آل الشيخ: مسلسل «الأمير» بصمة في تاريخ المحتوى العربيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5312158-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
آل الشيخ: مسلسل «الأمير» بصمة في تاريخ المحتوى العربي
نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي شاركوا في مسلسل «الأمير» الذي سيُعرض عام 2027 (هيئة الترفيه)
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، انتهاء تصوير مسلسل «الأمير»، أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية المرتقبة، ومن المقرر عرضه خلال العام المقبل.
وأكد آل الشيخ، في منشور عبر حسابه بمنصة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، أن مسلسل «الأمير» يعد عملاً مختلفاً، وبصمة في تاريخ المحتوى العربي، والجمهور سيكون على موعد معه على الشاشة قريباً، وقال: «انتظرونا... القادم أجمل».
وقدَّم رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، بمناسبة اليوم الأخير من التصوير، شكره للنجم أحمد عز والفنانين والفنيين والعاملين الذين شاركوا في إنجاز المسلسل، مثمّناً الجهود التي بذلها فريق العمل طوال مراحل الإنتاج، والمخرج العالمي ستيفن هوبكنز.
وتدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة وسط شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، بعدما يتغلغل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالمياً. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط سلسلة من الخيانات والمصالح المتضاربة التي تزيد مهمته تعقيداً.
ويجمع المسلسل، الذي ترعاه هيئة الترفيه، بين الأكشن والتشويق والبعد الإنساني المرتكز على العلاقات العائلية، في معالجة بصرية سينمائية تهدف إلى تقديم تجربة درامية بمستوى إنتاجي عالمي.
وتنقلت عمليات التصوير التي انطلقت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بين مواقع متعددة، شملت استوديوهات «الحصن بيغ تايم» في الرياض، بوصفها أحد أحدث مرافق الإنتاج بالمنطقة المجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب أماكن في القاهرة.
ويتولى بطولة «الأمير» النجم أحمد عز، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، بينهم أمينة خليل وسامي الشيخ (مصر)، وتوبا بويوكستون ومريم أوزرلي (تركيا)، وبيدرو ألونسو (إسبانيا)، وبطل «بليكي بليندر» النجم بول أندرسون (بريطانيا).
والعمل من إنتاج استوديوهات «صلة» و«إم بي سي شاهد»، وإخراج العالمي ستيفن هوبكنز، وكتب السيناريو صلاح الجهيني، وسيُعرض حصرياً على منصة «شاهد» عام 2027، مع تقديمه على الشاشة بترجمة إنجليزية.
كرّم أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي شركة «التضامنية»، تقديراً لإنجازها مشروع «تطوير المشهد الحضري للطرق النموذجية».
«الشرق الأوسط» (جدة)
معرض أثري يبرز روائع الفن الإسلامي بمتحف الحضارة المصريةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5312147-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
معرض أثري يبرز روائع الفن الإسلامي بمتحف الحضارة المصرية
يضم المعرض العديد من القطع الأثرية من العصر الإسلامي (متحف الحضارة المصرية)
ضمن الاحتفالات التي تقيمها مؤسسات ثقافية وسياحية مصرية عدَّة بمناسبة المولد النبوي الشريف، نظَّم المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، فعالية ثقافية وفنية تحت عنوان «نور الهدى... سيرته وأخلاقه»، وفي إطار حرص المتحف على تعزيز الوعي بالتراث المادي وغير المادي لدى مختلف فئات المجتمع.
تضمَّنت الفعالية معرضاً أثرياً مؤقتاً، أُقيم بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بقاعة النسيج المصري، يضم مجموعة متميزة من روائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية المرتبطة بفنون وثقافة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفق بيان للمتحف.
وأكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم معرض «نور الهدى... سيرته وأخلاقه» يأتي في إطار توجه المتحف نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المتاحف المصرية، بما يُسهم في تبادل الخبرات وإتاحة المقتنيات المتحفية أمام الجمهور في سياقات عرض جديدة ومتنوعة.
وأضاف، خلال افتتاح المعرض أن «المتحف يحرص على الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية والثقافية، ومشاركة الشعب المصري احتفالاته المختلفة، بما يسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بالمتاحف، ورفع مستوى الوعي الأثري والثقافي لديهم».
