«ألبومات المصايف»... أغانٍ موسمية تراهن على «جمهور الإجازة»

مع انطلاق موسم الصيف، بدأ كثير من المطربين المصريين الإعلان عن إصدار ألبومات أو «ميني ألبوم» بمناسبة الموسم الصيفي، الذي يشهد زخماً لافتاً بسبب الإجازات الاعتيادية التي يقضيها جمهور واسع في المصايف، ويبدو أن أغاني هذا الموسم تعدّ بطريقة تناسب «المصايف» وفق خبراء ومتابعين، اعتبروا حضور هذه الأغاني في موسم الصيف يلائم طبيعة الموسم وينسجم مع «موسم الإجازات السنوية الاعتيادية».

وتصدرت المطربة المصرية روبي «الترند» على «غوغل» بمصر، الأربعاء، وخطفت الاهتمام بعد إطلاقها مجموعة أغنيات في موسم الصيف، وأعلنت عن طرح ميني ألبوم غنائي جديد يحمل اسم «الحب إيه» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية. وانتشرت الأغنيات بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول الجمهور مقاطع من الأغنيات التي جاءت «صيفية بامتياز» وفق بيان نشرته العديد من المواقع المصرية.

روبي تعلن عن أغاني ميني ألبوم جديد «الحب إيه» (صفحتها على «فيسبوك»)

وحرصت روبي على تقديم جرعة موسيقية مكثفة ورشيقة من 4 أغنيات، تعاونت فيها مع مجموعة من صناع الموسيقى في مصر، وهي أغنية «الحب إيه» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وأغنية «مش مغرورة» من كلمات حسين خالد، وألحان وتوزيع أردني. جاءت الأغنية الثالثة باسم «الناس الوحشين» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، كما أطلقت أغنية «قلب مامي» من كلمات فليبينو، وألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى.

ويرى الناقد الفني المصري، محمد عبد الرحمن، أن فصل الصيف غالباً ما يشهد نشاطاً فنياً مميزاً على عدة مستويات أهمها السينما والألبومات والحفلات خصوصاً في الأماكن الساحلية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أغاني روبي عادة ما تكون مناسبة لهذا الموسم ليس فقط من خلال الكلمات والألحان ولكن حتى على مستوى الشكل والأداء في طرق التصوير والدعاية».

ويظل المعيار الذي يحكم هذه الأغاني والألبومات، وفق عبد الرحمن، أمرين أولهما القدرة على البقاء بعد انتهاء الموسم، فلا يكون حضورها وانتشارها وتأثيرها مقتصراً على الصيف فقط، والعامل الثاني القدرة على المنافسة أمام نجوم اعتادوا طرح ألبوماتهم في هذا الموسم وأهمهم عمرو دياب».

وفي وقت سابق كشف النجم أحمد سعد عن طرح أغنيات ألبومه الجديد «الألبوم الفرفوش»، والذي أطلق أغنياته في بداية يونيو (حزيران) الماضي عبر جميع المنصات الموسيقية وموقع «يوتيوب»، واعداً بعدة ألبومات غنائية أو «ميني ألبوم» خلال الفترة المقبلة.

وفي الدعاية لألبومه قال: «يلا بينا نفرفش.. جاهزين؟ الألبوم الفرفوش»، في إشارة إلى الطابع المبهج والمختلف الذي يقدمه الألبوم الجديد، والذي يعتمد على الإيقاع والكلمات المبهجة والرشيقة، التي عادة ما تجد رواجاً وانتشاراً بين جمهور «المصايف».

ويصف الناقد الموسيقي المصري، محمود فوزي السيد، ألبومات الصيف بأنها «ذات طبيعة خاصة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الألبومات تعتمد على الأغاني الخفيفة والسريعة والمبهجة، وحتى مطربيها لهم شكل معين يناسب هذه الأغاني وتلك الفترة التي تشهد زخماً في الإجازات».

أحمد سعد وألبوم «الفرفوش» (صفحته على «فيسبوك»)

وقال السيد إن «روبي أصلاً أغانيها خفيفة ومناسبة للصيف والمصايف والخروج والإجازات فهي فعلاً أغانٍ موسمية تصلح للصيف» ووصف بعض أغاني الصيف بأنها «استهلاكية جداً ولا تصمد لفترات طويلة بل تحقق الغرض منها وهو التسلية والبهجة خلال فترة الإجازة الصيفية، وبعد ذلك يبحث الجمهور عن الجديد»، وتابع: «هذا بخلاف أغاني عمرو دياب رغم أنها تصدر في الصيف فإنها تعيش لفترات طويلة بعد ذلك».

في السياق كشف المطرب المصري تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن طرح ألبومه الجديد «مراية الحب» يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، ويضم 12 أغنية متنوعة، ويراهن معظم المطربين على الحفلات التي تنتعش في موسم الصيف خصوصاً في المناطق الساحلية لتقديم أغاني ألبوماتهم الجديدة والترويج لها بين المصطافين.