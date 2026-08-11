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تكنولوجيا

ثورة التخزين بين يديك: أداء خارق يلبي طموحات اللاعبين المحترفين وصانعي المحتوى

مراجعة شاملة لأقوى وحدات «سانديسك»… ومقابلة حصرية لـ«الشرق الأوسط» مع متحدث الشركة

وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسرعاتها الفائقة
وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسرعاتها الفائقة
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ثورة التخزين بين يديك: أداء خارق يلبي طموحات اللاعبين المحترفين وصانعي المحتوى

وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسرعاتها الفائقة
وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسرعاتها الفائقة

يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطوراً مذهلاً يوماً بعد يوم، حيث تتطلب أحجام الملفات الضخمة وألعاب الأداء العالي وحدات تخزين متقدمة. وفي هذا السياق، قمنا بتجربة وحدتي التخزين «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100»Sandisk Optimus GX Pro 8100 و«سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» Sandisk Optimus GX 7100 بسعة 2 تيرابايت لكل منهما، واللتين تمثلان عائلة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب لمواكبة الزيادة المستمرة بأحجام الملفات، ومتطلبات الأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعوالم الألعاب الغامرة.

وحدة تخزين فائقة السرعة

* ثورة سرعات القراءة والكتابة: تُعد وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسعة 2 تيرابايت واحدة من أسرع وحدات التخزين بتقنية PCIe 5.0 المتقدمة على مستوى العالم، وهي مصممة خصيصاً لدفع حدود السرعة والأداء إلى آفاق غير مسبوقة. وبفضل اعتمادها على واجهة الاتصال المتقدمة PCIe 5.0 بـ4 مسارات Lanes للبيانات، تُضاعف هذه الوحدة النطاق الترددي مقارنة بوحدات الجيل الرابع السابقة، ما يجعلها الخيار الأمثل للكمبيوترات المتخصصة بالألعاب المتقدمة، وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتمنح هذه الوحدة المستخدمين سرعات قراءة مبهرة تصل إلى 14900 ميغابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 14000 ميغابايت في الثانية، شرط أن تكون اللوحة الرئيسة لكمبيوتر المستخدم تدعم الجيل الخامس للتقنية، وإلا سيتم خفض السرعة لتتوافق مع سرعات الجيل الرابع.

* قدرات فائقة لتلبية متطلبات الألعاب المتطلبة: تم تصميم الوحدة لتكون وقوداً للألعاب الإلكترونية المتقدمة والمتطلبة. وتضمن الوحدة استيعاب أضخم الألعاب التي تتجاوز أحجامها 100 غيغابايت بكل سلاسة، بفضل تقنية «سانديسك» لذاكرة الـ«فلاشي» TLC 3D CBA NAND من الجيل الثامن. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الوحدة 2.3 مليون عملية قراءة في الثانية، و2.4 مليون عملية كتابة في الثانية للملفات الصغيرة، مدعومة بتقنية الذاكرة المؤقتة nCache 4.0، لضمان أداء فائق السرعة لدى نقل الملفات الضخمة.

يساعد «نمط الألعاب» على تعديل إعدادات الوحدة لزيادة مستويات الأداء في الألعاب المتطلبة

* كفاءة الطاقة والتحمل العالي للوظائف المتطلبة: تم تصميم الوحدة لتكون أكثر كفاءة باستهلاك الطاقة بأضعاف مقارنة بوحدات الجيل الرابع رغم السرعات الهائلة التي تقدمها، حيث تعمل بمتوسط طاقة استهلاك تقابل قدرة 7 واط فقط أثناء الكتابة، و6.4 واط أثناء القراءة، ما يساعد بالحفاظ على برودة الوحدة، واستقرار أدائها لفترات طويلة. كما صُممت الوحدة لتتحمل مهام الكتابة المكثفة بقدرة تحمل تصل إلى 1,200 تيرابايت من البيانات المكتوبة Total Bytes Written TBW (يبلغ معدل الكتابة السنوي 12 تيرابايت، أي إن هذه الوحدة تكفي للعمل لنحو 10 أعوام). والوحدة مدعومة كذلك بضمان لمدة 5 سنوات، ودعم لتشفير البيانات بتقنية TCG Opal 2.0.

ويبلغ سعر الوحدة 2999 ريالاً سعودياً (نحو 800 دولار أميركي)، ويمكن الحصول عليها من المتاجر الإلكترونية، أو متاجر بيع ملحقات الكمبيوتر.