وأوضح أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تلقي الضوء على جانب من روائع الفن الإسلامي، من خلال مجموعة متنوعة من التحف والمقتنيات، من بينها المشغولات المعدنية، واللوحات الخشبية، ونماذج من الفنون الخزفية والفخارية، نُفذت بأساليب وتقنيات فنية متعددة تعكس ثراء الفنون الإسلامية وتنوعها، وما تتميز به من جماليات وقيم تاريخية وثقافية.
وقال الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن «التعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفن الإسلامي يأتي في إطار حرص المتحفين على إبراز جوانب من التراث والحضارة الإسلامية».
وأوضح الدكتور سيد أبو الفضل، مدير إدارة العرض المتحفي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن من أبرز القطع الأثرية المعروضة قطعة خزفية مزخرفة بكتابات من القرآن الكريم، تحمل لفظ الجلالة واسم النبي، صلى الله عليه وسلم، وفي أركانها الأربعة أسماء الخلفاء الراشدين، إلى جانب مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الفنون الإسلامية وثقافة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما يتيح للزائر التعرف على تاريخ هذه المناسبة وأشكال الاحتفال بها عبر العصور.
وعلى هامش المعرض، شهدت الفعالية برنامجاً فنياً متنوعاً تضمن الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية المصرية والقصائد الدينية إلى جانب عروض العرائس والتنورة المخصصة للأطفال، والتي قدمتها مؤسسة «هوب سيتي».
وتضمَّن المعرض لوحة بها جزء من بردية عليها كتابة عربية بالمداد الأسود على الوجهين لحديث نبوي شريف (من مجموعة هنري أمين عوض) يعود تاريخها للقرن الثاني أو الثالث الهجريين/ الثامن أو التاسع الميلاديين.
وتُعرض هذه القطعة ضمن مقتنيات المعرض الأثري المؤقت المقام بقاعة النسيج المصري، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، وذلك بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي.
وأبرزها المتحف على صفحته بـ«فيسبوك» معلقاً عليها بأن «الأحاديث النبوية هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة، وكل ما أقره في حياته، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، فهي تشرح آيات القرآن الكريم، وتوضح أحكامه، وتقدم القدوة الحسنة للأخلاق والعبادات لتنظيم حياة الإنسان».
القصة الكاملة تتناول جرائم حقيقية (الملصق الترويجي للمسلسل)
أثارت حكاية «لعبة جهنم»، ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، تفاعلاً كبيراً عقب عرضها عبر منصة «شاهد»، الخميس، وتصدَّرت مؤشرات البحث على موقع «غوغل» في مصر، الجمعة. كما أشادت تعليقات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل الحكاية ومعالجتها الدرامية وإخراجها، فضلاً عن الأداء التمثيلي المتقن لفريق العمل.
وتستند أحداث «لعبة جهنم» إلى جريمة واقعية وقعت في مصر وشغلت الرأي العام قبل عامين. ويجسّد محمد فراج شخصية «علاء»، التي تحمل تناقضات عدة وتتأرجح بين الخير والشر؛ إذ يضطر إلى بيع كليته وسرقة أحد المساجد، حتى لا يُفتضح أمره أمام أهالي منطقته بعد تعرّضه للتهديد، قبل أن يُطلب منه تنفيذ جريمة وحشية عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي كبير.
وبالتزامن مع عرض حكاية «لعبة جهنم»، التي يؤدي بطولتها محمد فراج وعمر رزيق والطفل منذر مهران، وهي من تأليف نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري، كشف المنتج المصري مجدي الهواري عن كواليس إنتاج «القصة الكاملة... دراما». وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «منذ عامين، أعلنت عن مشروع (القصة الكاملة)، وهو عمل درامي مستوحى من حلقات صانع المحتوى سامح سند. ورأيت في هذه الصيغة حكايات حقيقية تتحوَّل إلى أعمال درامية؛ لكل حكاية صنّاعها وروحها وأبطالها، لكن يجمعها عالم واحد وهوية واحدة، مع اختلاف البصمة».
وعن سبب عرض «القصة الكاملة» خارج الموسم الدرامي الرمضاني، قال الهواري لـ«الشرق الأوسط»: «العمل لا يصلح للعرض في الموسم الرمضاني، والخبرة علّمتني متى يُطرَح العمل. ولدينا مثل يقول: (حُسن السوق ولا حُسن البضاعة). وثقافة الموسم الرمضاني في العالم العربي تميل عادةً إلى الأعمال التجارية، وليس إلى الأعمال ذات القيمة الفنية، خصوصاً عندما تتناول جريمة».
