مخرج إسرائيلي ينسحب من مهرجان سينمائي فرنسي بعد دعوات للمقاطعة

انسحب المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد من مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي، وفق ما قالت مديرة الفعالية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، عقب دعوات للمقاطعة، وانسحاب نحو عشرة مخرجين احتجاجاً على مشاركته.

يُقيم لابيد في فرنسا منذ سنوات، وهو ينتقد بشدة التوجه السائد في المجتمع الإسرائيلي ومواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحرب الإسرائيلية في غزة عقب هجمات حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وإلى جانب عرض فيلمه «الشرطي»، والمشاركة في نقاش حول كتاب من تأليفه، كان من المقرر أن يشارك لابيد في لجنة تحكيم الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي (7-12 يوليو/ تموز) المعني بدعم الأفلام الروائية والوثائقية المستقلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»، قال ناداف لابيد إنه وافق على الانسحاب حرصاً على عدم تعريض المهرجان للخطر، رغم اعتقاده بأن المنظمين «كان ينبغي عليهم تحمّل مسؤولية أكبر في مثل هذا الوقت».

وأوضحت مديرة مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي تسفيتا دوبريفا، في اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن دعوة داخلية لمقاطعة المهرجان انطلقت من جانب مجموعة من المخرجين.

وقالت: «قررنا بالتشاور مع ناداف لابيد عدم مشاركته في لجنة التحكيم والتركيز على الجوهر: عرض فيلمه وجلسة النقاش».

وأشارت إلى أنه بعد ذلك اتسع نطاق دعوة المقاطعة لتشمل الاحتجاج على عرض الفيلم وجلسة النقاش. وأضافت: «عند هذه النقطة، انسحب ناداف لابيد بنفسه».

وأعرب مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي في بيان عن أسفه لما حصل مع المخرج الإسرائيلي، قائلاً: «من غير المشروع بتاتاً تحميل أي مخرج مسؤولية السياسات العنصرية والاستعمارية والإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة بلاده».

وجاء في البيان: «بدلاً من ذلك، يجب الترحيب بالأصوات الفردية، كصوت ناداف لابيد، التي تسعى لفهم العنف المتأصل في الدولة والمجتمع الإسرائيليين، والاستماع إليها، شرط تحدي الروايات السائدة لاحقاً أو تفكيكها».

ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة، انسحب نحو عشرة من إجمالي 120 فيلماً مُقرراً عرضها، بحسب دوبريفا.

وأضافت مديرة المهرجان: «لكل فنان الحق في سحب فيلمه». لكنها أشارت إلى أن «مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي يعارض المقاطعة الثقافية»، مُذكّرة الجميع بأن الحدث نفسه «مهرجان سياسي». وتابعت: «مقاطعة فنان لآخر عمل عنيف للغاية».