وحدة متقدمة لكمبيوترات الجيل الرابع

* الأداء المثالي لأجهزة الألعاب المكتبية والمحمولة: تأتي وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» لتقدم تجربة ألعاب متقدمة للكمبيوترات المكتبية والمحمولة، وحتى أجهزة الألعاب المتخصصة (مثل «بلايستيشن 5») التي تعمل بتقنية الجيل الرابع PCIe 4.0. وتتميز هذه الوحدة بتقديم سرعات قراءة فائقة تصل إلى 7250 ميغابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 6,900 ميغابايت في الثانية.

* سرعة استجابة استثنائية وتقنيات متقدمة: تساهم هذه الوحدة بتحسين استجابة النظام بشكل ملحوظ، وخفض وقت التوقف المؤقت في الألعاب بفضل سرعة قراءة الملفات الصغيرة تصل إلى مليون عملية في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1.4 مليون عملية قراءة أو كتابة في الثانية. كما أنها مجهزة بتقنية الذاكرة المؤقتة nCache 4.0، ما يجعل كمبيوترك مستعداً تماماً للتعامل مع أحدث الألعاب المتقدمة، ودعم لتقنية مثل «مايكروسوفت دايركت ستوراج» Microsoft DirectStorage الحديثة لنقل البيانات بسرعات فائقة بين وحدة التخزين والذاكرة والمعالج. وتعمل الوحدة بمتوسط طاقة استهلاك يقابل قدرة 3.9 واط فقط أثناء الكتابة، و3.7 واط أثناء القراءة، ما يساعد في الحفاظ على برودة الوحدة، واستقرار أدائها لفترات طويلة. كما صُممت الوحدة لتتحمل مهام الكتابة المكثفة بقدرة تحمل تصل إلى 1,200 تيرابايت من البيانات المكتوبة Total Bytes Written TBW (يبلغ معدل الكتابة السنوي 12 تيرابايت، أي إن هذه الوحدة تكفي للعمل لنحو 10 أعوام).

وحدة التخزين «سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» لأجهزة الألعاب الحديثة

* مرونة التخزين وكفاءة استهلاك الطاقة وبرمجيات الإدارة المتقدمة: وتتيح الوحدة توسيع مكتب الألعاب الكبيرة دون أي قلق بسبب وجود 2 تيرابايت من السعة التخزينية للتحديثات المستقبلية، والمحتوى القابل للتحميل. وبفضل تصميمها الموفر للطاقة، تتيح الوحدة مواصلة جلسات اللعب الطويلة أثناء التنقل دون استنزاف بطارية الكمبيوتر المحمول. ولإدارة الوحدة بكل سهولة، يمكن للمستخدم الاستفادة من برنامج «سانديسك داشبورد» Sandisk Dashboard المجاني لمراقبة صحة وحدة التخزين، وتحديث البرامج المثبتة، وتفعيل «نمط الألعاب» Gaming Mode، إلى جانب تقديم برنامج «أكرونيس ترو إميج» Acronis True Image لتسهيل نقل ونسخ البيانات. كما تحظى الوحدة بضمان لمدة 5 سنوات.

ويبلغ سعر الوحدة 2299 ريالاً سعودياً (نحو 613 دولاراً أميركياً)، ويمكن الحصول عليها من المتاجر الإلكترونية، أو متاجر بيع ملحقات الكمبيوتر.

مقابلة حصرية مع متحدث الشركة

وتحدثت «الشرق الأوسط» حصرياً مع غسان القزي، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «سانديسك»، الذي قال إن سلسلة «أوبتيموس جي إكس برو 8100» تتميز بسرعة قراءة وكتابة فائقة تمنح اللاعبين قدرة أكبر على التعامل مع الألعاب الضخمة وملفاتها المتزايدة باستمرار. ويظهر ذلك بوضوح في تسريع تحميل الألعاب، والمراحل، وخفض فترات الانتظار عند الانتقال بين المناطق داخل البيئات المفتوحة. كما تساعد سرعة الوصول إلى البيانات في تحميل الملفات عالية الدقة بكفاءة أكبر، ما يدعم تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة. كما تزداد أهمية هذه المزايا مع الألعاب الحديثة المصممة للاستفادة من تقنيات مثل «مايكروسوفت دايركت ستوراج» لنقل البيانات من وحدة التخزين إلى الذاكرة بسرعات فائقة على مستوى نظام التشغيل، ومعيار «بي سي آي إيه 5.0» PCIe 5.0 فائق السرعة على مستوى اللوحة الرئيسة للجهاز.