واستكمل الهواري حديثه قائلاً: «رأيي لا يقلّل من أعمال الموسم الرمضاني؛ فقد قدَّمت من قبل مسلسلات مثل (مزاج الخير) و(الزوجة الرابعة)، وحقّقا نجاحاً جماهيرياً واسعاً، لكن صناعة الدراما في العالم كله تقوم على توزيع الأعمال، وفقاً لتصنيفاتها، على مواسم العرض المختلفة».
ويرى مجدي الهواري أن «عرض (القصة الكاملة) في موسم رمضان لم يكن ليحقق النجاح الواسع الذي حققه عقب عرض الحكاية الأولى، وربما كانت ستتفوق عليه أعمال أخرى».
وعن رأيه في ردود الفعل على حكاية «لعبة جهنم»، أكد الهواري أن «تفاعل الجمهور مع القيمة الاجتماعية والتوعوية للعمل، وخوف الآباء على أبنائهم من الانعزال عن العائلة والانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم وعي الأبناء بالمخاطر المحتملة، أمور تعني لي الكثير».
وعن أسباب حماسه، بصفته منتجاً وصانع صيغة «القصة الكاملة... دراما»، لتقديم العمل، أوضح الهواري أن من بين دوافعه توعية الناس بالعِبر المستخلصة من القصص الحقيقية والجرائم التي وقعت، تفادياً لتكرارها، إلى جانب صناعة صيغة درامية وفق معايير دولية قابلة للتصدير. وأضاف: «للأسف، لا يوجد لدينا فكر يقوم على تصدير الصيغ الفنية، ودائماً ما نستوردها».
ينتمي مسلسل «القصة الكاملة» إلى فئة الأعمال الدرامية المستوحاة من جرائم واقعية، وتستند فكرته إلى قضايا وجرائم حقيقية تناولها صانع المحتوى المصري سامح سند عبر برنامجه «القصة الكاملة» على مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم العمل حكايات منفصلة أخرى ستُعرض تباعاً، من بينها «ما لم يُحك عن بني مزار» و«جنة إبليس».
وتعليقاً على تناول الدراما المصرية جرائم واقعية، أكدت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله أن «الدراما تستوعب الأشكال والقصص كافة، وأن عرض الجرائم الواقعية على الشاشة من خلال معالجة فنية مختلفة ومثيرة أمر طبيعي في العالم كله؛ فالمجتمع لا يتكوّن من أشخاص أسوياء فقط، بل يضم أنماطاً عدة يجب عرضها أمام الناس بسلبياتها وإيجابياتها».
ورفضت خير الله، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، الانتقادات التي ترى أن إظهار الجرائم في الأعمال الفنية يسيء إلى المجتمع، مؤكدة أن «هذا النوع من الدراما، بما يحمله من إثارة وأحداث مشوّقة، يجذب الجمهور على نطاق واسع، وأن حكاية (لعبة جهنم) مثيرة للغاية».
وإلى جانب الإشادة بالجوانب الفنية في «لعبة جهنم»، لاقى تنويه صنّاع العمل استحساناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أنه «لم يتعرَّض أي حيوان للأذى خلال التصوير، وأن أي مشهد قد يوحي بغير ذلك نُفِّذ باستخدام وسائل فنية وتقنيات تمثيلية فقط، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والرفق بالحيوان».
تامر عاشور يشعل «عبادي الجوهر» في ليلة «كاملة العدد»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5312133-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
تامر عاشور يشعل «عبادي الجوهر» في ليلة «كاملة العدد»
تامر عاشور في موسم جدة (بنش مارك)
أشعل المطرب المصري تامر عاشور مسرح «عبادي الجوهر»، خلال الحفل الذي احتضنه موسم جدة ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة استطاع عاشور أن يجتذب جمهوراً سعودياً من العائلات والشباب من الجنسين، الذين شاركوه الغناء في الحفل الذي أُقيم مساء الخميس، بتنظيم «بنش مارك»، ونقلته على الهواء قناة «إم بي سي مصر». وخاطب عاشور الجمهور في مستهل ظهوره على المسرح قائلاً: «وحشتوني جداً جداً... جاهزين نغني مع بعض؟ يلا بينا».
