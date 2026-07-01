خبيرة توظيف سابقة في «غوغل» توضح الخطأ الأكثر شيوعاً في السير الذاتية

قد تمتلك الخبرات والمهارات التي تؤهلك للحصول على الوظيفة التي تطمح إليها، لكن طريقة عرضها في سيرتك الذاتية قد تكون السبب في استبعادك قبل الوصول إلى مرحلة المقابلة الشخصية. فمديرو التوظيف لا يمنحون كل سيرة ذاتية سوى ثوانٍ معدودة قبل اتخاذ قرار أولي بشأنها، ما يجعل الوضوح والدقة عنصرين حاسمين في جذب انتباههم وإبراز قيمة المرشح. وفي هذا السياق، كشفت مسؤولة توظيف سابقة في «غوغل» عن أكثر الأخطاء شيوعاً في السير الذاتية، موضحةً كيفية تجنبها وتحويل السيرة الذاتية إلى أداة أكثر فاعلية في المنافسة على الوظائف، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

فعندما تكتب عن عملك في سيرتك الذاتية، فإنك تعرف تماماً ما أنجزه فريقك، ولماذا كان المشروع مهماً، وما الذي تعنيه النتائج التي حققتها. لكن مسؤول التوظيف الذي يقرأ سيرتك الذاتية لا يمتلك أياً من هذه الخلفية، كما أن لديه نحو ست ثوانٍ فقط لتصفح طلبك، بينما ينتظره مئات الطلبات الأخرى.

وتقول فرح شرقي، التي عملت لأكثر من عقد في مجال التوظيف والموارد البشرية والتقنية، وتشغل أيضاً أدواراً بوصفها مدربة مهنية ومتحدثة عامة ومنشئة محتوى، إنها عملت مسؤولة توظيف في شركات كبرى مثل «غوغل» و«تيك توك» و«أوبر». وتؤكد أن أكبر خطأ تراه في كتابة السير الذاتية هو أن أصحابها يكتبونها للشخص الوحيد الذي يعرف قصتهم بالكامل: أنفسهم.

وتوضح أن هذا الخطأ غالباً ما يمر من دون أن يلاحظه الباحثون عن عمل، حتى الأكثر حرصاً واجتهاداً، لكنه يُعد علامة تحذيرية مهمة لأنه يجعل إنجازات المرشح غامضة، ويُسهّل على مسؤول التوظيف تجاهل أثرها الحقيقي.

ولهذا تنصح شرقي جميع عملائها، سواء كانوا خريجين جدداً أو رؤساء تنفيذيين، بإجراء اختبار بسيط: غطِّ اسمك في أعلى السيرة الذاتية، ثم اقرأها مرة أخرى. فإذا بدت وكأنها قد تنطبق على أي مرشح آخر، فهذه مشكلة حقيقية، لأن القيمة الفعلية لخبراتك لن تصل إلى الشخص الذي يتخذ قرار التوظيف.

وتقول إن هذه العلامة التحذيرية تظهر عادة بأربع صور رئيسية، يمكن التعرف إليها ومعالجتها على النحو الآتي:

1- عبارات لا يفهمها إلا من كان حاضراً

تضرب شرقي مثالاً بعبارة تكررت أمامها مئات المرات: «أجريت تحليلاً مالياً للإنفاق التشغيلي واتجاهات الميزانية لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات».

وتوضح أن كاتب هذه العبارة يعرف تماماً المقصود بها، لأنه يدرك طبيعة القسم الذي عمل فيه، والميزانية التي تعامل معها، والجهات التي استفادت من هذا العمل. أما بالنسبة لمسؤول توظيف لا يعرف شيئاً عن الشركة، فإن العبارة تبدو عامة وغامضة إلى درجة لا تقدم أي قيمة، ولن يقضي وقتاً في محاولة تفسيرها.