غسان قزي المتحدث الرسمي لـ«سانديسك الشرق الأوسط«

وعلى صعيد سلسلة وحدات «أوبتيموس جي إكس 7100»، فهي مصممة بهدف تقديم توازن بين الأداء العالي وكفاءة الطاقة لتناسب أجهزة الألعاب المحمولة. وتعتمد وحدة التخزين على تقنية القرص على معيار «بي سي آي إيه 4.0» PCIe 4.0، إلى جانب تحسينات في استهلاك الطاقة وإدارة الحرارة، ما يتيح أداء سريعاً دون استنزاف غير ضروري لشحنة البطارية. وبهذه المقاربة يمكن للاعبين الاستفادة من أوقات تحميل أسرع، واستجابة أفضل، مع الحفاظ على عمر أطول للبطارية، وهو عامل أساسي لتجارب اللعب أثناء التنقل.

وفيما يتعلق ببرنامج «سانديسك داشبورد»، فتم تطوير ميزة «نمط الألعاب» لإتاحة أفضل أداء ممكن لوحدة التخزين أثناء اللعب، وذلك من خلال خفض عمليات توفير الطاقة التي قد تزيد من زمن الاستجابة. كما تقدم ثلاثة أوضاع للتشغيل تشمل التفعيل اليدوي، والإيقاف، والمط التلقائي الذي يُفعّل الميزة لدى تشغيل الألعاب. وسيحصل اللاعب من خلال هذه المرونة على استجابة أسرع، وأداء أكثر ثباتاً خلال جلسات اللعب، مع إمكانية الموازنة بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة عند الحاجة.

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الرياض تستضيف «المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» سبتمبر المقبل

السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)
السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)
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الرياض تستضيف «المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» سبتمبر المقبل

السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)
السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الرابعة من «منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026»، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور عالمي كبير من قادة التكنولوجيا، وصناع السياسات، ورؤساء كبرى الشركات العالمية، والمنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى على مدى 4 أيام عدة محاور رئيسة، تشمل أهم الموضوعات التي تشغل العالم في مجال حوكمة التقنيات الناشئة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وعدَّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، الاستضافة تجسيداً لمكانة المملكة المتقدمة التي باتت تتقلدها على الساحة الدولية في دعم الحوار العالمي حول التقنيات الناشئة، مشيراً إلى أنها تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لـ «الذكاء الاصطناعي»، بما يخدم الإنسان والتنمية المستدامة.

وأوضح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن الشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى جانب التعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، تمثل نموذجاً للتكامل الدولي في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزز تبادل الخبرات، وبناء القدرات بين مختلف الدول.

ولفت إلى حرص اللجنة على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز حضور المملكة في المنظمات الدولية، ودعم التعاون مع «اليونسكو» في المجالات ذات الأولوية، مؤكداً أن المنتدى سيوفر منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين لتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي.

وأشار وزير الثقافة إلى أن استضافة المنتدى في مدينة الرياض تمثل امتداداً للدور المتنامي الذي تضطلع به المملكة في دعم المبادرات الدولية النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويعزز الإسهام في بناء مستقبل رقمي أكثر مسؤولية وشمولاً واستدامة.

ويأتي تنظيم المنتدى امتداداً لجهود السعودية في ترسيخ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمته على المستويين الوطني والدولي، ودعم التعاون متعدد الأطراف لتطوير أطر الاستخدام المسؤول والموثوق به للتقنيات الناشئة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، ويعزز مكانة البلاد شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.

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تكنولوجيا

روبوت بشري يراقب إجهاد الإنسان ويتكيف معه خلال المهام

يهدف المشروع إلى تطوير روبوتات بشرية تراعي خصائص المستخدم والإجهاد البدني أثناء العمل خصوصاً في بيئات الصناعة والرعاية الصحية (الجامعة)
يهدف المشروع إلى تطوير روبوتات بشرية تراعي خصائص المستخدم والإجهاد البدني أثناء العمل خصوصاً في بيئات الصناعة والرعاية الصحية (الجامعة)
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روبوت بشري يراقب إجهاد الإنسان ويتكيف معه خلال المهام

