آل الشيخ يعلن جائزة لصاحب التذكرة المليون لفيلم «سفن دوجز»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314009-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%B2
آل الشيخ يعلن جائزة لصاحب التذكرة المليون لفيلم «سفن دوجز»
فيلم «سفن دوجز» يواصل حضوره في دور العرض بمختلف أنحاء العالم (هيئة الترفيه السعودية)
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (GEA)، الأربعاء، عن جائزة مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) نقداً لصاحب التذكرة رقم مليون في المملكة لفيلم الأكشن العربي العالمي «سفن دوجز».
ويقترب الفيلم الأعلى مبيعاً في تاريخ السينما العربية، الذي يعرض حالياً بصالات «فوكس سينما» في جميع أنحاء السعودية، من تسجيل التذكرة رقم مليون، في امتداد للإقبال الذي يشهده منذ بدء عرضه محلياً ودولياً.
ويواصل «سفن دوجز»، الذي بدأ طرحه أواخر مايو (أيار) الماضي، حضوره في دور العرض بمختلف أنحاء العالم، حيث انطلقت عروضه قبل أسبوع في الهند، ليعزز بذلك النجاحات التي حققها على المستويين المحلي والإقليمي، ويوسع حضوره بوصفه أحد أبرز الإنتاجات السينمائية العربية ذات الطابع العالمي.
وسجل الفيلم أعلى عدد تذاكر لفيلم عربي سعودي، وأعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ السينما العربية، محققاً أكثر من 3.25 مليون تذكرة عربياً، بإيرادات تجاوزت 24.2 مليون دولار.
ويروي الفيلم قصة ضابط في الإنتربول يدخل في مواجهة مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات، ضمن أحداث تجمع بين الحركة والمطاردات والمواجهات المشوقة.
ويضم العمل نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، وتارا عماد، إلى جانب النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ونجمي السينما الهندية سلمان خان وسنجاي دوت، والممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو.
وفيلم «سفن دوجز» من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.
يبرز قطاع الترفيه السعودي بوصفه أحد القطاعات الواعدة التي أوجدت فرصاً جديدة للنمو، عبر مبادرات وبرامج أسهمت في بناء جيل جديد من الشركات السعودية المتخصصة.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
كانت تطلبه مرتين أو ثلاثاً بالأسبوع... طاهي الأميرة ديانا يكشف عن طبقها المفضلhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314039-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
كانت تطلبه مرتين أو ثلاثاً بالأسبوع... طاهي الأميرة ديانا يكشف عن طبقها المفضل
الأميرة ديانا (أ.ب)
كانت الأميرة ديانا تفضل الأطباق البسيطة والخفيفة، وكان الفلفل الحلو المحشو واحداً من الأطباق التي احتلت مكانة خاصة على مائدتها، حتى إنها كانت تطلب من طاهيها الخاص إعدادها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.
ويقدم تقرير نشره موقع «إيتينغ ويل»، وصفة الفلفل المحشو التي أحبتها الأميرة ديانا، ومكوناتها وطريقة إعدادها، كما رواها طاهيها الخاص دارين ماكغرادي.
الشيف الملكي يكشف عن طبق ديانا المفضل
وكشف دارين ماكغرادي، الشيف الذي عمل لأكثر من 15 عاماً في مطبخ العائلة المالكة البريطانية، أن وصفة الفلفل الحلو المحشو كانت واحدة من الأطباق المفضلة لدى الأميرة ديانا.
وقال ماكغرادي إن «الفلفل الحلو المحشو كان واحداً من أطباقها المفضلة»، مضيفاً أنها «ربما كانت تتناوله مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً».
وأوضح أن الأميرة ديانا لم تكن تتناول لحم البقر على الإطلاق، وكانت تأكل لحم الضأن من حين إلى آخر عندما تستضيف الضيوف. أما في معظم الأوقات، فكانت تفضل الأطباق النباتية، مثل الفلفل المحشو والباذنجان المحشو، إلى جانب الأسماك.
خضراوات وأرز وجبن في وصفة الفلفل المحشو
وفقاً لوصفة ماكغرادي للفلفل المحشو، تتكون المكونات من الفلفل الحلو، وزيت الزيتون، والبصل، والكوسا، والفطر، والأوريغانو، والملح والفلفل، والطماطم، والأرز، والماء، ومرق الدجاج أو الخضراوات، والريحان الطازج، وجبن البارميزان والموزاريلا.
