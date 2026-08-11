عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
علوم

حين لا تكفي دقة الذكاء الاصطناعي... لماذا لا يثق به الأطباء العرب؟

3 دراسات من السعودية والإمارات تكشف أن الثقة هي العقبة الأولى

الدقة وحدها لا تكفي
الدقة وحدها لا تكفي
TT
TT

حين لا تكفي دقة الذكاء الاصطناعي... لماذا لا يثق به الأطباء العرب؟

الدقة وحدها لا تكفي
الدقة وحدها لا تكفي

​لم يعد السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تشخيص الأمراض بدقة تضاهي دقة الطبيب. فقد أثبتت مئات الدراسات خلال الأعوام الأخيرة أن كثيراً من الأنظمة الذكية أصبحت تنافس الخبراء؛ بل تتفوق عليهم أحياناً في مهام محددة، مثل تفسير الصور الطبية، واكتشاف بعض الأمراض في مراحلها المبكرة.

لكن مع اقتراب هذه التقنيات من غرف العيادات والمستشفيات، برز سؤال أكثر أهمية: إذا كانت الخوارزمية صحيحة، فهل يثق بها الطبيب؟

قد تبدو الإجابة بديهية، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً. فنجاح الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لا يعتمد على دقة الخوارزمية وحدها؛ بل على ثقة الطبيب في توصياتها، واطمئنان المريض إلى استخدامها، ووجود منظومة واضحة للحوكمة والشفافية والمساءلة. ومن دون هذه العناصر، قد تبقى أكثر الأنظمة تقدماً خارج الممارسة السريرية، مهما بلغت كفاءتها.

3 دراسات عربية

وتكشف 3 دراسات حديثة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن التحدي الأكبر أمام تبنِّي الذكاء الاصطناعي في الطب العربي لم يعد تقنياً؛ بل يتعلق ببناء الثقة. فالعقبات الحقيقية تتمثل في التدريب، وشفافية الأنظمة، وحوكمة استخدامها، وتحديد المسؤولية عند وقوع الخطأ. وتقدم كل دراسة من هذه الدراسات جزءاً مختلفاً من الصورة؛ يبدأ بالطبيب، ويمر بالمريض، وينتهي بالمنظومة الصحية كلها.

الدراسة الأولى: الطبيب لا يبحث عن الدقة وحدها

الطبيب لا يبحث عن الدقة وحدها

في أبريل (نيسان) 2026، نشرت مجلة «JMIR AI» دراسة قادتها الباحثة الإماراتية غفران الصالوم، شملت 182 من الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين، لاستكشاف العوامل المؤثرة في تبنِّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحية.

وأظهرت النتائج أن الثقة كانت العامل الأكثر تأثيراً في قرار الاستخدام، متقدمة حتى على سهولة الاستخدام والأداء التقني للنظام. فحتى عندما يقتنع الطبيب بدقة النتائج، فإنه قد يتردد في الاعتماد عليها، إذا لم يستطع فهم كيفية وصول الخوارزمية إلى توصياتها، أو إذا بقيت المسؤولية القانونية والأخلاقية غير واضحة عند وقوع خطأ.

وخلص الباحثون إلى أن نجاح الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لا يعتمد على تطوير خوارزميات أكثر قوة فحسب؛ بل على بناء منظومة متكاملة تقوم على قابلية التفسير، والشفافية، والحوكمة الواضحة التي تعزز ثقة الممارسين الصحيين.

الدراسة الثانية: المجتمع السعودي يرحب... ولكن بحذر

المجتمع السعودي يرحب بحذر

وفي المملكة العربية السعودية، انتقل السؤال من الأطباء إلى المرضى. ففي 25 مارس 2026، نشرت «المجلة الدولية للطب العام» (International Journal of General Medicine) دراسة قادتها الدكتورة يسرى الهندي من جامعة أم القرى، بعنوان: «معرفة المجتمع السعودي وتقبله للأطباء المدعومين بالذكاء الاصطناعي»، وشملت 303 مشاركين من مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت الدراسة أن المجتمع السعودي ينظر بإيجابية إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص وتسريع الوصول إلى الرعاية الصحية، ولكنه لا يمنح هذه التقنيات ثقته دون شروط. فقد ارتبط قبول المشاركين بتوفر 3 عناصر أساسية: الشفافية في عمل الأنظمة، وحماية خصوصية البيانات الصحية، ووضوح المسؤولية عند وقوع الخطأ.

