نجوم «التسعينات» يستعيدون تألقهم عبر حفلات الساحل الغنائية في مصر

في رحلة إلى نوستالجيا أغنيات التسعينات في مصر، افتتح مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي فعاليات صيف 2026 من خلال حفل ضم أربعة من نجوم جيل التسعينات، هم: محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني، الذين استعادوا تألقهم وسط تفاعل جماهيري لافت.

وتألق نجوم التسعينات في تقديم أشهر أغنياتهم؛ فقدّم محمد فؤاد عدداً من أغنياته، من بينها «الحب الحقيقي» و«طمني عليك»، بينما قدّم حميد الشاعري أغنيتَي «عيوني» و«جلجلي»، بالإضافة إلى مشاركته هشام عباس في أداء أغنية «عيني»، وهي «ديو» شهير يُعد من أشهر أغنيات التسعينات في مصر. كما غنى هشام عباس «ناري نارين» وغيرها من أغانيه الشهيرة، فيما قدّم الفنان حسام حسني أغنيتَي «كل ما أشوفك» و«أجمل قصة حب».

حميد الشاعري خلال الحفل (مهرجان المسرح الروماني على فيسبوك)

ويرى الناقد الموسيقي المصري محمود فوزي السيد أن «حضور نجوم التسعينات طوال الوقت أمر جيد، لأنهم نجوم كبار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لكنني ضد حصرهم في مسمى جيل التسعينات أو مطربي التسعينات؛ لأنهم قدموا أعمالاً جديدة ومهمة جداً في الألفية الجديدة، وما زالوا يقدمون أعمالاً جديدة، خصوصاً محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس». ويرى السيد أن حصرهم تحت لافتة «جيل التسعينات»، «لا يتناسب مع قيمتهم وتاريخهم الفني الممتد حتى الآن، والأفضل تقديمهم بأسمائهم بشكل طبيعي، فجمهورهم يعرف ما الذي سيقدمونه في النهاية».

وكان المهرجان نفسه قد نظم، في مواسمه الأولى العام الماضي بمارينا 2 في الساحل الشمالي، حفلاً لنجوم التسعينات أيضاً، قدموا خلاله أشهر أعمالهم، وكان من بينهم إيهاب توفيق، وهشام عباس، ومحمد فؤاد، وحظي الحفل وقتها بنجاح لافت.

جانب من الحفل الفني (مهرجان المسرح الروماني)

ويرى الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي أن نجاح حفلات نجوم التسعينات في الساحل الشمالي يعود إلى طبيعة التوقيت، والإجازات، وتواجد عدد لا بأس به من الجمهور بالفعل في الساحل. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هذا لا يعبر عن نجاح حقيقي لتلك الحفلات أو عودة حقيقية لهؤلاء النجوم، فأي شخص سيقيم حفلاً في هذا الوقت بالساحل سيحظى بنجاح». وتابع السماحي: «هؤلاء المطربون الذين يمثلون جيل التسعينات، أو اشتهروا خلال تلك الفترة، لا أحد ينكر تاريخهم ونجاحاتهم خلال مشوارهم الغنائي الطويل الممتد حتى الآن، فهم ما زالوا موجودين على الساحة، ربما على استحياء، لكنهم موجودون. وهم، للأسف الشديد، يعيشون على ماضيهم، وجديدهم الغنائي يدور في فلك ذلك الماضي، وكان يجب أن تتغير مفردات أغانيهم لتتناسب مع أعمارهم». وعدّ السماحي أن «حفلات هؤلاء المطربين تضمن لهم حضوراً ونجاحاً بسبب ما يمثلونه من حالة نوستالجيا أو حنين إلى الماضي، أو بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المنظمة، سواء في الحفلات التي تقام داخل مصر أو خارجها».

ويتضمن مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي خلال هذا الصيف 9 حفلات أُعلن عنها، بدأت في 9 يوليو (تموز) بحفل «دي جي»، ثم حفل «ليلة التسعينات»، وتستمر حفلات المهرجان حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل. ومن بين نجوم الحفلات المقبلة رضا البحراوي، ورحمة محسن، وأحمد شيبة، وفق ما أعلنته الشركات المنظمة للمهرجان، إلى جانب محمد فضل شاكر، ونوال الزغبي، ورامي صبري، وروبي.