الحل: أضف سطراً تمهيدياً قبل النقاط الرئيسية يوضح بإيجاز طبيعة المؤسسة التي عملت فيها ودورك داخلها. فكّر في الطريقة التي ستشرح بها عملك لصديق أو لأحد أفراد عائلتك ممن لا يعرفون طبيعة وظيفتك، ثم استخدم هذا الأسلوب لتوفير الخلفية اللازمة للقارئ.

2- الأرقام التي تفتقر إلى السياق

تُعد إضافة الأرقام والمؤشرات من أكثر النصائح شيوعاً عند كتابة السيرة الذاتية، وهي بالفعل نصيحة مهمة. لكن الرقم وحده لا يحقق الغرض إذا لم يكن واضحاً ما الذي يمثله.

وتضرب شرقي مثالاً بعبارة مثل: «630 ألف دولار في الربع الثاني». وتتساءل: هل يشير هذا الرقم إلى حجم المبيعات؟ أم إلى وفورات في التكاليف؟ أم إلى تبرعات جُمعت؟ أم إلى إيرادات تحققت؟

وتؤكد أن الرقم يفقد قيمته إذا لم يعرف القارئ ماذا يقيس ولماذا يُعد مهماً، لأن الإنجاز الحقيقي لا يتمثل في الرقم وحده، بل في معناه وتأثيره.

الحل: احرص على أن توضح دائماً ما الذي يمثله الرقم، ولماذا يُعد مؤشراً على نجاحك أو قيمة مساهمتك.

3- المصطلحات والاختصارات الداخلية

قد تتضمن السيرة الذاتية عبارات مثل: «أشرفت على عملية نقل بيانات.. عبر منصة (اسمها إكس مثلاً)»، وهي جملة قد تكون واضحة تماماً لزملائك في العمل، لكنها تبدو غامضة لأي شخص خارج الشركة.

وتنصح شرقي بإعداد قائمة بكل المصطلحات المتخصصة المستخدمة في السيرة الذاتية، مثل أسماء الأدوات الداخلية، أو الأسماء الرمزية للمشروعات، أو الاختصارات الخاصة بالشركة، لأن هذه المصطلحات لا تعني شيئاً لمسؤول التوظيف إذا لم يكن جزءاً من بيئة العمل نفسها.

الحل: راجع سيرتك الذاتية بعناية، واحذف أو أعد صياغة أي عبارة تحتاج إلى معرفة داخلية لفهمها. واحرص على وصف الأدوات أو المشروعات بلغة واضحة يمكن لأي شخص في شركة أخرى، أو حتى في قطاع مختلف، أن يفهمها بسهولة.

4- «المهارات» التي هي في الحقيقة صفات شخصية

تضم كثير من السير الذاتية عبارات مثل: «مهارات تواصل ممتازة»، و«العمل بروح الفريق»، و«المثابرة»، و«الاهتمام بالتفاصيل».

وترى شرقي أن المشكلة في هذه العبارات أنها أصبحت شائعة إلى حد كبير، ومن الصعب التحقق من صحتها، كما أنها لا تقدم معلومات محددة تميز المرشح عن غيره.

وتوضح أن المهارات الحقيقية هي الإنجازات التي يمكن إثباتها بالأدلة، أما الصفات الشخصية فمكانها المقابلة الوظيفية، وليس السيرة الذاتية.

فعلى سبيل المثال، فإن عبارة «مهارات تواصل ممتازة» لا تثبت شيئاً، بينما عبارة مثل: «قدمت الدعم لعملاء ناطقين بالإنجليزية والإسبانية لمدة أربع سنوات» تُظهر مهارات التواصل من خلال تجربة عملية قابلة للقياس.

الحل: عند ذكر أي مهارة، اسأل نفسك ما إذا كنت تستطيع إثباتها بمثال واضح ومحدد. فإذا لم تتمكن من ذلك، فهي في الغالب صفة شخصية، ومن الأفضل حذفها من السيرة الذاتية.