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إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس

السفارة الأميركية في روما يوم 14 يوليو 2026 وهو اليوم الأول من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي (أ.ف.ب)
السفارة الأميركية في روما يوم 14 يوليو 2026 وهو اليوم الأول من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي (أ.ف.ب)
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إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس

السفارة الأميركية في روما يوم 14 يوليو 2026 وهو اليوم الأول من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي (أ.ف.ب)
السفارة الأميركية في روما يوم 14 يوليو 2026 وهو اليوم الأول من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من أغسطس (آب) المقبل، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال تاياني أمام البرلمان: «سنستضيف جلسة حوار أخرى (بين لبنان وإسرائيل) في الرابع من أغسطس»، وذلك عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي «أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية».

وانتشر الجيش اللبناني، الثلاثاء، في أولى البلدات التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تطبيقاً لـ«المنطقة التجريبية»، وبدأ إجراءاته الأمنية لناحية التفتيش وتفكيك الذخائر من مخلفات الحرب، على أن يعود السكان لتفقد آثار الحرب في البلدة بعد إزالة المخاطر.

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