وتنسجم هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسة الإماراتية؛ فالقضية لم تعد تتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابة صحيحة؛ بل بقدرته على كسب ثقة الإنسان الذي سيعتمد عليها.

الدراسة الثالثة: المشكلة تبدأ قبل المستشفى

لكن بناء الثقة لا يبدأ عند الطبيب ولا المريض؛ بل قبل ذلك بكثير؛ إذ يبدأ من جاهزية المنظومة الصحية نفسها. ففي يونيو (حزيران) 2025، نشرت مجلة «تفضيلات المرضى والالتزام بالعلاج» (Patient Preference and Adherence) دراسة قادتها الدكتورة صفاء السنوسي من جامعة أم القرى، تناولت دور الذكاء الاصطناعي في دعم التزام مرضى الأمراض المزمنة بالعلاج.

ورغم أن الدراسة ركزت على المرضى، فإن نتائجها حملت رسالة تتجاوز هذا المجال. فقد أظهرت أن العقبات الرئيسة أمام الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا تتمثل في ضعف التقنية؛ بل في محدودية الثقافة الرقمية، ونقص التدريب، والقلق بشأن خصوصية البيانات، وغياب الدعم المؤسسي.

ولذلك دعا الباحثون إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في التعليم الصحي، ووضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الثقافة الرقمية، بوصفها ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي في الرعاية الصحية.

المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي... بل في الثقة به

المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي بل في الثقة

عند جمع نتائج الدراسات الثلاث، تتشكل صورة مختلفة تماماً عما يعتقده كثيرون. فالقضية ليست أن الطبيب الإماراتي أو السعودي يرفض الذكاء الاصطناعي لأنه يخشى منافسته، ولا أن المرضى يفضلون الإنسان على الآلة بصورة مطلقة؛ بل إن السؤال الحقيقي هو: هل يمكن الوثوق بمنظومة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح جزءاً من القرار الطبي؟

وتشير الدراسات إلى أن العقبة الكبرى أمام تبنِّي الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية العربية لم تعد تقنية؛ بل مؤسسية وإنسانية. فالثقة لا تُبنَى بمجرد ارتفاع دقة الخوارزمية، وإنما بمنظومة متكاملة تشمل الشفافية، وقابلية تفسير النتائج، وحماية خصوصية المرضى، والتدريب الجيد، والحوكمة، وتحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الخطأ.

وربما لهذا السبب لم يعد السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا هو: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص المرض؟ فهذا السؤال تكاد العلوم الحديثة تكون قد أجابت عنه. أما السؤال الذي سيحدد مستقبل الرعاية الصحية في عالمنا العربي فهو: هل استطعنا أن نبني منظومة تجعل الطبيب والمريض والمؤسسة الصحية يثقون بالذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه الذي يثقون فيه بالعلم والطب؟

في النهاية، لن يغيِّر الذكاء الاصطناعي الطب لأنه أكثر ذكاءً؛ بل لأنه أكثر جدارة بالثقة.

فرصة للمملكة

تأتي هذه النتائج في وقت تقود فيه المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً واسعاً في القطاع الصحي، وتستثمر بصورة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذا يمنح المملكة فرصة لأن تصبح نموذجاً إقليمياً في بناء منظومة صحية لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل على الثقة في استخدامه أيضاً.

ولذلك، فإن نجاح هذه الاستثمارات لن يقاس بعدد الأنظمة الذكية التي تدخل المستشفيات، وإنما بقدرة المنظومة الصحية على بناء الثقة من خلال التعليم، والحوكمة، والشفافية، والتحقق المحلي من أداء الأنظمة قبل تعميم استخدامها. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تسير عملية التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع تأهيل الكوادر الصحية، ورفع الثقافة الرقمية لدى المرضى، ووضع أطر تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية.

