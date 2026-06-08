مخرج إسرائيلي ينسحب من مهرجان سينمائي فرنسي بعد دعوات للمقاطعةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281769-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
مخرج إسرائيلي ينسحب من مهرجان سينمائي فرنسي بعد دعوات للمقاطعة
ناداف لابيد (أ.ف.ب)
مرسيليا:«الشرق الأوسط»
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مرسيليا:«الشرق الأوسط»
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مخرج إسرائيلي ينسحب من مهرجان سينمائي فرنسي بعد دعوات للمقاطعة
ناداف لابيد (أ.ف.ب)
انسحب المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد من مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي، وفق ما قالت مديرة الفعالية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، عقب دعوات للمقاطعة، وانسحاب نحو عشرة مخرجين احتجاجاً على مشاركته.
يُقيم لابيد في فرنسا منذ سنوات، وهو ينتقد بشدة التوجه السائد في المجتمع الإسرائيلي ومواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحرب الإسرائيلية في غزة عقب هجمات حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وإلى جانب عرض فيلمه «الشرطي»، والمشاركة في نقاش حول كتاب من تأليفه، كان من المقرر أن يشارك لابيد في لجنة تحكيم الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي (7-12 يوليو/ تموز) المعني بدعم الأفلام الروائية والوثائقية المستقلة.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»، قال ناداف لابيد إنه وافق على الانسحاب حرصاً على عدم تعريض المهرجان للخطر، رغم اعتقاده بأن المنظمين «كان ينبغي عليهم تحمّل مسؤولية أكبر في مثل هذا الوقت».
وأوضحت مديرة مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي تسفيتا دوبريفا، في اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن دعوة داخلية لمقاطعة المهرجان انطلقت من جانب مجموعة من المخرجين.
وقالت: «قررنا بالتشاور مع ناداف لابيد عدم مشاركته في لجنة التحكيم والتركيز على الجوهر: عرض فيلمه وجلسة النقاش».
وأشارت إلى أنه بعد ذلك اتسع نطاق دعوة المقاطعة لتشمل الاحتجاج على عرض الفيلم وجلسة النقاش. وأضافت: «عند هذه النقطة، انسحب ناداف لابيد بنفسه».
وأعرب مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي في بيان عن أسفه لما حصل مع المخرج الإسرائيلي، قائلاً: «من غير المشروع بتاتاً تحميل أي مخرج مسؤولية السياسات العنصرية والاستعمارية والإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة بلاده».
وجاء في البيان: «بدلاً من ذلك، يجب الترحيب بالأصوات الفردية، كصوت ناداف لابيد، التي تسعى لفهم العنف المتأصل في الدولة والمجتمع الإسرائيليين، والاستماع إليها، شرط تحدي الروايات السائدة لاحقاً أو تفكيكها».
ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة، انسحب نحو عشرة من إجمالي 120 فيلماً مُقرراً عرضها، بحسب دوبريفا.
وأضافت مديرة المهرجان: «لكل فنان الحق في سحب فيلمه». لكنها أشارت إلى أن «مهرجان مرسيليا السينمائي الدولي يعارض المقاطعة الثقافية»، مُذكّرة الجميع بأن الحدث نفسه «مهرجان سياسي». وتابعت: «مقاطعة فنان لآخر عمل عنيف للغاية».
وفاء عامر لـ«الشرق الأوسط»: عشت أياماً صعبة وواجهت اتهامات لا تُصدق
وفاء عامر (حسابها على فيسبوك)
أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر سعادتها بتوالي الأحكام التي صدرت لصالحها في قضايا التشهير التي تعرضت لها عبر مواقع «السوشيال ميديا»، بعدما عاشت أياماً صعبة في مواجهة اتهامات باطلة لا تُصدق، لكنها كانت تثق بعدالة القانون. وقالت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أرجو من الناس ألا يصدقوا مواقع التواصل لأن وراءها لجاناً تحيل كل شيء جميل إلى حملات مغرضة لتحطيم أشخاص ودول وأماكن»، مؤكدة أن الأحكام التي صدرت لصالحها جعلتها تطمئن لوجود قانون رادع في مواجهة حملات التشهير والتشويه.
وأضافت الفنانة المصرية: «لم يتم استدعائي للتحقيق من أي جهة لأنه وفقاً للقاعدة القانونية (البينة على من ادعى) فلم يكن لدى أي منهم دليل واحد على اتهاماتهم لي، بل أنا التي تقدمت ببلاغات ضدهم العام الماضي، وصدرت الأحكام لصالحي لثقتي بالقانون كأداة لردع هؤلاء».
