«استخفاف» إسرائيلي باحتلال قلعة الشقيف... وأوامر بقصف بيروت

3 أهداف بينها اغتيال نعيم قاسم

في الوقت الذي رأى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتلال قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني «عملاً بطولياً يغيِّر صورة الوضع في الحرب على (حزب الله) بشكل جذري»، أجمع الخبراء الأمنيون والمحللون الذين يقيمون علاقات مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن احتلال القلعة «هو إنجاز عسكري مهم، لكنه تكتيكي مؤقت»، ولا يكفي لتحقيق تحول استراتيجي في الحرب أو حسم مستقبل «حزب الله»، في ظل استمرار ارتباط مسار المواجهة بالتطورات السياسية والإقليمية الأوسع.

لكن الحكومة والجيش الإسرائيليين، اللذين يعملان معاً على توسيع العمليات الحربية ويطلبان من الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر لاستئناف استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، يتعرضان لانتقادات شديدة لم يسبق لها مثيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

فالشارع الإسرائيلي يتهمهما بالعجز عن توفير الأمن، فيما تصاعدت اليوم هذه الانتقادات، مع وصول مسيّرات «حزب الله»، إلى طبريا وعكا وبلدات الجليل الأسفل. وارتفعت المطالب بتصعيد أشدّ في الضربات على «حزب الله» مع العمل على تحقيق إنجازات سياسية في المفاوضات.

أهداف قصف الضاحية

أوعز نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى الجيش بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك فيما قالا إنه «رد على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من (حزب الله) والهجمات ضد بلداتنا ومواطنينا»؛ حسبما جاء في بيان مشترك لهما صباح الاثنين. وقالت صحيفة «معاريف» إن هناك ثلاثة أهداف للعمليات المنويّ تنفيذها: أولاً اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، وعدد كبير من قادة الحزب، وثانياً تدمير مقر القيادة وغرفة العمليات التي تعمل من الضاحية الجنوبية وتدمير الشقق السكنية التي يستخدمها الحزب في الضاحية لخزن الأسلحة ولإطلاق المسيَّرات باتجاه قوات الجيش التي تحتل الجنوب اللبناني والبلدات الإسرائيلية في الجليل.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو، عقد، مساء الأحد، اجتماعاً أمنياً مصغراً هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، لبحث الانتقال من العمليات البرية والسيطرة على مناطق ميدانية إلى حملة جوية أوسع قد تشمل استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

لكنَّ الخبراء والمحللين الإسرائيليين، وبينهم جنرالات حاليون وسابقون، يعترضون على هذا التوجه ويؤكدون أنه «وصفة أخرى للفشل».

القتل والدمار لا يزعجان نعيم قاسم

كتب البروفسور إيال زيسر، في صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أن «إسرائيل انجرَّت إلى حرب استنزاف لا تخدم أهدافها، في حين أن الترتيبات السياسية الناشئة قد تُبقي التهديد قائماً. وهناك حاجة إلى استراتيجية جديدة تجاه لبنان و(حزب الله)».

وقال: «(حزب الله) تلقَّى ضربة قوية قاصمة، إلا أن الهجمات في الواقع كانت متقطعة وضعيفة التأثير. وتُظهر التجربة أن حرب الاستنزاف، التي ندفع فيها ثمناً باهظاً يومياً من الخسائر والإصابات وتعطيل الحياة في المجتمعات الشمالية، لا تخدم أي مصلحة إسرائيلية، وأن (حزب الله) سيُهيمن في مثل هذه الحرب ما لم نتحرّك بقوة وفاعلية ضده. وغنيٌّ عن القول إن مقتل عشرات من عناصره أو تدمير القرى الشيعية في جنوب لبنان لا يُزعج نعيم قاسم، الذي يعتقد، كما كان يعتقد السنوار في زمانه، أن الدمار الذي جلبه على نفسه يخدم التنظيم في الواقع، مُخفّفاً من حدّة الانتقادات الموجهة إليه بين أبناء الطائفة الشيعية، بل يجلب له الدعم والمجندين الجدد، بينما الجيش الإسرائيلي هو من يُريق الدماء. فإذا لم نحطم هذا الحزب، واقتصر العمل على مناورة محدودة لبضعة كيلومترات أخرى في الأراضي اللبنانية، فسوف نستمر في لعبة القط والفأر مع إرهابيي (حزب الله) الذين يهاجموننا، فمِن الأجدر بنا التفكير في الانسحاب من المنطقة الأمنية التي أنشأناها. وفي الوقت نفسه، يجب إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم في قناة التفاوض الإسرائيلية - اللبنانية، حيث يمكننا تحقيق مكاسب تكتيكية، حتى وإن لم يكن حلاً للمشكلة، لأن الحكومة اللبنانية وإسرائيل لديهما مصلحة مشتركة في إضعاف (حزب الله)».

«كابوس» قلعة الشقيف

كتب رون بن يشاي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، أن قلعة شقيف تحمل ذكريات أليمة جداً لألوف الجنود الإسرائيليين. وقال: «في حينه دارت معارك طاحنة بين الجنود الإسرائيليين وجنود منظمة التحرير الفلسطينية، وأخفى الجيش نتائج المعارك، بما فيها عدد القتلى والإصابات. وبعد ذلك، وطوال 18 عاماً، واجه مقاومة عنيفة. والأمر قد يتكرر اليوم أصعب، لأنه في حينه كان يحارب إلى جانب إسرائيل جيش لحد، المؤلف من سكان الجنوب بمن فيهم الشيعة. واليوم لا توجد قوة كهذه في لبنان. وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى المحاربة وحده».

وعرضت القنوات التلفزيونية الثلاث (11 و12 و13)، لقاءات مع جنود سابقين تحدثوا عن القلعة بوصفها «كابوساً لا يفارقهم حتى اليوم». وقال جنرال سابق للقناة 12 إن احتلال القلعة يعد ضربة مهمة لـ«حزب الله»، إذ إنه تم بسرعة بالمقارنة مع احتلالها في زمن «فتح» ومنظمة التحرير. لكنَّ هذا لن يشكل ضربة قاصمة كما يصورها نتنياهو؛ إذ إن مراكز القوة الرئيسية التابعة لـ«حزب الله» في بيروت والبقاع لم تتعرض لضربات حاسمة، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يتجه حتى الآن نحو السيطرة على النبطية، وسط شكوك واسعة داخل المؤسسة العسكرية بشأن إمكانية أو جدوى خطوة كهذه.

ويؤكد الإسرائيليون أن عملياتهم في عمق لبنان ما زالت خاضعة لقيود أميركية صارمة، لا سيما فيما يتعلق بعمليات سلاح الجو، بينما يتمتع الجيش بحرية أوسع في العمليات البرية ضمن نطاق قيادة المنطقة الشمالية. وترى التقديرات الإسرائيلية أن الإنجازات الميدانية الحالية قادرة على إحداث تغيير تكتيكي موضعي، لكنَّ ترجمتها إلى تحول استراتيجي أوسع ستتوقف في نهاية المطاف على ما ستسفر عنه التفاهمات بين واشنطن وبيروت وطهران. وفي هذه الأثناء يشيرون إلى أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد لوقف النار والتصعيد المتنامي.

المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة تغرد عن سوريا بعد انتهاء مهامها

أعلنت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، تناول التقدم الذي تم إحرازه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت سنو، في منشور لها على منصة «إكس»، الاثنين، إنها أجرت محادثة جيدة مع الوزير الشيباني خلال زيارتها الأخيرة لدمشق بصفتها ممثل المملكة المتحدة لشؤون سوريا، لافتةً إلى استعراض مدى التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية منذ يناير (كانون الثاني) 2024».

كان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، قد التقى سنو، في لقاء وداعيٍّ بعد انتهاء مهامها في 18 مايو (أيار) الماضي، وأشاد بجهودها في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شاركت سنو تغريدة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تظهر فيها صورة لقائهما الأخير في دمشق، فكتبت «إلى كل من تجرأ على الحلم وتمسك بالأمل نحو سوريا أفضل، إن قضاء بعض الوقت معاً في البلدة القديمة بدمشق طريقة مجزية للوداع».

ورغم انتهاء مهام عملها رسمياً، فإن سنو غرَّدت من بريطانيا، الاثنين، وبدت مهتمة بخبر أطفال الطبيبة المعتقلة ومجهولة المصير رانيا العباسي الذين كُشف مؤخراً أنهم كانوا ضمن ضحايا مجزرة حي التضامن الشهيرة في دمشق عام 2013، فكتبت تقول: «تُذكّرنا الأخبار المتعلقة بمصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي بالمعاناة التي ألحقها نظام الأسد بالعائلات السورية».

وتابعت مشددةً على أنّ «الجهود المبذولة لكشف الحقيقة، ومعرفة مصير المفقودين، وضمان محاسبة المسؤولين، أمرٌ بالغ الأهمية. يستحق السوريون العدالة، وتستحق العائلات معرفة الحقيقة».

جنوب لبنان... مسيحيو مرجعيون وحاصبيا عالقون بين الحصار والصواريخ

مع ارتفاع حدة التصعيد ووتيرة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان، بات نحو 6 آلاف مسيحي يعيشون في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، أي دير ميماس، والقليعة، وبرج الملوك، وجديدة مرجعيون، والبويضة، وإبل السقي (المختلطة بين مسيحيين ودروز) يواجهون مصير المسيحيين الرافضين ترك منازلهم في قرى قضاء بنت جبيل (رميش، إبل، وعين إبل) رغم الحصار، والمخاطر المحدقة.

الوضع «سيئ جداً»

تصف رونيت ضاهر، الإعلامية وابنة بلدة القليعة، الوضع في المنطقة بـ«السيئ جداً». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الصواريخ تتطاير فوق رؤوسنا طوال الوقت، وبعضها يسقط داخل قرانا، وآخرها مساء الأحد»، علماً أن الجيش اللبناني لم ينسحب من هذه المنطقة.

وأوضحت ضاهر أن «وتيرة العمليات العسكرية ارتفعت كثيراً حولنا، ونتابع المستجدات بكثير من القلق»، مضيفة: «هناك طريقان يربطان قرى قضاء مرجعيون ببيروت؛ أولهما طريق الخردلي بين مرجعيون والنبطية، وصولاً لبيروت، وهو يتعرض لقصف مكثف، وبات خطيراً جداً، ولا أحد يسلكه إلا للضرورة القصوى. أما طريق مرجعيون-البقاع عبر دبين فهو مقطوع منذ دخول الإسرائيليين إلى دبين».

يعيش في القليعة حالياً نحو 3 آلاف شخص، وتؤكد ضاهر أنهم يرفضون المغادرة رغم المخاطر الكبيرة المحدقة، وسقوط صواريخ داخل البلدة، لافتة إلى أن الكهرباء والمياه مقطوعتان منذ فترة، وتقول «اشترينا مؤناً غذائية، وجهزنا أنفسنا للأيام الصعبة التي نأمل ألا تطول. لكن تبقى الخشية من تأزم الوضع أكثر، مما سيحول دون قدرتنا على تأمين المواد الأساسية، والأدوية، لا سيما أن هناك في البلدة مرضى، وكبار سن».

تطاير صواريخ «حزب الله»

لعل أكثر ما يثير ريبة ومخاوف الأهالي في هذه القرى هي الصواريخ التي يطلقها «حزب الله»، وتسقط في الأحياء، والشوارع، وعلى مقربة من المنازل. ويقول أحد أبناء البلدة في مرجعيون: «يكثّف (حزب الله) أخيراً استخدام الصواريخ الكبيرة التي بتنا نميّزها من صوتها، فيتم اعتراضها، وتفتيتها فوق رؤوسنا، ما يؤدي لسقوط الشظايا علينا». ولفت الرجل مفضلاً عدم ذكر اسمه إلى أنه «قبل أيام تم استهداف جديدة مرجعيون، وسقط أحد الصواريخ داخل الكنيسة، وفي إحدى المدارس، كما سقطت 3 صواريخ في مرجعيون، والقليعة، وإبل السقي».

صمود في قضاء حاصبيا

الأوضاع الصعبة تنسحب أيضاً على القرى المسيحية في قضاء حاصبيا، وبالتحديد كوكبا، وراشيا الفخار، وأبو قمحة، حيث ما زال يتمسك نحو ألف مسيحي بأراضيهم. ويقول أحد أبناء راشيا الفخار الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «ما يبقينا صامدين هو لا شك العناية الإلهية... فجدودنا دفعوا دماً للبقاء في هذه الأرض، ونحن جاهزون لنقوم بالمثل كي يبقى أولادنا في هذه الأرض. وهذا بالنسبة إلينا التزام وطني وديني في آن واحد».

وتتجنب القوات الإسرائيلية استهداف أو اقتحام البلدات والقرى المسيحية في الجنوب بعد اشتراطها عدم السماح بدخول نازحين أو عناصر مسلحة إليها، وهذا الأمر أدى إلى قيام أهالي القرى بما يشبه «الأمن الذاتي»، بحيث يقوم الشباب بمهمة المراقبة ليلاً ونهاراً، لمنع حدوث أي خرق، ومنعاً لتعريض قراهم للقصف الإسرائيلي.

مباحثات جديدة بين «حماس» والوسطاء في القاهرة لدفع مسار وقف النار بغزة

أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن وفداً مفاوضاً من حركة «حماس» سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر، الأربعاء.

وقال مصدر قريب من «حماس» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى «تلقّت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات»، مشيراً إلى أن الوسطاء «قدموا أفكاراً حول مقترح جديد معدّل» لتنفيذ وقف إطلاق النار «يكون مقبولاً» من «حماس» وإسرائيل.

وسوف يشارك في المباحثات إلى جانب مسؤولين مصريين، مسؤولون قطريون وأتراك. ومن الجانب الفلسطيني، ممثلون عن «حماس»، وحركة «الجهاد الإسلامي»، والجبهة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية، والمبادرة الوطنية، والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يتزعمه محمد دحلان.

وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يصل وفد «حماس» برئاسة خليل الحية ووفود الفصائل الأخرى إلى القاهرة، الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء ينسّقون للقاء بين وفد «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في مصر، «خلال الأيام المقبلة لمناقشة تسليم اللجنة الوطنية إدارة غزة وبدء الإعمار».

وقال المصدر إن «(حماس) ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذا لم تضع إسرائيل عقبات جديدة».

وأُعلن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد حرب مدمّرة بين إسرائيل و«حماس» استمرّت أكثر من سنتين. إلا أنه يبقى اتفاقاً هشاً، إذ يشهد القطاع بشكل شبه يومي غارات إسرائيلية تُوقِع قتلى وجرحى وتُحدث مزيداً من الدمار.

ونصّت المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار على وضع حدّ للعمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. على أن تشمل المرحلة الثانية نزع سلاح «حماس»، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبدء إعادة الإعمار.

وقال مصدر مطلع ثانٍ إن «(حماس) وفصائل المقاومة لن تقبل نزع السلاح على طريقة الاحتلال».

وتابع أن «(حماس) جاهزة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح على أن يضمن حلاً شاملاً»، وأنها «أبلغت الوسطاء انفتاحها على مناقشة ملف السلاح في إطار اتفاق شامل بما لا يمس حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة».

وقال مسؤول في «حماس» إن «على إسرائيل تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية».

وطالب بـ«ضمانات من الوسطاء والإدارة الاميركية لإلزام إسرائيل» بذلك.

ورأى عضو المكتب السياسي في «حماس» أسامة حمدان، في بيان صدر الاثنين، أن «ربط ملادينوف دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى غزة، بمسألة نزع سلاح المقاومة، يمثّل ابتزازاً سياسياً لا علاقة له ببنود الاتفاق».

ووجّهت إسرائيل ضربات قاسية إلى «حماس» خلال الأسابيع الماضية باغتيال عدد من كبار قادتها العسكريين.

وقُتل 930 فلسطينياً على الأقل منذ بدء الهدنة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس».

