أداة ذكية تتنبأ بالربو المزمن لدى الأطفال

الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة (جامعة ألبرتا)
أظهرت دراسة أميركية أن أداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة أطباء الأطفال على التنبؤ بدقة أكبر بخطر إصابة الأطفال بالربو المزمن.
وأوضح باحثون من معهد ريجينستريف البحثي في الولايات المتحدة أن الأداة توفر وسيلة عملية منخفضة التكلفة لتعزيز التشخيص المبكر للربو لدى الأطفال، دون الحاجة إلى إجراء فحوصات إضافية أو تحميل الأطباء والمرضى أعباءً جديدة، ونُشرت النتائج، الجمعة، بدورية «Scientific Reports».
والربو المزمن لدى الأطفال هو مرض التهابي طويل الأمد يصيب الشعب الهوائية، ويؤدي إلى تضيقها وتكرار نوبات السعال والصفير وضيق التنفس، خصوصاً أثناء الليل، أو مع المجهود البدني، أو التعرض للمحفزات، مثل مسببات الحساسية والالتهابات الفيروسية.
ويُعدّ المرض من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة، ولا يزال التنبؤ بالأطفال الذين ستتطوَّر لديهم أعراض الصفير أو مشكلات التنفس إلى ربو مزمن يمثل تحدياً للأطباء؛ إذ تختفي هذه الأعراض لدى بعض الأطفال مع التقدُّم في العمر، بينما يحتاج آخرون إلى متابعة وعلاج مستمرين؛ ما يجعل التقييم المبكر للمخاطر أمراً بالغ الأهمية.
وخلال الدراسة، اختبر الباحثون أداة لدعم القرار السريري تُعرف باسم «Passive Digital Marker»، وتعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات الصحية الروتينية للأطفال، وتصنيفهم إلى فئتين؛ مرتفعي الخطورة ومنخفضي الخطورة للإصابة بالربو المستمر.
ولا تتطلب الأداة جمع أي بيانات جديدة من المريض؛ إذ تعتمد على المعلومات المسجلة مسبقاً في السجل الصحي الإلكتروني، مثل أعراض الجهاز التنفسي، والحساسية، وتاريخ استخدام الأدوية، والإصابات السابقة بعدوى الجهاز التنفسي، إضافة إلى التاريخ المرضي للعائلة. وبعد تحليل هذه البيانات، تقدم للطبيب تقييماً مبسطًا يحدد ما إذا كان الطفل معرضاً لخطر مرتفع أو منخفض للإصابة بالربو المزمن.
وأظهرت نتائج التجربة السريرية العشوائية، التي أُجريت باستخدام حالات سريرية معيارية، أن أطباء الأطفال الذين استخدموا الأداة تمكنوا من التنبؤ بالإصابة المستقبلية بالربو بدقة بلغت 83 في المائة، مقارنة بـ61 في المائة لدى الأطباء الذين اعتمدوا على التقييم التقليدي فقط. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة القدرة على تحديد الأطفال الذين تطور لديهم الربو المستمر لاحقاً.
وأكد الباحثون أن الأداة صُممت لدعم القرار الطبي وليس لاستبدال الطبيب؛ إذ تساعد على جمع وتحليل سنوات من البيانات الصحية المخزَّنة في السجل الصحي الإلكتروني، وتحويلها إلى تقييم واضح وسهل التفسير، بما يوفر للطبيب مصدراً إضافياً لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن خطر إصابة الطفل بالربو، ويدعم التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.
وشدد فريق الدراسة على أن التجربة أُجريت باستخدام سيناريوهات سريرية معيارية، وليس في ممارسات طبية فعلية، لذلك لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتقييم مدى قدرة الأداة على تحسين نتائج المرضى في العيادات والمستشفيات في الواقع العملي.
أظهرت دراسة جديدة وجود تأثيرات وقائية فعالة لفيتامين «ب3» ضد مرض الغلوكوما الذى يعرف بـ«السارق الصامت للبصر».
