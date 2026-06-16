«الكعبة المشرفة» تكتسي ثوبها الأغلى والأشهر عالمياً

اكتست الكعبة المشرفة، مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء -غرة شهر محرم للعام الهجري (1448هـ)- ثوبها الجديد الأغلى والأشهر عالمياً على أيدي 150 صانعاً وحرفياً سعودياً، حملت في تفاصيلها معاني العناية والإجلال للمسجد الحرام، لتبقى الكسوة عنواناً للجمال والإجلال بأبهى حللها عاماً بعد عام.

وفي مشهد مهيب وتاريخي يتكرر مرة واحدة في العام، شاهد الملايين من البشر في مشارق الأرض ومغاربها عبر القنوات الفضائية السعودية وداخل المسجد الحرام، مراسم استبدال الكسوة الجديدة بالقديمة، وإسدالها على جدران الكعبة المشرفة، في مشهد تتجدد معه سنوياً معاني العناية والاهتمام والإتقان التي أولتها المملكة للبيت العتيق منذ عقود طويلة، بما يحفظ مكانته ويعزّز حضوره البصري والرمزي في وجدان المسلمين.

جانب من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (هيئة العناية بشؤون الحرمين)

مراسم تغيير الكسوة

وبدأت عملية استبدال الكسوة منذ وقت مبكر (الثلاثاء) دون أي تأثير على المعتمرين خلال أدائهم الطواف حول الكعبة المشرفة، بفك المذهبات، والصمديات والقناديل والحُليّ المثبتة في الكسوة القديمة، استعداداً لإنزالها وإكسائها بالأخرى الجديدة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

ولم يكن استبدال الكسوة مجرد مراسم سنوية متجددة، بل قصة نجاح سعودية شارك في صياغتها 150 صانعاً وحرفياً سعودياً، سخّروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهراً لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر، المطرزة بـ30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، فيما يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1410 كيلوغرامات.

جانب من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (واس)

وتتكون الكسوة من 5 قطع، تغطّي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي تُوضع على باب الكعبة، ويتم توصيل هذه القطع بعضها مع بعض، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، ويوجد الحزام في الثلث الأعلى منه، وعرضه 95 سنتمتراً، وبطول 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل، ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه «يا حي يا قيوم»، و«يا رحمن يا رحيم»، و«الحمد لله رب العالمين»، والحزام مطرز بتطريز بارز ومُغطّى بسلك فضي مطلي بالذهب، ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها.

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة، ويُطلق عليها البرقع، وهي منسوجة من الحرير بارتفاع 6 أمتار ونصف المتر، وبعرض 3 أمتار ونصف المتر، ومكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسلامية بارزة، ومطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

صناعة الكسوة

مرّت صناعة الكسوة بـ7 مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير، ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص، وصولاً إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الإرث الإسلامي الفريد حتى وصوله إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام.

وتُصنع كسوة الكعبة المشرفة من خامات عالية الجودة، تشمل 825 كيلوغراماً من الحرير الطبيعي الذي يُشكّل المادة الأساسية التي تُنسج منها الكسوة، و47 طاقة من الحرير الأسود تُستخدم في صناعة الثوب الخارجي، إلى جانب 400 كيلوغرام من القطن الخام المخصص للبطانة الداخلية.

وفي مراحل التطريز، تستخدم 120 كيلوغراماً من الفضة المطلية بالذهب في تطريز الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي تتصدر كسوة الكعبة. كما يدخل نحو 60 كيلوغراماً من الفضة الخالصة في أعمال التطريز الدقيقة التي تمنح الكسوة طابعها الفني الفريد.

وتخضع المواد الخام بعد ذلك لسلسلة من الاختبارات الدقيقة داخل المختبرات المتخصصة بالمجمع، حيث تُفحص خيوط الحرير والأقمشة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة، بما يضمن المحافظة على جودة الكسوة واستدامتها في مختلف الظروف المناخية.

وفي مرحلة الطباعة، تُرسم الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية على القماش تمهيداً لأعمال التطريز، التي تُعدّ من أبرز المراحل الفنية في صناعة الكسوة، إذ تُطرَّز الآيات والزخارف بخيوط الذهب والفضة وفق أعمال دقيقة تعكس المستوى الرفيع للحرفية السعودية في هذا المجال.

وعقب اكتمال مراحل التصنيع، تُجمع القطع المطرزة والمجهزة في المرحلة النهائية لتشكيل الكسوة بصورتها الكاملة، استعداداً لرفعها على الكعبة المشرفة وفق منظومة عمل متكاملة يشرف عليها مختصون وفنيون سعوديون ذوو خبرة عالية وفق أعلى درجات الدقة والاحترافية.

وأوضح رئيس قسم تجميع وخياطة كسوة الكعبة المشرفة، صلاح السلمي، أن مراحل تجميع الكسوة تبدأ بتسليم البطانة الداخلية المصنوعة من القماش القطني الأبيض، حيث تُجهَّز لكل جهة من جهات الكعبة الأربع، قبل تثبيتها على قماش الحرير المنقوش الذي يحمل العبارات والزخارف الإسلامية المنسوجة بتكرارات متناسقة على امتداد القطع.

