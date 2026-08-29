الصبحي والحربي يخطفان جائزة «كملنا» للبلوت

اختتمت بطولة «كمّلنا» للبلوت منافساتها، في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، بعد سلسلة من التصفيات الإلكترونية عبر تطبيق «كمّلنا» شهدت مشاركة نحو 160 ألف لاعب ولاعبة.

وشهدت النهائيات حضورًا جماهيريًا وتنافسًا قويًا بين المتأهلين، الذين خاضوا مواجهات مباشرة في أجواء حماسية، قبل أن تُختتم المنافسات بتتويج أصحاب المراكز الثمانية الأولى.

وحصل صاحبا المركز الأول سامي الصبحي ومحمد الحربي على 25 ألف ريال لكل منهما، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 150 ألف ريال.

️| اللاعبان سامي الصبحي ومحمد الحربي، صاحبا المركز الأول، في حديثهما لـ«الشرق الأوسط»:-كانت المنافسة شرسة، وواجهنا فرق قوية، ولم نصل إلى هذا المركز إلا بتوفيق من الله. pic.twitter.com/U07tTBnirT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 29, 2026

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، وصف الصبحي والحربي المنافسة بأنها شرسة، مؤكدين أنهما واجها فرقًا قوية، وأن الوصول إلى المركز الأول جاء «بتوفيق من الله».

من جانبه، أوضح محمد الهاشمي، مسؤول قسم التسويق، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة وصلت إلى 160 ألف لاعب ولاعبة، مشيرًا إلى أن إجمالي جوائز المنافسات بلغ 150 ألف ريال.

️| محمد الهاشمي، مسؤول قسم التسويق في بطولة كملنا للبلوت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- وصل عدد المشاركين إلى 160 ألف لاعب ولاعبة، فيما بلغت قيمة الجوائز 150 ألف ريال. pic.twitter.com/1BFhK3v4Dx — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 29, 2026

وتأتي البطولة امتدادًا للحضور المتنامي للبلوت ضمن المنافسات المنظمة في السعودية، في ظل الإقبال الكبير على اللعبة والمشاركة في بطولاتها.