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
معرض سعودي يعيد اكتشاف العين... من أداة للرؤية إلى لوحة تروىhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5297770-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%89
معرض سعودي يعيد اكتشاف العين... من أداة للرؤية إلى لوحة تروى
صورة توضح التشابه الجغرافي بين العين والجبال (الشرق الأوسط)
قبل أن تكون العين نافذة يرى الإنسان منها العالم، يعتقد المصور السعودي أشرف حبيب أنها عالمٌ كامل يستحق أن يُكتشف. فعندما تُكبَّر قزحية العين عشرات المرات، لا تبدو مجرد عضو بيولوجي، بل تتحول إلى تضاريس تتشابك فيها الخطوط والألوان، فتشبه صحراء رسمتها الرياح، أو مجرةً تدور في فضاء بعيد، أو لوحةً تجريدية يصعب تصديق أنها تسكن داخل إنسان.
هذه الفكرة هي التي قادت أشرف حبيب إلى إطلاق معرض «بوابة الإبصار» في جدة، في تجربة يصفها بأنها الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط، تجمع بين الفن والمعرفة، وتدعو الزائر إلى تأمل أكثر تفاصيل الإنسان قرباً منه، وأكثرها غموضاً في الوقت نفسه.
لا يبدأ المعرض بالكاميرا، بل بسؤال: ماذا لو توقفنا عن النظر بالعين... وبدأنا ننظر إليها؟ على مدى 3 سنوات، كرّس المصور السعودي جهده لتصوير القزحية، بعد رحلة مهنية امتدت لأكثر من 15 عاماً في التصوير الفوتوغرافي، اشتهر خلالها بفن الرسم بالضوء. لكنه هذه المرة لم يكن يبحث عن مشهد خارجي، بل عن الجمال المختبئ داخل الإنسان.
يقول أشرف حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «أردت أن أُري الناس الجمال الموجود داخل العين قبل أن ننظر بها إلى العالم. المعرض ليس معرضاً فنياً فقط، بل هو معرض فني وعلمي في الوقت نفسه، يكشف جماليات العين ويُظهر جمال صنع الخالق».
ورغم أن فكرة تصوير القزحية شاهدها في تجارب خارج المملكة، فإنه لم يتعامل معها باعتبارها تجربة فوتوغرافية فقط، بل بدأ أولاً بالبحث والقراءة لفهم اختلاف ألوان العيون وأشكالها، ودور الميلانين والعوامل الوراثية في تكوينها، قبل أن يلتقط أول صورة.
داخل المعرض، لا تبدو أي قزحية شبيهة بالأخرى. فكل عين تحمل تكويناً مختلفاً، وتفاصيل لا تتكرر، وخطوطاً صنعتها الوراثة، وأحياناً ظروف صحية نادرة، لتبدو كل صورة وكأنها عالم مستقل بذاته.
يؤكد حبيب أنه ليس طبيباً، وأن ما يقدمه هو قراءة فنية وبصرية، لكنه يعترف بأن آلاف الصور التي التقطها جعلته يكتشف أن العين تخبئ من التفاصيل أكثر بكثير مما يظنه الناس.
ويتابع: «نسافر حول العالم لنصور الجبال والبحار والتضاريس، بينما هناك تضاريس كاملة موجودة داخل أعيننا، لكنها أقرب إلينا من أي مكان»، ورغم أن كثيرين ينجذبون إلى العيون الفاتحة، اختار حبيب أن يمنح العيون الداكنة المساحة الأكبر من مشروعه، لأنها، على حد قوله، الأكثر تعرضاً لسوء الفهم.
ويضيف: «كثير من الناس يعتقدون أن عيونهم سوداء، ثم يفاجأون عندما يشاهدون صورها مكبرة، فيكتشفون أنها بنية، وتضم تفاصيل وألواناً مدهشة لم يكونوا يرونها من قبل. بعد ذلك يبدأون في حب عيونهم أكثر.
ومن بين مئات العيون التي مرت أمام عدسته، بقيت إحدى الحالات النادرة عالقة في ذاكرته؛ إذ غيّر مرض نادر توزيع الميلانين داخل القزحية، فرسم تكويناً لونياً لم يشاهد مثله من قبل، حتى بدت العين وكأنها عمل فني أنجزته الطبيعة.
لكن أكثر ما يلفت انتباهه ليس الصور نفسها، بل اللحظة التي يواجه فيها أصحابها أعينهم للمرة الأولى، يصمت بعضهم طويلاً، ويقترب آخرون من الصورة أكثر من مرة، بينما يردد كثيرون العبارة نفسها: لم أكن أعلم أن عيني بهذا الجمال.
