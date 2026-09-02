لماذا نشعر بالنعاس بعد الغداء؟ وما علاقته بنوعية الطعام؟

الشعور بالتعب والنعاس وعدم القدرة على التركيز بعد تناول الوجبات هو أحد الأمور الشائعة لدى العديد من الأشخاص، ويعد النعاس بعد الغداء على وجه الخصوص أمر شائع يرتبط بانخفاض اليقظة الطبيعي بعد الظهر.
فما أسباب النعاس بعد الأكل؟
نوع الطعام
تسبب الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات النعاس للأشخاص بصورة أكبر عند مقارنتها بأنواع الطعام الأخرى.
كمية الطعام
تزداد فرصة إصابة الإنسان بالنعاس بعد الطعام عند تناول كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة
أوقات تناول الطعام
تؤثر الساعة البيولوجية الخاصة بكل إنسان على شعوره بالنعاس بعد تناول الطعام، ومن الطبيعي الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو بعد الظهر، لارتباط هذه الأوقات بانخفاض اليقظة الطبيعي.
الحساسية تجاه الأطعمة
بعض الأشخاص يُصابون بالحساسية جراء تناولهم أنواعاً معينة من الطعام، والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب والنعاس فور امتصاص الجسم للعناصر الموجودة في هذه الأطعمة، حيث يبذل الجسم وجهاز المناعة الطاقة من أجل التخلص من العامل المسبب للحساسية، ممّا يسبب التعب والنعاس.
انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم
يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم والذي يؤدي بدوره إلى دخول البوتاسيوم إلى داخل الخلايا، وبالتالي انخفاض نسبته في الدم. ويؤدي انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم إلى شعور الإنسان بالتعب بعد تناول الطعام.
كيفية التخلص من الشعور بالنعاس
هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من الشعور بالنعاس بعد الأكل، ومنها:
- الاعتماد على تناول وجبات صغيرة ومتفرقة.
- الحرص على النوم لفترات كافية ليلاً.
- ممارسة التمارين الرياضية تُساعد في التخلص من التعب وتحفز النشاط.
- التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق في أوقات النهار.
علاقة النعاس بنوعية الطعام
تزداد حدة النعاس عند تناول الوجبات الكبيرة والغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة، لأنها قد تسبب تقلبات سريعة في سكر الدم. أما الوجبات المتوازنة التي تحتوي على البروتين مع الألياف والدهون الصحية فقد تساعد على تجنب الشعور بالخمول.