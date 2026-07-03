زيارة الطبيب إلزامية من اليوم الأول... ألمانيا تشدد قواعد الإجازات المرضيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5291643-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
زيارة الطبيب إلزامية من اليوم الأول... ألمانيا تشدد قواعد الإجازات المرضية
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يزور شركة أدوية (أ.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
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برلين:«الشرق الأوسط»
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زيارة الطبيب إلزامية من اليوم الأول... ألمانيا تشدد قواعد الإجازات المرضية
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يزور شركة أدوية (أ.ب)
تعتزم ألمانيا تشديد إجراءات الحصول على الإجازات المرضية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحد من الغياب عن العمل، وتعزيز إنتاجية أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يواجه تباطؤاً مستمراً. غير أن المقترحات الجديدة أثارت جدلاً واسعاً؛ إذ لاقت ترحيباً من أصحاب العمل، بينما واجهت انتقادات حادة من النقابات العمالية والأطباء الذين حذروا من آثارها السلبية.
ووفقاً لصحيفة «تليغراف»، فإنه بموجب مقترحات صارمة طرحها المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، سيُطلب من الموظفين مراجعة الطبيب شخصياً للحصول على شهادة مرضية، اعتباراً من اليوم الأول للتغيب عن العمل بسبب المرض.
وستحلّ هذه القواعد محل النظام المعمول به سابقاً، الذي كان يتيح للموظفين الحصول على الشهادة المرضية من خلال التواصل مع الطبيب، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً، كما لم يكن يُلزمهم بتقديم شهادة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من الإجازة المرضية.
وقال ميرتس للصحافيين: «عدد أيام الإجازات المرضية مرتفع للغاية. نحن بصدد وضع مجموعة من الأدوات التي ستمكّن جميع المعنيين، من موظفين وشركات، من تصحيح هذا الوضع».
وأضاف: «أعلم أن هذا قرار صعب، لكن لم يعد بإمكاننا تحمل الخسارة التنافسية الناجمة عن الغيابات المطوَّلة عن العمل».
ورحَّب أصحاب العمل بالمقترحات الجديدة، معتبرين أنها قد تسهم في الحد من التغيب غير المبرر عن العمل، إلا أنها أثارت غضب النقابات العمالية القوية في ألمانيا.
واتهم فرانك فيرنيكه، رئيس نقابة قطاع الخدمات «فيردي»، المستشار ميرتس، بالسعي إلى ترسيخ «ثقافة انعدام الثقة بالموظفين»، معتبراً أن الإجراءات الجديدة تعكس تشكيكاً في مصداقية العاملين.
كما عارض الأطباء هذه التغييرات، محذرين من أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغط على عيادات الرعاية الأولية، من خلال إلزام مرضى لا تستدعي حالاتهم الفحص المباشر بزيارة الطبيب فقط للحصول على شهادة مرضية.
وقالت الجمعية الألمانية لأطباء الأسرة، التي وصفت الإجراء بأنه «كارثة حقيقية»: «ستُغص عياداتنا بمرضى لا يحتاجون إلى رعاية مباشرة، وسيكون من الأفضل لهم البقاء في الفراش».
وبحسب البيانات، يحصل العاملون في ألمانيا، في المتوسط، على نحو ثلاثة أسابيع من الإجازات المرضية سنوياً، أي ما يعادل 15 يوم عمل. ويُعد هذا المعدل أقل من نظيره في فرنسا ومعظم دول شمال أوروبا، لكنه أعلى مما هو عليه في السويد وهولندا والدنمارك وبولندا وإيطاليا.
وفي المقابل، أظهرت بيانات بريطانية أن نحو 149 مليون يوم عمل فُقدت العام الماضي بسبب المرض أو الإصابة، وهو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي ساعات العمل، أو أكثر من أربعة أيام عمل في المتوسط لكل موظف.
ولا يُطلب من العاملين في المملكة المتحدة تقديم شهادة مرضية من الطبيب إلا إذا استمر غيابهم عن العمل لأكثر من سبعة أيام.