يبتسم حبيب وهو يروي تلك اللحظات قائلاً: «كثير منهم يشعر كأنه يرى نفسه من الداخل، وليس مجرد عينه»، ولا يختزل المصور مشروعه في الجانب الجمالي وحده، بل يرى أن لكل إنسان فرادته التي تنعكس في قزحية عينه، ويقول: «كل إنسان يحمل في عينه بصمة لمسيرة حياته، وهي ليست مجرد بصمة جمالية».
في نهاية الجولة، يغادر الزائر وهو ينظر إلى عيون من حوله بطريقة مختلفة. بعد هذه التجربة، لا تعود العين مجرد نافذة نطل منها على العالم، بل تصبح عالماً قائماً بحد ذاته، يختزن تفاصيل لا تُرى إلا عندما نمنحه الوقت الكافي لننظر إليه.
مصر: اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بسقّارةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5297769-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A9
مصر: اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بسقّارة
الرسوم الجدارية بالمقابر الثلاث سجلت جانباً من حياة النبلاء (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون 3 مقابر صخرية تعود إلى عصر الدولة الحديثة، خلال أعمال حفائرها العلمية بالقطاع الشرقي، وأسفر الكشف عن نقوش هيروغليفية وعناصر أثرية مهمة تسلط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ جبانة منف القديمة، وتاريخ كبار رجال الدولة والمجتمع خلال تلك الحقبة.
وتعود المقبرة الأولى لشخص يُدعى «منتوحتب»، وتتميز جدرانها الشمالية بمناظر متقنة لحاملي القرابين ومشاهد الصيد، إلى جانب منظر كبير لصاحب المقبرة جالساً مع والدته «إعح حتب»، في تصوير يعكس المكانة الاجتماعية الرفيعة للأسرة، وفق تصريحات مدير عام منطقة آثار سقّارة، الدكتور عمرو الطيبي.
وأضاف، في بيان الوزارة، أن «جدران المقبرة سجلت مجموعة من الألقاب المهمة، من بينها: (الأمير الوراثي)، و(العمدة)، و(التابع للملك)، و(الذي يُسعد قلب الحاكم)، و(المدير)، و(المشرف على البلاد الأجنبية)، و(المشرف على جيش مدينة خبشيت)... وهي ألقاب تشير إلى أن صاحب المقبرة كان من كبار رجال الإدارة والجيش في بدايات عصر الدولة الحديثة».
في حين تعود المقبرة الثانية لشخص يُدعى «بارع إم وايا»، المعروف باسم «ساموت»، والذي حمل لقب «كبير التجار ببيت بتاح». وتمثل المقبرة سجلاً عائلياً متكاملاً؛ إذ حفظت أسماء زوجته «توي» التي حملت لقب «سيدة البيت»، ووالدته «أتبيو» التي حملت لقب «مغنية المعبود آمون»، إلى جانب أسماء أبنائه الأربعة، بما يقدم صورة نادرة للحياة الأسرية والاجتماعية لأحد الشخصيات البارزة في عصر الدولة الحديثة.
أما المقبرة الثالثة، وفق البيان، فتعود لشخص يُدعى «نحسي». ورغم أنها في حالة سيئة من الحفظ، فإن ما تبقى من نقوشها يحمل قيمة تاريخية مهمة؛ إذ أمكن التعرف على اسم صاحبها ولقبه؛ «المشرف على البيت»، بالإضافة إلى اسم زوجته «نفرو بتاح» التي حملت لقب «سيدة البيت».
ومن أبرز عناصر هذه المقبرة جزء من عمود يحمل نصاً بالهيروغليفية يشير إلى عودة أحد القادة من بلاد نهرن، الواقعة شمال سوريا، وهو نص يقدم دليلاً جديداً على طبيعة العلاقات المصرية مع مناطق الشرق الأدنى خلال الدولة الحديثة.