وبيّن أن كل طيق من أطيق الكسوة يتكون من قطعة حريرية يبلغ طولها نحو (14) متراً، وعرضها متراً واحداً، وتُجمع الأطيق مع بعضها وفق تسلسل هندسي دقيق لتشكّل أجزاء الثوب كاملة، قبل تثبيتها على البطانة الداخلية باستخدام عمليات الكينار والخياطة المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تُنفّذ عبر إحدى أكبر ماكينات الخياطة المستخدمة في صناعة الكسوة، التي تُعد من أطول ماكينات الخياطة في العالم، إذ تعمل بتقنيات تحكم متقدمة تعتمد على أنظمة الليزر لضمان دقة مسارات الإبر والخيوط في أثناء عملية الخياطة، بما يحقق أعلى درجات الاستقامة والانضباط في تجميع أجزاء الكسوة وربطها، ويضمن إخراج ثوب الكعبة المشرفة بأعلى معايير الجودة والإتقان التي تواكب مكانة هذا العمل الإسلامي الفريد.

عمل فني وهندسي متكامل

وبينما تبدو الكسوة للوهلة الأولى ثوباً واحداً متناسقاً، فإنها في حقيقتها عمل فني وهندسي متكامل تتضافر في صناعته سبعة أنواع مختلفة من الأقمشة، لكل منها وظيفة محددة تُسهم في بناء الكسوة وإبراز جمالها ومتانتها، لتخرج في أبهى صورة تليق ببيت الله الحرام.

وتبدأ رحلة تكوين الكسوة بالقماش الرئيسي «الحرير الأسود» الذي يشكل مظهرها الخارجي، وإلى جانبه يأتي «الحرير الأسود المنقوش» الذي تُنسج عليه الزخارف والكتابات الإسلامية المميزة، ليضفي على الكسوة طابعها الجمالي الفريد.

وفي الجانب الداخلي، يُستخدم «القطن السكري» بوصفه بطانة داخلية للثوب، حيث يمنحه مزيداً من المتانة والقوة، فيما يُستعان بـ«القطن الأبيض» بطانة إضافية لدعم أجزاء الكسوة المختلفة وتعزيز تماسكها.

تجسد رحلة الكسوة منذ نسج خيوطها الأولى وحتى اكتمالها على أطول ماكينة خياطة في العالم قصة إتقان متوارثة عبر الأجيال (واس)

ويدخل «الحرير الأحمر» في بعض الزخارف والأعمال الخاصة المرتبطة بالكسوة، في حين يُستخدم «الحرير الأخضر» خلف ستارة باب الكعبة المشرفة، كما يُخصص «الحرير الأخضر المنقوش» للكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وكسوة الحجرة النبوية، بما يعكس تنوع الاستخدامات والدقة في اختيار المواد وفق الغرض المخصص لكل جزء.

وتجسّد هذه الأقمشة السبعة التي تجتمع في عمل واحد متكامل جانباً من التميز الذي تنفرد به صناعة كسوة الكعبة المشرفة، لتظل واحدة من أدق الصناعات الإسلامية وأبرزها، وعنواناً للعناية المتواصلة ببيت الله الحرام، حيث تلتقي جودة المواد مع دقة التنفيذ لصناعة أعظم كسوة في العالم.

تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لتغييرها بكسوتها الجديدة (هيئة العناية بشؤون الحرمين)

مشاهد تعكس حجم العناية

عكست مشاهد تركيب الكسوة حجم العناية التي أولتها السعودية لهذا العمل على مدى عقود؛ إذ خصّصت له منظومة متكاملة من الخبرات الوطنية المتخصصة التي تتعامل مع أدق التفاصيل الهندسية والفنية المرتبطة بالكسوة، بدءاً من آليات الرفع والتثبيت، مروراً بمواضع الوصلات والزخارف والآيات المطرزة، وانتهاءً بضبط التناسق البصري لجميع مكونات الثوب حول أركان الكعبة المشرفة.

ومع اكتمال تثبيت الكسوة وإسدالها على جدران الكعبة المشرفة، تُسدل الستارة على فصل طويل من العمل المتواصل، وتبدأ رحلة جديدة لكسوة ستبقى عاماً كاملاً شاهدة على جهود كوادر سعودية سخّرت مهاراتها وخبراتها لخدمة أقدس بقاع الأرض، في مشهد تتجدد معه سنوياً معاني العناية والاهتمام والإتقان التي أولتها المملكة للكعبة المشرفة وكسوتها والحفاظ على هذا الإرث الإسلامي الفريد من خلال مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام أحدث التقنيات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في جميع مراحل الإنتاج، ليبقى ثوب الكعبة المشرفة نموذجاً عالمياً يجمع أصالة الفن الإسلامي وروعة الإبداع الحرفي.