وصفة بسيطة بنكهة صيفية
ومن أبرز ما يميز الوصفة سهولة إعدادها. كما أن ماكغرادي يقول إن تحضيرها يحمل بالنسبة إليه جانباً من الحنين إلى الماضي، إذ قال إن طهي هذا الطبق «يعيد دائماً ذكريات سعيدة».
وفي طريقة التحضير، تُفرّغ حبات الفلفل من الداخل وتُخبز في الفرن، بالتزامن مع طهي خليط الحشوة على الموقد.
وبعد الانتهاء من إعداد الحشوة، توضع داخل حبات الفلفل مع الجبن، ثم يُعاد إدخال الفلفل المحشو إلى الفرن لبضع دقائق إضافية.
وتستخدم الوصفة أيضاً خضراوات صيفية مثل الطماطم والكوسا. وبما أن الأرز يدخل مباشرة في مكونات الحشوة، فإن الطبق لا يحتاج تقريباً إلى طبق جانبي إضافي.
طبق مناسب لعشاء أيام الأسبوع
يمكن أن تكون وصفة الفلفل المحشو إضافة سهلة إلى قائمة العشاء المعتادة خلال أيام الأسبوع، إذ لا تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير، كما يمكن تعديل مكوناتها وإضافة خضراوات أخرى متوافرة في الأسواق.
وبالنسبة إلى محبي وصفات الأميرة ديانا، سبق أن شارك ماكغرادي أيضاً وصفات لأطباق أخرى كانت تفضلها، من بينها البطاطس المشوية، وطبق السلمون الذي كانت تطلب منه إعداده، والشوفان المنقوع الذي أحبته.
وكان ماكغرادي قد تحدث سابقاً عن أن الأميرة ديانا كانت تحب البطاطس المشوية، لكنه كان يحضّرها لها بطريقة مختلفة عن الوصفة التقليدية. وقال إنه كان يغطّي البطاطس ببياض البيض وقليل من البابريكا، ثم يخبزها من دون إضافة الدهون، لتحصل على قشرة مقرمشة مع الحفاظ على طريقة الطهي التي كانت تفضلها ديانا.
أما السلمون، فقال ماكغرادي إن ديانا كانت تتناوله بكثرة، حتى إنها كانت تطلبه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. ومن بين الوصفات التي أحبّتها السلمون المغطى بطبقة مقرمشة من مكسرات الماكاديميا، مع الحمضيات والأعشاب وفتات الخبز. وكان ماكغرادي يقدمه مع البصل والفلفل الحلو المطهوين، ثم يضيف إليهما العسل وعصير البرتقال.
لماذا نشعر بالنعاس بعد الغداء؟ وما علاقته بنوعية الطعام؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5314003-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%9F
لماذا نشعر بالنعاس بعد الغداء؟ وما علاقته بنوعية الطعام؟
الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات أمر شائع (بكسباي)
الشعور بالتعب والنعاس وعدم القدرة على التركيز بعد تناول الوجبات هو أحد الأمور الشائعة لدى العديد من الأشخاص، ويعد النعاس بعد الغداء على وجه الخصوص أمر شائع يرتبط بانخفاض اليقظة الطبيعي بعد الظهر.
فما أسباب النعاس بعد الأكل؟
نوع الطعام
تسبب الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات النعاس للأشخاص بصورة أكبر عند مقارنتها بأنواع الطعام الأخرى.
كمية الطعام
تزداد فرصة إصابة الإنسان بالنعاس بعد الطعام عند تناول كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة
أوقات تناول الطعام
تؤثر الساعة البيولوجية الخاصة بكل إنسان على شعوره بالنعاس بعد تناول الطعام، ومن الطبيعي الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو بعد الظهر، لارتباط هذه الأوقات بانخفاض اليقظة الطبيعي.
الحساسية تجاه الأطعمة
بعض الأشخاص يُصابون بالحساسية جراء تناولهم أنواعاً معينة من الطعام، والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب والنعاس فور امتصاص الجسم للعناصر الموجودة في هذه الأطعمة، حيث يبذل الجسم وجهاز المناعة الطاقة من أجل التخلص من العامل المسبب للحساسية، ممّا يسبب التعب والنعاس.
انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم
يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم والذي يؤدي بدوره إلى دخول البوتاسيوم إلى داخل الخلايا، وبالتالي انخفاض نسبته في الدم. ويؤدي انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم إلى شعور الإنسان بالتعب بعد تناول الطعام.
كيفية التخلص من الشعور بالنعاس
هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من الشعور بالنعاس بعد الأكل، ومنها:
ممارسة التمارين الرياضية تُساعد في التخلص من التعب وتحفز النشاط.
التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق في أوقات النهار.
علاقة النعاس بنوعية الطعام
تزداد حدة النعاس عند تناول الوجبات الكبيرة والغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة، لأنها قد تسبب تقلبات سريعة في سكر الدم. أما الوجبات المتوازنة التي تحتوي على البروتين مع الألياف والدهون الصحية فقد تساعد على تجنب الشعور بالخمول.
منى زكي تدافع عن نفسها في قضية «الحجز على أموالها»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5313997-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
منى زكي تدافع عن نفسها في قضية «الحجز على أموالها»
الفنانة المصرية منى زكي (حسابها على إنستغرام)
بعد تسبب أخبار صحافية تفيد بالحجز على أموالها في 3 بنوك، وصعود اسمها إلى صدارة «الترند» في مصر الأربعاء، تخلت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها خلال الساعات الماضية، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن استيائها من «صيغة البيان» الذي أصدره محامي مشتري شقتها السابقة بالمهندسين بالجيزة، إذ اتهمته بـ«الإساءة إليها»، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لأحكام القضاء.
وردت زكي على الأخبار التي تؤكد الحجز على أموالها في 3 بنوك، وإلزامها بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 51 جنيهاً مصرياً) بسبب نزاع قضائي حول شقة باعتها في حي المهندسين بالجيزة. عبر بيان صحافي أصدرته مساء الأربعاء.
وقالت منى زكي إن «الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات مضت، عندما فوجئ مشتري شقة منى زكي بأن الوحدة محل النزاع القانوني كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض مالي حصلت عليه الشركة المالكة للعقار».
وأضافت الفنانة المصرية في بيانها: «في بداية عام 2023 تم بيع الشقة بأقل من نصف سعرها لمراعاة أن هناك رهناً على العقار بأكمله وأن الشقة لها نصيب في هذا الرهن، إضافة إلى أنها بحسن النية قد اتخذت ما يلزم الشركة بسداد مديونيتها حتى يطمئن المشتري».
واستكملت منى زكي بيانها، بأنها «كانت تسعى في سبيل إلزام الشركة بالتسوية مع البنك الدائن، وذلك يبين من البند السابع من العقد المؤرخ 25 - 1 – 2023، وبعده فوجئت بأن المشتري قام دون علمها بسداد مديونية البنك لفك الرهن مما أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن وبينها لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها».
ولفتت إلى أن «المشتري قام كذلك برفع دعوى ضدها لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، وكأنه أجبرها على أداء الرهن وهي غير ملزمة، وأنه بذلك قد أفاد الشركة الراهنة المدينة دون مراعاة لما قدمته عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابياً بإلزامها بأداء قيمة الرهن بأكثر من 3 ملايين جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض». على حد تعبيرها.
وفور علمها بالحكم أقامت منى زكي الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهالها لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه، مشيرة إلى أن «بيان الطرف الآخر قد أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة منها إلا أن دفاعها قد أقام طعناً بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق وما زال منظوراً أمام محكمة النقض ولم تحدد الجلسة الموضوعية بعد» بحسب وصفها.
واتهمت منى زكي الطرف الآخر بـ«الإثارة وصياغة بياناته بصورة مسيئة لها، وهي التي تحرص دائماً على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة إلى جانب السمعة الطيبة لها في الحياة العامة وبين زملائها، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء». وفق تعبيرها.
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد سريع من محامي مشتري الوحدة محل النزاع القضائي للتعليق على بيان منى زكي.
وفنياً، تنتظر منى زكي عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية «طالع نازل» عبر منصة «شاهد» قريباً، كما يعرض لها حالياً بالسينمات فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي.