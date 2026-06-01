دافيدي نجل أنشيلوتي مدرباً لليل الفرنسي لمدة عامين

جايلن برانسون (أ.ب)
تحول جايلن برانسون من مراهق لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه، إلى نجم متألق أعاد نيويورك نيكس إلى نهائي دوري «إن بي إيه» للمرة الأولى منذ 1999، حيث يتواجه مع سان أنتونيو سبيرز، مع فرصة حقيقية لإحراز اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 1973.
وفي رسم بعنوان «ملوك نيويورك»، تصدّر برانسون غلاف مجلة «ذي نيويوركر» بحجم عملاق، وخلفه صور مصغرة لنجوم نيكس السابقين، أمثال وولت فرايجر وباتريك إيوينغ.
ويُسلط هذا التكريم من هذه المجلة الأسبوعية العريقة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن، الضوء على المكانة التي بات يحتلها ابن الـ29 عاماً صاحب الضفائر المتطايرة، في قلوب جماهير نيكس، النادي التاريخي في مدينة يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.
منذ التعاقد معه في صيف 2022، تحول برانسون إلى صانع ألعاب من الطراز الرفيع وأحد أفضل المسجلين في الدوري الذي وصل فيه نيكس إلى نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي قبل أن يسقط أمام إنديانا بيسرز، في خيبة جديدة اعتاد عليها مشجعو الفريق.
وُلد برانسون ونشأ لفترة في نيوجيرسي، وكان على تماس مبكر مع ملعب «ماديسون سكوير غاردن» الأسطوري، إذ كان والده ريك برانسون ضمن الفريق الذي خسر النهائي أمام سان أنتونيو سبيرز عام 1999، ما يمنحه حافزاً إضافياً في النهائي ضد الفرنسي فيكتور ويمبانياما ورفاقه.
على الرغم من تتويجه بطلاً على مستوى دوري الجامعات، لم يسلك برانسون طريق النجومية عندما اختير في مركز متواضع (33) خلال «درافت» 2018 من قبل دالاس مافريكس.
رغم قصر قامته نسبياً (1.88 م) في دوري العمالقة وعدم تمتعه بسرعة كبيرة أو بالقوة البدنية، شق برانسون طريقه بهدوء بعدما أصبح بحكم الضرورة «مقاتلاً» على حد وصفه.
وعندما تعاقد معه نيكس، وُجهت اتهامات بالمحاباة، لاسيما بعد تعيين والده مساعداً في الجهاز الفني، في قرارين اتخذهما مدير النادي ليون روز الذي كان وكيلاً سابقاً لبرانسون الأب.
بعد أربعة أعوام، لم يعد أحد يشكك في الصفقة وأضحى برانسون الابن الوجه الهادئ للفريق الذي بات «عائلتي»، وفق ما كتب عام 2024 على موقع «ذي بلايرز تريبيون»، موجهاً الشكر للمشجعين.
وأضاف: «أنتم تصنعون الفارق، من دونكم لن يكون نيكس على ما هو عليه. حبكم ودعمكم غير المشروطين كانا عظيمين. إنه لشرف أن ألعب من أجل نيويورك».
وسط هذا المحيط المتلألئ بنجوم المدرجات من المشجعين المشاهير مثل سبايك لي وبن ستيلر وتيموثي شالاميه، يؤكد برانسون، الذي خاض مباراة «كل النجوم» ثلاث مرات حتى الآن، أنه «لم أحب الأضواء يوماً»، مفضلاً «حياة بسيطة».
يصف مدلل جمهور «ماديسون سكوير غاردن» الصاخب، الأجواء في الملعب الأسطوري بأنها «لا توصف»، مضيفاً لموقع «ياهو سبورتس» أنه «لا يوجد مكان أفضل، سواء للعب كرة السلة أو لتقديم عرض بشكل عام».
وجد المسجل البارع (32.4 نقطة كمعدل في موسم 2023-2024 و26.9 هذا الموسم) وصاحب الأعصاب الباردة في اللحظات الحاسمة ما أهّله لنيل جائزة اللاعب الأكثر «حسماً» عام 2025، عائلة داخل التشكيلة، من دون الحديث حتى عن وجود والده في الجهاز الفني أو مدربه السابق توم تيبودو الذي عرفه طفلاً.
فقد أحاطه نيكس الذي يدربه حالياً مايك براون، بصديقيه المقربين جوش هارت وميكال بريدجز اللذين تألق بجانبهما قبل عشرة أعوام بقميص جامعة فيلانوفا، ناسجاً معهما روابط تدوم مدى الحياة.
وبعد اكتساحه نهائي المنطقة الشرقية أمام كليفلاند كافالييرز (4-0)، تسلّم برانسون الأسبوع الماضي جائزة أفضل لاعب في هذه السلسلة من يدي والت فرايجر وباتريك إيوينغ، في رمز قوي للتواصل بين الأجيال.
وقال فرايجر، السعيد بعثوره في سن الحادية والثمانين على وريث جدير، إنه «مر وقت طويل، إنه يواصل التقليد. يحمل هذا العبء على كتفيه، لكن لا ينبغي أن يتوقف هنا».
فرينكي دي يونغ (رويترز)
كان غياب لاعب خط الوسط الموهوب فرينكي دي يونغ عن منتخب هولندا لكرة القدم، أمراً معتاداً خلال العامين الماضيين، لكنّ الفريق دائماً ما يكون أفضل بوجوده ضمن التشكيلة.
وعانى دي يونغ (29 عاماً) من سلسلة من الإصابات الطفيفة؛ أبرزها إصابة في الكاحل أبعدته عن بطولة أوروبا 2024، وتعرض مؤخراً لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، مما أدى إلى غيابه عن آخر مباراتين دوليتين في مارس (آذار) الماضي.
وكان من الممكن أن يكون رصيده البالغ 64 مباراة دولية أكبر بكثير لولا الإصابات، وستنتظر هولندا بفارغ الصبر عودة دي يونغ بكامل لياقته البدنية للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويعدّ دي يونغ محرك الفريق؛ إذ يتحكم في إيقاع اللعب ويوجه مجرياته من موقعه المتأخر في قلب خط الوسط. وتضفي تمريراته الدقيقة بعداً إضافياً على براعة هولندا الهجومية.
ولم يكن مستغرباً أن المخاوف بشأن جاهزيته تصاعدت مجدداً، بعد أن غاب عن عدد من المباريات مع برشلونة أثناء احتفاظ الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الشهر الماضي، رغم أن مدرب هولندا رونالد كومان تحرك سريعاً لتهدئة هذه الهواجس.
وقال كومان: «لسنا قلقين، على الرغم من أنه كان من الأفضل لو لعب».
وشارك دي يونغ في بطولتين كبيرتين، لكن غيابه عن بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، كان بمثابة ضربة قوية؛ فقد أجبرته إصابة في الكاحل على الابتعاد عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريباً.
وأوضح: «بالنسبة لشخص مثلي، كان ذلك أشبه بالأبدية. كانت أصعب فترة في حياتي».
وأضاف: «غبت عن بعض المباريات مع أياكس في عام 2018، وحدث ذلك عندما كان رونالد كومان على وشك استدعائي للمنتخب الوطني. كان موجوداً بالفعل في التدريب عندما وقع الأمر».
وتابع: «حاولت التصدي للكرة، وهبطت (على قدمي) بشكل خاطئ، تمزقت أربطة كاحلي الآخر. لكن ذلك لا شيء مقارنة بهذا».
وعاد دي يونغ ليساعد هولندا في التأهل لكأس العالم، وفي الشهر الماضي أصبح أكثر لاعب هولندي مشاركة مع برشلونة (293 مباراة)، مما أظهر قيمته للنادي، الذي لعب فيه مجموعة من أساطير هولندا؛ أمثال يوهان كرويف ويوهان نيسكينز وباتريك كلويفرت وكومان.
وتمثل بطولة كأس العالم هذه فرصة لدي يونغ ليحجز لنفسه مكاناً آخر بين أبرز لاعبي كرة القدم في بلاده.
وقال لصحيفة «الغارديان»: «تصبح لديك رغبة أكبر في الوجود هناك والاستفادة القصوى من ذلك. منذ انضمامي لمنتخب هولندا، أعتقد أننا نملك الآن التشكيلة ذات الإمكانات الأكبر. لكن علينا أيضاً أن نضمن أن نصبح أفضل فريق».
لامين يامال (أ.ف.ب)
ستشهد منافسات كأس العالم 2026 حضوراً بارزاً لعدد من نجوم اللعبة، في أعظم بطولة كرة قدم على كوكب الأرض.
وسلطت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) الضوء على 7 لاعبين يستحقون المتابعة في المونديال الذي سيقام في أميركا الشمالية، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لامين يامال: قدَّم أداء استثنائياً مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024؛ حيث ساهم في تتويجه باللقب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم وأبرز المواهب الشابة.
يتميز لامين بقدم يسرى قوية ومهارة في مراوغة المدافعين، إضافة إلى التمريرات المتقنة، وقد تعرض لإصابة عضلية أثرت على استعداده لمونديال 2026، ولكن من المتوقع أن يتعافى، ويكون من نجوم البطولة.
هاري كين: سيخوض هداف إنجلترا التاريخي كأس العالم بعد موسم تاريخي مع بايرن ميونيخ، أثبت خلاله جدارته كواحد من أفضل لاعبي العالم.
فاز كين (32 عاماً) بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2018، ويترقب فرصته الأخيرة لصناعة مجد مع المنتخب الإنجليزي.
إرلينغ هالاند: بعد تألقه ما يقرب من 10 سنوات مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون النجم النرويجي على موعد لإثبات قدراته على الساحة العالمية بقميص منتخب بلاده.
ومن المرجح أن يقود هالاند منتخب النرويج للأدوار الإقصائية، بفضل مقوماته الجسدية والفنية التي ترهق المدافعين، وترفع معدله التهديفي.
كيليان مبابي: يعتبر المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم كرة القدم، وسبق أن سجل 12 هدفاً في 14 مباراة ببطولة كأس العالم، وبإمكانه أن يصل إلى 20 هدفاً بعد زيادة الفرق المشاركة في كأس العالم.
يرتكز مبابي على نقاط قوة واضحة، مثل سرعته وتحركاته وقدرته الدائمة على تسجيل الأهداف، لذا يبقى خطراً يصعب إيقافه.
فينيسيوس جونيور: يدخل مهاجم البرازيل أجواء مونديال 2026 كواحد من أكثر اللاعبين إثارة في عالم كرة القدم، فسرعته ومهاراته في المراوغة تمكنه من قلب سيناريو أي مباراة.
وتطور فينيسيوس ليكون رأس حربة أكثر فاعلية، وتعقد البرازيل عليه آمالاً كبيرة في التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.
جمال موسيالا: يعد أخطر مهاجمي ألمانيا لقدرته على إحداث الفارق في أي وقت، فهو كابوس لأي خط دفاع، رغم أنه يعد لاعباً شاباً لم يتجاوز 23 عاماً، وقد تعافى مؤخراً من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.
وسبق أن لعب موسيالا بقميص منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً، ويعد حالياً أمل ألمانيا في إعادة الماكينات للمنافسة على الألقاب.
مايكل أوليسيه: كان بإمكانه أيضاً تمثيل إنجلترا، ولكنه سيكون أحد نجوم فرنسا في البطولة، بعدما أصبح الجناح الشاب من أفضل لاعبي أوروبا منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.
يشغل أوليسيه لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق مركز الجناح الأيمن، ويبقى سلاحاً هجومياً خطيراً بفضل انطلاقاته إلى الداخل لاستغلال قوة قدمه اليسرى، ويتميز أيضاً بمهارة عالية في المراوغة والتحكم بالكرة، وكذلك السرعة التي ترهق مدافعي المنافسين.