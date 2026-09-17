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السعودية: وفاة مقيم وإصابة اثنين بسقوط شظايا مسيَّرة في الطائف

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السعودية: وفاة مقيم وإصابة اثنين بسقوط شظايا مسيَّرة في الطائف

الدفاع المدني أعلن أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية (واس)
الدفاع المدني أعلن أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، وفاة مقيم وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الشظايا تسببت في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية، مشيراً إلى أن حالة الأخير حرجة.

أسفر الحادث عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات (واس)

وأضاف أن الحادث أسفر كذلك عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مبيناً أن الجهات المختصة نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان «الدفاع المدني» قد أعلن الثلاثاء، إطلاق الإنذار المبكر في جدة وينبع والطائف وأبها وجازان والعلا ومكة، قبل أن يؤكد لاحقاً زوال الخطر في جميع المدن التي شملتها التنبيهات.

أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات (واس)

وتزامنت التطورات مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، جراء اعتداءات حوثية استهدفت، الاثنين، مدن خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن استمرار هذه الاعتداءات المتعمدة والمتكررة يؤكد نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشدداً على أن قيادة التحالف ستتعامل معها «بمسؤولية وحزم» لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين.

مبنى متضرر إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية

وأكد المالكي أن التحالف سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين، ومواجهة ما وصفه بنهجهم «العدائي والمتطرف»، بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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تركيا تندد بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة وتطالب بوضع حد لهجماتهم

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
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تركيا تندد بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة وتطالب بوضع حد لهجماتهم

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية)

نددت تركيا بشدة بمحاولة الحوثيين الهجوم على مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة وبالأعمال الأخرى التي قامت بها الجماعة، عادّةً أنها لا تشكّل فقط تهديداً للأمن الإقليمي بل تؤثر سلباً على طرق التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة استهداف الحوثيين مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة، مؤكدةً دعم تركيا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، وتضامنها معها.

واستنكرت وزارة الدفاع التركية هجمات الحوثيين، و‌نددت بأعمالهم ‌الأخرى ⁠تجاه السعوددية، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد ⁠استقرار المنطقة، لافتةً إلى أن استمرار ‌تهديداتهم في البحر الأحمر ومضيق باب ‌المندب يؤثر سلباً ليس فقط ⁠على ⁠الأمن الإقليمي، بل أيضاً على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الخميس: «إننا ندين الأعمال التي نفّذها الحوثيون، بما في ذلك الهجوم بطائرة مسيّرة استهدف السعودية في نهاية الأسبوع الماضي، ونُشدد على ضرورة وضع حدّ فوري لمثل هذه الأعمال التي لا تُهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي أيضاً».

أعمال غير مقبولة

وأدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء، بشدة استهداف الحوثيين مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة، مؤكدةً دعم تركيا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، وتضامنها معها. وجدد البيان دعوة تركيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، والامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر بدرجة أكبر.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لصحافيين أتراك نُشرت الأربعاء، أن محاولة استهداف السعودية من الجنوب والشمال على حدٍّ سواء، من مهاجمين متمركزين في العراق، «أمر غير مقبول». وأوضح أن هذه المحاولات لا تهدف فقط إلى الإضرار بالسعودية وحدها وإنما بالمنطقة أيضاً، وأنه لا يمكن الوقوف بلا مبالاة تجاهها. وأشار إلى أن تركيا تتصرف بما يتماشى مع روح «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، وأن المباحثات الفنية بين أطراف الاتفاقية (السعودية وباكستان وتركيا) تتركز حالياً على مسائل من قبيل هيكل المقر العام للحلف وعدد الموظفين فيه.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن «اتفاقية مكة» تُنفّذ أنشطة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتقوية القدرات الدفاعية بالتنسيق بين الدول الثلاث؛ ويستمر العمل على إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف بينها.

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العالم العربي الخليج

إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
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إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)

عبَّرت دول ومنظمات عربية وإسلامية عدة، عن إدانتها لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت مساء الثلاثاء طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وجرى تدميرها في جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

ولقي استهداف مكة المكرمة بهذا الهجوم إدانات واسعة من باكستان والأردن وقطر والكويت ومصر والبحرين واليمن والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. كما عبّرت هذه الدول والمنظمات العربية والإسلامية عن تضامنها الكامل مع السعودية ورفضها استهداف أراضي المملكة وانتهاك سيادتها.

بدوره، بيّن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، اللواء تركي المالكي، أن «هذه المحاولة العدائية والإرهابية هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة»، واصفاً العمل بالمُشين، في محاولة استهداف مَهبط الوحي وأرض الرسالة ومَهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وشدّدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

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العالم العربي الخليج

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
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محمد بن سلمان وماكرون يبحثان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الخميس.

وبحث الزعيمان، خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ماكرون، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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