ويؤكد هذا الكشف أن منطقة سقّارة لا تزال تزخر بكنوز أثرية لم يُكشف عنها بعد، وفق تصريحات وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، مشيراً إلى أن «الاكتشافات المتتالية التي تشهدها المنطقة تبرز القيمة الحضارية الاستثنائية لموقع سقّارة؛ أحد أهم مواقع التراث العالمي»، وعادّاً أن «كل كشف أثري جديد يمثل إضافة نوعية لفهم الحضارة المصرية القديمة، ويسهم في استكمال الصورة التاريخية لإحدى أعظم الحضارات الإنسانية».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي، أن «أهمية هذا الكشف لا تقتصر على العثور على مقابر جديدة، بل تمتد إلى إعادة إحياء سيرة أصحابها واستعادة صفحات من تاريخهم ظلت مدفونة تحت الرمال لآلاف السنين، بما يمنح كل اكتشاف بُعداً تاريخياً وإنسانياً بالغ الأهمية، ويثري الدراسات المتعلقة بالمجتمع المصري خلال عصر الدولة الحديثة».
وأكد رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، أن هذا الكشف يأتي في إطار مشروع الدراسة الأثرية لجبانة البوباسطيون، كما يفتح المجال أمام المزيد من الاكتشافات خلال المواسم المقبلة، خصوصاً مع استمرار أعمال الحفائر داخل آبار الدفن والمناطق التي لم تُكتشف بعد، والتي يُتوقع أن تسفر عن معلومات أثرية وتاريخية جديدة تسهم في استكمال الصورة الحضارية لأصحاب هذه المقابر.
وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة دينا سليمان، أن «أهمية هذا الكشف تكمن في أنه يعيد توجيه الأنظار إلى جبانة منف، التي تُعد سجلاً حضارياً متراكماً يعكس تحولات المجتمع المصري القديم على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف عام».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «احتفظت هذه الجبانة بمكانتها الاستثنائية عبر عصور مختلفة، حتى غدت أشبه بأرشيف مفتوح يوثق تطور العقائد الجنائزية، والإدارة، والفنون، والبنية الاجتماعية في العاصمة القديمة ومحيطها. ومن ثم، فإن العثور على ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة لا يُقرأ بوصفه اكتشافاً منفصلاً، بل بوصفه حلقة جديدة تُضاف إلى شبكة معقدة من الشواهد التي تساعد الباحثين على إعادة تركيب المشهد التاريخي لمنف في إحدى أكثر فترات الحضارة المصرية ازدهاراً».
وأشارت إلى أن «المقابر المكتشفة بجبانة منف تتكامل فيها العمارة الجنائزية، والنقوش، والرسوم الجدارية، لتقديم صورة أكثر دقة عن حياة المصريين القدماء ومعتقداتهم».
وتضم منطقة سقّارة الأثرية العديد من المواقع المهمة، من بينها «هرم الملك زوسر المدرج؛ أقدم بناء حجري ضخم في التاريخ من عصر الأسرة الثالثة، وأهرامات عدد من ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة، وأهمها هرم الملك أوناس؛ أول من نُقشت غرفة دفنه بنصوص الأهرام، ومجموعة هائلة من مقابر كبار الأفراد من الدولة القديمة»، وفق موقع وزارة السياحة والآثار.
وعدَّ الخبير الآثاري الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، ما شهدته منطقة سقّارة الأثرية تجسيداً حياً لعظمة الحضارة المصرية القديمة التي لا ينضب معين أسرارها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكشف يمثل إضافة علمية وتاريخية تعيد رسم ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية لكبار رجال الدولة خلال عصر الدولة الحديثة في منف القديمة».
وأرجع أهمية الكشف إلى 3 أبعاد؛ أولها أن إحدى المقابر كشفت عن الهيكل الإداري والعسكري الصارم، والدور المحوري الذي لعبه كبار رجال الجيش في تأمين حدود الدولة المصرية في بدايات العصر الذهبي للدولة الحديثة.
والبُعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يظهر بجلاء في مقبرة «بارع إم وايا» (ساموت)، الذي حمل لقب «كبير التجار ببيت بتاح». والبُعد السياسي والعلاقات الدولية، الذي يكشف عنه النص الهيروغليفي المنقوش على جزء من عمود مقبرة «نحسي»، الملقب بـ«المشرف على البيت»، والذي يوثق عودة أحد القادة العسكريين من بلاد نهرن الواقعة شمال سوريا.
في حين قال الخبير الآثاري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن «منطقة آثار سقّارة تتبع جبانة منف، التي كانت عاصمة الدولة المصرية من الأسرة الثالثة حتى السادسة، وتبدأ من أبو رواش شمالاً، مروراً بأهرامات الجيزة وأبو صير وسقّارة، وتنتهي عند دهشور وميدوم جنوباً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المنطقة لم تبح بأسرارها كاملة، وأنه رغم ما يوجد بها من آثار شهيرة، مثل السرابيوم الشهير، المخصص لدفن عجول أبيس، بالإضافة إلى دهاليز لقرود البابون، وأبي قردان، والصقور، والقطط، والكلاب، وابن آوى، وغيرها من الحيوانات، فإنها ما زالت تحوي الكثير من الأسرار التي تكشف لنا يوماً بعد يوم عن جوانب جديدة من الحياة في مصر القديمة.
نتائج واعدة لدواء جديد ضد سرطان الجلدhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5297743-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
علاج سرطان الجلد الميلانيني يعتمد على مرحلة تقدم المرض (جامعة فلوريدا)
كشف باحثون من معهد هانتسمان للسرطان بجامعة يوتا الأميركية عن نتائج واعدة لدواء تجريبي أظهر فعالية كبيرة في مكافحة سرطان الجلد الميلانيني، أحد أكثر أنواع سرطان الجلد عدوانية.
وأوضح الباحثون أن الدواء، المعروف باسم «داراكسونراسيب (Daraxonrasib)»، قد يفتح الباب أمام خيار علاجي جديد للمرضى الذين يفتقرون إلى علاجات موجهة فعالة، ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية «Cancer Research».
وينشأ سرطان الجلد الميلانيني في الخلايا الصبغية (الميلانينية) المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه. ورغم أنه أقل شيوعاً من الأنواع الأخرى لسرطان الجلد، فإنه الأكثر قدرة على الانتشار إلى أعضاء الجسم، إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكراً. وتشمل عوامل الخطر التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، وحروق الشمس المتكررة، والتاريخ العائلي للمرض، إضافة إلى بعض الطفرات الجينية، مثل «BRAF» و«NRAS».
ويعتمد علاج سرطان الجلد الميلانيني على مرحلة تقدم المرض، وقد يشمل الجراحة أو العلاج المناعي أو العلاجات الموجهة.
وركزت الدراسة على سرطان الجلد الميلانيني الناجم عن طفرات في جين «NRAS»، وهو نوع يمثل نحو 25 في المائة من حالات المرض، ويتميز بصعوبة علاجه بعد فشل العلاج المناعي.
ويعمل «داراكسونراسيب» على تثبيط بروتين «RAS»، المسؤول عن تحفيز نمو الخلايا السرطانية عند تعرضه للطفرات، بما في ذلك بروتين «NRAS».
واختبر الباحثون الدواء في مجموعة واسعة من النماذج قبل السريرية، شملت عينات أورام مأخوذة من مرضى، وأظهرت النتائج استجابة قوية في جميع النماذج التي تحمل طفرات «NRAS»، مع حدوث انكماش واضح في الأورام، وهي نتيجة نادرة في هذا النوع من السرطان.
وأشار الفريق إلى أن الدواء يكتسب أهمية إضافية بعدما أظهر سابقاً نتائج مشجعة في تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لعلاج سرطان القنوات البنكرياسية الغدي النقيلي؛ إذ أسهم في مضاعفة متوسط العمر المتوقع للمرضى.
وقال الباحثون إن نجاح الدواء في استهداف السرطانات المرتبطة بطفرات «RAS» يشير إلى بداية مرحلة جديدة في علاج هذه الأورام، مؤكدين أن النتائج تدعم إمكانية استخدامه مستقبلاً لعلاج مرضى سرطان الجلد الميلانيني.
وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير علاجات مركبة تعتمد على «داراكسونراسيب» إلى جانب أدوية أخرى للحد من مقاومة العلاج، وتعزيز قوة الاستجابة، وإطالة مدتها، تمهيداً لإطلاق تجارب سريرية تستهدف المرضى غير المؤهلين للعلاج المناعي أو الذين لم يستجيبوا له.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو توفير أول علاج موجه فعال لمرضى سرطان الجلد الميلانيني المرتبط بطفرات «NRAS»، بما قد يسهم في توسيع الخيارات العلاجية وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة لدى هذه الفئة من المرضى.