وكانت وفاء عامر قد حصلت على حكم ضد صانعة المحتوى مروة يسري بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ قبل شهور، في حين أكدت أنها تنازلت عن الشق المدني والتعويض الصادر ضد مروة، لافتة إلى أنها «مفعول به وليست فاعلاً وأن وراءها محرضين»، على حد تعبيرها.
وحظيت وفاء عامر بمساندة زملائها ونقابة الممثلين والجمهور في هذه القضية، وكما تقول: «ساندني الجميع النقابة والزملاء والناس الحقيقيون بالشارع الذين كانوا يقولون لي نحن معك لا نصدق فيك أي شيء سيئ، ودعت وفاء الناس إلى عدم استقاء معلوماتهم من مواقع التواصل لأن هناك من يوجهون التعليقات عن طريق (سيرفر صغير) يقوم بنشر 1000 تعليق مرة واحدة لتحطيم البعض ونشر الأكاذيب التي تسيء لأشخاص أو دول».
واختتمت بقولها: «واثقة بنفسي وبقانون بلدي ومَن يخطئ في حقي سأتعامل معه بالقانون».
وكانت وفاء عامر قد تعرضت لاتهامات عديدة عقب وفاة لاعب الكرة المصري إبراهيم شيكا، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع ومنشورات تضمنت اتهامات خطيرة، وقد نفت الفنانة هذه الاتهامات وذكرت، في تصريحات سابقة، أن علاقتها باللاعب كانت إنسانية بالدرجة الأولى وأنها كانت من الداعمين له ولزوجته خلال فترة مرضه إلا أن انتشار الشائعات أدى لتشويه الحقائق مما جعلها تلجأ للقانون.
وكشف المستشار القانوني للفنانة وفاء عامر المحامي هيثم حمد الله عن صدور أحكام جديدة لصالح موكلته في قضايا تتعلق بالتشهير ونشر أخبار وادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذكر المحامي، عبر بيان صحافي، أن «هناك أحكاماً أخرى صدرت بحق عدد من الأشخاص الذين تداولوا ادعاءات غير صحيحة»، مؤكداً أن هذه الأحكام تؤكد سلامة الموقف القانوني للفنانة وتثبت عدم صحة ما تم تداوله من مزاعم خلال الفترة الماضية.
وقال حمد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «قضايا السب والقذف في حق الفنانة وفاء عامر صدر في بعضها حكم بالحبس إلى جانب الغرامة»، وأشار إلى أن «التحريضات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهناك من بين المتهمين من تراجعوا واعترفوا أن هناك مَن حرضوهم على الفنانة، وسجل أحدهم إقراراً بذلك في الشهر العقاري، وكان قد ادعى أنها استولت على كليته»، مؤكداً تمسكها بقضايا ضد محامين كانوا يقودون الفتنة ضدها وتصدوا للدفاع عن إحدى صانعات المحتوى التي وجهت اتهامات لموكلته.
«100 كلمة حب»... تسجيلي يستعيد تأثير يوسف شاهين في السينما المصريةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281777-100-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
«100 كلمة حب»... تسجيلي يستعيد تأثير يوسف شاهين في السينما المصرية
يوسف شاهين واحتفالات بمئوية ميلاده (المركز القومي للسينما بمصر)
ضمن الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج المصري يوسف شاهين، أعلن المركز القومي للسينما عن إنتاج الفيلم التسجيلي الجديد «100 كلمة حب... على إيقاع شاهين»، وأطلق البوستر الخاص بالفيلم الذي يتناول سيرة شاهين باعتباره واحداً من أهم وأبرز صُنّاع السينما في مصر والعالم العربي.
ويعدّ يوسف شاهين، المولود في الإسكندرية عام 1926 من أبرز المخرجين المصريين، وقدم خلال مسيرته ما يزيد على 40 فيلماً من بينها «صراع في الوادي» و«الأرض» و«باب الحديد» و«حدوتة مصرية» و«جميلة» و«بياع الخواتم» و«المصير»، وكان آخر أفلامه «هي فوضى» ورحل عن عالمنا عام 2008.
ويتناول الفيلم الذي أنتجه «القومي للسينما» برئاسة الدكتور أحمد صالح التجربة السينمائية والإنسانية الفريدة ليوسف شاهين، من خلال رؤية فنية تستعرض تأثيره الممتد على الأجيال المختلفة من صُنّاع السينما، وما تركه من إرث إبداعي وإنساني لا يزال حاضراً حتى اليوم. وفق بيان للمركز.
