الكشف عن مدينة سكنية بيزنطية بواحة الداخلة المصرية

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن مدينة سكنية متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي، شُيدت جميع مبانيها من الطوب اللبن، وذلك في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع عين السبيل الأثري بواحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر).

وتضم المدينة «مختلف العناصر المعمارية اللازمة لمجتمع سكني متكامل، من بينها الكنيسة البازيليكية التي ترجع إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، وبقايا برجين للمراقبة عند أطراف المدينة، إلى جانب حصن ذي أسوار سميكة، ومجموعة من المنازل التي تضم صالات واسعة وأسقفاً مقببة، فضلاً عن أفران للخبز ومطابخ وأدوات لطحن الغلال»، وفق تصريحات لرئيس البعثة ومدير آثار الدخلة الدكتور محمود مسعود.

موضحاً أن من أبرز المباني التي تم الكشف عنها منزل «تيسوس» شماس الكنيسة، الذي يرجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، ومنزل «تابيبوس» الذي يعود إلى بدايات القرن الرابع الميلادي، ويرجح استخدامه ككنيسة منزلية قبل تشييد الكنيسة البازيليكية بالمدينة.

وعثرت البعثة على مجموعة متميزة من اللقى الأثرية التي تعكس جوانب متعددة من الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية لسكان المدينة، شملت أواني فخارية للاستخدامات المنزلية، وقنينات لحفظ الزيوت والعطور، ومسارج للإضاءة، بالإضافة إلى بقايا أدوات حجرية استخدمت في طحن الغلال»، حسب بيان لوزارة السياحة والآثار.

جانب من اللقى الأثري بالواحات (وزارة السياحة والآثار)

وعدّ وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، هذا الكشف «إضافة مهمة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، حيث يسهم في إبراز التنوع الحضاري الذي شهدته الواحات المصرية عبر العصور المختلفة»، مضيفاً في بيان للوزارة، الجمعة، أن «مثل هذه الاكتشافات تثري المقاصد السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وتدعم جهود الدولة في تنمية المنطقة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن «أهمية الكشف تكمن فيما يقدمه من معلومات جديدة ودقيقة عن طبيعة الحياة اليومية للمجتمع المصري بواحة الداخلة خلال العصر البيزنطي».

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ضياء زهران، إلى أن المدينة المكتشفة اتبعت تخطيطاً عمرانياً منظماً، حيث تضم شوارع رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب، تتقاطع معها شوارع عرضية من الشرق إلى الغرب، مكونة من ميادين وساحات مفتوحة، فيما تتوسطها كنيسة بازيليكية.

ومن أهم المكتشفات مجموعة كبيرة من الوثائق المكتوبة، تمثلت في نحو 200 قطعة من الأوستراكا المدونة باللغتين القبطية واليونانية، التي وثقت معاملات البيع والشراء والمراسلات وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية للسكان. حسب تصريحات الدكتور زهران مهدي مدير إدارة الحفائر بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

كما عثرت البعثة على عدد كبير من العملات البرونزية بحالة حفظ جيدة، تحمل صوراً للأباطرة البيزنطيين وكتابات لاتينية ورموزاً مسيحية، إلى جانب مجموعة من العملات الذهبية التي تعود إلى عصر الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس الثاني، الذي حكم الإمبراطورية خلال الفترة من 337 إلى 361 ميلادية.

منازل وأسوار وساحات بالمدينة المكتشفة في الداخلة (وزارة السياحة والآثار)

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «الكشف الأثري الجديد في عين السبيل بواحة الداخلة يحمل دلالات مهمة تتجاوز مجرد العثور على مبانٍ أو لقى أثرية، لأنه يكشف عن صورة متكاملة لمدينة عاشت تفاصيل الحياة اليومية خلال العصر البيزنطي».

مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود شوارع منظمة وساحات مفتوحة وكنيسة تتوسط المدينة يعكس طبيعة التخطيط العمراني في تلك الفترة، ويؤكد أن الواحات المصرية لم تكن مناطق معزولة، بل شهدت أنماطاً حضرية متطورة ارتبطت بالحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية».

العديد من تفاصيل الحياة اليومية القديمة موجودة في المنازل المكتشفة (وزارة السياحة والآثار)

ولفتت إلى أن عناصر المدينة تبدو مترابطة بشكل واضح: «منازل سكنية، أفران، أدوات لطحن الغلال، وأبراج مراقبة، وهو ما يشير إلى مجتمع مستقر يمتلك مقومات الحياة الكاملة. كما أن الكنيسة البازيليكية الموجودة في قلب المدينة توضح الدور المركزي للمؤسسة الدينية داخل المجتمع البيزنطي، ليس من الناحية الروحية فقط، وإنما باعتبارها محوراً للحياة العامة أيضاً»، على حد تعبيرها.

وتتابع أن «أهمية الكشف تبرز أكثر مع العثور على وثائق مكتوبة بالقبطية واليونانية، لأنها تمنح تصوراً مباشراً عن طبيعة المعاملات اليومية بين السكان، سواء في البيع والشراء أو المراسلات. وهذه النوعية من المكتشفات عادة ما تكون ذات قيمة كبيرة في فهم تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن الروايات التاريخية العامة».