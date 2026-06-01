مصر: أثاث جنائزي يكشف أسرار جبانة هليوبوليس

أزاح كشف أثري جديد بمصر الستار عن أسرار جبانة هليوبوليس العريقة، خلال أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار المطرية في عين شمس بالقاهرة، حيث نجحت في العثور على خبيئة أثرية تضم أول أثاث جنائزي شبه متكامل يتم اكتشافه في موقع مقبرة «بانحسي»، إلى جانب مجموعة من اللقى الأثرية النادرة وعدد من الأقراط المعدنية التي يُرجح أنها مصنوعة من الذهب.

ويعكس هذا الكشف نجاح جهود البعثات الأثرية المصرية في إعادة قراءة التاريخ الحضاري لمدينة هليوبوليس، إحدى أقدم وأهم المدن الدينية في العالم القديم، وفق تصريحات صحافية لوزير السياحة والآثار، شريف فتحي، مشيراً إلى أن «المكتشفات الجديدة تقدم صورة أوضح عن طبيعة الحياة والممارسات الجنائزية لسكان المنطقة عبر عصور تاريخية متعاقبة».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن «أعمال التنقيب الحالية أسفرت عن العثور على دفنة مُشيّدة من الطوب اللبن بداخلها بقايا عظام آدمية، ومع استكمال أعمال الحفر العلمي الدقيق أسفلها، تم الكشف عن خبيئة أثرية فريدة تضم مجموعة متميزة من أدوات الزينة واللقى الرمزية المرتبطة بالممارسات الجنائزية».

وأضاف أن «المكتشفات شملت مرآة مصنوعة من النحاس، ومكحلتين من مرمر الألباستر مزودتين بأغطية ولا تزالان تحتفظان ببقايا من مادة الكحل، بالإضافة إلى مكحلة ثالثة مصنوعة من حجر الأوبسديان الأسود، وهو من الأحجار النادرة في مثل هذه السياقات الأثرية».

كما عثرت البعثة على إناءين من الفيانس ذي اللون الأزرق الفاتح، احتوى أحدهما على ستة جعارين رمزية تحمل نقوشاً غائرة، من بينها جعرانان محاطان بإطار معدني أصفر اللون يُرجح أنه من الذهب؛ وفق الليثي.

ولفت رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، إلى أن «الخبيئة ضمت كذلك مجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس بأشكال رمزية متنوعة، من بينها تميمة على شكل بطة وأخرى على هيئة تاج الأتف، بالإضافة إلى أربعة أحجار يُعتقد أن اثنين منها من حجر العقيق؛ أحدهما ذو لون أحمر وردي ومحاط بإطار معدني أصفر اللون يُرجح أنه من الذهب، والآخر ذو لون أخضر لازوردي»؛ وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

ويمثل هذا الكشف «امتداداً علمياً لنتائج أعمال التنقيب السابقة بالموقع خلال الموسم الحالي، والتي أسفرت عن الكشف عن بقايا منشآت جنائزية مشيدة من الطوب اللبن والحجر الجيري، بالإضافة إلى تابوتين عُثر عليهما في هيئة أجزاء متراكمة؛ أحدهما مصنوع من الفخار، والآخر من الجص ذي الطابع المذهب والمزين بنقوش حمراء اللون، وقد احتوى الأخير على رفات مذهبة يُعتقد أنها تعود لشخصية عسكرية، إلى جانب عملة معدنية ربما تعود للعصر الروماني. كما تم العثور على كتل من الحجر الجيري تحمل كتابات هيروغليفية، بما يعزز من أهمية دراسة التسلسل الزمني والحضاري للموقع».

واستخدمت جبانة مقبرة «بانحسي» لدفن شخصيات مرموقة عبر عصور متعددة، بداية من العصور المتأخرة مروراً بالعصر الروماني ووصولاً إلى العصور المسيحية، ما يجعلها بمنزلة «سجل أثري حي».

ويُعد الموقع جزءاً أصيلاً من جبانة هليوبوليس العظيمة المعروفة قديماً باسم «أون»، والتي كانت المركز الديني الرئيسي لعبادة إله الشمس «رع»، وهو ما يمنح هذا الكشف أهمية خاصة في دراسة الممارسات الجنائزية والتطور العقائدي والاجتماعي لسكان هذه المدينة المقدسة عبر العصور المختلفة.

