هل أسأنا فَهْم القطط طوال هذا الوقت؟

لطالما ساد اعتقاد بأنّ القطط المنزلية تتولّى تنظيف بعضها بعضاً تعبيراً عن المودّة والصداقة. وإنما هذا السلوك قد يشير أحياناً إلى وجود صراع ونزاع بينها. والآن، تقلب دراسة جديدة هذا المفهوم الشائع حول سلوك القطط، مشيرةً إلى أنّ هذا التنظيف المتبادل ربما يُنبئ بوجود صراع.

داخل المنازل التي تُربّى فيها قطط متعدّدة، يُفترض عادةً أن إقدام قطة على لعق قطة أخرى، وهو سلوك يُعرف علمياً بـ«التنظيف المتبادل»، دليل على الانسجام والتوافق بينهما. لكنّ الباحثين القائمين على الدراسة الحديثة نبهوا إلى أنّ البحوث الشاملة والمدقّقة حول هذا السلوك على وجه التحديد ظلَّت غائبة.

وفي هذه الدراسة الجديدة، تعاون باحثون من جامعة غنت وجامعة لينكولن مع مجموعة من الهواة المهتمين بالعلوم، لتصوير سلوك التنظيف المتبادل في 53 منزلاً يحتوي كل منها على قطّتين. وخلصوا إلى أنّ هذا السلوك لم يكن دوماً تعبيراً عن العاطفة، بل يمكن أن يعكس صراعاً في بعض الأحيان.

واستنتج الباحثون في الدراسة التي نُشرت في دورية «علم سلوك الحيوان التطبيقي» ونقلتها «الإندبندنت» أنّ «التنظيف المتبادل لدى القطط المنزلية له وظائف اجتماعية متعدّدة». وأضافوا أنّ سياق هذا النشاط وتفاصيله المحدّدة يمكن أن يساعدا في فهم السلوك بشكل أفضل.

في بعض الحالات، يمكن التنظيف المتبادل أن يُعزّز الروابط الاجتماعية، أو يخدم غرضاً يتعلّق بالنظافة الشخصية، أو يساعد القطّة المُستقبِلة على الاسترخاء. ويشير تزامن وضعيات جسد القطط معاً، مثل الاستلقاء أو الجلوس معاً، إلى أجواء إيجابية، وغالباً ما يتركز التنظيف في هذه الحالات على رأس القطة الأخرى أو أذنها. ويشير الباحثون إلى أنّ آذان القطط حسّاسة جداً، وتحتوي على غدد عطرية تجعل هذا النشاط ممتعاً لها.

في حالات أخرى، يرتبط التنظيف المُتبادل باللعب؛ فقد لاحظ العلماء أنه عندما تتصارع قطط كثيرة بغرض اللعب، يُستخدم التنظيف أحياناً لبدء هذا اللعب. وفي هذه الأوقات، يحدُث اللعق عادةً في منطقة الرقبة، وهي المنطقة نفسها التي تُكثر فيها القطط من عضّ بعضها بعضاً خلال اللعب.

في مواقف معيّنة، يمكن أن يكون التنظيف المتبادل إشارة إلى تجنُّب الصدام، أو توجيه رسالة «عدوانية سلبية». قد تكون هذه هي النيّة مثلاً عندما ترغب قطة في الاستيلاء على المكان المفضّل لأخرى للاستراحة فيه. وفي مثل هذه الحالات، قد تُسطّح القطة المُستقبِلة للعق أذنيها (خفضهما إلى الخلف)، لأنها لا تستمتع بهذا التفاعل على الإطلاق، وفق الدراسة.

وتتضمَّن بعض أنشطة التنظيف ضرب القطة بمخلبها، أو هزّ رأسها، أو حكّ ما وراء أذنيها، أو العضّ، أو التثاؤب، أو لعق شفتيها. وقد تشكّل هذه السلوكيات إشارات توتّر خفية، وتحدُث تحديداً عندما لا تكون وضعيات أجساد القطط متناغمة ومستقرّة، مثلما يحدث عندما تتّكئ قطة فوق الأخرى بشكل يدلّ على الهيمنة.

وبشكل عام، يقول الباحثون إنّ هذه النتائج تؤكد مدى أهمية الانتباه إلى الوضعية العامة لجسم القطة لفهم مغزى قيامها بتنظيف قطة أخرى.

وكتبوا في دراستهم: «هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لاستكشاف الوظائف المقترحة للتنظيف المتبادل لدى القطط، وتأكيدها. وفي النهاية، يمكن أن تُسهم هذه المعرفة في رصد الضغوط الاجتماعية بين القطط وحلّها ومنعها داخل المنازل التي تُربّى فيها قطط متعدّدة».