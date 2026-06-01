فونسيكا: تغيير العقلية سبب التطور السريع في أدائي

قال جواو فونسيكا إن تغييراً في العقلية وشهوراً من العمل الجاد ساعداه على الوصول إلى دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة، وذلك بعد المسيرة الرائعة التي حققها الشاب البرازيلي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ووصل اللاعب (19 عاماً) إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الكبرى، للمرة الأولى، أمس الأحد، بفوزه 7-5 و7-6 و5-7 و6-2 على كاسبر رود، الذي وصل إلى النهائي مرتين.

وقال، للصحافيين: «كانت فترة ما قبل الموسم في ديسمبر (كانون الأول) صعبة للغاية. يمكن أن تكون بطولة أستراليا المفتوحة مثالاً على ذلك؛ لأنني لم أكن في حالة جيدة على الإطلاق. تدربت لمدة يومين فقط مع 13 يوماً راحة وحاولت اللعب، لكن ما تغيَّر هو القيام بكثير من التدريبات البدنية والعمل الجاد».

وبعد فوزه بنهائيات بطولة «نكست جنيراشن»، التابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين في عام 2024، انطلق فونسيكا إلى الأضواء بفوزه المفاجئ على أندريه روبليف في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2025.

وقال إن تجاربه، خلال العام الماضي، ساعدت في تشكيل تقدمه.

وأضاف: «تغيرت العقلية أيضاً كثيراً، وأصبحت أركز على النقاط وليس على نهاية المباراة. أنا بعيد عن بلدي منذ بطولة مونت كارلو، لكنني أعتقد أن كثيراً من العمل جرى إنجازه. تحسنت العقلية كثيراً».

وقال فونسيكا إنه شعر براحةٍ أكبر في فرض نفسه على رود، مقارنة بما كانت عليه الحال في فوزه السابق على نوفاك ديوكوفيتش في باريس، حيث أخذ زمام المبادرة كثيراً ضد أحد أقوى اللاعبين على الملاعب الرملية.

وتابع: «كانت المباراة ضد ديوكوفيتش أكثر صعوبة من الناحية النفسية. كنت أشعر بثقة أكبر في مباراة اليوم (أمس)، وكنت أكثر شراسة، حيث كنت أسعى لتسديد الضربات وأحاول السيطرة على النقاط في وقت مبكر».