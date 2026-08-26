لماذا تشعر بالتعب رغم النوم 8 ساعات؟ 6 أسباب شائعة

لا يعني النوم لمدة 8 ساعات بالضرورة الحصول على نوم مريح وعالي الجودة. فقد تشعر بالتعب بسبب كثرة انقطاعات النوم، أو عدم انتظام مواعيد النوم، أو انقطاع التنفس في أثناء النوم، أو التوتر، أو عادات نمط الحياة، أو وجود حالة صحية كامنة، وفق ما ذكره موقع «mgm healthcare» المعني بأخبار الصحة.

وإذا كنت تستيقظ بانتظام وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم، فمن الجدير النظر إلى ما هو أبعد من عدد ساعات نومك والنظر في جودة النوم، والأعراض التي تظهر خلال النهار، والأدوية، وعادات نمط الحياة، والأسباب الطبية المحتملة. وإذا استمر التعب فقد يستدعي الأمر استشارة الطبيب.

لكن، ما الأسباب الشائعة للشعور بالتعب رغم النوم مدة كافية؟

جودة النوم السيئة

يمكنك النوم لمدة 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح، حيث يمكن أن يؤثر الضجيج والضوء وبيئة النوم غير المريحة والاستيقاظ المتكرر أو التغييرات في جدول نومك على جودة النوم.

وقد لا تتذكر دائماً استيقاظك في أثناء الليل. ومع ذلك، فإن الاستيقاظ المتكرر قد يجعلك تشعر بعدم الراحة في الصباح.

علامات تدل على أن نومك قد لا يكون مريحاً: الاستيقاظ وأنت تشعر بالإرهاق، الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، تجد صعوبة في البقاء نائماً، تشعر بالنعاس في أثناء النهار، تحتاج إلى عدة أكواب من القهوة لتشعر باليقظة وتواجه صعوبة في التركيز.

انقطاع التنفس في أثناء النوم

يُعد انقطاع التنفس في أثناء النوم (نوبات متكررة من التنفس غير الطبيعي في أثناء النوم) حالة مهمة يجب أخذها في الاعتبار عندما يشعر الشخص بالتعب بانتظام على الرغم من حصوله على قسط كافٍ من النوم ظاهرياً.

وتشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم: الشخير بصوت عالٍ أو بشكل مستمر، الاختناق أو صعوبة التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ بجفاف في الفم، صداع الصباح، النعاس المفرط أثناء النهار، وصعوبة التركيز.

التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المستمر أو القلق أو التفكير الدائم إلى صعوبة في النوم أو في البقاء نائماً. وإذا كنت متوتراً فقد تلاحظ ما يلي: أفكار متسارعة قبل النوم، صعوبة في فصل الذهن، الاستيقاظ المتكرر ليلاً، الشعور بالتوتر عند الاستيقاظ، والشعور بالتعب في أثناء النهار رغم قضاء وقت كافٍ في السرير.

وإذا كان القلق أو التوتر المستمر يؤثر بشكل كبير على نومك أو أدائك اليومي، ففكر في مناقشة الأمر مع اختصاصي رعاية صحية.

نقص الحديد أو فيتامينات معينة

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق يومياً. وتم ربط نقص الحديد، والريبوفلافين (فيتامين ب 2)، والنياسين (فيتامين ب 3)، وحمض البانتوثينيك (فيتامين ب 5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب 6)، وكذلك حمض الفوليك (فيتامين ب 9)، وفيتامين «ب 12»، وفيتامين «د»، وفيتامين «ج»، بالإرهاق.

اضطرابات الغدة الدرقية

تم ربط اضطرابات الغدة الدرقية بمشاكل النوم. ففرط نشاط الغدة يمكن أن يسبب صعوبة في النوم، بسبب الإثارة من العصبية أو التهيج، وكذلك بسبب ضعف العضلات والشعور المستمر بالتعب. وقد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أيضاً إلى التعرق الليلي والرغبة المتكررة في التبول، وكلاهما يمكن أن يعطل النوم.

من ناحية أخرى، غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من صعوبة في تحمل البرد أثناء الليل وآلام في المفاصل أو العضلات، وهو ما يعوق النوم. وقد ربطت بعض الدراسات بين قصور الغدة الدرقية وسوء جودة النوم.

قلة النشاط البدني

انخفاض النشاط البدني قد يساهم في الشعور بالتعب، وقضاء معظم اليوم دون نشاط يمكن أن يساهم في الشعور بالخمول ويمكن للنشاط البدني المنتظم أن يدعم الصحة العامة وجودة النوم.