وعندها لن ينظر الطبيب العربي إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه منافساً لخبرته، ولن يخشاه المريض بوصفه بديلاً عن الطبيب؛ بل سيصبح أداة موثوقة تدعم القرار الطبي، وتعزز جودة الرعاية الصحية، وتضع الإنسان في قلب الابتكار.

الخلاصة

تكشف الدراسات الثلاث -رغم اختلاف أهدافها وبيئاتها- رسالة واحدة واضحة: أن العقبة الحقيقية أمام الذكاء الاصطناعي في الطب العربي لم تعد دقة الخوارزميات؛ بل ثقة الإنسان بها.

وربما لم يعد السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يساعد الطبيب؟ بل أصبح السؤال الأهم: هل استطعنا أن نبني منظومة صحية تجعل الطبيب والمريض يثقان بالذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه الذي يثقان فيه بالعلم، من خلال الشفافية، والحوكمة، والمساءلة؟

فمستقبل الطب لن تحدده الخوارزميات وحدها؛ بل سيحدده أيضاً مقدار الثقة التي نبنيها حولها. وعندما تلتقي التكنولوجيا بالثقة، والعلم بالحوكمة، والابتكار بالمسؤولية، يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد خوارزمية إلى شريك موثوق في رعاية الإنسان.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي السعودية الإمارات العالم العربي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«جيميناي» يتجاوز عتبة المليار مستخدم

تكنولوجيا شعار «جيميناي» (رويترز)

«جيميناي» يتجاوز عتبة المليار مستخدم

تجاوز عدد مستخدمي «جيميناي» المليار مستخدم شهرياً، وفق ما أعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، بعد أسبوع من إعادة هيكلة شاملة لقسم الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
علوم هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
علوم

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاماً؟

5 بروتينات فقط في الدم استطاعت التنبؤ بخطر الإصابة به

د. عميد خالد عبد الحميد (لندن)
علوم البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه
علوم

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

دراسة أميركية تحذِّر من أضراره البيئية

أديل بيترز (واشنطن)
يوميات الشرق يأتي المسار التمويلي الجديد تزامناً مع عام الذكاء الاصطناعي حيث يشهد القطاع الثقافي السعودي تحولاً نوعياً (الصندوق)
يوميات الشرق

السعودية تدعم القطاع الثقافي بمسار تمويلي لمشاريع الذكاء الاصطناعي

أعلنت السعودية عن إطلاق مسار تمويلي جديد يدعم تبني المنشآت لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطويرها ضمن مشاريعها في مختلف القطاعات الثقافية لتعزيز نموها وابتكاريتها.

عمر البدوي (الرياض)
تكنولوجيا سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)
تكنولوجيا

دراسة تكشف انحيازاً ذكورياً في قصص الحيوانات المولّدة بالذكاء الاصطناعي

تكشف الدراسة انحياز نماذج الذكاء الاصطناعي للشخصيات الذكورية رغم اعتمادها المتكرر على لغة محايدة وتجنب تحديد الجنس.

نسيم رمضان (لندن)
علوم

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاماً؟

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
TT
TT

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاماً؟

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟

قد يعتقد معظم الناس أن فحص الدم لا يخبر الطبيب إلا بما يحدث داخل الجسم اليوم، لكن ماذا لو استطاع أن يكشف أيضاً ما قد يحدث بعد ستة عشر عاماً؟ لم يعد هذا مجرد خيال علمي، بل احتمال تطرحه دراسة حديثة نشرتها مجلة نيتشر للشيخوخة «Nature Aging» في 30 يوليو (تموز) 2026. فقد أظهر باحثون أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل خمس بروتينات فقط في الدم، استطاع التنبؤ بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الأيضي (أي المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي)، قبل سنوات طويلة من ظهور أعراضه السريرية، وذلك في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في مفهوم الطب الوقائي، لينتقل من علاج المرض بعد ظهوره إلى توقعه قبل أن يبدأ.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على «رؤية المستقبل»، بل إن أجسامنا تترك بصمات بيولوجية دقيقة في الدم قبل وقت طويل من تحولها إلى مرض واضح. وما تفعله الخوارزميات الحديثة هو التقاط هذه الإشارات الصامتة، وربطها بأنماط مَرضية معقدة قد تبقى خفية على العين البشرية سنوات طويلة، مما يمنح الأطباء فرصة ثمينة للتدخل المبكر قبل حدوث الضرر.

