هاروت فازليان يُفكّك «فلتافا»... النهر العابر في الإنسان

تجري «فلتافا» قبل أن تُعزَف. لا تبدأ من النوتة ولا من القاعة. تبدأ من يد المايسترو ومن تحوُّل الجغرافيا إلى وجدان، والنهر إلى صورة عن أمّة تبحث في الطبيعة عن ملامحها. وبينما يكتب بيدريخ سميتانا مقطوعةً عن نهر تشيكي يعبُر البلاد، يُفكّك معنى أن يكون للإنسان مكان يسمعه في داخله ووطن لا يظهر فقط في الخرائط. يُحاكي الارتجاف الذي توقظه الموسيقى حين تمسّ شيئاً بعيداً في الروح.

الماء يعبُر... والوجوه تكشف أين وصل (الشرق الأوسط)

وُلد سميتانا عام 1824، حين كانت أوروبا تُعيد مساءلة هويّاتها ولغاتها وأراضيها. كانت الموسيقى طريقة لصوغ الانتماء فأدَّت ما عجزت عنه السياسة والتاريخ. ضمن هذا السياق جاءت «فلتافا»، إحدى مقطوعات ملحمة «وطني» الموسيقية، للبحث في الكيفية التي تُشكِّل بها الطبيعة الذاكرة الجماعية. النهر لا يمضي وحيداً. يختزن القرى التي مرَّ بها والغابات التي لامست ضفّتَيْه. ويحمل الأجراس التي سمعها والخيول التي عَبَرَت قربه والأعراس البعيدة. والصمت والضوء والهواء الذي يهبّ فوق الماء فيجعل السطح يتكسَّر إلى آلاف اللحظات المُكثَّفة.

في الأمسية التي نظَّمها «روتاري بيروت سيدرز» مع نوادٍ «روتارية» أخرى في لبنان، كان الدخول إلى «فلتافا» أشبه بانجراف في مسار شعوري مُتصاعد. المايسترو هاروت فازليان قدَّم شرحاً وضع الجمهور في روح التجربة. كان يتحرَّك مع الموسيقى وهو يتحدَّث عنها، فبدا شرحه امتداداً لجسده كأنّ الكلمات لا تؤدّي إلا دور العتبة الأولى قبل أن تتسلَّم النبرة وحركة اليد وتقطُّع الصوت مَهمّة إيصال ما لا تقوى اللغة دائماً على حَمْله. صَهَر عملية التفكيك في إيقاع المعزوفة النفسي.

يعرف فازليان كيف يجعل الجمهور يرى قبل أن يسمع. فحساسيته نادرة في النفاذ إلى ما وراء النوتة. يبحث عن المزاج الذي وُلدت منه الجملة الموسيقية والصورة الإنسانية التي دفعت المؤلِّف إلى كتابتها. لهذا حمل حديثه عن «فلتافا» طابع استعادة تجربة عاشها بنفسه. ومن خلال التوازن بين المعرفة والشعور، استطاع أن يقرّب عملاً سيمفونياً من القرن التاسع عشر إلى جمهور معاصر من دون أن يُفقده عمقه أو هيبته. فازليان يُبدِّل طريقة تلقّي الموسيقى، وهذه موهبة تُكتَسب بالثقافة وبعلاقة طويلة وحميمة مع الفنّ.

وحين أشار إلى المنابع الأولى للنهر، بدت البداية هادئة على نحو يُشبه الولادة. مجرى خجول من الماء يكاد يتلمَّس طريقه. ثم تكبر الجملة الموسيقية كما يكبر الكائن حين يكتشف اتّساعه. تتكاثر الحركة ويبدأ السكون بالتدرُّج نحو القوة. «فلتافا» تتبع النهر من لحظة التكوُّن إلى لحظة الامتلاء. والموسيقى تُعلن أنّ كلّ اندفاع عظيم بدأ ذات يوم من نقطة بالكاد تُرى.

تحدَّث عن «فلتافا» كما لو أنه عاد توّاً من هناك (الشرق الأوسط)

تتوالى الطبقات داخل العمل من غير أن تخلَّ بوحدتها. هناك ماء يجري وإنما الماء ليس العنصر الوحيد. فحياة بأكملها تنعكس فوقه. نلمح في الإيقاع حركة الخيول، وفي التبدّلات الصوتية اتّساع السهل. اللمعات الأوركسترالية تُشبه رذاذاً خاطفاً يمرُّ على الوجه مثل نسمة مبلّلة. والأجراس البعيدة تمنح شعوراً بأنّ الأرض لا تكتمل من دون طقوسها. إنها ذاكرة المكان وهو يُعرّف عن نفسه. كلّ أثر يدخل في الجريان حتى يصير النهر حصيلة ما رآه، وليس مجرى ماء فقط.

لم يشرح المايسترو كلّ هذا للإصغاء إلى «فلتافا» بالأذن وحدها. يتحقّق الإصغاء بما تراكم في الروح من أمكنة وتَوْق وفقدان. قد لا يعرف المُستمع تاريخ التشيك ولا أسماء القلاع ولا خريطة النهر، ومع ذلك يشعر أنّ شيئاً يعنيه يحدُث أمامه. هذه قوة الموسيقى حين تتجاوز منشأها. إنها تبدأ من أرض محدّدة، ثم تفتح تلك الأرض على إنسانية مُطلَقة. فالنهر التشيكي يصبح كلّ نهر عرفناه أو تخيّلناه. يصبح طفولة وبيتاً وبلداً بعيداً وانجذاباً لا نعرف دائماً إلى أين يتّجه.

النهر لا يتذكّر مَن مرّوا على ضفّتَيْه... الموسيقى تفعل (الشرق الأوسط)

في تصاعدها من الصفاء إلى الهَدر، تكشف المقطوعة أنّ الانتماء حركة مستمرّة. الأرض والذاكرة كلتاهما تجري، تتعرَّض للريح، تتغيَّر مع الضوء، وتعود أقوى كلّما ظننا أنها تلاشت. لذلك تهزّنا موسيقى وُلدت قبل 150 عاماً كأنها كُتبت الآن. الجمال الكلّي لا يشيخ حين يكون قادراً على لَمْس العصب.

في القاعة المُمتلئة، حملت الوجوه أثر الرحلة. الموسيقى حين تبلغ هذه الدرجة من الجمال لا تبقى في الهواء. تنزل إلى الملامح. يتبدَّل النظر ويتدفَّق التأثُّر إلى العينين. ثم تأتي لحظة الهَدْر لتتغلغل في المُستمع. عندها لا يعود النهر أمامنا. يصير فينا. وهذا ما جعل الأمسية أكثر من لقاء موسيقي. كانت تأكيداً على أنّ الفنّ حين يُشرح بحسّ عالٍ، ويُقاد بروح مُرهَفة، ويُقدَّم لجمهور مستعدّ للانجراف؛ يجعل الفاصل بين العمل ومُتلقيه رقيقاً إلى حدّ يصعب معه تحديد أين تنتهي الموسيقى، وأين يبدأ أثرها.

البشر يعبُرون، الأصوات تعبُر، القرون تعبُر، وسميتانا نفسه عَبَرَ. وحده الجريان يواصل طريقه. وما يهزّ في المقطوعة هو الإدراك بأننا أيضاً جزء من هذا العبور الكبير.