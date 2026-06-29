في السعودية... كأس العالم يزاحم الأفلام في دور السينما

تتجاوز المنافسة في شباك التذاكر السعودي حدود السباق التقليدي بين أفلام هوليوود والإنتاجات العربية، مع دخول مباريات «كأس العالم 2026» ضمن قائمة الأعمال العشرة الأعلى إيراداً لهذا الأسبوع؛ ففي مشهد غير مألوف، سجل الحدث الرياضي العالمي حضوره في دور السينما المحلية، بعدما أصبحت مبارياته جزءاً من جدول العروض.

ومنح انتقال البطولة إلى منافسات دور الـ32، أولى جولات خروج المغلوب، زخماً إضافياً لعروضها داخل دور السينما، مع ارتفاع عدد المباريات المعروضة واتساع خيارات متابعتها على الشاشات الكبيرة، لينعكس ذلك على حضورها في شباك التذاكر خلال أسبوعها الثاني. ورغم الانشغال الجماهيري بالبطولة، حققت صالات السينما في الفترة من 21 إلى 27 يونيو (حزيران)؛ إيرادات بلغت 23.3 مليون ريال، بمبيعات تجاوزت 471 ألف تذكرة عبر 46 فيلماً معروضاً، فيما واصل فيلم Toy Story 5 «توي ستوري 5» قيادة السوق، مستحوذاً وحده على نحو 40 في المائة من الإيرادات الأسبوعية، حسب تقرير هيئة الأفلام.

وتمنح الأرقام هذا التزامن بُعداً إضافياً؛ إذ استقر «كأس العالم 2026» في المركز السادس داخل قائمة شباك التذاكر في أسبوعه الثاني من العرض، محققاً إيرادات أسبوعية بلغت 1.18 مليون ريال، جراء بيع 32.2 ألف تذكرة، ليرتفع بذلك إجمالي إيراداته المجمعة إلى 1.43 مليون ريال، وإجمالي تذاكره إلى 39.8 ألف تذكرة. واستحوذ المحتوى الرياضي وحده على نحو 5.1 في المائة من إجمالي إيرادات الأسبوع، كما حصد 6.8 في المائة من إجمالي التذاكر المبيعة، في مؤشر على اتساع استخدام دور السينما لتشمل، إلى جانب الأفلام، الأحداث الرياضية العالمية.

هيمنة «توي ستوري 5» للأسبوع الثاني

وفي صدارة الترتيب، واصل Toy Story 5 «توي ستوري 5» قيادة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق 9.17 مليون ريال، نظير بيع 189.8 ألف تذكرة. وبذلك استحوذ الفيلم على نحو 39.3 في المائة من إجمالي إيرادات السوق، و40.3 في المائة من إجمالي التذاكر، أي أن قرابة 4 من كل 10 مشاهدين اختاروا الفيلم خلال هذا الأسبوع. ولم يكتفِ الفيلم بصدارة شباك التذاكر، بل تجاوزت إيراداته الأسبوعية مجموع إيرادات الأفلام الثلاثة التالية له في القائمة.

ويبدو أن نجاح «توي ستوري 5» جاء امتداداً لرسوخ السلسلة في الذاكرة العائلية، وقدرتها على مخاطبة جمهور واسع يجمع الأطفال والآباء والأمهات الذين ارتبطوا بأجزائها السابقة. وبعد أسبوعين فقط، وصل مجموع إيرادات الفيلم في السعودية إلى 16.24 مليون ريال، مقابل 320.7 ألف تذكرة، وهو رقم يؤكد أن الفيلم تحرك بسرعة نحو موقع متقدم في موسم الصيف، مستفيداً من شهرته العالمية ومن طبيعته المناسبة للعائلة.

منافسة قوية... وافتتاحات جديدة

وفي المركز الثاني، جاء 7 Dogs «سفن دوغز» بإيرادات بلغت 2.26 مليون ريال، و44.8 ألف تذكرة، محافظاً على حضوره القوي في أسبوعه الخامس. ورفع الفيلم السعودي المصري مجموع إيراداته إلى 39.96 مليون ريال، مقابل بيع 735 ألف تذكرة، ليبقى واحداً من أبرز العناوين العربية في شباك التذاكر خلال الأسابيع الأخيرة.

أما فيلم الرعب Obsession «أوبسيشن» فجاء ثالثاً بإيرادات أسبوعية بلغت 2.19 مليون ريال، وبيع 41.8 ألف تذكرة في أسبوعه السادس. ووصل مجموع إيراداته إلى 22.25 مليون ريال، لقاء بيع 446.3 ألف تذكرة. ودخل الفيلم المصري «صقر وكناريا» المنافسة بقوة في أسبوعه الأول، محققاً 2.14 مليون ريال، و38.5 ألف تذكرة، ليحتل المركز الرابع.

وفي المركز الخامس، واصل «الكلام على إيه» حضوره اللافت في أسبوعه السابع، محققاً 1.68 مليون ريال، وبيع 33.2 ألف تذكرة. ووصل مجموع إيراداته إلى 28.35 مليون ريال، أتت من بيع 528.2 ألف تذكرة، في دلالة على قوة استمراره داخل الصالات. وبعد «كأس العالم 2026» في المركز السادس، جاء Supergirl «سوبرغيرل» في المركز السابع بافتتاح بلغ 1.13 مليون ريال، و18.1 ألف تذكرة.

وحل الفيلم المصري «الكراش» في المركز الثامن بإيرادات بلغت 726.4 ألف ريال، و12.8 ألف تذكرة، في أسبوعه الثالث، رافعاً إجمالي إيراداته إلى 4.28 مليون ريال، مقابل 75.3 ألف تذكرة. أما الفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت» فجاء في المركز التاسع خلال أسبوعه الأول، محققاً 367.4 ألف ريال، و6.6 ألف تذكرة. واختتم Hungry «هنغري» قائمة العشرة الأوائل بإيرادات بلغت 326.2 ألف ريال، وبيع قرابة 7 آلاف تذكرة في أسبوعه الأول.