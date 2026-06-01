بين «مهرجان الأفلام» وأعمال الصيف... خريطة السينما السعودية في يونيو

بعد موسم شهد إقبالاً واسعاً على دور السينما خلال إجازة عيد الأضحى، يدخل القطاع السينمائي السعودي شهر يونيو (حزيران) بإيقاع مختلف، يجمع بين استمرار زخم شباك التذاكر، ووصول أعمال جديدة إلى الصالات، واستعداد الوسط السينمائي لواحد من أبرز أحداثه السنوية، وهو مهرجان أفلام السعودية، الذي تنطلق دورته الثانية عشرة في الظهران نهاية الشهر الحالي.

ويأتي الشهر الجديد وسط حراك متواصل تشهده صناعة السينما في المملكة، حيث تتقاطع العروض التجارية مع المشروعات المحلية الجديدة، بينما يواصل الجمهور متابعة عدد من الأفلام التي بدأت رحلتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن أعمال سعودية مرتقبة واستعدادات مكثفة لفعاليات سينمائية ينتظرها العاملون في القطاع والجمهور على حد سواء.

مهرجان أفلام السعودية يعد الحدث الأهم للسينمائيين المحليين في السعودية (المهرجان)

مهرجان أفلام السعودية... الحدث الأبرز

يتجه جزء كبير من اهتمام الوسط السينمائي هذا الشهر إلى الظهران، حيث تستعد جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام لإطلاق الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي يقام خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو (تموز)، حاملاً هذا العام محور «سينما الرحلة»، وهو المحور الذي ينعكس على عدد من البرامج والعروض والأنشطة المصاحبة للدورة الجديدة.

وخلال أكثر من عقد؛ تحوَّل المهرجان إلى واحدة من أهم المنصات السينمائية المحلية، حيث يجتمع المخرجون والمنتجون والكتاب والنقاد والجمهور في مساحة واحدة، إلى جانب احتضانه مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والسيناريو وسوق الإنتاج السينمائي والورش المتخصصة. ويترقب كثير من المهتمين بالسينما ما ستكشف عنه الدورة الجديدة من أفلام ومشروعات وتجارب شبابية، خاصة في ظل الحضور المتزايد للأفلام السعودية داخل المهرجانات الإقليمية والدولية خلال الأعوام الأخيرة.

«مسألة حياة أو موت» يعلن حضوره

كما شهد الأسبوع الأخير من مايو (أيار) الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم «مسألة حياة أو موت»، وهو أحد المشروعات السعودية الجديدة المقرر عرضه في 25 من الشهر الحالي في جميع دور السينما في السعودية والدول العربية. ويجمع الفيلم بين المخرج أنس باطهف والكاتبة والممثلة سارة طيبة، إلى جانب يعقوب الفرحان في أول تجربة رومانسية له على الشاشة السينمائية، ضمن عمل تدور أحداثه في مدينة جدة وتمزج قصته بين الكوميديا السوداء والفانتازيا والدراما الإنسانية.

وتنطلق الأحداث من شخصية «حياة»، الشابة التي تعيش تحت تأثير اعتقاد راسخ بأن لعنة متوارثة داخل عائلتها عبر الأجيال تنتظرها عند بلوغها الثلاثين، تماماً كما حدث لوالدتها وجدتها. وعلى الجانب الآخر يظهر الدكتور يوسف، جرَّاح القلب الذي يعيش حالة من الحذر المفرط نتيجة أزمة صحية غامضة أثَّرت على علاقته بالحياة والناس.

ويقود هذا التقاطع الشخصيتين إلى رحلة تجمع الخوف والحب والقدر والرغبة في التحكم بالمصير، ضمن معالجة تمزج بين الواقع والعناصر الفانتازية، وتستند إلى شخصيات تواجه أسئلة وجودية داخل إطار يجمع الكوميديا السوداء والدراما. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين السعوديين من بينهم حسام الحارثي، وفيّ فؤاد، ورهف إبراهيم، ونجلاء العبد الله، وأسامة القس، وأماني الجميل، وغادة عبود، ومي حكيم. بينما تتولى إنتاجه شركات «فيلم كلينيك» و«فرونت رو برودكشنز» و«إرابيا بيكتشرز»، بدعم من الصندوق الثقافي وصندوق مهرجان البحر الأحمر.

⁨فيلم «سفن دوجز» يكتسح شباك التذاكر العربي (الشركة المنتجة)⁩

«سفن دوجز» يواصل زخم العيد

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المشروعات الجديدة، يواصل فيلم «سفن دوجز» حضوره داخل الصالات بعد انطلاقته القوية خلال موسم عيد الأضحى، حيث حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 7.8 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عطلة نهاية أسبوع الافتتاحية، من خلال بيع أكثر من 1.1 مليون تذكرة، بينما تصدرت السعودية قائمة الأسواق من حيث الإيرادات.