وقال الخبير الآثاري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن «الكشف الأثري بمنطقة المطرية بعين شمس يعيد كتابة فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية في هذه المنطقة؛ نظراً لأهميتها السياسية والدينية والتاريخية، حيث تم العثور على خبيئة أثرية فريدة داخل مقبرة (بانحسي)».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية الكشف تكمن في وجود أول أثاث جنائزي شبه متكامل يتم العثور عليه في المنطقة، إلى جانب مجموعة من القطع النادرة التي سلطت الضوء على طقوس الدفن والزينة والمعتقدات الدينية السائدة في هليوبوليس في تلك الفترة».

وتابع عامر أن «هذا الكشف امتداد لحفائر سابقة، وكشف عن أسرار كثيرة، مما ساعد على تزايد الاكتشافات الأثرية في هذا الموقع، وساهم في زيادة المعرفة الدينية والطقوس الدينية المهمة التي كانت تتم في هذا الموقع».

حضور مصري متنوع بمهرجان «موازين» المغربي

تشهد الدورة الـ21 من مهرجان «موازين» المغربي، التي تبدأ فعالياتها الغنائية بداية من يوم 19 وحتى 27 يونيو (حزيران) الجاري حضوراً مصرياً متنوعاً، بعدما تم الإعلان عن أسماء الفنانين المصريين المشاركين بالمهرجان الذي تنظمه «جمعية مغرب الثقافات»، وهم تامر حسني، ومروة ناجي، وسعد الصغير، وحسن شاكوش، وفق ما نشرته الحسابات «السوشيالية» للمهرجان.

وتتنوع المشاركة المصرية بـ«موازين»، وفقاً للفنانين الضيوف، بين الأغنيات الرومانسية الشبابية السريعة التي يتميز بها تامر حسني، والطربية التي تقدمها مروة ناجي، والشعبي وهو اللون الذي عُرف به سعد الصغير، وأغنيات المهرجانات التي اشتهر بها حسن شاكوش.

ويختتم تامر حسني فعاليات مهرجان «موازين»، يوم 27 يونيو على «منصة النهضة»، وقالت عنه حسابات المهرجان، إنه «نجم عربي استثنائي في الغناء والتمثيل، وعشق الجماهير العربية له».

وتعليقاً على مشاركة مروة ناجي، كتبت حسابات المهرجان بـ«السوشيال ميديا»، تلتقي مروة ناجي صاحبة «الصوت الذهبي» بجمهور موازين يوم 21 يونيو في «المسرح الوطني محمد الخامس»، لإحياء سهرة طربية استثنائية، بين نجاحاتها الخاصة وإبداعها المعهود في أداء روائع الكلاسيكيات العربية.

أما نجم المهرجانات حسن شاكوش، على حد وصفها، فإنه بصوته المميز وأغنياته الشعبية، يلتقي بالجمهور يوم 19 يونيو على «منصة النهضة»، ليفتتح السهرة بإيقاعات حماسية وأجواء لا تنسى، بينما يحل أيقونة «الفن الشعبي المصري» سعد الصغير، كما قال عنه المهرجان، ضيفاً على «منصة النهضة» في اليوم نفسه أيضاً، من خلال أعماله التي انتشرت على شاشة السينما والمسرح، وأغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، إذ نجح في حفر اسمه باعتباره أحد أبرز وجوه الفن الشعبي الحديث.

وبدوره، أشار الصحافي المغربي الحسن ايت بيهي، إلى أن فعاليات الدورة 21 لمهرجان «موازين»، هذا العام سمتها التنوع بحكم أن شعاره الدائم هو «إيقاعات العالم»، ومن بينها إيقاعات «الطرب المصري» بكل أنواعه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاركة المصرية غالباً ما تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بحكم الأسماء التي يتم اختيارها».

وأضاف الحسن ايت بيهي: «بخصوص هذا العام واستجابة لمطالب الجمهور الذي يتفاعل مع هذا النوع من النجوم، فإن حضور فنان شعبي بحجم سعد الصغير، والمتوقع أن يكون حفله من أنجح الحفلات بالنظر إلى بساطته وتفاعله مع الجمهور، أو حسن شاكوش أيضاً، فإن ذلك بمثابة استمرار لنجاح حفلات نجوم سابقين مثل محمد رمضان في نسخة 2024 على وجه الخصوص، ما يجعلني أتوقع أن تعرف حفلاتهم النجاح الجماهيري نفسه وقد تتجاوز كل التوقعات».

