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العالم العربي الخليج

السعودية: مؤسسة «إحسان» تناقش تعزيز العمل الخيري

مجلس الأمناء أكد خلال اجتماعه الأول ترسيخ الاستدامة والحوكمة

مجلس أمناء مؤسسة «إحسان» أكد اتجاهها نحو تعظيم أثر العطاء وتمكين القطاع غير الربحي (واس)
مجلس أمناء مؤسسة «إحسان» أكد اتجاهها نحو تعظيم أثر العطاء وتمكين القطاع غير الربحي (واس)
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السعودية: مؤسسة «إحسان» تناقش تعزيز العمل الخيري

مجلس أمناء مؤسسة «إحسان» أكد اتجاهها نحو تعظيم أثر العطاء وتمكين القطاع غير الربحي (واس)
مجلس أمناء مؤسسة «إحسان» أكد اتجاهها نحو تعظيم أثر العطاء وتمكين القطاع غير الربحي (واس)

ناقش مجلس أمناء «مؤسسة إحسان للعمل الخيري» السعودية، خلال اجتماعه الأول، الخميس، مستهدفاتها في تعزيز العمل الخيري وتوسيع فرص التبرع، ورفع كفاءة القطاع غير الربحي، وترسيخ الاستدامة والحوكمة.

وبحث المجلس برئاسة الدكتور ماجد القصبي، ضمن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، دعم البرامج والخدمات الوطنية ذات الصلة بالعمل الخيري، بما يسهم في تعزيز تجربة المتبرعين والمستفيدين، وتعظيم أثر العطاء.

وأشار المجلس إلى استمرار سياسة المؤسسة الراسخة منذ إنشاء منصة «إحسان» في عدم استقطاع أي مبالغ من تبرعات المحسنين، بما يضمن وصول التبرعات كاملة إلى مستحقيها.

وأكد ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة، بالاستفادة من الصلاحيات الأوسع والمرونة التي يتيحها الإطار المؤسسي الجديد، بما يمكّن المؤسسة من مواكبة التطورات والمتغيرات في القطاع غير الربحي، وتعزيز كفاءة أعمالها وخدماتها.

وتتجه «إحسان» خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم أثر العطاء وتمكين القطاع غير الربحي، من خلال توظيف التقنية والابتكار، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ورفع كفاءة منظومة العمل الخيري.

وستسهم تلك الجهود في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتحقيق أثر أكثر استدامة، وترسيخ دور «إحسان» كمُمكّن للعمل الخيري، ومحفز للابتكار بالقطاع غير الربحي، وجسر للتكامل بين مختلف الجهات، بما يرفع كفاءة العمل ويعظّم أثر العطاء.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمناء المهندس أحمد الراجحي، والأعضاء: الدكتور عبد الله الغامدي، ومحافظ هيئة الأوقاف عماد الخراشي، والمهندس عبد الرحمن الرويتع، وأديب الزامل، والأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، والدكتور عبد الرحمن الخلف، وعماد المهيدب.

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العالم العربي الخليج

السعودية: وفاة مقيم وإصابة اثنين بسقوط شظايا مسيَّرة في الطائف

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السعودية: وفاة مقيم وإصابة اثنين بسقوط شظايا مسيَّرة في الطائف

الدفاع المدني أعلن أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية (واس)
الدفاع المدني أعلن أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، وفاة مقيم وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية، مشيراً إلى أن حالة الأخير حرجة.

أسفر الحادث عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات (واس)

وأضاف أن الحادث أسفر كذلك عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مبيناً أن الجهات المختصة نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان «الدفاع المدني» قد أعلن الثلاثاء، إطلاق الإنذار المبكر في جدة وينبع والطائف وأبها وجازان والعلا ومكة، قبل أن يؤكد لاحقاً زوال الخطر في جميع المدن التي شملتها التنبيهات.

أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات (واس)

وتزامنت التطورات مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، جراء اعتداءات حوثية استهدفت، الاثنين، مدن خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن استمرار هذه الاعتداءات المتعمدة والمتكررة يؤكد نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشدداً على أن قيادة التحالف ستتعامل معها «بمسؤولية وحزم» لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين.

مبنى متضرر إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية

وأكد المالكي أن التحالف سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين، ومواجهة ما وصفه بنهجهم «العدائي والمتطرف»، بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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الحوثيين السعودية
العالم العربي الخليج

تركيا تندد بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة وتطالب بوضع حد لهجماتهم

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
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تركيا تندد بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة وتطالب بوضع حد لهجماتهم

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)

نددت تركيا بشدة بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة وبالأعمال الأخرى التي قامت بها الجماعة، عادّةً أنها لا تشكّل فقط تهديداً للأمن الإقليمي بل تؤثر سلباً على طرق التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة استهداف الحوثيين مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة، مؤكدةً دعم تركيا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، وتضامنها معها.

واستنكرت وزارة الدفاع التركية هجمات الحوثيين، و‌نددت بأعمالهم ‌الأخرى ⁠تجاه السعوددية، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد ⁠استقرار المنطقة، لافتةً إلى أن استمرار ‌تهديداتهم في البحر الأحمر ومضيق باب ‌المندب يؤثر سلباً ليس فقط ⁠على ⁠الأمن الإقليمي، بل أيضاً على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الخميس: «إننا ندين الأعمال التي نفّذها الحوثيون، بما في ذلك الهجوم بطائرة مسيّرة استهدف السعودية في نهاية الأسبوع الماضي، ونُشدد على ضرورة وضع حدّ فوري لمثل هذه الأعمال التي لا تُهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي أيضاً».

أعمال غير مقبولة

وأدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء، بشدة استهداف الحوثيين مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة، مؤكدةً دعم تركيا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، وتضامنها معها. وجدد البيان دعوة تركيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، والامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر بدرجة أكبر.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لصحافيين أتراك نُشرت الأربعاء، أن محاولة استهداف السعودية من الجنوب والشمال على حدٍّ سواء، من مهاجمين متمركزين في العراق، «أمر غير مقبول». وأوضح أن هذه المحاولات لا تهدف فقط إلى الإضرار بالسعودية وحدها وإنما بالمنطقة أيضاً، وأنه لا يمكن الوقوف بلا مبالاة تجاهها. وأشار إلى أن تركيا تتصرف بما يتماشى مع روح «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، وأن المباحثات الفنية بين أطراف الاتفاقية (السعودية وباكستان وتركيا) تتركز حالياً على مسائل من قبيل هيكل المقر العام للحلف وعدد الموظفين فيه.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن «اتفاقية مكة» تُنفّذ أنشطة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتقوية القدرات الدفاعية بالتنسيق بين الدول الثلاث؛ ويستمر العمل على إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف بينها.

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العالم العربي الخليج

إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
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إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)

عبَّرت دول ومنظمات عربية وإسلامية عدة، عن إدانتها لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت مساء الثلاثاء طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وجرى تدميرها في جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

ولقي استهداف مكة المكرمة بهذا الهجوم إدانات واسعة من باكستان والأردن وقطر والكويت ومصر والبحرين واليمن والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. كما عبّرت هذه الدول والمنظمات العربية والإسلامية عن تضامنها الكامل مع السعودية ورفضها استهداف أراضي المملكة وانتهاك سيادتها.

بدوره، بيّن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، اللواء تركي المالكي، أن «هذه المحاولة العدائية والإرهابية هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة»، واصفاً العمل بالمُشين، في محاولة استهداف مَهبط الوحي وأرض الرسالة ومَهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وشدّدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

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