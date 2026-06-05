«ورد على فل وياسمين»... كوميديا رومانسية تجذب الجمهور بنعومةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280818-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9
«ورد على فل وياسمين»... كوميديا رومانسية تجذب الجمهور بنعومة
صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب في المسلسل (الشركة المنتجة)
خطف المسلسل الكوميدي الرومانسي «ورد على فل وياسمين» الذي يجمع الفنانين أحمد عبد الوهاب وصبا مبارك لأول مرة في الدراما التلفزيونية الاهتمام بمصر، وتصدّرت تفاصيل العلاقة التي جمعت بينهما خلال الأحداث مؤشرات البحث على موقع «غوغل» في مصر، الجمعة.
وتدور أحداث مسلسل «ورد على فل وياسمين»، والذي يشهد على البطولة الأولى للفنان أحمد عبد الوهاب في الدراما التلفزيونية، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين من عالمين مختلفين؛ حيث تجسد صبا مبارك خلال الأحداث شخصية «إلهام»، التي تنتمي للطبقة الشعبية، وتعمل «مصففة شعر»، في حين يقدم أحمد عبد الوهاب شخصية طبيب تحاليل يدعى «طارق» يلتقي بها عبر صدفة غير متوقعة، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية الطريفة.
ويشارك في بطولة «ورد على فل وياسمين»، بجانب صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، نخبة من الفنانين من بينهم، فدوى عابد، وسلوى محمد علي، ووليد فواز، وإخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي، وعمرو سمير عاطف.
وحول نجاح المسلسل في جذب الاهتمام، قال الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن: «المسلسل نجح منذ حلقاته الأولى في لفت انتباه الجمهور، كونه ينطلق من منطقة درامية غير مستهلكة، وعلاقة ثرية بين طبيب التحاليل والكوافيرة المريضة بالسرطان، كل هذا في إطار رومانسي كوميدي منطلق من أنواع الورود الشهيرة، ليضفي طابعاً ناعماً على الأحداث، وهو ما وصل إلى الجمهور بانسيابية».
وأضاف محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح العمل يحسب للمؤلفين عمرو سمير عاطف، ووائل حمدي، والمخرج محمود عبد التواب، ويمكن القول إن المسلسل أكد جدارة أحمد عبد الوهاب بالوجود في الصفوف الأولى، بعد نجاحه في عدد من الأدوار الثانية والثالثة، خصوصاً أنه يجمع بين موهبة التمثيل وخفة الظل، وليس فقط الأداء الكوميدي المجرد من التعبير الدرامي، فيما يعد الدور بالنسبة لصبا مبارك خروجاً عن أدوارها المعتادة، كونها لم تُقدم شخصيات شعبية من قبل، وهو اختبار نجحت فيه حتى الآن».
وتعليقاً على مشهد تأثر شخصية «طارق»، التي يجسدها أحمد عبد الوهاب في العمل بخبر إصابة «إلهام» بالسرطان، كتبت داليا صبحي، ابنة الفنان صبحي خليل، وزوجة الفنان أحمد عبد الوهاب عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «هذا المشهد حصل في الحقيقة بحذافيره... شكلكم ناويين تقلّبوا علينا المواجع».
ويحمل المسلسل، الذي نال إعجاباً لافتاً على «مواقع سوشيالية»، اسم الأغنية الشهيرة «ورد على فل وياسمين»، والتي تنتمي للتراث الموسيقي المصري، من كلمات بديع خيري، وألحان «فنان الشعب» سيد درويش، وقام بأدائها فيما بعد نجوم عدة، من بينهم الفنانة عايدة الأيوبي.
من جانبها، قالت الناقدة الفنية المصرية حنان شومان: «حتى الآن أحداث المسلسل جاذبة وروحه مختلفة، كما أن أداء أحمد عبد الوهاب رائع ومبشر، فهو منذ بدايته وله مشاركات لافتة، ويستحق تصدر البطولة في (ورد على فل وياسمين)، وصبا مبارك كذلك، قدمت شخصية جديدة ومختلفة بعيداً عن الأدوار التي قدمتها من قبل».
وأضافت حنان لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم على العمل قبل نهايته غير مستحب بالنسبة لي، ولكنه به الكثير من التفاصيل المهمة، وبه نخبة كبيرة من الفنانين المبدعين، هذا بخلاف الكتابة، والإخراج الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الصورة الكبرى».