جانب من اللقاء التنسيقي الثاني للمهتمين بالطقس والمناخ في جدة الخميس (مركز الأرصاد)
جدة:«الشرق الأوسط»
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جدة:«الشرق الأوسط»
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«الأرصاد» السعودية تعزز الشراكة المجتمعية بعضوية «هاوي»
جانب من اللقاء التنسيقي الثاني للمهتمين بالطقس والمناخ في جدة الخميس (مركز الأرصاد)
يعمل مركز الأرصاد السعودي على تعزيز التواصل وبناء الشراكات الفاعلة مع المهتمين بمجال الطقس والمناخ، وذلك بإطلاقه عضوية «هاوي» التي تتيح لهم الاستفادة من برامجه وأنشطته وخدماته بشكل مستمر، وتعزيز مساهمتهم في الفعاليات التوعوية والتدريبية.
وأوضح حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز، خلال اللقاء التنسيقي الثاني للمهتمين بالأرصاد في جدة (غرب السعودية)، الخميس، أن المبادرة جعلت المهتمين شركاء، بما يحقق منفعة متبادلة عبر المشاركة في الأنشطة والبرامج التثقيفية، والإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالطوارئ والظواهر الجوية، ودعم جهود رصدها على مستوى البلاد.
وأضاف القحطاني: «يحصل العضو على فرص عديدة؛ منها الاستفادة من خدمات متابعة الطقس، وتنمية المهارات والمواهب من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وزيارة مرافق المركز، والاستفادة من خدماته وبرامجه»، موضحاً أن اللقاء التنسيقي جاء لبناء الشراكات الفاعلة، وتوسيع مجالات التعاون في نشر الوعي، ودعم الشراكة مع المجتمع الأرصادي.
وشهد اللقاء حضوراً كبيراً من المختصين والأكاديميين والهواة والمهتمين والجمعيات، وعرض فيلم «مطاردي السحب»، وممكنات تطبيق «أنواء» وخدماته، وإبراز الممكنات الفنية والعلمية للمركز من منظور دولي، وتجارب عدد من المهتمين في الاستفادة من المبادرات، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع جمعيات من القطاع غير الربحي المعنية بالطقس والمناخ.
وقام المشاركون بجولة ميدانية شملت مراكز «الإنذار المبكر، والتغير المناخي، والإنتاج الإعلامي والرقمي، والعواصف الغبارية والرملية، والنمذجة العددية»، وبرنامج استمطار السحب، وغرفة عمليات الطقس والمناخ، إضافة إلى مشروع رقمنة السجلات المناخية التاريخية، والتقنيات الحديثة التي تدعم أعمال الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر.
وخلال اللقاء، كرّم المركز الإعلامي الراحل حسن كراني، تقديراً لإسهاماته في نشر الثقافة الأرصادية وإثراء المحتوى الإعلامي المتخصص، قبل أن يُختتم بحلقة نقاش مفتوحة تناولت سبل تعزيز التواصل مع المهتمين، وتبادل الخبرات، ودعم نشر المعلومات الأرصادية الموثوقة.
وفي عصر تتسارع فيه التحولات المناخية وتزداد الحاجة إلى دقة البيانات، تتضافر جهود المركز السعودي للأرصاد، وتتكامل لطقس آمن ومستقبل مستدام عبر منظومة تقنية متكاملة تشمل أقساماً متخصصة وبرامج إقليمية، وتقنيات رصد ذكية لضمان دقة التنبؤات بالأحوال الجوية.
إشتياق أحمد زهاد: «الفتاة الكفيفة والفيل» رحلة لاكتشاف البصيرةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5291407-%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
إشتياق أحمد زهاد: «الفتاة الكفيفة والفيل» رحلة لاكتشاف البصيرة
يعد الفيلم التجربة الأولى لمخرجه (الشركة المنتجة)
قال المخرج البنغلاديشي إشتياق أحمد زهاد إن فيلمه «الفتاة الكفيفة والفيل» (The Blind Girl and an Elephant) لا يقدم حكاية عن فتاة فقدت بصرها بقدر ما يطرح تساؤلاً حول معنى الرؤية نفسها، مؤكداً أن الإنسان قد يمتلك القدرة على النظر، لكنه يظل عاجزاً عن فهم الآخرين، أو إدراك حقيقتهم، بينما يستطيع شخص فاقد للبصر أن يرى العالم من خلال الذاكرة، والخيال، والمشاعر، والقدرة على التواصل مع من حوله. وأضاف أن هذه الفكرة شكلت نقطة الانطلاق في بناء الفيلم.
