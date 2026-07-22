برعاية ملكية... الرياض تستضيف النسخة السادسة للمنتدى السعودي للإعلام

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير (شباط) 2027، أعمال النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، أن المنتدى رسَّخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة، ومنصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي، إلى جانب جمع رواد الإعلام وقادته وصناع القرار وخبرائه الدوليين، بما يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام والتقنيات الحديثة، ويدعم الابتكار، ويمكن الكفاءات الوطنية، ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ورفع وزير الإعلام الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، على الرعاية الملكية الكريمة للمنتدى التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الإعلامي بما يعزز مكانة المملكة عالمياً، وتجسد الثقة التي يحظى بها المنتدى بعد النجاحات المتحققة في نسخه السابقة، والأثر الإيجابي الوطني والدولي في دعم صناعة الإعلام واستشراف مستقبلها.