قال الممثل المصري علي الطيب إنه تحمس للمشاركة ضيف شرف في فيلم «شكوى رقم 713317» بسبب وجود الفنان محمود حميدة بالعمل.
أحمد عدلي (القاهرة )
في متحف الذكاء الاصطناعي تشعر بالفن... وهو بدوره يشعر بكhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280830-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%83
في متحف الذكاء الاصطناعي تشعر بالفن... وهو بدوره يشعر بك
رفيق أناضول (سيلا شيلوني - نيويورك تايمز)
قال أحد الطلاب بصوت خافت: «هذا جنون!». تمتم الطالب المجاور له: «جنونٌ حقاً». «جنون» هنا تعبيرٌ مُبالغ فيه عن روعة «الروعة». كنا في وسط مدينة لوس أنجليس، في «داتالاند»، المتحف الذي سيُفتتح قريباً والمُخصّص للفن المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالفعل، كان الأمر مُذهلاً. كان الطلاب، من دورة الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، يحظون بفرصة الاطلاع المُسبقة بناءً على دعوة من أستاذهم، نجم الفن الرقمي رفيق أناضول. يُعدّ «داتالاند»، الذي أسّسه أناضول وزوجته الرسامة إفسون إركيليتش، إضافةً مُرتقبةً بشدة إلى المشهد الفني - التقني المُزدهر في المدينة، وربما يكون المتحف الأكثر طموحاً لفن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
محاكاة حركة الفراشات خوارزمياً
في لحظة، انزلقت صورٌ زاهية الألوان لنباتات وحيوانات غابات الأمازون البرازيلية على الجدار والأرضية؛ ثمّ، انجرفت صورٌ مماثلة نحونا بتقنية ثلاثية الأبعاد قبل أن تتسارع فجأةً ثمّ تتباطأ؛ وظهرت خطوطٌ ودوائر من الضوء الأبيض في أنماطٍ معقدة؛ وتناثرت خطوطٌ تجريدية من الأخضر والأصفر، والأحمر والأصفر في أرجاء الغرفة.
«أنماطٌ جميلة من أجنحة الفراشات»، هكذا شرح أناضول. أجنحة فراشات؟ أجل، صحيح. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي الذي طوره أناضول واستوديو عمله للمتحف الجديد بتحويل بيانات فراشات الغابات المطيرة صوراً متحركة باستمرار يصفها طلابه بأنها «مذهلة». «البيانات ليست مجرد أرقام»، أشار أناضول. كانت كذلك في السابق، ولكن مع انفجار المعلومات الذي بدأ في ستينات القرن الماضي، يُمكن عدّ أي شيء تقريباً بيانات - الصور، والفيديوهات، والتسجيلات الصوتية، وحتى أجنحة الفراشات. تأتي بيانات أناضول عن الفراشات - أصولها، وأعمارها، وأنماط ألوانها، وسلوكها - بشكل رئيسي من موسوعة الحياة، وهي مستودع على الإنترنت جمعه المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك.
قال أناضول: «تمكّنا من محاكاة حركة الفراشات خوارزمياً». ومن خلال إدخال هذه البيانات في البرنامج المتطور للغاية الذي يُشغّل «داتالاند»، والذكاء الاصطناعي الذي يُشغّله - وهو برنامج، كما قال أناضول، يتألف من أكثر من 10 ملايين سطر برمجي - يُنتج عملاً فنياً فائق الحركة.
انطلاقة أناضول
بدأ أناضول في بناء اسمه قبل عقد من الزمن بعروض أصغر حجماً وأكثر تأملاً لأنماط تجريدية - أمواج من الألوان تتدفق عبر الشاشة، وتعكس دواماتها وحركاتها بيانات الطقس وغيرها من الظواهر. وجاءت انطلاقته الكبرى عام 1988 بتكليف من أوركسترا لوس أنجليس الفيلهارمونية لعرض أرشيفها المُرقمن حديثاً - كل أداء لكل سيمفونية، وكل عزف على البوق، وكل عزف على الأوبوا، وكل نغمة عزفتها الأوركسترا على الإطلاق - على السقف الفولاذي المُتموج لقاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية، التي صممها فرانك جيري.
لم يعد وجه أناضول طفولياً في الأربعين من عمره، لكنه لا يزال مفعماً بالحيوية والنشاط، ويرتدي ملابس سوداء بالكامل، ونادراً ما يقف ساكناً. انتشرت أعماله في جميع أنحاء العالم تقريباً في المتاحف: متحف غوغنهايم بلباو، ومعارض سربنتين في لندن، ومتحف هامر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وغيرها في إسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وكوريا الجنوبية وتركيا، موطنه الأصلي. لكن أول تكليف كبير له في متحف، وهو متحف الفن الحديث في نيويورك، جعله متورطاً في جدل واسع.
حظي عمل أناضول الفني «غير الخاضع للإشراف»، الذي عُرض في بهو متحف الفن الحديث (MoMA) بين عامي 2022 و2023، بشعبية واسعة لدرجة أنه استمر عرضه لمدة عام تقريباً. انبهر زوار المتحف، وأطفالهم، بالعرض المتغير باستمرار لديناميكيات السوائل على شاشته التي تبلغ مساحتها 24 × 24 قدماً. في صحيفة «واشنطن بوست»، وصفه سيباستيان سمي بأنه «تحفة فنية مبكرة للفن المُولّد بالذكاء الاصطناعي». لم يُبدِ نقاد آخرون إعجاباً مماثلاً. ففي «مجلة نيويورك»، وصفه جيري سالتز بأنه «مصباح حمم بركانية ضخم بتقنية التكنو» يعرض «مزيجاً من الألوان المهلوسة والكتل البكتيرية».
مع عمل «غير خاضع للإشراف»، ربما لم يكن واضحاً ما إذا كان أناضول قد فقد بوصلته الفنية أم أن نقاده لم يتمكنوا من فهمها؟
أحلام الآلة
مع عمل «غير خاضع للإشراف»، ربما لم يكن واضحاً ما إذا كان أناضول قد فقد بوصلته الفنية أم أن نقاده لم يجدوا ضالتهم؟ يُسلّط معرض «داتالاند» الافتتاحي، «أحلام الآلة: الغابة المطيرة»، الضوء على هذه القصة... قبل خمس سنوات، حثته إركيليتش على مرافقتها إلى الأمازون بحثاً عن الإلهام. وبعد رحلة شاقة تضمنت استخدام الطائرات والسيارات وعشر ساعات في زورق آلي، انتهى بهما المطاف بين شعب ياواناوا، وهم من السكان الأصليين الذين يعتمدون بشكل أساسي على «ستارلينك» و«واتساب» للتواصل مع العالم الخارجي.
«لقد شعرتُ بإلهامٍ كبير»، هكذا استذكر. «شعب ياواناوا، وكيف يعيشون في الغابة - لا أستطيع نسيان ذلك الشعور. لكن بالطبع، لا ينبغي لنا الذهاب إلى الغابة المطيرة كل يوم. كان السؤال: هل يمكن أن تأتي إلينا؟» في «داتالاند»، يتحقق ذلك بشكلٍ ما. يُعدّ «غرفة اللانهاية» محور «أحلام الآلة: الغابة المطيرة» - وهي عبارة عن مكعب كبير يُعرض فيه فيلم مدته ثماني دقائق، مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، بشكلٍ متواصل على الجدران، وينعكس على أرضية وسقف عاكسين. يُظهر الفيلم طائراً طناناً زجاجياً و«شجرة حكمة» مُصممة على غرار شجرة في الأمازون. «كنتُ أرى هذا الطائر الطنان الزجاجي في أحلامي»، قال أناضول. «سألتُ الزعيم: لماذا أرى هذا الطائر؟ فأجابني: إنه طائر مميز لا يُغرّد في الغابة إلا عندما يُحلّق ليأخذ أنفاسه الأخيرة من شجرة الحكمة». في غرفة اللانهاية، تُركّز على عينه وتدخل عالماً خيالياً من الزهور والأنابيب والبيانات. وصفها أناضول بأنها «حكايات شعبية خوارزمية»، «نوع من أنواع السرد القصصي الجديد».
الفراشات، والطيور، واليراعات، وكل أنواع الأشجار في الأمازون - جُمعت البيانات التي تُشكّل عمل «أحلام الآلة: الغابة المطيرة» من قِبل أناضول نفسه ميدانياً، أو من قِبل فريق من الفنانين والعلماء والمهندسين المعماريين والمهندسين في مختبره، استوديو رفيق أناضول، من خلال شراكات مع مختبر كورنيل لعلم الطيور، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن، وغيرها من المؤسسات المماثلة.
بيانات من الزوار
سيتم جمع كمية كبيرة من البيانات من الزوار أنفسهم. تعمل مستشعرات الليدار المثبتة في الجدران على معايرة حركاتك. السوار الإلكتروني الذي تحصل عليه عند الدخول هو جهاز طبي يراقب نبضات قلبك واستجابة جلدك الجلفانية - هل أنت متحمس، هادئ، مستمتع، أم تشعر بالقشعريرة؟ - ويرسل هذه البيانات إلى أنظمة الكمبيوتر في «داتالاند»؛ ما يسمح للشاشات بالاستجابة في الوقت الفعلي.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي، مع تدخل بشري، لتوليد روائح «داتالاند»، التي تم ابتكارها بالشراكة مع قسم Luxe التابع لشركة «لوريال»، ونكهاتها - وهي عبارة عن شوكولاته مصنوعة بالتعاون مع شريك محلي، فاليري كونفيكشنز.
الفكرة
خطرت فكرة «داتالاند» لأناضول عندما كان هو وإركيليتش في إجازة في المكسيك، بعد رحلتهما الأولى في الغابات المطيرة. حينها فكرا في اسم - ولكن لم يكن لديهما أي فكرة أخرى. قالت إركيليتش: «أنا واقعية، وهو حالم. كان يُخبرني عن حلمه، وكنت أتساءل: كيف يُمكننا تحقيق هذا؟» كانا في حاجة إلى المال - الكثير منه. ثم بدأت الأمور تتضح. على الرغم من كل البيانات الموجودة في «داتالاند»، فإن تجربتك تحدث في العالم الحقيقي. لا يوجد جهاز واقع افتراضي يفصلك عن عالم الخيال. حتى أن هناك قطعاً تذكارية يمكنك أخذها معك إلى المنزل، بما في ذلك شوكولاته برائحة الغابات الاستوائية. كان بالإمكان شراء نسخة من 1000 «لوحة حية» مع نسخة مطبوعة أرشيفية مقابل 5000 دولار للواحدة، لكنها نفدت عبر الإنترنت في 34 دقيقة. مقابل 15000 دولار، يمكن لكبار الشخصيات الحصول على ذراع روبوتية تُدعى «كواليا» لرسم لوحة تجريدية مسترشدة ببياناتك الشخصية - لكن هناك بالفعل قائمة انتظار.
متحف السينما المصرية لاستعادة «زمن الفن الجميل»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280824-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
جانب من المقتنيات التي سيضمها المتحف (حسابه على «فيسبوك»)
يواصل المنتج المصري هشام سليمان العمل على مشروع «متحف السينما المصرية»، الذي من المنتظر أن يضم مقتنيات خاصة لعدد من نجوم السينما المصرية، إلى جانب آلات وأدوات استخدمت في صناعة الأفلام على مدى عقود.
ويسعى «متحف السينما المصرية» إلى استعادة أجواء «زمن الفن الجميل» من خلال رؤية بصرية تعتمد على عناصر توثيقية جمعها المنتج المصري من مواقع عدة داخل مصر وخارجها، المشروع الذي بدأه سليمان بجهود ذاتية عام 2004 لا يزال مستمراً، وقدّم نسخة مصغرة منه أخيراً للمرة الأولى في القاهرة على هامش إحدى الفعاليات الثقافية بحضور وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة جيهان زكي، إلا أن المشروع لم يكتمل بعد بشكله النهائي.
ويقول هشام سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع لا يزال يحتاج إلى عدة سنوات إضافية، في ظل رغبته في ضم مزيد من القطع المرتبطة بتاريخ السينما المصرية، التي لا تزال بحوزة ورثة بعض الفنانين وصناع الفن»، مشيراً إلى أنه يفضل مواصلة العمل على المشروع وجمع القطع بشكل تدريجي إلى حين إتاحتها للعرض الجماهيري داخل مقر المتحف، الذي لم يُحدد موقعه النهائي حتى الآن.
وأكد سليمان أن إحجامه عن الإفصاح عن بعض القطع التي يسعى إلى ضمها للمتحف يعود إلى رغبته في تجنب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه من قبل مالكيها، لافتاً إلى أن «أسلوب الجمع الفردي ساعده كثيراً في الحصول على عدد كبير من المقتنيات خلال السنوات الماضية».
وأوضح أن «ما تم جمعه حتى الآن يتجاوز 1500 قطعة متنوعة، جميعها مرتبطة بتاريخ السينما المصرية، من بينها كاميرات تصوير استخدمت في أعمال سينمائية بارزة، بالإضافة إلى قطع إكسسوار أصلية ظهرت في أفلام شهيرة وما زال الجمهور يتذكرها، إلى جانب مقتنيات خاصة بعدد من الفنانين والمبدعين، من بينهم سعاد حسني ويوسف شاهين وغيرهما».
ولفت المنتج المصري إلى أن المتحف سيتضمن أيضاً عرضاً لتطور الأدوات المستخدمة في صناعة السينما عبر العقود، مع تخصيص مساحة لعدد من الآلات التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في الصناعة، من بينها جهاز «المافيولا» الذي استُخدم في مراحل مبكرة من عمليات مونتاج الأفلام.
ورغم الحماس الكبير الذي يتحدث به هشام سليمان عن مشروعه، فإنه يؤكد أن «المتحف لا يزال بحاجة إلى ما يقرب من ثلاث سنوات إضافية حتى يكتمل»، وفق رؤيته، وهي الفترة التي يأمل أن تكون كافية للانتهاء من تنفيذ المشروع بصورة متكاملة، مبدياً انفتاحه على التعاون والشراكات التي يمكن أن تدعم المتحف، بما في ذلك توفير نسخ أصلية من ملصقات الأفلام السينمائية القديمة وغيرها من المواد التوثيقية النادرة.
وعبّر سليمان عن سعادته بردود الفعل على النموذج المصغر الذي ظهر للمرة الأولى مؤخراً، مبدياً حماسه لإمكانية تكرار التجربة بعد ما لمسه من أصداء إيجابية على الفكرة والجولات التي قام بها الحضور للفعالية الثقافية وإشادتهم بالرؤية البصرية المقدمة.
ويبدي الناقد السينمائي خالد محمود حماسه للمبادرة التي يقوم بها سليمان، لكن في الوقت نفسه يطالب بأن يكون هذا التحرك الفردي ليس بديلاً عن فكرة إنشاء متحف حقيقي للسينما المصرية تكون مسؤولة عنه وزارة الثقافة المصرية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرات الفردية مهما نجحت في تجميع مقتنيات فإن ما لدى وزارة الثقافة باعتبارها جهة رسمية أكبر بكثير خصوصاً أن الفكرة طرحت على مدار عقود وكان أحد متبنيها الناقد الراحل سمير فريد، لكن لم تخرج للنور على الرغم من الإرث السينمائي الكبير الموجود في مصر الذي سيشكل وجهة جاذبة لصناع السينما حول العالم».
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دانكن كاب: قذفنا سيارات في الهواء بطريقة مُبتَكرة داخل «سفن دوجز»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280772-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B0%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%AA%D9%8E%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%B2
دانكن كاب: قذفنا سيارات في الهواء بطريقة مُبتَكرة داخل «سفن دوجز»
تضمَّن الفيلم عدداً من مَشاهد الأكشن (الشركة المُنتجة)
قال مُشرف المؤثّرات الخاصة والانفجارات لفيلم «سفن دوجز (7Dogs)»، البريطاني دانكن كاب، إنَّ الفيلم تعامل مع مَشاهد الأكشن على أنَّها عالم كامل يجب بناؤه بدقة شديدة، موضحاً أنَّ فريق المؤثّرات كان يعمل كما لو أنَّه ينفِّذ مشروعاً مستقلاً داخل الفيلم نفسه.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنَّ حجم العمل لم يكن يتعلَّق فقط بعدد الانفجارات أو ضخامتها، بل بالتفاصيل الصغيرة التي تسبق كلّ مشهد، لأنَّ أيَّ ثانية على الشاشة كانت نتيجة أسابيع من التحضير والتجارب والحسابات الدقيقة.
وأوضح كاب أنَّ أصعب ما واجهه الفريق لم يكن لحظة التفجير نفسها، بل الوصول إلى اللحظة التي تبدو فيها الفوضى حقيقية تماماً أمام الكاميرا من دون أن يفقد الفريق السيطرة عليها، مشيراً إلى أنَّ «مَشاهد الانفجارات الكبرى احتاجت إلى تنسيق معقَّد بين أقسام المؤثّرات والحركة والتصوير والسلامة، لأنَّ كل عنصر داخل الكادر كان يتحرّك وفق توقيت محسوب بدقة، من اتجاه النيران وحتى سقوط حطام السيارات».