وأضاف زهاد في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر تطبيق «زووم» أن الفيلم يستند إلى رموز متجذرة في الثقافة البنغلاديشية، وفي مقدمتها الفيل، الذي يحتل حضوراً لافتاً في الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، لا سيما في التطريز التقليدي المعروف باسم «ناكشي كانثا»، حيث تستخدم النساء رسومات الفيلة على الأغطية، والمراوح اليدوية، وقطع القماش المختلفة.
وأشار إلى أنه رأى في هذا الرمز تجسيداً لقوة المرأة، وكرامتها، وصبرها، فالفيل يمتلك قوة هائلة، لكنه لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وهو ما وجده قريباً من واقع كثير من النساء في مجتمعه، اللاتي يمتلكن قوة داخلية كبيرة، لكنهن يعشن داخل منظومة اجتماعية تفرض عليهن الصمت، والخضوع.
وحقق الفيلم حضوراً لافتاً في النسخة الماضية من مهرجان «شنغهاي السينمائي الدولي»، بعدما حصد جائزة «الكأس الذهبية لأفضل تصوير سينمائي» ضمن مسابقة «المواهب الآسيوية الجديدة»، والتي ذهبت إلى مدير التصوير ساميول كريم شوبتاك، وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات يعشن في قرية ريفية في بنغلاديش خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ومع تزايد سطوة الأفكار المحافظة، والخرافات، والقيود الاجتماعية المفروضة على النساء، تحاول الفتيات الثلاث الهروب إلى المدينة بحثاً عن حياة أكثر حرية، إلا أن مصائرهن تختلف بصورة مأساوية، إذ تُجبر إحداهن على الزواج بعد انتشار صورة لها، بينما تموت الثانية إثر تعرضها للإجهاض، في حين تتمكن الفتاة الكفيفة من مواصلة رحلتها حتى تصل إلى مواجهة الفيل في نهاية تحمل دلالات رمزية عن التحرر، والانتصار على الخوف.
وأشار زهاد إلى حرصه من البداية على الابتعاد عن تقديم بطلات الفيلم بوصفهن ضحايا ينتظرن تعاطف الجمهور، موضحاً أن اهتمامه انصب على الكشف عن عوالمهن الداخلية، بما تحمله من أحلام، ورغبات، وتناقضات، ومخاوف، قبل الحديث عن الضغوط الاجتماعية التي يتعرضن لها، لافتاً إلى أن النساء في الفيلم لا يعرفن فقط من خلال ما يعانينه، وإنما من خلال صداقاتهن، وأحاديثهن، ولحظاتهن الخاصة، والأحلام التي يحاولن التمسك بها رغم القيود المفروضة عليهن.
وأضاف أن بناء الفيلم اعتمد بصورة كبيرة على الإشارات، والرموز البصرية أكثر من اعتماده على الشرح المباشر، فتعمد في بعض المشاهد إخفاء أجزاء من الأحداث، وعدم عرضها بصورة كاملة، حتى يصبح المتفرج شريكاً في عملية السرد، مؤكداً أنه لم يشأ تقديم الواقعة بصورة صريحة، لأن العنف ضد النساء في مجتمعه كثيراً ما يبقى مخفياً، أو يُروى بصورة ناقصة، ولذلك أراد أن تعكس لغة الفيلم هذا الإخفاء نفسه، وأن يشعر المشاهد بالفراغ الذي تتركه الحقيقة الغائبة.
وأكد زهاد أن السينما بالنسبة إليه مسؤولية فكرية قبل أن تكون تجربة بصرية، ولذلك حرص على أن يظل الفيلم مفتوحاً أمام أكثر من قراءة، معتبراً أن العمل السينمائي يفقد جزءاً كبيراً من قيمته عندما يفرض تفسيراً واحداً على الجمهور، بينما يصبح أكثر ثراء عندما يسمح لكل متفرج بأن يجد معناه الخاص داخل الصورة.