والفيلم سيناريو وإخراج محمد حسين، ومدير التصوير نادر جلال، ومهندس الصوت بسام فرحات، والمونتاج مينا حبيب، والمخرج المنفذ محمد العربي، وتصميم البوستر هيثم الباجوري، ومدير الإنتاج محمد حمدي.
ويعتمد الفيلم على مجموعة من الشهادات والرؤى النقدية والفنية التي يقدمها عدد من السينمائيين والنقاد، في إطار توثيقي يسلط الضوء على عالم يوسف شاهين ومكانته في تاريخ السينما وتأثيره المستمر على الأجيال المتعاقبة من المبدعين.
ويحمل الفيلم رسالة حب وتقدير للمخرج الكبير يوسف شاهين، تأكيداً على أن المبدع الحقيقي لا يغيب، وأن الفن الصادق يظل حاضراً عبر الزمن.
ووفق بيان المركز «يأتي إنتاج الفيلم ضمن خطة المركز القومي للسينما للحفاظ على الذاكرة السينمائية المصرية وتوثيق مسيرة رموزها للأجيال القادمة».
ويرى الناقد الفني المصري، محمد عبد الرحمن، أن الاحتفال بمئوية يوسف شاهين يعيد التأكيد على مكانة هذا المخرج الكبير في السينما المصرية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت هناك قائمة لأهم خمسة مخرجين مصريين في القرن العشرين سيكون يوسف شاهين أحدهم بلا شك»، وتابع أن «الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين يساعد على استعادة تراثه السينمائي عن طريق المشاركة في مهرجانات عبر العالم أو إعادة تقديم أعماله في المهرجانات المصرية، وأعتقد أن هذا تقليد مهم وهو فرصة ليتم الاحتفال بمئوية ميلاد كل رمز مصري في المجالات كافة بالشكل المناسب».
وسبق أن أعلنت عدة مهرجانات وفعاليات مصرية عن الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين من بينها «مهرجان الجونة السينمائي» الذي نظم فعاليات بهذه المناسبة، و«مهرجان القاهرة السينمائي»، وغيرها من المهرجانات التي أعاد بعضها تقديم أعماله أو جانب من مسيرة يوسف شاهين في السينما المصرية.
وعَدّ الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين مئوية يوسف شاهين فرصة مهمة للاحتفاء به، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «يوسف شاهين واحد من أعمدة السينما في تاريخ مصر وخاض مشواراً طويلاً؛ فقد سافر وتعلم في أميركا وعاد عام 1949 تقريباً وقدم فيلم (بابا أمين) ولم يحقق النجاح الكافي، لكن بعد ذلك قدم (ابن النيل) و(صراع في الوادي) ونجح كثيراً، كما أنه كان من أوائل المخرجين الذين حرصوا على الخروج بأفلامهم إلى المهرجانات العالمية مثل (كان) و(فينيسا) و(برلين)، وحاز على جائزة المنجز الإبداعي على مجمل أعماله من مهرجان (كان)».
وأشار سعد الدين إلى محطات فارقة في مسيرة يوسف شاهين «من بينها الثنائية التي قدمها مع عبد الحي أديب، وأيضاً تأثره بعبد الرحمن الشرقاوي، وكذلك عمله مع صلاح جاهين، ثم الدخول في مرحلة السيرة الذاتية التي اعتبرها البعض بها غموض لكنها في الحقيقة حملت لغة سينمائية مغايرة للمألوف، فقد كان حريصاً على التجديد والتجريب والعمل حتى آخر أيامه».
ووصف سعد الدين، يوسف شاهين بأنه «أيقونة سينمائية متفردة في مصر، لذلك هناك الكثير من المبدعين الشباب سعوا لتقليده والعمل مثله والبحث عن الجديد والغريب وتقديمه في لغة سينمائية مميزة».
مصر: تحركات رسمية وجهود أهلية لاسترداد الآثار «المهربة»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281742-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9
مصر: تحركات رسمية وجهود أهلية لاسترداد الآثار «المهربة»
القطع الأثرية المستردة من أميركا (وزارة السياحة والآثار المصرية)
تواصل مصر جهودها الرسمية لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج، وسط جهود وحملات أهلية لاستعادة تلك الآثار، التي تعرض بعضها للنهب أو التهريب للخارج بطرق غير مشروعة.
وكان أحدث القطع المستردة ما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية من استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وتم استرداد القطع بعد مبادرة من أسرة مواطن أميركي من ولاية تكساس كان يحتفظ بهذه القطع ضمن مقتنياته الخاصة. وعقب وفاته، أعربت أسرته عن رغبتها في إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، تقديراً للقيمة الحضارية والتاريخية التي تمثلها.
