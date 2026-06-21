تفاعل واسع بعد إسلام «جيانكارلو إسبوزيتو» خلال تصوير «7Dogs» في السُّعُودية

حظي إعلان إسلام الممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو، أحد أبطال فيلم «7Dogs»، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع مصور يوثق نطقه الشهادتين ومشاركته فريق العمل أداء الصلاة داخل أحد المساجد، عقب تجربة عاشها خلال فترة تصوير الفيلم في السعودية، في مشهد حظي باهتمام كبير وتصدر النقاش بين المتابعين.
وجاء الإعلان عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي نشر المقطع عبر حسابه على منصة «إكس»، موضحاً أن إسبوزيتو أعلن إسلامه بعد تجربة إنسانية عاشها خلال فترة وجوده في السعودية للمشاركة في تصوير فيلم «7Dogs»، حيث عبّر عن ارتياحه لما لمسه من أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار اعتناق الإسلام.
ويُعد جيانكارلو إسبوزيتو من أبرز الممثلين في هوليوود، واكتسب شهرة عالمية من خلال تجسيده شخصية (غاس فرينغ) في مسلسل Breaking Bad، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية التي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما الأميركية.
نجم فيلم سفن دوج و Breaking bad جيانكارلو اسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاه يوم امس في المسجدبعد ارتياحه من التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكه العربيه السعوديه والفديو له امس مع موظفين شركة صله ❤️ الحمدلله pic.twitter.com/BghY0O0pWv
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 20, 2026
ولم يقتصر الأمر على إسبوزيتو، إذ كشف تركي آل الشيخ أيضاً عن اعتناق المنتج سايروس هومي باتيل، أحد المشاركين في إنتاج فيلم «7Dogs»، الإسلام، من خلال نشر صورة لشهادة إشهار إسلامه، والتي أظهرت اختياره اسم (كريم) اسماً إسلامياً له، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً بين المتابعين.
وسرعان ما انتشر المقطع والصور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم جيانكارلو إسبوزيتو قوائم التداول، بينما عبّر آلاف المستخدمين عن سعادتهم بالخبر، مقدمين التهاني للممثل الأميركي والمنتج، ومتمنين لهما التوفيق والثبات، كما أشاد كثيرون بما وصفوه بالأثر الذي تتركه المعاملة الحسنة والقيم الإسلامية في التعريف بالإسلام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار السعودية في تعزيز حضورها على خريطة صناعة السينما العالمية، عبر استقطاب إنتاجات دولية ضخمة وتوفير بيئة متطورة للتصوير والإنتاج، وهو ما جعلها وجهة متنامية لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.
ويُعد فيلم «7Dogs» من أبرز المشروعات السينمائية التي يجري تنفيذها في السعودية، إذ يضم نخبة من الممثلين وصناع الأفلام العالميين، وصُورت أجزاء كبيرة منه في مواقع داخل السعودية، في إطار الحراك المتسارع الذي يشهده قطاعا السينما والترفيه، والهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للإنتاج السينمائي.
الحمدلله❤️ pic.twitter.com/fzbW39j79x
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 21, 2026
وحقق الفيلم أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية، حسب الإعلان الذي نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على منصة «إكس»، بأكثر من 18.4 مليون دولار في شباك التذاكر خلال 25 يوماً فقط، مع بيع أكثر من 2.35 مليون تذكرة منذ عرضه.
وتعود بداية مشروع الفيلم إلى عام 2024 وتحديداً إلى لقاء في الرياض بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والمخرجين البلجيكيين من الأصول المغربية، عادل العربي وبلال فلاح، اللذين طرح عليهما آل الشيخ فكرة الفيلم، لتلقى استجابة فورية وحماساً بالغاً من الثنائي الإخراجي، ولإعطاء المشروع صبغته الدولية، جرى استقطاب المنتج العالمي أيفن أتكينسون.
وإلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العالمية، منهم النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، وجيانكارلو إسبوسيتو، ونجم بوليوود سلمان خان، وسانجاي دوت، وماكس هوانغ، وتارا عماد، وناصر القصبي، وسيد رجب.