وأضاف زهاد أن النقاش مع مدير التصوير ساميول كريم شوبتاك بدأ منذ مراحل التحضير الأولى للفيلم، ولم يتوقف طوال فترة التصوير، إذ انصب على كيفية إيجاد لغة بصرية تجمع بين صدق الواقع وشاعرية الصورة، موضحاً أنهما لم يرغبا في تقديم الريف البنغلاديشي بوصفه مساحة وثائقية جامدة، كما لم يسعيا إلى تحويله إلى عالم تجريدي منفصل عن الحياة، وإنما كان الهدف هو تقديم واقع حقيقي يعبر في الوقت نفسه عن الحالة النفسية للشخصيات. ولهذا اعتمدا على لقطات ثابتة، وإيقاع هادئ، وإضاءة مضبوطة بعناية، مع استخدام الظلال بوصفها جزءاً من السرد، حتى تتحول الصورة إلى وسيلة للتعبير عن المشاعر التي تعجز الكلمات عن وصفها.
وأكد أن الفيلم لا يسعى فقط إلى نقل الواقع الاجتماعي الذي تعيشه النساء في المناطق الريفية ببنغلاديش، بل يحاول أيضاً استكشاف الطريقة التي ينعكس بها هذا الواقع على أحلامهن، ورغباتهن، وصراعاتهن الداخلية، مؤكداً حرصه خلال العمل على منح البعدين، الخارجي والداخلي، القدر نفسه من الاهتمام، لأن تصوير القهر الاجتماعي وحده لا يكفي لفهم الإنسان، كما أن التركيز على العالم الداخلي دون الإشارة إلى الظروف المحيطة يظل ناقصاً.
وأضاف أن «ما كان يشغله طوال عملية الكتابة والإخراج هو معرفة الكيفية التي تستجيب بها الشخصيات للضغوط التي تواجهها، وكيف تتمسك بحقها في الاختيار رغم كل ما يحاصرها، لافتاً إلى أن مفهوم «الرؤية» يشكل المحور الرئيس للفيلم، لكنه لا يرتبط بالإبصار بوصفه عملية بيولوجية، بل بطريقة فهم الإنسان للعالم وللآخرين.
وأوضح أنه اكتشف أثناء العمل أن الرؤية ترتبط أيضاً بالذاكرة، والخيال، والعاطفة، وأن الإنسان قد يرى بعينيه، لكنه يعجز عن إدراك ما يحدث أمامه، بينما يستطيع شخص لا يرى أن يمتلك فهماً أكثر عمقاً للحياة، وللعلاقات الإنسانية، فالبطلة الكفيفة تجسد هذه الفكرة بوضوح، فهي تعرف ما تريده، وتدرك قيمة حريتها، وتختار أن تتمسك بأحلامها حتى عندما يحاول المجتمع فرض مسار مختلف عليها، ولهذا تصبح في النهاية الشخصية الوحيدة القادرة على الوقوف أمام الفيل.
وأشار إلى أن إنجاز أول فيلم روائي طويل في مسيرته شكّل رحلة شخصية غيّرت كثيراً من نظرته إلى العالم، فقبل خوض هذه التجربة كان يربط الرؤية بالعين فقط، لكنه أدرك خلال مراحل الكتابة والتصوير والمونتاج أن الرؤية الحقيقية ترتبط أيضاً بالذاكرة، والخيال، والقدرة على فهم الآخرين، معتبراً أن هذه التجربة جعلته يعيد النظر في الطريقة التي يراقب بها الناس، والأماكن، والواقع، وأصبح أكثر اقتناعاً بأن الإنسان قد يعيش حياته كلها وهو ينظر إلى الأشياء من دون أن يراها فعلاً.
هانيا مروة لـ«الشرق الأوسط»: تجاوزنا كل الصعوبات ونأمل بغدٍ أفضل
مركز «متروبوليس سينما» ينظم احتفالية في الذكرى الـ20 لتأسيسه (متروبوليس سينما)
في عام 2006، افتتحت جمعية «متروبوليس للسينما» أول صالة عرض لها في شارع الحمراء، ثم انتقلت إلى الأشرفية، حيث استقرت لسنوات في مبنى «صوفيل» بمنطقة مار نقولا، قبل أن تفتتح أخيراً مركزها الخاص في شارع مار مخايل.
واصلت «متروبوليس» رسالتها في ترسيخ الثقافة السينمائية وتعزيز حضورها. ومنذ انطلاقتها، أخذت على عاتقها الترويج للسينما المستقلة وتوفير مساحة عرض بديلة للأفلام والجمهور على حد سواء. وعلى مدى عقدين، أسهمت الجمعية في بناء مجتمعٍ يرتكز على الحوار الثقافي، متجاوزة أزمات وحروباً وتحديات شتى. وخلال هذه المسيرة، نظّمت مهرجانات وعروضاً سينمائية وفعاليات متنوعة، لتتحول إلى منصة تجمع صناع الأفلام والجمهور ومحبي السينما والثقافة عموماً.
وتشير مؤسسة الجمعية ومديرتها هانيا مروة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أصعب السنوات التي مرّت بها الجمعية كانت في عام 2020، وتوضح: «في تلك الحقبة تلقينا عدة صدمات متتالية من أزمة اقتصادية في لبنان وانفجار المرفأ وجائحة كوفيد. كما خسرنا المساحة التي كنا فيها بمركز (صوفيل). كانت المصيبة كبيرة بحيث تساءلنا عما إذا نكمل مشوارنا أو لا». وتستطرد: «هذه الفترة راجعنا حساباتنا، وعما إذا ما نقوم به يستأهل منا الاستمرارية. وكانت وقفة مع الذات هامة، إذ عدنا بقوة وصلابة أكبر تشبه ما يتمتع به لبنان. كما أسهمت قدرة الجمهور في قرار العودة لأنه برهن عن إرادته في المحافظة على هويته الثقافية الواضحة. لقد تجاوزنا كل الصعوبات ونأمل بغدٍ أفضل».
اليوم، وبمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس «متروبوليس سينما» تنظم الجمعية احتفالات تمتد من 8 إلى 11 يوليو الحالي. وتحت عنوان «20 عاماً معاً» تطلق عروضاً سينمائية مختارة وتعقد ندوات ولقاءات مع مخرجين وشخصيات بارزة من صناع السينما ومنظمي المهرجانات، ممن تركوا بصمات مؤثرة في المشهد السينمائي الإقليمي والعالمي.
كما يتضمن البرنامج عرض 5 أفلام، على أن تُختتم الاحتفالات بسهرة موسيقية في حديقة المركز، يحييها كل من لانا ضاهر، وشربل هبر، ولاري أبو صافي.
أما الخطوة الأبرز التي تطلقها في هذه المناسبة فترتكز على توسيع آفاقها، فتمد الجسور الثقافية بينها وبين مناطق خارج بيروت ضمن مشروع «صالة وصل». وهو كناية عن شبكة صالات سينما مستقلّة في لبنان، تأتي بمبادرة من سينما متروبوليس وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان، فتربط شبكة المناطق من الجنوب إلى الشمال والبقاع، مجسدة القناعة بأن السينما ينبغي أن تكون أكثر قرباً ومتاحة للجميع. وتوضح مروة في هذا السياق: «عندما تشردنا لأربع سنوات بعد خسارة مساحة سينما صوفيل، رحنا نتعاون مع مؤسسات ثقافية عدَّة حتى خارج بيروت لتنظيم نشاطاتنا السنوية. وانطلاقاً من تلك اللحظة فكرنا في توثيق هذه الخطوة من باب التضامن والتكافل بحيث لا تكون عابرة وترتبط فقط بالأزمات. ومن الجنوب مروراً بالشمال والبقاع سنمد الجسور بيننا وبين عدة مؤسسات ومراكز ثقافية لتعزيز هذه الخطوة. وحالياً ندرِّب فرق عمل لتولي هذه المهمات في مختلف المناطق. وتُمارس تلك المراكز عملها بشكل مستقلٍ من دون الارتباط بنا مباشرة. فيكون بمثابة تعاون مستقل نأمل أن يصل إلى مرحلة الجهوزية التامة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وفي مبادرة لتعزيز تنوع الأصوات والثقافات والخبرات، تستضيف الاحتفالية مجموعة من صناع الأفلام ومنتجيها، في إطار التبادل المشترك في هذا الفضاء وإيماناً بضرورة وجود ملتقى بين الأفلام وصانعي الأفلام والمجتمعات التي تجعل السينما ممكنة.
وابتداء من 8 يوليو يبدأ عرض سلسلة أفلام تستهل بفيلم «سينما باراديزو» من إخراج جوزيبي تورناتوري بنسخة مرممة. وحصلت هذه النسخة العالمية على الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1989، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي من العام نفسه. وفي عام 2000 عرضت 173 دقيقة كان المخرج قد حذفها من الفيلم الأصلي وعرضت بأميركا باسم «سينما باراديزو الإصدار الجديد». وهو من بطولة جاك بيرين وفيليب نواريه وتدور أحداثه في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية.
أما الفيلم الثاني الذي يعرض في 9 من الحالي بعنوان «موسيقانا» إخراج جان لوك غودار وأُنتج في عام 2004، يليه عرض مقابلة أجراها المخرج اللبناني غسان سلهب مع مخرجه مدتها 40 دقيقة.
وبعيد عرض فيلم «الكاميرا العربية» في 10 يوليو من إخراج التونسي فريد بو غدير تقام طاولة مستديرة تحت عنوان «موجة السينما العربية الجديدة: حكاية شغف»، يديرها المنتج أنطوان خليفة بمشاركة المنتج المصري محمد حفظي والمنتج اللبناني جورج شقير والمخرجة اللبنانية إليان الراهب.
ويعدّ «سانتينيل» للمخرج اللبناني علي شري من الأفلام المنتظرة من قبل الجمهور اللبناني. وقد اختير في أسبوع النقاد في مهرجان «كان السينمائي» 2026 ويعرض في 11 الحالي. ويحكي قصة الرقيب لافلور، المثقل بإيقاع الثكنات العسكرية وعبء الواجب الصامت. يمنحه الطبيب ليلة واحدة من الحرية، بشرط أن يعود قبل الفجر، ويبدأ تجواله الليلي في قلب عالم ينفصل تدريجياً عن الواقع ليلة معلقة بين القدر والفرار. وسيحضر العرض المخرج نفسه ومنتج الفيلم ريمي بونوم، والنجم العالمي ناويل بيريز بيسكايارت.
وتختتم الجمعية عروضها في الليلة نفسها مع الفيلم اللبناني «يوماً ما ولد» بحضور المخرجة ماري روز أسطا. وتدور القصة حول صبي في الحادية عشرة يعيش مع عمه في قرية لبنانية اعتادت على أصوات الطائرات الحربية بوصفها جزءاً من يومها العادي. وفي هذا السياق المشحون، يكتشف الطفل أنه يمتلك قدرة غامضة لا يفهم حدودها.
وبالإضافة إلى العروض، هناك حضور لافت لشخصيات بارزة في صناعة السينما للمشاركة بفعاليات هذا الحدث. ومن بينهم المنتج المصري محمد حفظي، مؤسس ومدير شركة فيلم كلينك، الذي سيشارك في حلقة نقاش حول السينما العربية بعد عرض فيلم «الكاميرا العربية» للمخرج التونسي فريد بوغدير.
كما يشارك كريستوف لو بارك، مدير مهرجان «سينيميد» الذي يقام في مدينة مونبلييه الفرنسية، والموزع جيان لوكا شقرا مؤسس ومدير شركة «فرونت رو فيلمد»، وكذلك بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل في دبي، ويوسف الشاذلي مؤسس سينما زاوية في مصر، وقيس زايد الشريك المؤسس لـ«سينما دار» في تونس، وغيرهم.