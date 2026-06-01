«المدينة»... معرض فوتوغرافي ينعى دفء الحياة الشعبية بلغة سريالية
معرض المدينة يتسم بالحس السريالي (الشرق الأوسط)
«لقد أصبحتُ منسياً في شوارع مدينتي، لا لأنني رحلت عنها، بل لأن ملامحها التي عرفتني... لم تعد هنا»، بهذه الجمل القصيرة المعبرة عن الفقدان والاغتراب، يصدر الفنان المصري أيمن لطفي معرضه «المدينة» الذي يضم أعمالاً تحمل طابعاً سريالياً، يتداخل فيه البشر مع البنايات والصحراء ليصنعوا حالة خاصة، تتجلى منها مشاعر الألم والحسرة أحياناً والصخب والبهجة في أحيان أخرى، فيما تتبدى مساحات الخيال شاسعة ممتدة في أعمال الفنان.
المعرض الذي يقام في «قاعة الزمالك للفن» بوسط القاهرة، حتى 4 يونيو (حزيران) الجاري، يحمل فلسفة خاصة يفسرها لطفي قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «تتحول المدن اليوم إلى مساحات من النمطية المفرطة، حيث تحل الكتل الخرسانية الصامتة والواجهات الزجاجية الباردة محل الأحياء التي كانت يوماً تتنفس قصصاً وحكايات. نعيش اللحظة التي يفقد فيها المكان هويته، ويصبح مجرد أرقام ووظائف هندسية تفتقر إلى الحس الفني والتاريخي».
من هنا جاءت فكرة المعرض، وفق الفنان، الذي يؤكد أنه «عندما يتغير المشهد البصري بسرعة مذهلة، لا يتغير العمران وحده، بل يتغير سلوكنا البشري. ويتحول الإيقاع الإنساني إلى حدة تفتقر للمشاعر، فأصبح الفرد يشعر بالغربة داخل وطنه وبيته». وفي لوحات معرضه يبحث لطفي في الفراغ الذي تركه غياب العناصر الجمالية القديمة. «تلك التفاصيل الدقيقة التي كانت تمنح المباني روحاً، والآن تم التضحية بها كأنها قربان»، على حد تعبيره.
ويورد جملة من رواية «قصر الشوق» للأديب نجيب محفوظ قال فيها «إن البيوت التي تموت أرواحها، لا تظل إلا هياكل فارغة تثير في النفس وحشة الغربة». وهو المنطق نفسه الذي يستدعيه الفنان في معرضه.
يستخدم أيمن لطفي في لوحات المعرض تقنيات متعددة ومتداخلة ومتشابكة بطريقة معينة لتمنح المتلقي معنى جمالياً نابعاً من عمق العمل الفني، وفي الوقت نفسه تقدم له فكرة المعرض وفلسفته بطريقة عفوية من خلال التكوينات الغريبة والمدهشة.
هنا مهرِّج أو «جوكر» يرقص في صحراء المدينة وفي خلفيته بيوت منفردة، وهنا فتاة تخرج من باب المدينة إلى الصحراء الممتدة لتعطي المتلقي ملمس الحلم، والتكوين نفسه يتكرر ولكن مع تعدد الفتيات بزيٍّ واحد، فيما يُظهر أحد الأعمال الرأس البشري لشخصية واحدة تتكرر في تماثل يمنح العمل زخماً وعمقاً.
ووفق رؤية الفنان فإن «العمارة تعد المرآة الصافية لروح الأمة وذاكرتها الحجرية التي تسرد عظمة الماضي بوقار وصمت، إلا أننا اليوم، وفي غمار السباق نحو التطور، نواجه تحولاً يثير القلق؛ حيث يُهدم القديم الأصيل ليترك مكانه لنمطية حديثة تتجسد في أبراج زجاجية وكتل خرسانية باردة». إن هذه الموجة من الإعمار المفرط تتجاوز كونها تغييراً بصرياً لتدخل في نطاق المحو الممنهج للهوية، فالمباني القديمة ليست مجرد هياكل مادية، بل هي وثائق تاريخية لا تُعوض، ونقاط ارتكاز تحفظ الذاكرة الجمعية للسكان من الاقتلاع، فكل حجر أو نقش يعكس ثقافة وتقنيات زمن مضى».
