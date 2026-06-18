فينشو نتشوغو: «امرأة واحدة» يفتش عن إرث الاستعمار بأفريقيا

بعد أقل من عام على انطلاقته العالمية الأولى في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، واصل الفيلم الكيني «امرأة واحدة... حمالة صدر واحدة» رحلته الدولية عبر عرضه للمرة الأولى في أميركا الشمالية ضمن الدورة الحالية من مهرجان «ترايبيكا» في نيويورك، ليحصد تنويهاً خاصاً من لجنة تحكيم المهرجان الأميركي البارز بعد عرضه ضمن برنامج «وجهات نظر».

الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة الكينية فينشو نتشوغو، ويُعدّ أول أعمالها الروائية الطويلة، يروي قصة امرأة تعيش على هامش مجتمعها الريفي وتخوض رحلة شاقة بحثاً عن جذورها وهويتها، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بالانتماء وإرث الاستعمار وموقع المرأة داخل المجتمعات الأفريقية المعاصرة.

تقول المخرجة الكينية لـ«الشرق الأوسط»، في مقابلة عبر «زووم»، إن فكرة الفيلم ولدت من انشغال طويل بأسئلة الهوية الأفريقية وما آلت إليه القارة بعد عقود من الاستعمار والتحولات السياسية والاجتماعية المتلاحقة، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب في تقديم فيلم سياسي مباشر أو خطاب آيديولوجي، بل فضلت الاقتراب من تلك القضايا عبر حكاية إنسانية بسيطة تبدو في ظاهرها شخصية للغاية، قبل أن تكشف تدريجياً عن أبعاد أوسع تتعلق بالمجتمع والتاريخ والذاكرة الجماعية.

وأضافت أن شخصية «ستار» جاءت بوصفها نموذجاً لإنسان يبحث عن مكانه داخل عالم لا يمنحه إجابات واضحة، فالبطلة، وهي امرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها، لا تعرف شيئاً تقريباً عن والديها أو جذورها العائلية، الأمر الذي يجعلها غريبة داخل مجتمع ريفي يقوم في الأساس على الروابط العائلية والقبلية.

وأوضحت أنها من خلال هذه الشخصية، أرادت طرح تساؤلات حول معنى الانتماء، ومن يملك الحق في الأرض، وكيف يمكن للفرد أن يثبت وجوده في مجتمع يربط الحقوق بالأنساب والعلاقات العائلية، لافتة إلى أن الفيلم لا يتناول الاستعمار بوصفه حدثاً تاريخياً انتهى، بل يحاول رصد تأثيراته المستمرة على الحياة اليومية للأفارقة.

يواصل الفيلم الكيني رحلة عروضه بالمهرجانات (الشركة المنتجة)

وأشارت إلى أن كثيراً من الأزمات التي تواجه المجتمعات المحلية اليوم ترتبط بصورة أو بأخرى بإرث طويل من الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدة أن السينما قادرة على مناقشة هذه القضايا عبر قصص إنسانية مؤثرة أكثر من قدرتها على ذلك عبر الخطابات المباشرة.

وأضافت أن كثيراً من المشاهدين الذين تابعوا الفيلم بالمهرجانات التي عرض بها وجدوا أنفسهم داخل القصة رغم أنهم لا ينتمون إلى أفريقيا أو يعرفوا الكثير عن المجتمع الكيني، لافتة إلى أن نساء كثيرات تحدثن معها بعد العروض عن شعورهن بالقرب من تجربة البطلة، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن القضايا التي يناقشها الفيلم تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتلامس أسئلة إنسانية مشتركة.

وأكدت نتشوغو أن علاقتها بأفريقيا لم تتأثر بإقامتها في الولايات المتحدة لأن الجزء الأكبر من مسيرتها المهنية ارتبط بالقارة السمراء، مؤكدة أنها عملت لسنوات منتجة لمشاريع سينمائية وإعلامية في كينيا ونيجيريا وملاوي وتنزانيا، كما شاركت في تدريب وتطوير عدد من المنتجين الشباب داخل أفريقيا، الأمر الذي جعل ارتباطها بالواقع الأفريقي قائماً على نحو يومي ومستمر.

