لنرقص) التي أُطلقت في أبريل (نيسان) الماضي لتصبح النشيد الرسمي لهذه العودة التاريخية.

قصة هذه الأغنية تبدو كنوع من النبوءة الفنية المذهلة، إذ صاغ كلماتها وألحانها غولمان في عام 2020 خلال فترة العزل الشامل إبان جائحة كورونا، لتتحدث عن رغبة البشر في الرقص في منازلهم. لكن بقاء الأغنية حبيسة الأدراج لسنوات بسبب أزمة سيلين الصحية، جعل طرحها اليوم يبدو كمصادقة أسطورية مع القدر. فالكلمات التي كُتبت قبل سنوات لتصف حجر العالم (مثل: التصلب، والدوار، والرقص وقوفاً)، تحولت فجأة عند خروجها للنور إلى مرآة شعرية حية وتشخيص دقيق لمعركة سيلين ضد متلازمة الشخص المتصلب.

هذه الأغنية، التي تمثل أول عمل أصلي بالفرنسية للديفا منذ عقد كامل، جاءت بأسلوب الـ«بالاد» الدافئ والهادئ، لتعيد صياغة العهد الإنساني مع الجمهور، حيث تصدح سيلين بهمس عميق ملامس للروح: «لنرقص قبل أن نتصلب، وقبل أن يصيبنا الدوار... لأننا لا يمكننا الرقص إلا وقوفاً».

تحولت الأغنية إلى مانيفستو فني تعلن فيه الديفا أن الموسيقى هي القوة الوحيدة القادرة على ترويض حصار الجسد، وهي ذاتها الأغنية التي ستتناقلها حناجر الآلاف في كاراوكي ساحة ستالينغراد.

معركة الجسد: عندما ترفض الروح روتين الغياب

بين بريق الماضي وتحديات الحاضر، عاشت سيلين ديون فاجعة مزدوجة بفقدان زوجها رينيه ثم بإصابتها بمرضها العصبي القاسي الذي أعلنت عنه عام 2022. غيَّبها المرض لسنوات، وظن كثير من النقاد أن الستار قد أُسدل نهائياً على قيثارة كيبك. إلا أن المقاتلة التي تبلغ من العمر اليوم 58 عاماً، أثبتت في إطلالتها الأسطورية الأخيرة من أعلى برج إيفل، ومن ثم في استعداداتها الحالية، أن الروح لا تصاب بالصلابة.

واجهت الألم، وظهرت في وثائقياتها الأخيرة بلا مساحيق تجميل، لتؤكد لجمهورها أنها تحارب من أجل العودة.

فعودتها في خريف هذا العام عبر بوابة «نانتير» ليست مجرد جولة فنية، بل هي إعلان لانتصار الفن على قسوة البيولوجيا. باريس التي تشدو في الكاراوكي، الجمعة، تستعد، السبت، لتشهد فصلاً جديداً من فصول الخلود، فصلاً تثبت فيه الطفلة الفقيرة القادمة من كيبك، أن الصوت الصادق لا يشيخ، وأن النجم لا ينزل إلا عندما تقرر المَلكة ذلك بنفسها.