وأكد بيهي أن «الأمر نفسه بالنسبة لتامر حسني الذي يحظى بشعبية واسعة داخل المغرب، فيما ستكون مروة ناجي أمام تحدي إثبات الذات في حضور جمهور قد تنجح في كسب قلبه، شريطة إشباع شغفه وحبه للفن، وأنه رغم تعدد المنصات خلال المهرجان فإن قياس نجاح أي فنان يتم من خلال تفاعل الجمهور معه»، على حد تعبيره.

ووصف المشاركة المصرية بـ«موازين» بأنها «ملح المهرجان»، بحكم معرفة الجمهور المغربي بأغلب نجوم الأغنية المصرية، شعبية كانت أو طربية، وهو ما يجعل أي مشارك حتى وإن سبق له الوقوف أمام هذا الجمهور في تحدٍ لكسب الرهان، وتقديم ليلة من الليالي الجميلة التي قد تجعل منه علامة من علامات المهرجان.

ونشرت حسابات المهرجان بـ«السوشيال ميديا»، الملصقات الترويجية لحفلات النجوم المشاركين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم وائل كفوري، وماجد المهندس، وميادة الحناوي، وبونجو، وريما، وأسما لمنور، ولطفي بوشناق، ونعمان لحلو، ونسيم حداد، وجيلان، وسعيد السنهاجي، والشامي، وعائشة مايا، وحميد السرغيني، ومهدي ولد حجيب، والستاتية، وسعيدة شرف.

«الشرق» تطلق بودكاست «رؤية أخرى» مع عبد اللطيف المناوي

تواصل «الشرق بودكاست» تعزيز محفظتها من البرامج الحوارية وبرامج البودكاست المتخصصة بإطلاق «رؤية أخرى»؛ برنامج جديد يقدمه الإعلامي والكاتب الصحافي عبد اللطيف المناوي، ويُبث أسبوعياً عبر منصاتها المختلفة ابتداءً من 2 يونيو (حزيران) الحالي.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، على أن يستضيف خلال الأسابيع المقبلة نخبة من الشخصيات العربية والدولية من صناع القرار والمفكرين والكتاب والخبراء، من بينهم أحمد قذاف الدم، ومحمد الخشت، وأشرف العشماوي، في حوارات تستند إلى الخبرة والمعرفة وتمنح مساحة أوسع للفهم والتحليل.

ويأتي إطلاقه ليقدم مساحة للحوار الهادئ والمعمق حول أبرز القضايا والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تركز غالبية حلقاته على القضايا السياسية والتحولات الإقليمية والدولية، إلى جانب حلقات تتناول موضوعات ثقافية وتاريخية من زوايا مختلفة، بما يتيح قراءة أوسع للأحداث وسياقاتها المتعددة.

ويتوفر «رؤية أخرى» بصيغتي الفيديو والصوت عبر منصات «الشرق بودكاست»، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وقناة «يوتيوب»، وتطبيق «الشرق NOW» للمشاهدة عند الطلب، إلى جانب أبرز منصات البودكاست العالمية.

يمثل البرنامج إضافة جديدة إلى منظومة البرامج التي تقدمها «الشرق بودكاست» بالشراكة مع أذرع «الشرق» المختلفة مثل «الشرق للأخبار» و«الشرق بلومبرغ» و«الشرق ديسكفري» وغيرها، والتي تجمع بين التغطية الإخبارية والتحليل المتخصص والحوارات النوعية، بما يعزز مكانتها كونها منصة إعلامية رائدة تقدم محتوى موثوقاً ومؤثراً لجمهورها في المنطقة والعالم.

ويعود الإعلامي والكاتب الصحافي عبد اللطيف المناوي من خلال البرنامج إلى تقديم الحوارات المرئية والمسموعة، مستفيداً من خبرة تمتد لعقود في العمل الإعلامي والصحافي شملت الإدارة والتحليل والكتابة وتقديم البرامج.