ويتحدث الفنان من خلال أعماله وعن الحداثة في التكوينات المعمارية، وكذلك عن الأصالة والعمارة التقليدية وما تمثله من طابع حميمي بالنسبة للنفس البشرية، وكيف افتقدنا هذا الدف والحضور الطاغي للعمارة والأحياء الشعبية وأصبحنا في مواجهة ناطحات سحاب وكتل خرسانية وزجاجية تسحق الروح.
ويؤكد الفنان على فكرته القائمة على التضحية بالجمال بوصفه قيمة إنسانية عليا لصالح الوظيفة الحيوية للعمارة الأسمنتية، وهو ما ينعكس على الروح وعلى كثير من تفاصيل اليومية الحية، ويظهر ذلك جلياً في الألوان التي يستخدمها الفنان ويغلب عليها الطابع الساخن والروح الجنائزية، والانسيابية الخيالية الكامنة في الأحلام، ليعبر بطريقة فنية وجمالية عن فكرته الأساسية وهي «كيف يرى المدينة؟» كيف كانت المدينة ذات الطابع الإنساني وكيف أصبحت تحت عجلات قطار الحداثة.
«الست»، «ثومة»، «كوكب الشرق»، و«سيدة الغناء العربي»، كلها ألقاب أطلقها عشاق أم كلثوم عليها للتدليل والعرفان بقيمتها الفنية وتأثيرها في أجيال متتالية.
محمد الكفراوي (القاهرة)
بين «مهرجان الأفلام» وأعمال الصيف... خريطة السينما السعودية في يونيو
سارة طيبة في مشهد من فيلم «مسألة حياة أو موت» الذي يعرض الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
بعد موسم شهد إقبالاً واسعاً على دور السينما خلال إجازة عيد الأضحى، يدخل القطاع السينمائي السعودي شهر يونيو (حزيران) بإيقاع مختلف، يجمع بين استمرار زخم شباك التذاكر، ووصول أعمال جديدة إلى الصالات، واستعداد الوسط السينمائي لواحد من أبرز أحداثه السنوية، وهو مهرجان أفلام السعودية، الذي تنطلق دورته الثانية عشرة في الظهران نهاية الشهر الحالي.
ويأتي الشهر الجديد وسط حراك متواصل تشهده صناعة السينما في المملكة، حيث تتقاطع العروض التجارية مع المشروعات المحلية الجديدة، بينما يواصل الجمهور متابعة عدد من الأفلام التي بدأت رحلتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن أعمال سعودية مرتقبة واستعدادات مكثفة لفعاليات سينمائية ينتظرها العاملون في القطاع والجمهور على حد سواء.
مهرجان أفلام السعودية... الحدث الأبرز
يتجه جزء كبير من اهتمام الوسط السينمائي هذا الشهر إلى الظهران، حيث تستعد جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام لإطلاق الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي يقام خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو (تموز)، حاملاً هذا العام محور «سينما الرحلة»، وهو المحور الذي ينعكس على عدد من البرامج والعروض والأنشطة المصاحبة للدورة الجديدة.
وخلال أكثر من عقد؛ تحوَّل المهرجان إلى واحدة من أهم المنصات السينمائية المحلية، حيث يجتمع المخرجون والمنتجون والكتاب والنقاد والجمهور في مساحة واحدة، إلى جانب احتضانه مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والسيناريو وسوق الإنتاج السينمائي والورش المتخصصة. ويترقب كثير من المهتمين بالسينما ما ستكشف عنه الدورة الجديدة من أفلام ومشروعات وتجارب شبابية، خاصة في ظل الحضور المتزايد للأفلام السعودية داخل المهرجانات الإقليمية والدولية خلال الأعوام الأخيرة.
«مسألة حياة أو موت» يعلن حضوره
كما شهد الأسبوع الأخير من مايو (أيار) الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم «مسألة حياة أو موت»، وهو أحد المشروعات السعودية الجديدة المقرر عرضه في 25 من الشهر الحالي في جميع دور السينما في السعودية والدول العربية. ويجمع الفيلم بين المخرج أنس باطهف والكاتبة والممثلة سارة طيبة، إلى جانب يعقوب الفرحان في أول تجربة رومانسية له على الشاشة السينمائية، ضمن عمل تدور أحداثه في مدينة جدة وتمزج قصته بين الكوميديا السوداء والفانتازيا والدراما الإنسانية.