ومن أبرز القطع الأثرية التي تم استردادها رأس تمثال من الجرانيت لأبي الهول يرتدي غطاء الرأس الملكي «النمس» المزخرف بحية الكوبرا، ويعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، ويُرجح أنه يمثل «بورتريه» للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، ويعدّ من أبرز القطع الأثرية ضمن المجموعة المستردة لما يتمتع به من قيمة فنية كبيرة، وفق مدير عام إدارة استرداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، شعبان عبد الجواد.
وأضاف أن «القطع الأثرية الباقية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتشمل تمثالاً من البرونز لفرس النهر مغطى بطبقة تعتيق خضراء مميزة يعود إلى الأسرة الثانية عشرة من عصر الدولة الوسطى، وتمثالاً مزدوجاً من البرونز لملك يرتدي التاج الأبيض وإلى جواره المعبود حورس برأس الصقر يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر، بالإضافة إلى تمثال برونزي للمعبود سوبك في هيئة تمساح برأس مرفوع وجسد مزين بزخارف دقيقة تحاكي حراشف التمساح من العصر المتأخر أيضاً»، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.
وأعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن تقديره للأسرة الأميركية على هذه المبادرة النبيلة، وعدّ استعادة هذه القطع «نموذجاً إيجابياً للتعاون الثقافي والحضاري، وتعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث وإعادته إلى موطنه الأصلي».
فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة.
وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «عمليات استرداد الآثار المصرية من الخارج تعكس استعادة جزء أصيل من الذاكرة التاريخية والهوية الحضارية لمصر»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة تمثال لأبي الهول وآخر للملكة حتشبسوت من الولايات المتحدة تأتي ضمن مسار متواصل تبذله الدولة المصرية، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي».
و«تتجاوز أهمية هذه القطع قيمتها الفنية أو المادية؛ إذ تمثل شواهد تاريخية تسهم في استكمال فهم الحضارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور؛ فالقطعة الأثرية ليست مجرد أثر منفصل، بل جزء من منظومة حضارية متكاملة تكتسب معناها الكامل من ارتباطها بسياقيها التاريخي والثقافي»، على حد تعبيرها.
واستطاعت مصر في أبريل (نيسان) الماضي، استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، من بينها مجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في كثير من الأغراض مثل حفظ الزيوت والعطور والكُحل ومستحضرات التجميل وحفظ السوائل والمراهم، بالإضافة إلى تمثال للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت، وتمثال كتلة لشخص يُدعى «عنخ إن نفر» من العصر المتأخر.
ويشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن مصر استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية فى الفترة من 2014 حتى الآن، بمجهودات حثيثة من إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الاسترداد تتم بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية، وكل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية ومجموعة جهات معنية تمت فى سرية تامة للوصول إلى الهدف المنشود. استردت مصر هذا الكم الهائل من الآثار بشكل غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».
وبينما تستمر الجهود الرسمية القانونية والدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، تنشط في المقابل حملات شعبية تسعى لاستعادة الآثار المصرية الشهيرة الموجودة في متاحف عالمية؛ وأشهرها «رأس نفرتيتي» في متحف برلين، و«حجر رشيد» في المتحف البريطاني، ولوحة «الزودياك» أو الأبراج السماوية في متحف اللوفر.
و«قد نجحت الجهود الحثيثة والدبلوماسية الثقافية في تحقيق خطوة جديدة ومهمة نحو استعادة الهوية المصرية المهاجرة، وذلك عقب الإعلان عن استرداد قطعتين أثريتين فريدتين مقبلتين من الولايات المتحدة الأميركية»، وفق الخبير الأثري الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، عادّاً هذه العودة برهاناً واضحاً على أن حقوق مصر التاريخية في آثارها لا تسقط بالتقادم.
وقال أبو دشيش لـ«الشرق الأوسط» إن «تضافر التحركات الرسمية للدولة مع الجهود الأهلية والمجتمعية، يشكل الآن جبهة وطنية قوية وموحدة قادرة على مجابهة تهريب الآثار حول العالم»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية وزخماً كبيراً للمطالب المستمرة لاستعادة القطع الكبرى والفريدة المنهوبة والمقصوصة من جسد المعابد المصرية، وعلى رأسها (زودياك معبد دندرة) المحفوظ في متحف اللوفر بباريس، و(رأس نفرتيتي) في برلين، و(حجر رشيد) في لندن».