يهدف المشروع إلى تطوير روبوتات بشرية تراعي خصائص المستخدم والإجهاد البدني أثناء العمل خصوصاً في بيئات الصناعة والرعاية الصحية (الجامعة)
يهدف المشروع إلى تطوير روبوتات بشرية تراعي خصائص المستخدم والإجهاد البدني أثناء العمل خصوصاً في بيئات الصناعة والرعاية الصحية (الجامعة)

طوّر باحثون في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا روبوتاً بشرياً يحمل اسم «ergoCub» صُمم منذ البداية ليعمل إلى جانب الإنسان في المهام البدنية، مع مراعاة راحته وتقليل الضغط الواقع على جسمه. ولا يقتصر المشروع على تحسين برمجيات التحكم في الروبوت، بل يدمج تصميم الهيكل نفسه مع طريقة الحركة والتفاعل، ضمن مفهوم يسميه الباحثون «الذكاء المتجسد المشترك».

تركز الدراسة التي نُشرت في دورية «Nature Machine Intelligence» على تطوير روبوت قادر على التعاون البدني مع البشر في بيئات مثل الصناعة والرعاية الصحية، مع استخدام نماذج لحركة الإنسان ومؤشرات تتعلق بالإجهاد العضلي والهيكلي لتعديل تصميم الروبوت وسلوكه.

تصميم يبدأ من جسم الإنسان

بدأ الباحثون من فكرة أن الروبوتات البشرية التي تعمل مع الناس لا ينبغي أن تُصمم بوصفها آلات مستقلة ثم تُضاف إليها قدرات التعاون لاحقاً. لذلك أخذ الفريق في الاعتبار خصائص جسم الإنسان وحركته أثناء تحديد أطوال أطراف الروبوت وأسلوب تحكمه.

واستخدم الباحثون روبوت «iCub3» نقطة انطلاق، ثم طبقوا عمليات تحسين على هندسته بهدف الجمع بين مهمتين: المشي بصورة أكثر كفاءة، ومساعدة الإنسان في رفع الأحمال مع خفض الضغط الواقع على الظهر. وشمل التقييم خصوصاً منطقة المفصل القطني العجزي (L5–S1) وهي منطقة تتعرض لقوى مرتفعة أثناء عمليات الرفع.

وأظهرت عملية التصميم أن النموذج المختار خفّض عزم الدوران الواقع على ظهر الإنسان عند معظم ارتفاعات الرفع التي اختبرها الفريق، كما وسّع نطاق التعامل مع الأحمال ليصل إلى ارتفاع 1.5 متر في أحد سيناريوهات التحسين.

صُمم الروبوت ليتعاون جسدياً مع الإنسان مع مراعاة الحركة وتقليل الضغط البدني بدلاً من إضافة قدرات التعاون بعد اكتمال التصميم (الجامعة)

اختبار مع أحمال مختلفة

انتقل الباحثون بعد مرحلة المحاكاة والتصميم إلى اختبار «ergoCub» فعلياً مع أشخاص أثناء رفع أحمال مشتركة. وشملت التجارب صندوقاً فارغاً، ثم حملاً يزن كيلوغراماً واحداً، وآخر بوزن كيلوغرامين. وخلال المهمة، كان الروبوت يتابع حركة يدي الشخص صعوداً وهبوطاً، بينما يجري تقدير حالة جسمه باستخدام نموذج يتم تحديثه عبر بيانات مستشعرات قابلة للارتداء.

وسجل الروبوت متوسط خطأ قدره 0.0084 متر في تتبع حركة الإنسان، فيما بلغ متوسط أقصى خطأ 0.0339 متر عبر التجارب الثلاث. كما أظهرت النتائج انخفاضاً واضحاً في الضغط المقدر على منطقة (L5–S1 ) عندما شارك الروبوت في حمل العبء.

فعند استخدام صندوق فارغ، انخفض أعلى عزم مقدر من 43.95 نيوتن متر دون مساعدة الروبوت إلى 24.88 نيوتن متر أثناء التعاون معه. ومع حمل يبلغ كيلوغراماً واحداً، تراجع من 50.66 إلى 25.77 نيوتن متر، بينما انخفض مع حمولة كيلوغرامين من 44.88 إلى 31.82 نيوتن متر.

مراقب الإجهاد أثناء المهمة

يعتمد «ergoCub» على نموذج داخلي لحالة الشخص الذي يتعاون معه. ويجري أولاً إدخال بيانات مثل الطول والوزن، ثم تُحدث معلومات الحركة والقوى أثناء العمل بصورة مستمرة.

