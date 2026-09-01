العزوبية ليست وحدة… دراسة تكشف عن فوائدها لاكتشاف الذات

حظي الزواج بدراسات واسعة ربطته بفوائد معينة للصحة النفسية والجسدية، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن العزوبية قد توفر بدورها فرصاً للنمو الشخصي واكتشاف الذات.

وفي سلسلة من ثلاث دراسات، شملت اثنتين باستخدام اليوميات وأخرى تجريبية، بحث العلماء ما أطلقوا عليه «إمكانات توسيع الذات أثناء العزوبية»، أي اعتقاد الشخص بأن العزوبية تتيح له فرصاً لتوسيع مفهومه عن ذاته من خلال خوض تجارب جديدة، والتعرف إلى وجهات نظر مختلفة، وبناء علاقات جديدة، وهي أمور ارتبطت سابقاً بوجود شريك عاطفي، وفق ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقالت يوثيكا غيرمي، الأستاذة المشاركة في جامعة سايمون فريزر والمؤلفة المشاركة في الدراسة التي نُشرت في أغسطس (آب) 2026 في دورية «شخصية وعلم النفس الاجتماعي»: «افترضت نظرية اكتشاف الذات أن ذلك يحدث في سياق العلاقات الوثيقة. وبينما هذا صحيح، فإن نتائجنا تسلط الضوء أيضاً على الفوائد المحتملة للنمو والتوسع الشخصي خلال الأنشطة الفردية».

وقالت إلينا مورينو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، التي أجرت البحث بصفتها طالبة جامعية متدربة في مجال علم النفس الاجتماعي والشخصية بجامعة سايمون فريزر، وهي حالياً طالبة دراسات عليا في جامعة تورنتو: «كنا نأمل من خلال هذا البحث أن نحيد عن السردية الاجتماعية السائدة التي ترى العلاقات العاطفية مفتاحاً لحياة مرضية وللنمو الشخصي، وأن نعترف بالعزوبية نفسها بوصفها فرصة لاكتشاف الذات».

قيمة اكتشاف الذات أثناء العزوبية

درس علماء النفس مفهوم اكتشاف الذات على نطاق واسع، وهو فكرة أن الناس لديهم ميل فطري إلى تطوير وجهات نظر وقدرات وهويات جديدة طوال حياتهم. وركز كثير من الأبحاث السابقة على العلاقات العاطفية، وأظهرت نتائجها أن الشريك يمكن أن يعرّف الشخص على أشخاص واهتمامات وأفكار جديدة.

وسعى الباحثون إلى معرفة كيفية انطباق هذا المفهوم على الأشخاص العازبين تحديداً. وقالت مورينو: «تجارب الأشخاص العازبين في الحياة اليومية لم تحظَ بالدراسة الكافية، رغم تزايد أعداد الأشخاص الذين يؤجلون العلاقات العاطفية ويختارون البقاء عازبين».

وعبر الدراسات الثلاث، قاس الباحثون مدى قوة اعتقاد المشاركين العازبين بأن حالتهم العاطفية تتيح لهم فرصاً لاكتشاف ذواتهم، ودرسوا كيفية تأثير هذه المعتقدات في تجاربهم وصحتهم العاطفية.

وكانت هذه أبرز النتائج: الأشخاص الذين كانت لديهم معتقدات أقوى بشأن إمكانات العزوبية للنمو، شاركوا في مزيد من الأنشطة التي توسع الذات، بدءاً من المشي لمسافات طويلة وتجربة مطاعم جديدة، وصولاً إلى تعلم مهارات وممارسة الرياضة. كما ارتبطت هذه المعتقدات بزيادة الرضا عن العزوبية وعن الحياة بشكل عام، وانخفاض الخوف من العزوبية، وزيادة الشعور بالاستقلالية والكفاءة والتواصل مع الآخرين.

لكن الأشخاص العازبين لم يكونوا دائماً يمارسون هذه التجارب الغنية بمفردهم. فقد استعان ما يصل إلى 82 في المائة منهم بالأصدقاء والعائلة لمشاركتهم هذه اللحظات التي توسع الذات، من دون الحاجة إلى وجود علاقة عاطفية.

لماذا تؤثر طريقة التفكير؟

بشكل عام، يمكن للطريقة التي تنظر بها إلى موقف ما أن تؤثر في كيفية استجابتك له. وقالت مورينو: «يتأثر جزء كبير مما نختبره وندركه في حياتنا اليومية بطريقة تفكيرنا». لكن هناك بعض التفاصيل الدقيقة عندما يتعلق الأمر بنتائج هذه الدراسة.

فالأشخاص الذين كانوا يتمتعون أصلاً بتقدير أعلى للذات ويشعرون بسعادة أكبر تجاه عزوبيتهم، كانوا أكثر ميلاً إلى النظر إلى العزوبية بوصفها فرصة لإثبات الذات. وبالمثل، كان الأشخاص الذين يشعرون بقلق أكبر بشأن استمرار عزوبيتهم أو يرون أن العلاقة العاطفية ضرورية لسعادتهم، أقل ميلاً إلى رؤية هذه الإمكانات.

وتشير أبحاث أخرى عن العزوبية إلى اتجاه مماثل. فقد وجدت إحدى الدراسات التي تناولت أشخاصاً عاشوا عزاباً طوال حياتهم أن الذين اختاروا البقاء عازبين نظروا إلى حالتهم العاطفية بصفتها مصدراً للاستقلالية وتحقيق الذات، في حين عبّر الذين شعروا بأنهم أُجبروا على هذا الاختيار عن قدر أكبر من الندم.

ووجدت دراسة أخرى عن الشباب أن الذين عزوا عزوبيتهم إلى دوافع تعزز الذات أو إلى عدم اهتمامهم بالعلاقات، أبلغوا عن مستوى أعلى من الرفاه مقارنة بمن أرجعوا عزوبيتهم إلى أسباب «تضر بالذات».

وقالت ماندولين مودي، المعالجة المساعدة في «غيتواي تو سولوشنز» بمدينة نيويورك، والتي لم تشارك في هذا البحث، إن هذا التمييز مهم. فقد تتيح العزوبية مساحة لاستكشاف الاهتمامات والهويات بشكل مستقل، لكن هذا لا يعني أن الجميع يعيشونها بصورة إيجابية، خصوصاً عندما لا يكون البقاء عازباً هو ما يرغبون فيه.