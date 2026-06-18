«بدايات جديدة»... لقاء الروح بالحب في معرض ترايسي شمعون

بريشة تحلّق في فضاءات الحب والحرية والحدائق المعلّقة، تترجم ترايسي شمعون مشاعرها تجاه الإنسان وصلته بالطبيعة. وتعرض، تحت عنوان «بدايات جديدة»، مجموعة من لوحاتها المنفّذة بالأكريليك في غاليري «آرت ميشن» في شارع مار مخايل.

وترايسي، التي اختارت أن تقيم وسط غابة في بلدة بيت الدين، وجدت في أحضان الطبيعة السكينة والطمأنينة. هناك نسجت علاقة استثنائية مع الأشجار والحيوانات، فكلما اقتربت منها ازدادت فهماً للغتها الخفية. ومن هذا القرب وُلد تناغم عميق بينها وبين الغابة، حتى باتت تتحاور معها بطريقتها الخاصة، وتنصت إلى همساتها وأسرارها.

اللوحة التحية للطفولة المعذبة (الشرق الأوسط)

وأنت تتجوَّل في المعرض، تستوقفك لوحات ترايسي شمعون المشبعة بمشاعر دفينة، أرادت لها أن تبصر النور تحت عنوان «بدايات جديدة». وفي أسلوبها التشكيلي تمزج الفنانة بين الألوان الذهبية وتدرّجات دافئة أخرى، فلا تغيب الألوان الحمراء والبرتقالية والخضراء والصفراء عن أعمالها، في حين يحتفظ الأزرق بحضور رمزي يطغى على سواه.

وتقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الألوان هي أداتي للتعبير عن تنوُّع الموضوعات التي أتناولها. أتعامل معها كباقة من الورود لا أستغني عن أي زهرة فيها. أما الشخصيات التي تظهر في لوحاتي فهي انعكاس لما أراه في مرآة خيالي. ولذلك قد يشعر المتأمل بأن بعض النساء المرسومات يحملن شيئاً من ملامحي. فالرسّام يستعير من الواقع صوره الأولى، ثم يعيد صياغتها عبر مخيِّلته الخاصة».

تستغرق لوحاتها وقتاً طويلاً لإنجازها، وقد يتجاوز العمل على بعضها 80 ساعة. فهي تحب أن تغوص بريشتها كمن يغوص في أعماق المحيط، وتنهل منها كل الأفكار والصور التي تراودها. «أستطيع عبر لوحتي القيام برحلات طويلة بين الكواكب والنجوم، كما بين الطبيعة وأشجارها الكثيفة والمثمرة. جميع هذه الصور لا شك أنها تسكنني منذ ولادتي، لا سيما أنني عشت حياتي على مستويات عدة. أمزج بين يومياتي والحلم، مما يسمح لي بالتخلص من هواجس وأفكار لا أحبذها. ومع فرشاة الرسم أقترب أكثر من الجمال والحلم والخيال. وهي وسيلة أغذي بها روحي وتشفيني من أوجاعي».

في إحدى لوحاتها المعنونة «سحر الثعلب»، تقدِّم ترايسي شمعون عالماً أقرب إلى حكايات «ألف ليلة وليلة». وهي لوحة تزخر برسائل وإشارات خفية تدفع الناظر إلى الاكتشاف والتأمل، يبرز فيها ثعلبان يحدّقان بالمشاهد بعيون زجاجية لامعة، بينما تطلُّ خلفهما امرأة جميلة بشعر أحمر، وكأنها تحرسهما في قلب غابة كثيفة.

ترايسي شمعون أمام إحدى لوحات المعرض (الشرق الأوسط)

توضح الفنانة التشكيلية: «هذه اللوحة عزيزة جداً على قلبي، لأنها تختصر الآفاق الرحبة التي فتحتها أمامي الغابة التي أسكنها. ففي الليالي الهادئة أسمع أصوات الثعالب وأستأنس بها، وكثيراً ما أخرج لإطعامها بيدي. إن هذا العالم الساحر، المؤلف من الطبيعة والحيوان، يمنحني الدفء ويغمرني بالإلهام».

أما لوحة «ساتورنا»، التي تتصدرها امرأة يغطي وجهها نسيج يشبه شباك الحياة، فلها حكاية خاصة ترويها ترايسي قائلة: «رأيت هذه المرأة في المنام، وكانت بشرتها الرمادية تبعث في نفسي شيئاً من الرهبة. وعندما سألتها عن اسمها أجابت: ساتورنا. وفي اليوم التالي بحثت عن الاسم لأكتشف أنها شخصية مرتبطة بالأساطير الرومانية، وتظهر رمزاً للطبيعة التي تستعيد عافيتها بعد الحروب والدمار. لذلك رسمتها كما تراءت لي في الحلم، وأحطتها بالورود والزهور والثمار، في مشهد يحتفي بالحياة وتجددها».

وفي لوحات أخرى، تتناول ترايسي شمعون موضوعات أكثر جدية، من بينها لوحة «لحظة البراءة الأخيرة». وتُصوّر فيها فتاة صغيرة من الخلف، تحدّق في البحر فيما تلتفُّ حول جسدها منشفة زرقاء. وتشرح الفنانة قائلة: «تعكس هذه اللوحة معاناة ضحايا العنف الجسدي، وقد استوحيتها من الجرائم المرتبطة بجيفري إبستين. أردتها تحيةً إلى الطفولة المعذّبة. أحطت الطفلة بزهور الأقحوان، وجعلت الآفاق الممتدة أمامها مفعمة بالألوان، في إشارة إلى رموز ذلك العمر الجميل وما يحمله من براءة وأمل. كما نثرت اللون الأبيض في أنحاء اللوحة ليجسِّد الأحلام التي لا تزال تراودها رغم كل شيء».

لوحة «ساتورنا» التي رأتها في منامها (الشرق الأوسط)

وتكمل جولتك في المعرض فتطالعك لوحتا «سيتوس» و«بولاريس». الأولى كلمة لاتينية مشتقة من اليونانية تعني «وحش البحر»، فيما ترتبط الثانية بعلم الفلك وتشير إلى «النجم القطبي». وتستحضرهما ترايسي شمعون عبر وجوه نسائية ودوائر متشابكة لا تنتهي، تزينها زخرفات شرقية تضفي على المشهد مزيداً من الغموض والسحر.

ومع لوحات «ملاذ بعيد» و«حديقة معلّقة» و«قرن الوفرة» و«اللبوة»، تأخذنا شمعون في رحلة بصرية غنية بالألوان والرموز، فتتنقّل بين الطبيعة بوصفها مساحة للسكينة، والهروب بوصفه رحلةً للبحث عن الذات. وفي كل لوحة تفتح نافذة على عالمها الداخلي، حيث تتقاطع الأحلام مع الواقع. وتتحوّل الألوان إلى لغة تروي حكايات عن الحرية والجمال والتجدّد.