وأضاف أنّ «الجمهور يرى الانفجار لثوانٍ، لكنه لا يدرك أنَّ تنفيذ تلك الثواني قد يحتاج إلى أيام كاملة من البناء والتجهيز وإعادة الاختبار قبل التصوير الفعلي»، مشيراً إلى أنَّ أحد أكبر التحدّيات داخل الفيلم تَمثَّل في مشهد محطة الوقود.
وأوضح أنّ «الفريق أراد انفجاراً يحمل وزناً بصرياً وإحساساً فعلياً بالخطر، لأنَّ تصميم المشهد اعتمد على استخدام كميات كبيرة من البنزين والكيروسين، إلى جانب أنظمة ضغط خاصة وحطام صُمِّم خصيصاً ليتحرَّك بطريقة سينمائية أمام الكاميرا، إذ يشعر المُشاهد بأنَّ المكان ينهار فعلاً والانفجار ليس مجرّد مؤثر بصري منفصل عن البيئة المحيطة».
وأكد كاب أنَّ فريق العمل كان حريصاً على تنفيذ أكبر قدر ممكن من المؤثّرات بشكل عملي وحقيقي، بدلاً من الاعتماد الكامل على المؤثّرات الرقمية، موضحاً أنَّ الفرق بين الانفجار الحقيقي والانفجار المصنوع عبر الكمبيوتر يظهر فوراً على الشاشة، حتى لو لم ينتبه المشاهد إلى ذلك بشكل مباشر.
وقال: «النار الحقيقية والدخان الحقيقي وتحطُّم المعدن أمام الكاميرا تمنح المشهد ثقلاً لا يمكن تقليده رقمياً بسهولة، ولذلك حاول الفيلم الحفاظ على هذا الإحساس الخام والفوضوي في معظم مشاهد الأكشن الأساسية»، لافتاً إلى أنَّ تنفيذ المَشاهد الصحراوية كان من أكثر مراحل التصوير تعقيداً، خصوصاً مع السعي إلى تقديم انفجار ضخم بحجم غير مسبوق.
وأوضح أنَّ الفريق أمضى مدّةً طويلة في دراسة الموقع وطبيعة الرياح ومسافات الأمان واتجاه الكاميرات قبل تنفيذ المشهد، لأنَّ أيَّ خطأ بسيط كان يمكن أن يغيِّر شكل الانفجار بالكامل، مشيراً إلى أنَّ لحظة التفجير نفسها كانت أشبه بإطلاق طاقة هائلة دفعة واحدة، وهو ما جعل المشهد يُسجِّل رقماً قياسياً عالمياً داخل موسوعة «غينيس» بسبب حجم الانفجار وقوته.
وتحدَّث كاب عن مشاهد السيارات داخل الفيلم، مؤكداً أنَّ «بعض اللقطات احتاجت إلى قذف مركبات ضخمة في الهواء لمسافات وارتفاعات محدَّدة مسبقاً، وهو ما تطلَّب أنظمة تفجير ورفع ميكانيكية شديدة الدقة لتنفيذ المَشاهد بطريقة مبتكرة. فكان الفريق يحدِّد مُسبقاً نقطة سقوط كل سيارة واتجاه حركتها حتى تبدو الفوضى على الشاشة حقيقية، بينما تكون في الواقع خاضعة لحسابات دقيقة جداً».
وأشار إلى أنَّ كثيراً من الأفلام الحديثة أصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على المؤثّرات الرقمية، بينما حاول هذا المشروع إعادة الإحساس القديم بأفلام الحركة الضخمة التي تُنفَّذ فيها الانفجارات والمطاردات بشكل حقيقي أمام الكاميرا.
وختم كاب حديثه بالتأكيد على أنَّ تجربة الفيلم كانت من أكثر التجارب طموحاً في مسيرته، لأنَّها جمعت بين الإنتاج الضخم والرغبة في الحفاظ على الأكشن الواقعي، مشيراً إلى أنَّ ما تحقَّق داخل «سفن دوجز» مثَّل خطوةً مختلفةً في طريقة تنفيذ أفلام الحركة داخل المنطقة العربية، خصوصاً مع هذا المستوى من المؤثّرات العملية والانفجارات الحقيقية واسعة النطاق.