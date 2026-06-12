لبنان يعيش استراحة محارب مع انطلاق «مونديال 2026»

«احملوا أعلام فرقكم المفضَّلة... نحن بانتظاركم»؛ عبارة تتصدَّر اللافتات الدعائية في كثير من المقاهي والمراكز التي تنقل مباريات المونديال في لبنان. وكما الساحات العامة والمفتوحة، تدعو المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية عشاق كرة القدم إلى متابعة هذا الحدث العالمي في أجواء جماعية حافلة بالحماسة. وتبلغ المنافسة ذروتها بين المناطق اللبنانية، إذ عمدت كلّ منها إلى تجهيز ساحاتها ومرافقها لاستقبال المشجّعين، مُطلقةً حملات ترويجية مكثَّفة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وتتنوَّع الأنشطة المرافقة للمباريات بين مساحات ترفيهية للكبار وأخرى مخصَّصة للأطفال، فضلاً عن أركان للطعام والمشروبات والعصائر، بما يُحوّل مشاهدة المباريات إلى مناسبة اجتماعية متكاملة تمتدّ قبل انطلاق اللقاءات وبعد انتهائها.

ويشكل هذا الحدث متنفّساً طبيعياً للبنانيين الذين أنهكتهم تداعيات الحرب. فمن 11 يونيو (حزيران) وحتى 19 يوليو (تموز)، يبدو لبنان وكأنه يعيش هدنة مؤقتة مع همومه اليومية؛ إذ ينفض أبناؤه عن كاهلهم غبار الأزمات، ويستبدلون بمَشاهد القلق لحظات من الحماسة والفرح.

البترون... «عاصمة المونديال»

تحت عنوان «البترون عاصمة المونديال»، خصَّصت جمعية «بترونيات» مساحة لمتابعة مباريات مونديال 2026، واستحدثت موقعاً يمتد على مساحة 250 متراً مربعاً لاستقبال عشاق كرة القدم، إذ ستُنقل المباريات مباشرة من العاشرة مساءً حتى الثالثة فجراً. كما ستفتح «بترونيات» أبوابها خلال الأدوار الحاسمة، لا سيما في مباراتَي نصف النهائي والنهائي، مع عروض وأنشطة متواصلة.

الواجهة البحرية في بيروت تستعدّ لاستضافة مباراة المونديال (الشرق الأوسط)

وتتوسّط ساحة جمعية «بترونيات» شاشة عملاقة تُعدُّ من بين الأكبر المستخدمة هذا العام لهذه المناسبة، وفق ما أوضحت إحدى المسؤولات عن تنظيم الحدث، يارا باسيل لـ«الشرق الأوسط». وتشير إلى أنّ المكان يتّسع لمئات الأشخاص، وقد قُسم إلى 3 مناطق مختلفة: «هناك منطقة المدرج، ومنطقة الـ(في آي بي)، ومنطقة الـ(بوف)، وتبلغ تكلفة الدخول إليها على التوالي 5 و10 و15 دولاراً، وذلك على مدى 40 يوماً».

مباراة تجمع بين العالمية وخليج جونية

من جهته، يُخصّص «كازينو لبنان» صالة «كوروم» لاستقبال عشاق كرة القدم. وعلى شاشات عملاقة موزَّعة في أرجائها، يتابع الحضور مباريات المونديال المنقولة مباشرة من الملاعب المُستضيفة. وتأتي هذه المبادرة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما سبق للكازينو أن نظَّمها خلال نسختَي 2018 و2022.

وتشير مديرة التسويق «كازينو لبنان»، كازينو لبنان، لارا حافظ، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ الصالة تضم 3 أقسام متفاوتة الأسعار، ممّا يتيح للزوار اختيار الباقة التي تناسبهم لجهة المأكولات والمشروبات والخدمات المرافقة. وتضيف: «يحرص هذا الصرح العريق على تنظيم هذا النوع من النشاطات لما له من دور في إسعاد اللبنانيين، كما يتمسّك بدوره الاجتماعي والترفيهي عبر توفير مساحة تمنحهم بعض الأمل بعيداً من الضغوط الحياتية اليومية».

وبأسعار مدروسة، يتيح «كازينو لبنان» الفرصة أمام مختلف الفئات للاستمتاع بأجواء المونديال. وتفتح الصالة أبوابها يومياً حتى الثالثة فجراً، في حين تتخلّل المباريات مؤثرات بصرية وصوتية تسهم في تعزيز الحماسة عند تسجيل الأهداف أو حسم النتائج.

معرض رشيد كرامي في مدينة طرابلس فتح أبوابه أمام عشاق المونديال (الشرق الأوسط)

معرض رشيد كرامي... تحية من طرابلس إلى المونديال

لم تغب مدينة طرابلس عن أجواء مونديال 2026، إذ قرَّرت هذا العام فتح أبواب معرض رشيد كرامي الدولي أمام عشاق كرة القدم. وبمبادرة من مجموعة من الشباب الذين سبق لهم تنظيم تجربة مماثلة خلال مونديال قطر، تستعد عاصمة الشمال لاستضافة الحدث على نطاق واسع.

ويشير أحد منظمي الفعالية، إيهاب كبارة، إلى أنّ التحضيرات بدأت منذ نحو 3 أشهر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ارتأينا هذا العام الإسهام في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في طرابلس، بعدما شهدت المدينة تراجعاً ملحوظاً في تنظيم هذا النوع من الفعاليات خلال المدّة الأخيرة».

وعلى مساحة مفتوحة تبلغ 8000 متر مربع، سيُتاح للزوار متابعة جميع مباريات المونديال على مدى 40 يوماً. كما خُصِّصت مساحات للعائلات والأطفال، إلى جانب أركان للطعام والمشروبات. ويتابع كبارة: «سيشهد المعرض أيضاً عروضاً موسيقية وترفيهية متنوّعة، فيتمكن الحضور من تمضية الوقت بين مباراة وأخرى في أجواء من الترفيه والاحتفال، مع عروض موسيقية حيّة و(دي جي) يقدم الأغنيات التي يفضلونها».

ويتسع المكان لنحو 500 شخص يومياً، يتوزعون بين قسمي «Premium» و«Normal». وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مدير المعرض هاني الشعراني، الذي رحَّب باستضافة الحدث الرياضي العالمي. ويختم كبارة: «وضعنا شاشة عملاقة في قلب الموقع، ترافقها تقنيات إضاءة حديثة وأجواء حماسية، بما يمنح الحضور إحساساً قريباً من تجربة مشاهدة المباراة من داخل الملعب».

الواجهة البحرية في بيروت

يُسهم مونديال 2026 هذا العام في إعادة الحركة إلى وسط بيروت عبر الواجهة البحرية «سي سايد أرينا»، إذ خُصِّصت مساحة واسعة لاستضافة متابعي مباراتَي نصف النهائي والنهائي. ومن المتوقَّع أن تستقطب الفعالية أكثر من 100 ألف زائر، خصوصاً أنها تُنظم بالتعاون بين «مهرجان بيروت الرياضي» وشركة ميشال أبي رميا. وفي مناطق أخرى من بيروت وأنطلياس وجونية وغيرها، ستفتح المقاهي والمطاعم أبوابها أمام عشاق كرة القدم لمتابعة مباريات مونديال 2026 عبر شاشات عملاقة، تجمع بين الحماسة الرياضية واللقاءات الاجتماعية.