وتنطلق الأحداث من شخصية «حياة»، الشابة التي تعيش تحت تأثير اعتقاد راسخ بأن لعنة متوارثة داخل عائلتها عبر الأجيال تنتظرها عند بلوغها الثلاثين، تماماً كما حدث لوالدتها وجدتها. وعلى الجانب الآخر يظهر الدكتور يوسف، جرَّاح القلب الذي يعيش حالة من الحذر المفرط نتيجة أزمة صحية غامضة أثَّرت على علاقته بالحياة والناس.
ويقود هذا التقاطع الشخصيتين إلى رحلة تجمع الخوف والحب والقدر والرغبة في التحكم بالمصير، ضمن معالجة تمزج بين الواقع والعناصر الفانتازية، وتستند إلى شخصيات تواجه أسئلة وجودية داخل إطار يجمع الكوميديا السوداء والدراما. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين السعوديين من بينهم حسام الحارثي، وفيّ فؤاد، ورهف إبراهيم، ونجلاء العبد الله، وأسامة القس، وأماني الجميل، وغادة عبود، ومي حكيم. بينما تتولى إنتاجه شركات «فيلم كلينيك» و«فرونت رو برودكشنز» و«إرابيا بيكتشرز»، بدعم من الصندوق الثقافي وصندوق مهرجان البحر الأحمر.
«سفن دوجز» يواصل زخم العيد
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المشروعات الجديدة، يواصل فيلم «سفن دوجز» حضوره داخل الصالات بعد انطلاقته القوية خلال موسم عيد الأضحى، حيث حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 7.8 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عطلة نهاية أسبوع الافتتاحية، من خلال بيع أكثر من 1.1 مليون تذكرة، بينما تصدرت السعودية قائمة الأسواق من حيث الإيرادات.
ويجمع العمل بين أحمد عز وكريم عبد العزيز ضمن مشروع إنتاجي ضخم يضم أسماء عربية وعالمية متعددة، في تجربة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو الأفلام ذات الطموح التجاري الواسع والإنتاج العابر للحدود. كما سجل الفيلم حضوراً لافتاً على شاشات «آيماكس»، في مؤشر على استمرار الإقبال على الأعمال التي تعتمد على الإنتاج الكبير والمشاهد البصرية الواسعة، خصوصاً خلال مواسم الإجازات. ويمنح استمرار عروض الفيلم خلال يونيو امتداداً لزخم العيد داخل الصالات، في وقت تستعد فيه أفلام جديدة لدخول المنافسة في الأسابيع المقبلة.
موجة الرعب تصل إلى السينما السعودية
على مستوى العروض العالمية، يواصل فيلم الرعب «أوبسيشن» «Obsession» جذب الاهتمام بعد تحوله إلى واحدة من أبرز مفاجآت شباك التذاكر خلال العام الحالي، وحقق العمل نجاحاً لافتاً مقارنة بميزانيته المحدودة، حيث تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 100 مليون دولار خلال فترة قصيرة، ليتحول إلى أحد أكبر نجاحات الرعب المستقلة خلال العام الحالي، كما أصبح حديث عشّاق السينما في السعودية الذين حرصوا على حضوره.
وجذب الفيلم اهتمام الجمهور بسبب الخلفية المهنية لمخرجه كوري باركر، الذي انتقل من صناعة المحتوى الرقمي على «يوتيوب» إلى الإخراج السينمائي، في تجربة تعكس التحولات التي تشهدها صناعة الترفيه عالمياً، حيث باتت المنصات الرقمية تشكل بوابة عبور لعدد متزايد من المخرجين الشباب.
وفي الاتجاه نفسه، يواصل فيلم الرعب «باكرومز» «Backrooms» صناعة واحدة من أبرز قصص النجاح المرتبطة بالأفكار القادمة من الإنترنت، حيث انطلقت فكرته من ظاهرة رقمية انتشرت عبر منصات الفيديو، قبل أن تتحول إلى سلسلة من المقاطع التي جذبت ملايين المشاهدات حول العالم، خصوصاً بين جمهور الشباب.
واستثمر الفيلم هذا الإرث الرقمي في بناء تجربة سينمائية اعتمدت على الإحساس بالعزلة والضياع والخوف من الأماكن المجهولة، وهي عناصر شكلت جزءاً أساسياً من شعبية الفكرة الأصلية. وحقق العمل افتتاحية عالمية ضخمة تجاوزت 118 مليون دولار، بينما سجل أرقاماً قياسية لشركة A24، ليصبح أحد أبرز أفلام الرعب في العام الحالي.