السعودية تسجل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم

نجحت جهود الحماية الفطرية في السعودية بتسجيل ولادة أول مهر للحمار البري الآسيوي على أرض المملكة منذ أكثر من 100 عام، في مؤشر لعودة كائن غاب عن صحاري الجزيرة العربية لأكثر من قرن، وذلك في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت المحمية أن المهر الذكر وُلد في يونيو (حزيران) 2025، في إطار برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية الذي أطلقته المحمية بهدف إعادة توطين 23 نوعاً فطرياً إلى موائلها الطبيعية السابقة، وجرى الكشف عن ولادته، الآن، بعد أن اجتاز المهر الأشهر الـ12 الأولى من حياته بنجاح، فالعام الأول من حياة الحمار البري هو الأكثر حرجاً؛ لأن معدل البقاء لا يتجاوز 50 في المائة بين أمهار الحُمر البرية.

كما تنتظر المحمية ولادة مهرين إضافيين، الشتاء المقبل؛ مما يُعد مؤشراً على نجاح جهود الحفاظ على هذا النوع، ولا سيما في ظل توقعات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بانخفاض أعدادها بنسبة 90 في المائة، بحلول عام 2050، في وقتٍ يبقى فيه أقل من 600 منها في البرية حول العالم، بعد أن رفع «الاتحاد»، في عام 2025، تصنيف هذا النوع إلى مهدَّد بالانقراض بشدة.

وأفاد أندرو زالوميس، الرئيس التنفيذي للمحمية، بأن ولادة أول مهر من الحُمر البرية على أرض المملكة، منذ أكثر من قرن، تأتي تتويجاً لعملية إعادة التوطين التاريخية للحُمر البرية في المملكة، التي بدأت بانتقالها من الأردن، في أبريل (نيسان) 2024، بموجب شراكة استراتيجية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حيث قطعت 7 من الحُمر البرية (5 إناث وذَكَران) مسافة 935 كيلومتراً براً من محمية الشومري للأحياء البرية في الأردن وصولاً إلى مقرها الجديد في المحمية.

وشهدت الفترة الأولى بعد الوصول ولادة مهرة أنثى، تبعتها تجربتا ولادة لم يُكتب لهما النجاح، مما يعكس التحديات الجسيمة والواقع الصعب الذي تفرضه عمليات إعادة التوطين في البرية.

وبعد فترة حملٍ تمتد إلى 11 شهراً، يتعيّن على المهر حديث الولادة أن يتمكن من الوقوف والرضاعة، خلال فترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة من الولادة، للحصول على اللبأ الضروري لبقائه على قيد الحياة، ويضم القطيع الحالي في المحمية 5 إناث و3 ذكور، بما في ذلك أفراد في مرحلة ما قبل البلوغ. ويُعد هذا القطيع المجموعة الوحيدة من هذا النوع بالمملكة العربية السعودية.

وتسعى المحمية إلى إنشاء جماعة حيوية شبه مستقرة ضِمن برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية، وهي مبادرة طَموح لإعادة إحياء النظم البيئية، حيث أسهمت المحمية، حتى الآن، في إعادة توطين 14 نوعاً، من أصل 23 نوعاً، كانت موجودة تاريخياً، ونجحت 6 من هذه الأنواع في التكاثر، وهي: الوعل النوبي، والمها العربي، والغزال الإدمي، وغزال الريم، والأرنب البري العربي، والحمار البري الآسيوي.

وتركّز المحمية حالياً على تعزيز التنوع الوراثي لقطيع الحمار البري، حيث تخضع أنثى جديدة حالياً للحجر الصحي، تمهيداً لانضمامها إلى القطيع، قادمةً من الأردن في وقت لاحق من هذا العام؛ بهدف إنشاء قطيعين منفصلين للتكاثر، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد، والتنوع الجيني، والقدرة على التكيّف.

ويعكس هذا البرنامج رؤيةً رائدة للحفاظ على البيئة تتجاوز الحدود التقليدية، وتقوم على إرساء الشراكات الوطنية والإقليمية اللازمة لتقديم حلول متكاملة بمجال الحفاظ على الحياة الفطرية.

وتتعاون المحمية، بشكل وثيق، مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، والمحميات الملكية الأخرى، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، وذلك من أجل تبادل المعارف ونشر الأبحاث، وبناء جماعات قادرة على التكيّف من الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل بإعادة توطين الحياة الفطرية في الجزيرة العربية.