وقاد الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، واختار عاشور أغنيته «عشت معاك حكايات» لتكون ضربة البداية، بما تحمله من مشاعر رومانسية، وقد رددها معه الجمهور. والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع أحمد عبد السلام. وتنقّل بعدها بين عدد كبير من الأغنيات الجديدة التي صدرت ضمن أحدث ألبوماته «مراية الحب»، الذي طرحه هذا الصيف، كما قدّم مجموعة من أغنياته السابقة، إضافة إلى غنائه «ميدلي» من ألحانه التي قدّمها لكبار المطربين والمطربات، ثم قدّم أغنيته الثانية في الحفل «أنا هاجي على نفسي»، التي جاءت على النقيض من سابقتها، وحملت قراراً بـ«الفرار من الحب»، ويقول فيها: «أنا هاجي على نفسي وهبعد يمكن أنسى هواك، عشان ملقتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي».
وتواصلت أغنياته بين مشاعر الحب الكبير، على غرار «قربك سر الفرحة»، و«غيابك طال»، و«تسلم»، و«ولاد الحلال»، وبين نهايات الحب الميلودرامية، ومنها «وصولي»، و«هيجيلي موجوع»، و«وأرجع لحبك ليه»، و«الركّ على النية».
وحظيت بعض الأغنيات بتفاعل لافت من الحضور، من بينها «هيجيلي موجوع»، التي تحمل نبرة شجن؛ إذ غنّاها عاشور في بداية الحفل، ثم أعاد تقديمها قبيل نهايته بناءً على طلب الجمهور. والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ويقول فيها: «هيجيلي موجوع، دموعه في عينيه تعباه، هديله أسبوع، هييجي بعدها ندمان».
وواصل عاشور الغناء من دون توقف، مشعلاً حماسة الجمهور في المسرح الذي رفع لافتة «كامل العدد». وفي ختام الحفل، وجّه الشكر إلى الفرقة الموسيقية والمايسترو هاني فرحات وشركة «بنش مارك»، قبل أن يقدّم أغنية «تملي»، التي وقف الجمهور وردّدها معه. والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان نواف عبد الله، ويقول في مطلعها: «إحنا هنرتاح لو راحوا، سيبهم يمكن يرتاحوا، مين فينا فضل في جراحه؟ دول ناس لازم ننساهم...».
وتحدّث تامر عاشور، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن كيفية اختيار برنامج الحفل ومَن يساعده في هذه المهمة، قائلاً: «لا أعتمد على نفسي فقط في اختيار الأغنيات، بل أرصد التفاعل معها في الحفلات السابقة، وأسأل الجمهور قبل الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على ذلك، أختار الأغنيات بمشاركة الجمهور، مما يشعرني بأن ثمة توافقاً بيننا؛ كونهم اختاروا معظم الأغنيات».
وأضاف: «الكلام لا يفي الجمهور السعودي حقه؛ فهو جمهور عظيم، وأحب أن أكون بين أفراده»، لافتاً إلى أن أغنيات عدة حظيت بتفاعل كبير، من بينها «الميدلي»، و«هيجيلي موجوع»، و«تسلم»، وأغنيات أخرى، وقال: «أبهرني حفظ الجمهور كلماتها وتفاعله معها».
وبحسب الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، فإنه «لا يوجد مطرب يقف على المسرح ويغني لمدة ساعتين ونصف الساعة إلا إذا كان سعيداً بتفاعل الجمهور». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «شهد حفل أمس تفاعلاً لافتاً من الجمهور السعودي، الذي يحفظ أغنيات تامر عاشور ويرددها معه، وهذا التفاعل الكبير يدفع المطرب إلى مواصلة الغناء بحماس على المسرح».
وأشار إلى أن «حفلات تامر عاشور في السعودية تكون دائماً كاملة العدد، وحفل أمس نجح بكل المقاييس، سواء من حيث أداء تامر، أو تفاعل الجمهور، أو حالة الإبهار على المسرح، وكذلك أداء الفرقة الموسيقية؛ فقد تضافرت جميع العناصر لتقديم حفل ناجح بلا جدال».
ولفت السيد إلى ميزة أخرى يتمتع بها عاشور، وهي تقديمه، في حفلاته، «ميدلي» من الأغنيات التي لحّنها لعدد من المطربين، من بينهم أنغام وعمرو دياب وبهاء سلطان، والتي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب. وقال الناقد المصري إن «تامر عاشور يُعدّ واحداً من أنجح خمسة ملحنين في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لبراعته في تقديم الألحان الدرامية التي لا يجيدها كثيرون مثله».