ويعكس النجاح المتزامن للفيلمين استمرار الحضور القوي لأفلام الرعب داخل السوق المحلية والعالمية، خصوصاً تلك التي تعتمد على أفكار جديدة أو تستند إلى ظواهر رقمية نجحت في بناء قاعدة جماهيرية قبل وصولها إلى الشاشة الكبيرة.
ما الذي ينتظر الجمهور في يونيو؟
في الوقت الذي تواصل فيه أفلام العيد حضورها داخل الصالات، تتجه الأنظار تدريجياً إلى قائمة طويلة من الأعمال العالمية التي تستعد للوصول إلى دور العرض خلال الشهر الحالي، ويأتي في مقدمتها الجزء الخامس من سلسلة «حكاية لعبة» «Toy Story 5»، الذي يمثل عودة واحدة من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما، حيث يعود وودي وباز لايتيير في مغامرة جديدة تتناول علاقة الأطفال بالتقنيات الحديثة والشاشات الرقمية.
أما جمهور أفلام الأبطال الخارقين، فيترقب وصول «سوبر غيرل» «Supergirl»، الذي يشكل خطوة جديدة في مشروع إعادة بناء عالم DC السينمائي، بينما يستعد فيلم «Masters of the Universe» لإعادة إحياء شخصية «هي-مان» الشهيرة التي ارتبطت بثقافة الثمانينات.
كما يعود فيلم «سكيري موفي» «Scary Movie 6» لإحياء واحدة من أشهر سلاسل الكوميديا الساخرة في هوليوود، مستفيداً من الشعبية المتزايدة التي تحظى بها أفلام الرعب خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، يقدم فيلم «ذا دث أوف روبن هود» «The Death of Robin Hood» معالجة مختلفة لأسطورة روبن هود، حيث يظهر البطل الشعبي بصورة أكثر قتامة وتعقيداً مقارنة بالمعالجات التقليدية التي قدمتها السينما لعقود طويلة.
وتكشف هذه القائمة المتنوعة عن موسم سينمائي مزدحم بالأجزاء الجديدة وإحياء الشخصيات الكلاسيكية والأفلام ذات الطموح الإنتاجي الكبير، إلى جانب استمرار الحضور القوي لأفلام الرعب والخيال العلمي والأبطال الخارقين.
ومع دخول يونيو، تبدو الصالات السينمائية أمام شهر يحمل مزيجاً من العروض الجديدة والفعاليات المهنية والمشاريع المنتظرة، في مشهد يعكس اتساع الحضور السينمائي داخل المملكة وتنامي دوره بوصفه جزءاً من المشهد الثقافي والترفيهي العالمي.
جانب من توزيع جوائز دورة سابقة للجائزة (الشرق الأوسط)
إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «اليونسكو - عبد الله الفوزان» لدعم علماء المستقبل
أُعلن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «اليونسكو - عبد الله الفوزان الدولية»، والمخصصة لتشجيع التميز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تأتي المبادرة التي أُسست من السعودية لتعزيز حضور المملكة في دعم التعليم والابتكار على المستوى العالمي.
والجائزة، التي أُطلقت في عام 2021 كأول مبادرة عالمية من السعودية ضِمن منظومة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، جاءت في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأجيال الجديدة من الباحثين والمبتكرين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم العلمية إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات العالمية.
وقال عبد الله عبد اللطيف الفوزان، مؤسس الجائزة، إن المبادرة تمثل استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمعرفة، مؤكداً أن الجائزة تستهدف بناء بيئة عالمية محفّزة تحتضن المواهب الواعدة، وتوفر لها الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى إنجازات ذات أثر ملموس.
وأضاف أن الجائزة تنسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الاقتصاد المعرفي، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة وتعزيز حضورها الدولي في المجالات العلمية.
من جهتها، أوضحت الدكتورة ندى النافع، الرئيس التنفيذي للجائزة، أن الدورة الثالثة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الجائزة تعكس تطوراً نوعياً في أهدافها وبرامجها، مشيرة إلى أن التركيز ينصبّ على اكتشاف الكفاءات الشابة القادرة على توظيف المعرفة لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة للتحديات المعاصرة.
وأضافت أن باب التقديم للجائزة سيظل مفتوحاً لمدة سبعة أشهر، حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للجائزة، بما يتيح الفرصة أمام المشاركين من مختلف أنحاء العالم للتنافس على الجائزة.
وتشهد الدورة الحالية مشاركة لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات علمية متنوعة، من بينهم العالِمة السريلانكية آشا دي فوس المتخصصة في علوم البحار والحفاظ على البيئة البحرية، والعالِم الألماني شتيفان كوفمان المتخصص في بيولوجيا العدوى والحوار العلمي العالمي، والباحثة الجنوب أفريقية ليزا كورستن المتخصصة في العلوم الزراعية والأمن الغذائي، وعالِمة الرياضيات الأرجنتينية أليسيا ديكنشتاين، إلى جانب الخبير السعودي في الأمن السيبراني والتحول الرقمي دانيال الغزاوي.
ووفق القائمين على الجائزة، فإن هذا التنوع العلمي والجغرافي يعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير التقييم والاحترافية، وتعزيز مكانتها منصة عالمية تحتفي بالابتكار العلمي وتدعم المتميزين في مجالات العلوم والتقنية.
تأتي الدورة الثالثة امتداداً للنجاحات التي حققتها الجائزة، خلال الدورتين السابقتين، حيث استقطبت مشاريع علمية مبتكرة من مختلف دول العالم، في وقتٍ يشهد فيه الاهتمام بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات نمواً متسارعاً بوصفها من الركائز الأساسية لبناء اقتصادات المستقبل.
ومع اتساع نطاق المشاركة الدولية، تمضي الجائزة في ترسيخ دورها منصة عالمية لصناعة الفرص ودعم العقول الواعدة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وإيجاد حلول علمية قادرة على إحداث تأثير إيجابي مستدام على المجتمعات حول العالم.
مارلين مونرو في فيلم «نياغارا» عام 1953 (شركة 20th Century Fox)
يوم أبصرت نورما جين مورتنسون النور في «مستشفى لوس أنجليس العام» صباح الأول من يونيو (حزيران) 1926، وُلدَ معها توأمها الأسطورة والذي يعرفُه التاريخ باسمِ مارلين مونرو.
ما هي إلا 20 سنة من يوم الولادة حتى طُويَت صفحة نورما لتُفتَح صفحة مارلين، أيقونة القرن العشرين. وما هي إلا 16 سنة من تاريخه، حتى طُويت صفحة مارلين آخذةً معها أسراراً وألغازاً وأحزاناً وأضواءً كثيرة إلى مدفنها في «منتزه بيرس براذرز التذكاري» في لوس أنجليس.
مارلين مونرو والتأتأة
طفلةً، تنقّلت نورما أو مارلين بين دُور الأيتام والعائلات الحاضنة ومنازل الأصدقاء. خلال تلك السنوات، لم تقتصر معاناتُها على الإهمال، وغياب الأب المجهول، والانسلاخ عن أمها غلاديس المصابة باضطراباتٍ نفسية حادّة، بل امتدّت إلى احتمال تعرّض الطفلة للتحرّش والاعتداء الجنسي.
تركت تلك الطفولة غير الاعتياديّة ندوباً كثيرة في نفس مارلين فتحوّلت إلى فتاة خجولة ومنعزلة، كما ظهر عندها اضطراب التأتأة. لم يفارقها هذا التعثُّر في الكلام طيلة حياتها، حتى بعدما صارت نجمةً سينمائية عالمية.
للسيطرة على المشكلة، لجأت إلى معالج نُطق درّبها على تبنّي أسلوب مميّز في الكلام، وهو الصوت الخفيض وطريقة الكلام المتقطّع الذي اشتهرت به فظنّه الجميع نبرتَها الطبيعية.
القلق المزمن الذي رافقها منذ الطفولة انعكس كذلك ضعفاً في الذاكرة. من المعروف عن مارلين مونرو أنها كانت تعيد تصوير بعض المشاهد والجُمَل القصيرة جداً عشرات المرّات بسبب نسيانها الكلام، مما اضطرّ المخرجين إلى ابتكار أساليب متعددة لمساعدتها.
كيف أصبحت مارلين شقراء؟
عام 1944 وفيما كانت نورما جين تعمل في مصنعٍ للذخائر العسكرية في كاليفورنيا، قصدَ المصوّر التابع للجيش الأميركي دافيد كونوفر المكان، من أجل التِقاط صورٍ للسيدات العاملات في تجميع المسيَّرات والمظلّات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.
من بين الوجوه، استوقفَ وجهُ نورما عدستَه فالتقط لها الصور وشجّعها على خوض مجال عرض الأزياء. بناءً على تلك النصيحة، انضمّت إلى وكالة «بلو بوك» لعرض الأزياء في لوس أنجليس، حيث تعلّمت أصول المهنة وصبغت شعرها البنّيّ الفاتح باللون الأشقر. إلّا أنها لم تثبت على اللون البلاتيني الذي عُرفت به لاحقاً من التجربة الأولى، فمارلين مونرو اختبرت 9 تدّرجات مختلفة قبل أن تستقرّ على أشقرِها الشهير.
بابا كلارك وبابا لينكولن
لم تلتقِ مارلين مونرو أبداً بوالدها البيولوجي تشارلز جيفورد الذي رفض الاعتراف بها. وهي لطالما بحثت عن الأب الضائع فحاولت العثور عليه بين صفحات الكتب وعلى شاشة السينما.
خلال سنوات الطفولة، اعتقدت أنّ نجم هوليوود الممثل كلارك غيبل هو والدها فكانت تتفرّج على صوره وتُكلّمه على أنه كذلك. إلى أن جمعتهما صورةٌ واحدة وشراكة سينمائية في فيلم The Misfits عام 1961.
الأب المتخيّل الثاني كان الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن (1809 - 1865)، والذي رأت فيه مونرو البطل ورمز الوالد المثالي. غالباً ما رافقها كتاب سيرته الذاتية، وهي قرأت كل ما يمتّ إليه بصِلة منذ سنّ صغير. اعترفت النجمة لكاتب مذكّراتها أنها تضع أبراهام لينكولن في مرتبة والدها؛ «كان حكيماً ولطيفاً، هو مثالي الأعلى. أحبّه».
أجرٌ زهيد لمارلين
في أوج شهرتها وفيما كانت زميلاتٌ لها يتقاضين مئات آلاف الدولارات مقابل أدوارهنّ، اقتصر الراتب الأسبوعي لمارلين مونرو على 500 دولار عن أحد أشهر أفلامها «الرجال يفضّلون الشقراوات» (Gentlemen Prefer Blondes).
رفض كبار صنّاع السينما العالمية الاعتراف بمونرو على أنها ممثلة محترفة وجادّة، بل صنّفوها في خانة الشقراوات الجميلات، مما حرمَها الأجور التي كانت تُمنح لنجوم الدراما.
أمام ذاك الواقع الظالم، أسّست مونرو شركة الإنتاج الخاصة بها عام 1955، لتصبح بذلك ثاني رائدة أعمال سينمائية في تاريخ هوليوود. وهي لم تكتفِ بذلك للردّ على المشكّكين بقدراتها التمثيلية، إنما شاركت في دورات تدريبية كثيرة وصقلت موهبتها بجدّيّة.
من نورما جين إلى مارلين مونرو وصولاً إلى «زيلدا زونك»... ثلاثة أسماء لامرأةٍ واحدة. أما الثالثة فقد لجأت إليها النجمة للتخفّي من الأضواء. استخدمت مونرو اسم «زونك» الوهمي للسفر، وحجز غرف الفنادق سراً، تجنّباً للفت أنظار الصحافة. كما أنها اخترعت شخصيةً لزونك فكلّما خرجت منتحلةً صفتَها، وضعت شعراً مستعاراً داكناً، ونظّارات شمسية ومنديلاً على رأسها.
جراحات خفيّة وأسرار جماليّة
استلزمت بسمةُ مارلين الأسطوريّة تدخّلاً تجميلياً من طبيب الأسنان. أما الجراحتان الترميميّتان اللتان خضعت لهما بين عامَي 1949 و1950 فكانتا طفيفتين. استهدفت الأولى طرف أنفها لمَنحه شكلاً يلائم الكاميرا، بينما خضعت في الثانية لزرع غضروف بقَريّ لتحديد خطّ الفَكّ لأنّ السيليكون لم يكن متوفراً حينذاك.
تجنّبت مارلين مونرو أشعّة الشمس حرصاً على بشرتها. وخوفاً من الشحوب والتعرّق، كانت تغسل وجهها 15 مرة في اليوم، كما دأبت على تغميس وجهها في وعاءٍ من مكعّبات الثلج والمياه الباردة لتحفيز الدورة الدموية، وللحدّ من الانتفاخ، وللحفاظ على اللون الزهري الطبيعي للوجنتَين. وبسبب اضطرارها إلى وضع كميات كبيرة من الماكياج، كانت تحضّر بشرتها بوضع طبقة رقيقة من الفازلين للحصول على لمسة متوهّجة تحت أضواء الاستوديو.
