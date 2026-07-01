«هوس»... الوجه الآخر للأمنيات

يبدو «هوس (Obsession)» فيلماً عن أمنية تتحقَّق على نحو كارثي، لكنَّ هذا المدخل لا يلبث أن يفقد أهميته. فالأحداث تعبُر سريعاً فوق الأمنية لتستقرَّ عند الإنسان الذي تمنّاها. ما يهمّ مخرجه الأميركي كاري باركر يتجاوز «تَوقَ الإنسان» نحو الذي يبقى منه عندما يحصل عليه. ففي اللحظة التي يظنّ فيها أنه بلغ غايته، يسقط الوهم الذي كان يحمله عن نفسه.

في البداية، تبدو الأمنية بريئة. يكاد المُشاهد يتماهى معها؛ لأنها تُشبه أحلاماً راودت معظم البشر في لحظة ضعف... أن يُبادلنا الشخص الذي نحبّه الشعور نفسه، وأن تختفي المسافة التي تفصل بين الرغبة وتحقيقها. لكنّ الفيلم يتوقّف خصوصاً عند تلك المسافة؛ لأنها ليست فراغاً زمنياً كما نتخيَّل. إنها المساحة التي يولد فيها الحبّ. فالانتظار، والاحتمال، وإمكان الرفض، والخوف من الخسارة، ليست عوائق في وجه العاطفة. هي العناصر التي تمنحها معناها. وما إن تُنتَزع هذه العناصر حتى يتغيَّر الشعور، وإن ظلَّ يحمل الاسم نفسه.

«هوس» فيلم عن الحرّية رغم انطلاق حكايته من الحبّ. فالحبّ يَفقد معناه عندما يفقد الإنسان قدرته على الاعتراف باستقلال مَن يحبّ. تتولّى الرغبة إعادة كتابة الآخر على قياس حاجاتها، فيختفي حضوره الحقيقي تدريجياً ويستقرّ مكانه شخص آخر صنعته المُخيّلة. هذا جرح الفيلم.

بطله «بير» لا يُخطئ حين يتمنّى أن يكون محبوباً. تبدأ المأساة مع اللحظة التي تتجاوز فيها رغبته حدودها، فتدخل؛ من حيث لم يتوقَّع، في نسيج حياة إنسان آخر. عندها يتبدَّل معنى الذنب كلّياً، ويغدو معرفة موجعة بأنّ أمنيةً خرجت منه أعادت رسم مصيرٍ لم يكن يخصّه. ثم يصبح الزمن شريكاً في العقوبة. فكلّ لحظة تمضي تزيد المسافة اتّساعاً بين ما حدث واللحظة الأولى التي كان في وسعه أن يختار فيها طريقاً أخرى. منذ ذلك الحين، يكفُّ الماضي عن أن يكون ذكرى ويتحوّل إلى المكان الوحيد الذي يتمنّى العودة إليه، بعدما صار كلّ ما يأتي بعده عاجزاً عن محو الأثر الذي تركته رغبة واحدة في روح إنسان آخر.

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لهذا تتّجه معركة «بير» تدريجياً إلى الداخل. «نيكي» تصبح انعكاساً لما يدور فيه أكثر منها خصماً يقف في مواجهته. ومع كلّ ما ينكشف أمامه، يتأكّد أنّ الأمنية لا تنتهي عند لحظة تحقّقها. هي تبدأ هناك حيث يصبح الإنسان مسؤولاً عمّا أحدثه في حياة الآخرين. ثقلُ الفيلم في هذه المعادلة. فالمعرفة تأتي متأخّرة، والزمن يمضي أسرع من القدرة على التراجُع، فيما يبقى الوعي عالقاً عند لحظة واحدة، يُعيد تأمّلها دون نهاية، مُدركاً أنّ الفَهْم مهما بلغ عمقه يعجز عن انتزاع الأثر من مكانه.

يقرأ الممثل الأميركي مايكل جونستون شخصية «بير» من الداخل. لا يبحث عن الانفعال؛ لأنّ الشخصية تجاوزت تلك المرحلة وصارت أسيرة وعيها. كلّ حركة تبدو مُثقَلة بما تعرفه، وكلّ نظرة تحمل عبء ما تعجز عن تغييره. يترك التردُّد ينعكس في إيقاع الجسد ويمنح النظرات ثقلاً يوازي الحوار. ومع كلّ خطوة، يفقد «بير» شيئاً من ثقته في دوافعه الأولى، حتى تنتهي المواجهة إلى بقعة مُعتِمة في نفسه. أداؤه أصاب وجع الإنسان الذي خرج يبحث عن الحبّ، فوجد نفسه وجهاً لوجه أمام حقيقة لم يعد قادراً على التعايُش معها.

الروح لا تضيع في العواصف... تضيع في اليقين (مواقع التواصل)

وأداء الممثلة الأميركية إندي نافاريت يتجاوز تقديم شخصية يبتلعها الحبّ، نحو تجسيد شخصية تفقد ثراءها الإنساني بالتدرُّج. ففي اللحظة التي يصبح فيها شعورٌ واحد المرجعَ الوحيد لفهم العالم، تتساقط بقية المعاني تباعاً... الذاكرة تنكمش، والخيال يضيق، والقدرة على الالتفات إلى الخارج تتضاءل... إلى أن تتحوّل الحياة صدىً متواصلاً لعاطفة يتيمة. معها؛ تتجاوز الشخصية حدودها الدرامية وتصبح تأمّلاً في الطريقة التي يستطيع بها الإنسان أن يختزل نفسه، من دون أن يشعر، إلى إحساس واحد.

لا يرعبنا «هوس» لأنّ الرغبة ذهبت بعيداً. يرعبنا لأننا نعرف كم يمكن لأمنياتنا أن تبدو بريئة وهي تشقّ طريقها نحو الأذى. يرعبنا لأنه يكشف عن أنّ التملُّك لا يبدأ دائماً بصورة فجّة، فقد يبدأ برجاء وخوف وحلم في أن يُحبّنا أحد كما نريد. ثم يكبر الحلم ويخلع اسمه الأول، فيصبح شيئاً آخر يُشبه الحبّ من بعيد ويترك وراءه خراباً لا يعرف كيف يعتذر.