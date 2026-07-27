«الملك لير» في «مهمة سكندرية» لإنعاش مسرح بيرم التونسي

بعد أكثر من موسم ناجح منذ انطلاقه في بدايات الألفية الجديدة، لا يزال العرض المسرحي «الملك لير» يحظى بالوهج نفسه، وهو ما ظهر خلال عرضه أخيراً في افتتاح الموسم المسرحي الصيفي بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، والذي كان مغلقاً لفترات طويلة، وأعيد افتتاحه قبل أكثر من عام.

وجاء إطلاق العرض المسرحي «الملك لير»، بطولة يحيى الفخراني، على مسرح بيرم التونسي، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ74، وضمن خطة وزارة الثقافة لدعم النشاط المسرحي ونشر الفنون المسرحية بالمحافظات.

العرض الذي شهده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد العزيز قنصوة، ومحافظ الإسكندرية، أيمن عطية، شهد زخماً جماهيرياً خلال أيام عرضه التي تمتد حتى الأربعاء ضمن الموسم المسرحي الصيفي بالإسكندرية.

ويعد «الملك لير» إحدى روائع الكاتب العالمي ويليام شكسبير، ويقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، ويُشاركه البطولة طارق دسوقي وحسن يوسف وأحمد عثمان وتامر الكاشف وأمل عبد الله وإيمان رجائي ولقاء علي وبسمة دويدار وطارق شرف ومحمد العزايزي وعادل خلف.

العرض من ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور، وديكور حمدي عطية، وملابس علا علي، وإضاءة الحسين «كاجو»، وموسيقى أحمد الناصر، واستعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

ويدور العرض الشكسبيري حول مأساة الملك لير الذي يقرر أن يقسم مملكته على ابنتيه ويحرم الابنة الثالثة لأنها ترفض أن تنافقه، بينما تصبح هي في النهاية الملجأ والملاذ الآمن له بعد أن يتعرض للغدر من ابنتيه الأخريين. وتتعدد مشاهد ولوحات المأساة وتبرز فيه مساحات الحوار الداخلي ومخاطبة الذات عبر الأداء الفردي.

افتتح العرض الموسم الصيفي للمسرح في الإسكندرية (وزارة الثقافة المصرية)

وترى الناقدة الفنية فايزة هنداوي أن تقديم عرض «الملك لير» على مسرح بيرم التونسي يعطي المسرح دفعة وانطلاقة لعرض الأعمال المهمة، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «العرض نفسه كونه نصاً شكسبيرياً مهماً، كما أن أداء النجم يحيى الفخراني وجماهيريته الكبيرة، يجعل العرض أكثر جذباً للجمهور، خصوصاً مع ارتباط الفخراني بهذه الشخصية، وتقديمها في أكثر من موسم ونجاحها اللافت في أكثر من مكان».

وأشارت الناقدة الفنية إلى أن «الرهان على عرض ضخم ناجح بالفعل يؤكد أنها انطلاقه مهمة للموسم المسرحي الصيفي في الإسكندرية خصوصاً على مسرح بيرم التونسي، والإنتاج الضخم الذي يمثله عرض (الملك لير) عادة ما يكون حالات استثنائية ليس في المسرح المصري فقط بل والعربي، فمن الصعب إنتاج عروض بهذا الحجم، ولو قدمنا عرضاً واحداً كل عام بهذه الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة يكون رائعاً جداً».

ويُعد «مسرح بيرم التونسي» من أبرز المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح بمحافظة الإسكندرية، ويتسع لـ618 مقعداً، وقد تمت إعادة افتتاحه بعد فترة من إغلاقه لصيانته وتطويره ورفع كفاءته في أبريل (نيسان) 2025.

ويشهد الموسم المسرحي الصيفي في الإسكندرية عدة عروض تقام على مسرحي بيرم التونسي وليسيه الحرية في «عروس البحر المتوسط»، ومن المقرر أن تمتد العروض حتى الأربعاء 29 يوليو (تموز) الجاري.

وأعربت فايزة عن أمنيتها أن يظل مسرح بيرم التونسي يضم الأعمال المهمة، وأن تظل الإسكندرية منارة مهمة للإبداع وتستضيف أو تقدم أعمالاً جماهيرية، «خصوصاً أن بها جمهوراً متذوقاً ومحباً للفن، ومن قبل كانت تستضيف كبار الفنانين مثل عادل إمام وسمير غانم ومحمد نجم وغيرهم في فعاليات تشهد حضوراً مميزاً».