مارلين ملكة البروتين... و«اليوغا»
كانت مارلين مونرو تقول إنها «نصف أرنب» لفَرط ما كانت تتناول الجزر النيء إلى جانب حصّة البروتين اليومية. اعتمدت حميةً غنيةً باللحوم مبتعدةً عن الخبز والمعجّنات. أما عندما كانت تريد تدليل نفسها، فكانت تتناول حلوى «آيس كريم سنداي» أي مثلّجات الفانيلا مع صلصة الشوكولاته.
سارت الرشاقة بالتوازي مع الليونة في حياة مارلين مونرو، فهي كانت في طليعة من تبنّوا «اليوغا» في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. درستها على أيدي «سيدة اليوغا الأولى» الروسية إندرا ديفي، وبرعت في الوضعيّات التي تتطلّب توازناً وليونة على ما تشهد مجموعة من صورِها.
مارلين المثقّفة وجليسة الكتُب
لم تكتفِ مارلين مونرو بالجمال وحده، متحدّيةً مقولة «كوني جميلة واصمُتي». عُرفت بمكتبتها الكبيرة والتي ضمّت 400 كتاب. لم تكن تلك المكتبة مجرّد ديكور في البيت، بل كان الكتاب رفيقها الدائم، وغالباً ما شوهدت في مواقع التصوير غارقةً بين الصفحات عند انتهائها من مَشاهدها. أما كتّابُها المفضّلون فينتمون إلى خانة الأدب الصعب والنخبوي، من بينهم راينر ماريا ريلكه، وجيمس جويس، وفرانسيس سكوت فيتسجيرالد. كما كانت مولعة بالأدب الروسي وبأعمال دوستويفسكي، وتولستوي، وتشيخوف.
Whenever a photo of Marilyn Monroe reading a book is shared you can be sure there will be plenty of nasty remarks from people who think she was just posing.But Monroe was an avid reader, her reading list and personal library was rather impressive. pic.twitter.com/kGQARu1DHh
عن علاقة الرئيس الأميركي جون كينيدي ومارلين مونرو رُويَت حكايات كثيرة، بعضها مؤكّد، بينما بقي بعضها الآخر محطّ تساؤلات. من بين الروايات المؤكّدة أنّه، وخلال أحد لقاءاتهما الأولى في عشاء لدى الفنان بينغ كروسبي، تطرَّق الرئيس والنجمة إلى آلام العضل والعظام التي كانت تشكّل معاناةً مشتركة بينهما. وقد اتصلت حينها مونرو بمعالجها الفيزيائي الخاص ليقدّم بعض النصائح إلى الرئيس.
معلومةٌ أخرى أكّدتها الوثائق التاريخية، وهي تتعلّق بالفستان الذي ارتدته مونرو خلال أدائها التاريخي لـ«سنة حلوة سيّدي الرئيس» Happy Birthday Mr. President احتفالاً بعيد ميلاد كينيدي عام 1962. وتقول الحكاية إنّ الفستان خيطَ مباشرةً على جسد مونرو، لأنه كان ضيقاً للغاية وخالياً من أي أزرار أو فتحات تتيح ارتداءه أو خلعه.
لم تمُت في سريرها
عام 2022، عرضت منصة «نتفليكس» وثائقياً بعنوان «لغز مارلين مونرو: التسجيلات غير المسموعة». ووفق مقابلة مع الكاتب والصحافي أنتوني سامرز تضمّنها «الوثائقي»، فإنّ مونرو كانت لا تزال على قيد الحياة عندما نُقلت من بيتها إلى المستشفى بعد انتحارها، بناءً على شهادة والتر شيفر، صاحب شركة الإسعاف التي نقلتها. وأوضح شيفر أنّ «مونرو كانت لا تزال على قيد الحياة عند وصول المسعفين إليها، لكنها توفيت أثناء النقل، مما دفعهم إلى إعادتها إلى منزلها».
رحلت مارلين مونرو عن 36 شمعة كانت كافية لتحويلها شهاباً متّقداً في سماء الفنّ والأناقة والجمال، منذ ما يقارب القرن وحتى اليوم.