وأضافت أنها تنظر إلى نفسها بوصفها ابنة عالمين مختلفين، فمن جهة نشأت في قرية كينية صغيرة وتحمل داخلها الكثير من تفاصيل الثقافة المحلية، ومن جهة أخرى عاشت سنوات طويلة في الولايات المتحدة واكتسبت خبرات متنوعة من العمل والدراسة هناك، معتبرة أن هذا التداخل بين الثقافتين منحها زاوية نظر خاصة انعكست بوضوح على أسلوبها في صناعة الأفلام.

المخرجة الكينية فينشو نتشوغو (حسابها على «فيسبوك»)

وعن رحلة إنتاج الفيلم، أوضحت نتشوغو أن المشروع تلقى دعماً مهماً من برنامج «بينالي كوليدج سينما» التابع لمهرجان فينيسيا، وهو البرنامج الذي يختار عدداً محدوداً من المشاريع المستقلة ويوفر لها فرص التطوير والتمويل، مؤكدة أن حصول الفيلم على هذا الدعم منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، لكنه لم يكن كافياً وحده لإنجاز المشروع بالشكل الذي تطمح إليه.

وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي تمثل في بناء فريق قادر على تنفيذ العمل بإمكانات محدودة، لذا لجأت إلى إقناع عدد من المحترفين بالمشاركة في المشروع انطلاقاً من إيمانهم بالفكرة نفسها، لافتة إلى أن بعض أعضاء الفريق سبق لهم العمل في مشاريع عالمية ضخمة، لكنهم قبلوا الانضمام إلى الفيلم لأنهم رأوا فيه صوتاً مختلفاً يستحق الدعم.

وتحدثت المخرجة مطولاً عن صعوبات التصوير في المناطق الريفية البعيدة عن العاصمة نيروبي، مؤكدة أن الوصول إلى مواقع التصوير كان يتطلب ساعات طويلة من السفر عبر طرق وعرة وفي ظروف مناخية قاسية، موضحة أن الفريق واجه منذ الأيام الأولى تحديات غير متوقعة، من بينها الفيضانات التي قطعت الطريق المؤدي إلى موقع التصوير، وأجبرت أفراد الطاقم على قضاء الليل داخل عيادة صحية محلية.

ورغم تلك الصعوبات، أوضحت نتشوغو أن سكان القرية لعبوا دوراً محورياً في نجاح المشروع، لأن الأهالي تعاملوا مع الفيلم باعتباره مشروعاً يخصهم أيضاً، فقدم المجتمع المحلي دعماً كبيراً للفريق وساهم في حل كثير من المشكلات اللوجستية التي واجهتهم خلال التصوير.

واجه الفيلم صعوبات في التصوير (الشركة المنتجة)

وتطرقت نتشوغو إلى اختيار الممثلة سارة كاري لتجسيد شخصية «ستار»، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت من أصعب القرارات التي واجهتها أثناء التحضير للفيلم، لكونها كانت تبحث عن ممثلة قادرة على حمل العمل بأكمله، نظراً إلى أن الشخصية الرئيسية تظهر في معظم مشاهد الفيلم وتشكل محوره الأساسي.

وأكدت أن مستقبل السينما الأفريقية لا ينبغي أن يظل مرتبطاً حصراً بالأسواق التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية مع وجود فرصاً واسعة للتعاون مع العالم العربي وآسيا، مشيرة إلى أن التجربة التي عاشتها خلال عرض الفيلم في الصين أقنعتها بأن القصص المحلية الصادقة قادرة على الوصول إلى أي جمهور مهما اختلفت خلفيته الثقافية.

وأضافت أنها كلما سافرت بالفيلم إلى مكان جديد، ازدادت اقتناعاً بأن الناس يبحثون عن المشاعر الإنسانية نفسها. قد تختلف اللغات والثقافات، لكن الرغبة في الانتماء والبحث عن الهوية والدفاع عن الكرامة تبقى قضايا يفهمها الجميع، مؤكدة قناعتها بأن السينما الأفريقية ما زالت تمتلك الكثير لتقدمه للعالم.