«الكراش»... استعادة عصرية لمسرحية «حديث المدينة» و«إشاعة حب»

يخوض الفيلم المصري «الكراش» سباق الموسم السينمائي الصيفي بعدما انطلق عرضه في 11 يونيو (حزيران) الحالي، وهو من بطولة أحمد داود وميرنا جميل وباسم سمرة وشيرين رضا، وقد صوّر في أحد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر حيث حالة السكينة التي تفرضها أجواء الشاطئ، وقصص الحب التي تجمع أبطاله.

و«الكراش» (Crush) كلمة إنجليزية تعني «السحق»، لكنها باتت تُستخدم في الإشارة إلى الشخص الذي يكن له طرف آخر مشاعر صامتة دون الإفصاح عن ذلك، وهو ما يواجهه بطل الفيلم.

ينتمي العمل لأفلام الكوميديا الرومانسية، وقد حقق نحو 7 ملايين جنيه خلال 12 يوماً من بدء عرضه (الدولار يوازي 49.99 جنيه مصري). والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم الذي أخرج لبطلَيه أحمد داود وميرنا جميل مسلسل «بابا وماما جيران» خلال رمضان الماضي، كما أخرج سينمائياً عدداً من الأفلام، من بينها «ماما حامل»، و«شوجر دادي»، و«جوازة توكسيك» لليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك في بطولة «الكراش» حسن أبو الروس ومريم الجندي.

وتدور أحداث الفيلم حول المحاسب «عمر» الذي يؤدي دوره أحمد داود، وهو شاب يتسم بالخجل الشديد، ويصطحبه خاله «فؤاد شكيب» الرجل العازب متعدد العلاقات الذي يجسد شخصيته باسم سمرة، للعمل معه ضمن شراكة يقوم بها مع «مي» صاحبة أحد المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، والتي تؤدي شخصيتها ميرنا جميل.

شيرين رضا وباسم سمرة وحسن أبو الروس خلال تصوير مشهد فوق أحد اليخوت (الشركة المنتجة)

ويقع «عمر» في حب «مي» في صمت، ويخشى مصارحتها، وهي تبدي إعجابها بصدقه وبراءته، في حين يظهر غريمه الذي يؤدي شخصيته حسن أبو الروس ويسخر من «عمر» الذي كان زميلاً له بالمدرسة.

من الوهلة الأولى يبدو أن فيلم «الكراش» يلعب على تيمة فيلم «إشاعة حب» الذي أخرجه فطين عبد الوهاب عام 1960، والذي يُعد من كلاسيكيات السينما المصرية، وقد حاز المركز الأول في استفتاء «أفضل مائة فيلم كوميدي مصري»، والذي أجراه مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل 3 سنوات، ويظهر أبطاله وكأنهم يقلدون أداء أبطال الفيلم عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي. ويعود «الكراش» بعد 66 عاماً من صدور «إشاعة حب» ليقدم نسخة عصرية من الفيلم القديم.

وبينما يلتزم صنّاع فيلم «إشاعة حب» بكتابة أصل القصة في شارة المقدمة، وأنه مأخوذ عن مسرحية «حديث المدينة» لجون إمرسون وأنيتا لوسي، يكتفي صنّاع فيلم «الكراش» بكتابة اسم المؤلف لؤي السيد دون ذكر مصدر الاقتباس.

وقدم لؤي السيد أعمالاً سينمائية وتلفزيونية عديدة، من بينها أفلام «رامي الاعتصامي»، و«غش الزوجية»، و«حبيبي نائماً»، و«رغدة متوحشة»، و«ماما حامل»، ومسلسل «اتنين في الصندوق».

وأكد السيد أنه قدم وفريق العمل «فيلماً لطيفاً» كما كان يتخيله، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يقتبس «الكراش» من الفيلم المصري، بل هي قصة عالمية قدمتها السينما الأميركية قبل «إشاعة حب»، كما قدمها صنّاع أفلام غربيون في نسخ أخرى، وتعتمد تيمة الشاب الخجول الذي يقع في حب فتاة بعيدة عن أحلامه، لافتاً إلى أنهم كـ«صنّاع الفيلم قدموا نسخة عصرية من هذه التيمة، ولكن بروح جديدة تواكب الزمن الحالي»، وفق قوله. ويؤكد أنه حاول الابتعاد في تفاصيل عديدة عن الفيلم المصري؛ وذلك «لما له من مكانة راسخة في أذهاننا»، عبر إضافة شخصيات وأحداث جديدة بالفيلم تواكب هذا الزمن.

وعَدّ الناقد طارق الشناوي أن فيلم «الكراش» قدم «نسخة مُشَوّهة من (إشاعة حب)»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تميز (إشاعة حب) يعود لأسباب كثيرة، من بينها خفة ظل أبطاله، وهو ما افتقده فيلم (الكراش)»، لافتاً إلى أن صنّاع الأخير لم يذكروا أي شيء في مقدمة الفيلم عن مصدر الاقتباس، بل سعوا لاستنساخ فيلم ناجح يُعرض منذ أكثر من 60 عاماً.

فيلم «الكراش» يدور في إطار رومانسي كوميدي (الملصق الترويجي للفيلم)

وأكد الشناوي أن «المقارنة بين أبطال فيلم (إشاعة حب) و(الكراش) ليست في صالح الأخير»، وفق قوله. وأضاف: «كل الشخصيات لا ترقى لمثيلتها، فهل الراقصة الروسية جوهرة في (الكراش) هي البديل للفنانة الكبيرة هند رستم التي كانت المعادل الموضوعي العربي لأسطورة السينما العالمية مارلين مونرو؟ وكذلك باسم سمرة في شخصية يوسف وهبي، وأحمد داود في الدور الذي أداه عمر الشريف»،

قائلاً إن «لداود فيلمين في هذا الموسم الصيفي، وهما (إذما) الذي برغم تعقيد السيناريو، لكن فيه روح السينما، في حين أن (الكراش) يخاصم السينما والمنطق، وفقير جداً في ضحكاته».

من جهته، يرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «صناعة فيلم كوميدي جيد تتوقف على السيناريو والمخرج»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حظي فيلم (إشاعة حب) بوجود مخرج كبير مثل فطين عبد الوهاب الذي يعد أكثر المخرجين تميزاً وتخصصاً في الكوميديا ومعرفةً بمفاتيحها»، ويشير إلى أن مشكلة «التقليد» في الأداء عمل راسخ في أذهان أجيال عدة، وعدم العمل على النص الأصلي بشكل جديد، لافتاً إلى أنه في «الفيلم الروسي (الإخوة كرمازوف) في نسخته المصرية (الإخوة الأعداء)، نجد أن كاتب السيناريو الراحل رفيق الصبان قام بتمصير الفيلم، وليس ترجمة سطحية للنص الأصلي، وهي رؤية نفتقدها في فيلم (الكراش)»، على حد تعبيره.