رصد المرض الذي يتسلل إلى الكبد

وباء صامت

يُعد المرض الكبدي الدهني الأيضي (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease - MASLD) أحد أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشاراً في العالم، ويرتبط بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون. وتشير التقديرات إلى أنه يصيب نحو واحد من كل ثلاثة بالغين حول العالم، ما يجعله أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العقود المقبلة.

وتكمن خطورته في أنه يتطور بصمت؛ فقد تتراكم الدهون داخل الكبد سنوات طويلة دون أعراض واضحة، ولا يُكتشف المرض إلا بعد ظهور تغيرات في وظائف الكبد أو في الفحوصات الشعاعية، عندما يكون الضرر قد بدأ، بالفعل. أما الدراسة الجديدة فتقترح تحولاً جذرياً في هذا المفهوم، إذ تشير إلى إمكانية اكتشاف إشارات بيولوجية في الدم تسبق ظهور المرض بسنوات طويلة، بما يفتح الباب أمام الوقاية والتدخل المبكر، بدلاً من انتظار المضاعفات.

ماذا اكتشف الباحثون؟

اعتمد الباحثون على تحليل عينات دم لأكثر من 50 ألف مشارك من المملكة المتحدة والصين، مستخدمين تقنيات البروتيوميات (Proteomics) وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لاستخلاص بصمة حيوية في بلازما الدم مكّنت من التنبؤ بخطر الإصابة بالمرض الكبدي الدهني الأيضي قبل ما يصل إلى 16 عاماً من ظهور أعراضه.

ولم يكتفِ الباحثون ببناء هذا النموذج، بل اختبروه في مجموعات سكانية مستقلة، فحافظ على دقته التنبؤية، ما عزز موثوقية النتائج. كما أظهرت الدراسة أن دمج هذه البصمة الحيوية مع المعلومات السريرية المعتادة، مثل العمر، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات السكر والدهون، حسّن القدرة على التنبؤ بصورة ملحوظة، مقارنة بالاعتماد على البيانات السريرية وحدها.

ويختلف هذا النهج عن كثير من الدراسات السابقة، إذ لم يعتمد على تحليل الجينات، بل على البروتينات التي تعكس ما يجري داخل الجسم بصورة لحظية، وتتأثر بالعمر ونمط الحياة والالتهابات. لهذا يرى الباحثون أنها قد تكشف الإشارات البيولوجية المبكرة للمرض قبل سنوات من ظهوره سريرياً.

بصمة تكشف المستقبل

أين يأتي دور الذكاء الاصطناعي؟

لا يستطيع الطبيب، مهما بلغت خبرته، تحليل آلاف البروتينات في الوقت نفسه وربط العلاقات الدقيقة بينها، بينما تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجة هذا الكم الهائل من البيانات واكتشاف أنماط بيولوجية قد تبقى خفية على العين البشرية.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يرى المستقبل، بل إنه يحسب احتمالات الإصابة اعتماداً على بيانات تراكمت من عشرات الآلاف من الأشخاص، فهو لا يتنبأ بالغيب، وإنما يكشف الإشارات البيولوجية المبكرة التي يتركها المرض في الجسم قبل سنوات من ظهوره سريرياً.

ماذا يعني ذلك للممارسة الطبية؟

إذا أثبتت هذه النتائج فاعليتها في الدراسات المستقبلية وفي الممارسة السريرية، فقد يتغير مفهوم الفحص الصحي الدوري بصورة جوهرية، فبدلاً من أن يقتصر تحليل الدم على الكشف عما يعانيه المريض اليوم، قد يصبح قادراً أيضاً على تقدير أخطار الأمراض التي قد يواجهها بعد عشر سنوات أو أكثر.

وهذا يمنح الطبيب فرصة ثمينة للتدخل في مرحلة لا يزال المرض فيها قابلاً للوقاية، من خلال تعديل نمط الحياة، وإنقاص الوزن، وتحسين السيطرة على السكري وارتفاع الدهون، وربما استخدام علاجات وقائية قبل أن يتعرض الكبد لتلف لا يمكن عكسه.

ولا تقتصر أهمية هذا النهج على تحسين صحة المريض، بل قد تمتد إلى الأنظمة الصحية أيضاً، إذ يسهم في تقليل الحاجة إلى الفحوصات والإجراءات التشخيصية المتقدمة، وخفض تكاليف علاج المضاعفات المزمنة، ونقل الرعاية الصحية من علاج المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه قبل أن يبدأ.

هل تقود المملكة مستقبل الطب الوقائي؟

ماذا يعني ذلك للعالم العربي؟

تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في العالم العربي، الذي يشهد ارتفاعاً متزايداً في معدلات السمنة وداء السكري، وهما من أبرز عوامل خطر الإصابة بالمرض الكبدي الدهني الأيضي. وإذا أثبتت هذه التقنية فاعليتها في الدراسات المستقبلية، فقد تسهم في نقل الرعاية الصحية من تشخيص المرض بعد ظهوره إلى التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به قبل سنوات، مما يتيح التدخل المبكر والحد من مضاعفاته.

وفي المملكة العربية السعودية، يوفر التطور المتسارع في البنية الصحية الرقمية، وتكامل السجلات الطبية الإلكترونية، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ضِمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، فرصة لتطوير نماذج تنبؤية تعتمد على بيانات السكان المحليين، بدلاً من الاعتماد الكامل على نماذج دُرِّبت في مجتمعات تختلف في خصائصها الوراثية والبيئية.

كما يمكن للمؤسسات البحثية والطبية الرائدة في المملكة، ومنها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، أن تسهم في قيادة جهود إنشاء قواعد بيانات بروتينية للسكان في المملكة والمنطقة.

من علاج المرض إلى درئه

ربما تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها لا تقدم وسيلة جديدة لتشخيص مرض الكبد فحسب، بل تعكس تحولاً أعمق في فلسفة الطب. فبعد أن كان الهدف هو اكتشاف المرض وعلاجه، أصبح الطموح هو التعرف إلى بوادره البيولوجية قبل سنوات من ظهوره، ومنع حدوثه من الأساس.

ولا يزال هذا النهج بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتماده في الممارسة السريرية، لكنه يرسم ملامح مستقبل قد يصبح فيه تحليل الدم أداة لتقدير المخاطر الصحية المقبلة، وليس مجرد وسيلة للكشف عن الأمراض الحالية.

وعندها، قد لا يكون السؤال الذي يطرحه الطبيب: «ما المرض الذي تعانيه اليوم؟»، بل: «ما الذي يمكن أن نفعله اليوم حتى لا تُصاب به غداً؟».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي الصحة العالم
علوم

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه
TT
TT

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

حددت دراسة جديدة دور الذكاء الاصطناعي الكبير في الإخلال بالبيئة وإلحاق الأضرار بها؛ إذ يؤدي إنشاء مراكز البيانات الجديدة المرتبطة بالنظم الذكية إلى بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري، مثل محطة غاز في تكساس تدعمها شركة «أمازون» التي قد تصبح أكبر مصدر منفرد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. ولكن الأدهى من ذلك أن الذكاء الاصطناعي يجعل صناعة الوقود الأحفوري أكثر إنتاجية أيضاً.

الذكاء الاصطناعي يزيد إنتاجية استخراج الوقود الأحفوري

تكشف دراسة جديدة أن مكاسب الإنتاجية هذه قد تولِّد انبعاثات تفوق ما تنتجه مراكز البيانات اليوم بما يصل إلى 13 ضعفاً.

وتركز الدراسة -التي نُشرت في دورية «npj Climate Action» التابعة لمجموعة «نيتشر» (Nature Portfolio)- على ما تُعرَف بـ«الانبعاثات الناجمة عن التمكين»، وهي الانبعاثات التي تنشأ عندما تستخدم شركات النفط والغاز الذكاء الاصطناعي لاستخراج الوقود الأحفوري وتكريره بسرعة وتكلفة أقل، وكذلك لتوليد مزيد من الطاقة.

كما حسبت الدراسة كيف يجعل الذكاء الاصطناعي الطاقة المتجددة أكثر إنتاجية، إلا أن التأثير على الوقود الأحفوري يفوق بكثير الفائدة العائدة على الطاقة المتجددة.

ولكي تظل الانبعاثات العالمية ثابتة تقريباً، يجب أن تتحسن إنتاجية الطاقة المتجددة بمعدل يتراوح بين 4 و5 أضعاف من معدل تحسن إنتاجية الوقود الأحفوري. ويعود ذلك جزئياً إلى أن أي تحسن –ولو كان بسيطاً- في عمليات استخراج الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك هذا الوقود.

زيادة الانبعاثات الكربونية

ووجدت الدراسة أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تزيد الانبعاثات العالمية بمقدار يتراوح بين 0.47 و1.8 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (للمقارنة، تعادل 1.8 غيغا طن 3 أضعاف الانبعاثات السنوية لألمانيا). وتتراوح الانبعاثات الناجمة عن مكاسب الإنتاجية في قطاع الوقود الأحفوري بين 3.3 و13.3 ضعف الانبعاثات الحالية الناتجة عن مراكز البيانات.

ويُذكر أن اثنين من مؤلفي الدراسة كانا موظفَين في شركة «مايكروسوفت»، وتركا العمل فيها لتأسيس منظمة غير ربحية تحمل اسم «حملة الانبعاثات الناجمة عن التمكين» (Enabled Emissions Campaign).

تأثير غير متكافئ

وقال ويل ألبين، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان له: «لقد أمضيت سنوات في بناء أدوات لمنصات الذكاء الاصطناعي، ورأيت بنفسي كيف تُستخدم هذه الأدوات. ومثل أي أداة أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة أي مجال يُطبَّق فيه. نعم، يمكنه دفع عجلة الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحسين الكفاءة؛ لكنه يعمل أيضاً منذ سنوات على تعزيز إنتاجية صناعة الوقود الأحفوري. وتُظهر بحوثنا أن هذا التأثير غير متكافئ؛ إذ يعمل الذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية تعزز جدوى الوقود الأحفوري وهيمنته».

* مجلة «فاست كومباني».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي البيئة العالم
علوم

من «لن تكون أباً» إلى الأمل... الذكاء الاصطناعي يعثر على حيوانات منوية خفية

تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
TT
TT

من «لن تكون أباً» إلى الأمل... الذكاء الاصطناعي يعثر على حيوانات منوية خفية

تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)

هذه الفكرة تقف وراء تقنية جديدة طوَّرها باحثون في جامعة كولومبيا الأميركية، تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الحيوانات المنوية النادرة داخل عينات السائل المنوي، حتى عندما تعجز الطرق التقليدية والعين البشرية عن العثور عليها، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ويقول الدكتور زيف ويليامز، متخصص علاج الخصوبة ومدير مركز الخصوبة في جامعة كولومبيا، إنَّ من أصعب اللحظات في عمله إخبار رجل بأنه «لن يكون أباً». لكن بعض هؤلاء الرجال قد لا يكونون، في الواقع، خالين تماماً من الحيوانات المنوية؛ فقد تكون هناك خلايا قليلة جداً تختبئ وسط مليارات من بقايا الخلايا.

ويعاني بعض الرجال حالةً تُعرَف باسم «انعدام الحيوانات المنوية»، حيث لا تظهر الحيوانات المنوية في عينة السائل المنوي عند الفحص. وقد يكون السبب انسداداً يمكن علاجه، أو خللاً شديداً في عملية إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصيتين.

وفي الحالات التي توجد فيها أعداد ضئيلة للغاية من الحيوانات المنوية، يصبح العثور عليها مهمة بالغة الصعوبة.

وهنا يأتي دور نظام «STAR»، وهو اختصار لـ«تتبع الحيوانات المنوية واستعادتها». وتعمل التقنية بطريقة تشبه التلسكوب الذي يكشف للعين البشرية أجساماً لا تستطيع رؤيتها في السماء.

تمرُّ عينة السائل المنوي عبر شريحة ميكروفلويدية صغيرة، بينما تلتقط كاميرا فائقة السرعة نحو 300 صورة في الثانية. ويحلل الذكاء الاصطناعي هذه الصور بحثاً عن أي حيوان منوي. وعندما يكتشف النظام خليةً منويةً، يرسل إشارةً إلى صمام صغير يسمح بعزلها واستعادتها لاستخدامها في علاج الخصوبة.

وتكمن أهمية التقنية في أنَّها تتعامل مع مشكلة يصعب على الإنسان حلها. فالبحث التقليدي عن الحيوانات المنوية النادرة يتم يدوياً تحت المجهر، وقد يستغرق فحص العينة الواحدة نحو 8 ساعات. وعندما لا تحتوي العينة إلا على حيوانين أو 3 يصبح العثور عليها وسط بقايا الخلايا أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش.

وفي بعض الحالات، يلجأ الأطباء إلى إجراء جراحي يُعرَف باسم «micro-TESE»، يتم خلاله فحص أنسجة الخصية؛ بحثاً عن حيوانات منوية يمكن استخدامها في عملية الإخصاب، إلا أنَّ هذا الإجراء لا يضمن العثور عليها.

واستغرق تطوير نظام «STAR» نحو 7 سنوات، وأصبح متاحاً في مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا في أواخر عام 2025.

وفي إحدى الحالات، عثر النظام على حيوانات منوية لدى رجل يبلغ 39 عاماً عانى وزوجته 19 عاماً من العقم. وتمكَّن الزوجان بعد ذلك من إنجاب طفلة.

وفي حالة أخرى، لم يتمكَّن الأطباء من العثور على أي حيوان منوي خلال يومين من البحث في عينة مأخوذة خلال إجراء «micro-TESE». لكن نظام «STAR» عثر على 44 حيواناً منوياً في العينة نفسها خلال ساعة واحدة.

وفي دراسة شملت 175 حالة، تمكَّن النظام من العثور على الحيوانات المنوية واستعادتها في نحو 26 في المائة من الحالات. ويقول ويليامز إن هناك حالياً حالة حمل قائمة تحقَّقت بعد العثور على حيوانَين منويَّين فقط.

لكن التقنية لا تستطيع مساعدة الرجال الذين لا ينتجون أي حيوانات منوية على الإطلاق. ولهذا يتجه الباحثون إلى خطوة أكثر طموحاً: إنتاج الحيوانات المنوية في المختبر.

وأعلنت شركة أميركية أنَّها تمكَّنت من إنماء حيوانات منوية بشرية باستخدام خلايا جذعية مأخوذة من أنسجة الخصية. إلا أنَّ النتائج لم تُكرَّر حتى الآن من جانب جهات مستقلة، كما لم تُنشر في مجلة علمية تخضع لمراجعة الأقران.

وإلى أن يصبح إنتاج الحيوانات المنوية في المختبر خياراً متاحاً وآمناً، تمنح تقنيات مثل «STAR» بعض الرجال فرصةً لم تكن متاحةً لهم من قبل.

وبالنسبة إلى ويليامز، فإنَّ أهمية العثور على حيوان منوي واحد تتجاوز بكثير حجمه المتناهي في الصغر. ويقول: «عندما لا توجد أي حيوانات منوية، تتخلى عملياً عن الأمل في إنجاب طفل بيولوجي. أما عندما تجد حيواناً منوياً واحداً، فيمكنك أن تتخيَّل الطفل، والأحفاد، وأحفاد الأحفاد».

ففي عالم علاج العقم، قد يكون حيوان منوي واحد غير مرئي تقريباً للعين، لكنه بالنسبة إلى رجل انتظر سنوات ليصبح أباً، بداية عائلة كاملة.