إيقاف صحافي مصري عن الظهور في الإعلام بسبب «الإساءة» لأم كلثوم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الاثنين، إيقاف الصحافي محمد الصباغ عن الظهور في جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وإحالته إلى نقابة الصحافيين لإعمال شؤونها، وإلزامه بحذف المحتوى المخالف؛ وذلك على خلفية ما نشره وأذاعه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من محتوى «تضمن إساءة وسباً وخوضاً في الأعراض»، يمس «كوكب الشرق، السيدة الراحلة أم كلثوم» وفق بيان للمجلس الاثنين.

وجاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أثبت أن المحتوى المنشور والمذاع عبر حساب الصباغ تضمن مخالفات صريحة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، فضلاً عما دار في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى بحضوره.

وأُعلن مؤخراً عن مشاركة العرض المسرحي المصري «أم كلثوم... دايبين في صوت الست»، ضمن الدورة الـ40 من مهرجان «جرش» التي ستقام بالأردن في الفترة من 23 يوليو (تموز) حتى 2 أغسطس (آب) المقبل.

أم كلثوم (مصدر الصورة أسرتها)

وعقب تعرض أم كلثوم لـ«الهجوم»، أكدت أسرتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصباغ الذي أعلن اعتذاره رسمياً عما بدر منه، مؤكداً عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن هدفه كان إنصاف أم كلثوم الإنسان والظاهرة، وفق تعبيره.

ووُلدت أم كلثوم عام 1898 في محافظة الدقهلية بدلتا مصر، وانتقلت إلى القاهرة مع والدها في عشرينات القرن الماضي، وتتلمذت على يد الشيخين أبو العلا محمد وزكريا أحمد، وبدأت مشواراً فنياً زاخراً مع الموسيقار محمد القصبجي، ومن ثَم محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى كبار الملحنين والشعراء. ومن أعمالها «الأطلال»، و«أنت عمري»، و«ثورة الشك»، و«لسه فاكر»، و«يا مسهرني»، و«مصر تتحدث عن نفسها»، و«رباعيات الخيام».

وتحظى «الست» بمكانة مرموقة ومميزة في مصر، حيث تعد أحد رموز البلاد وصوتها الأثير رغم رحيلها قبل عقود.