ويجمع العمل بين أحمد عز وكريم عبد العزيز ضمن مشروع إنتاجي ضخم يضم أسماء عربية وعالمية متعددة، في تجربة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو الأفلام ذات الطموح التجاري الواسع والإنتاج العابر للحدود. كما سجل الفيلم حضوراً لافتاً على شاشات «آيماكس»، في مؤشر على استمرار الإقبال على الأعمال التي تعتمد على الإنتاج الكبير والمشاهد البصرية الواسعة، خصوصاً خلال مواسم الإجازات. ويمنح استمرار عروض الفيلم خلال يونيو امتداداً لزخم العيد داخل الصالات، في وقت تستعد فيه أفلام جديدة لدخول المنافسة في الأسابيع المقبلة.

⁨فيلم الرعب الأميركي «أوبسيشن» يحظى باهتمام جماهيري في دور السينما (تصوير: إيمان الخطاف)⁩

موجة الرعب تصل إلى السينما السعودية

على مستوى العروض العالمية، يواصل فيلم الرعب «أوبسيشن» «Obsession» جذب الاهتمام بعد تحوله إلى واحدة من أبرز مفاجآت شباك التذاكر خلال العام الحالي، وحقق العمل نجاحاً لافتاً مقارنة بميزانيته المحدودة، حيث تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 100 مليون دولار خلال فترة قصيرة، ليتحول إلى أحد أكبر نجاحات الرعب المستقلة خلال العام الحالي، كما أصبح حديث عشّاق السينما في السعودية الذين حرصوا على حضوره.

وجذب الفيلم اهتمام الجمهور بسبب الخلفية المهنية لمخرجه كوري باركر، الذي انتقل من صناعة المحتوى الرقمي على «يوتيوب» إلى الإخراج السينمائي، في تجربة تعكس التحولات التي تشهدها صناعة الترفيه عالمياً، حيث باتت المنصات الرقمية تشكل بوابة عبور لعدد متزايد من المخرجين الشباب.

وفي الاتجاه نفسه، يواصل فيلم الرعب «باكرومز» «Backrooms» صناعة واحدة من أبرز قصص النجاح المرتبطة بالأفكار القادمة من الإنترنت، حيث انطلقت فكرته من ظاهرة رقمية انتشرت عبر منصات الفيديو، قبل أن تتحول إلى سلسلة من المقاطع التي جذبت ملايين المشاهدات حول العالم، خصوصاً بين جمهور الشباب.

واستثمر الفيلم هذا الإرث الرقمي في بناء تجربة سينمائية اعتمدت على الإحساس بالعزلة والضياع والخوف من الأماكن المجهولة، وهي عناصر شكلت جزءاً أساسياً من شعبية الفكرة الأصلية. وحقق العمل افتتاحية عالمية ضخمة تجاوزت 118 مليون دولار، بينما سجل أرقاماً قياسية لشركة A24، ليصبح أحد أبرز أفلام الرعب في العام الحالي.

ويعكس النجاح المتزامن للفيلمين استمرار الحضور القوي لأفلام الرعب داخل السوق المحلية والعالمية، خصوصاً تلك التي تعتمد على أفكار جديدة أو تستند إلى ظواهر رقمية نجحت في بناء قاعدة جماهيرية قبل وصولها إلى الشاشة الكبيرة.

ما الذي ينتظر الجمهور في يونيو؟

في الوقت الذي تواصل فيه أفلام العيد حضورها داخل الصالات، تتجه الأنظار تدريجياً إلى قائمة طويلة من الأعمال العالمية التي تستعد للوصول إلى دور العرض خلال الشهر الحالي، ويأتي في مقدمتها الجزء الخامس من سلسلة «حكاية لعبة» «Toy Story 5»، الذي يمثل عودة واحدة من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما، حيث يعود وودي وباز لايتيير في مغامرة جديدة تتناول علاقة الأطفال بالتقنيات الحديثة والشاشات الرقمية.

أما جمهور أفلام الأبطال الخارقين، فيترقب وصول «سوبر غيرل» «Supergirl»، الذي يشكل خطوة جديدة في مشروع إعادة بناء عالم DC السينمائي، بينما يستعد فيلم «Masters of the Universe» لإعادة إحياء شخصية «هي-مان» الشهيرة التي ارتبطت بثقافة الثمانينات.

كما يعود فيلم «سكيري موفي» «Scary Movie 6» لإحياء واحدة من أشهر سلاسل الكوميديا الساخرة في هوليوود، مستفيداً من الشعبية المتزايدة التي تحظى بها أفلام الرعب خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يقدم فيلم «ذا دث أوف روبن هود» «The Death of Robin Hood» معالجة مختلفة لأسطورة روبن هود، حيث يظهر البطل الشعبي بصورة أكثر قتامة وتعقيداً مقارنة بالمعالجات التقليدية التي قدمتها السينما لعقود طويلة.

وتكشف هذه القائمة المتنوعة عن موسم سينمائي مزدحم بالأجزاء الجديدة وإحياء الشخصيات الكلاسيكية والأفلام ذات الطموح الإنتاجي الكبير، إلى جانب استمرار الحضور القوي لأفلام الرعب والخيال العلمي والأبطال الخارقين.

ومع دخول يونيو، تبدو الصالات السينمائية أمام شهر يحمل مزيجاً من العروض الجديدة والفعاليات المهنية والمشاريع المنتظرة، في مشهد يعكس اتساع الحضور السينمائي داخل المملكة وتنامي دوره بوصفه جزءاً من المشهد الثقافي والترفيهي العالمي.