ويستخدم الروبوت هذه البيانات لتقدير الإجهاد الواقع على ظهر الشخص، كما يحتوي رأسه على شاشة مرنة تعرض تعبيرات مبسطة يمكنها تقديم إشارات حول مستوى الضغط الذي يتعرض له المستخدم أثناء المهمة. واختُبر تقبل تصميم الروبوت في استطلاع شمل 850 مشاركاً من قطاعي الصناعة والرعاية الصحية، وحصل تصميم «ergoCub» وتعبيراته المبسطة على تقييمات أفضل من روبوتات أخرى استخدمت للمقارنة في الدراسة.

يتابع «ergoCub» حركة الإنسان ويقدّر الإجهاد أثناء المهمة باستخدام نموذج داخلي يتم تحديثه ببيانات من مستشعرات قابلة للارتداء (الجامعة)

تحسين قدرات المشي أيضاً

لم يركز التصميم على رفع الأحمال وحده، إذ شملت عملية التحسين قدرة الروبوت على الحركة والاستقرار. ووفق النتائج، وصل طول الخطوة الأقصى لـ«ergoCub» إلى 0.35 متر مقارنة بـ0.28 متر لروبوت «iCub3»، بينما انخفض الحد الأدنى لمدة الخطوة من 0.8 ثانية إلى 0.5 ثانية باستخدام بنية التحكم نفسها.

كما اختبر الباحثون الروبوت أثناء حمل وزن يصل إلى 6 كيلوغرامات، وأثناء تعرضه لدفع خارجي تراوح تقديره بين 60 و100 نيوتن، حيث استطاع تعديل خطواته والاستمرار في المشي دون السقوط في السيناريوهات التي عرضتها الدراسة.

يقدم المشروع نموذجاً لتصميم الروبوتات البشرية بحيث تُحسن أبعادها الميكانيكية وخوارزميات التحكم فيها بصورة مشتركة وفق احتياجات الإنسان الذي سيعمل معها. ويستهدف الباحثون من هذا النهج تطوير روبوتات لا تكتفي بتنفيذ المهمة، بل تراعي أثناء ذلك الحركة البشرية والإجهاد البدني وخصائص الشريك الذي تتعاون معه.

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تكنولوجيا

دراسة تكشف انحيازاً ذكورياً في قصص الحيوانات المولّدة بالذكاء الاصطناعي

سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)
سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)
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دراسة تكشف انحيازاً ذكورياً في قصص الحيوانات المولّدة بالذكاء الاصطناعي

سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)
سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)

كشفت دراسة جديدة أن نماذج اللغة الكبيرة تميل إلى تجنب تحديد جنس الشخصيات في القصص التي تنشئها، لكنها عندما تختار جنساً واضحاً، تنحاز بدرجة كبيرة إلى الشخصيات الذكورية. واعتمدت الدراسة على تحليل 23.8 ألف قصة خيالية قصيرة عن حيوانات ناطقة أو ذات صفات بشرية، وهي صيغة شائعة في أدب الأطفال، من دون أن يعني ذلك أن جميع القصص المختبرة كانت موجهة للأطفال أو أن الدراسة تناولت أدب الأطفال بوصفه فئة مستقلة.

ونُشرت الدراسة بعنوان «الحياد يترك أثراً: تمثيل النوع الاجتماعي في قصص الحيوانات التي يولدها الذكاء الاصطناعي» ضمن مؤتمر «ACM» للعدالة والمساءلة والشفافية لعام 2026، وأعدها إيماني فينكلي ويوانشي لي وميلاني والش من جامعة واشنطن.

23.8 ألف قصة و6 نماذج

اختبر الباحثون 6 نماذج هي «GPT-4o» و«GPT-5.1» و«Claude Sonnet 4.5» و«Gemini 2.5 Flash» و«Mistral Medium 3.1» و«OLMo3 7B Instruct».

وطُلب من كل نموذج إكمال قصة قصيرة باللغة الإنجليزية عن واحد من سبعة حيوانات هي الدب والطائر والقط والكلب والفأر والخنزير والأرنب، ضمن أربعة أماكن سردية تشمل المزرعة والمطبخ والنهر والمتجر. ولم تحدد التعليمات جنس الحيوان، ما أتاح للباحثين رصد الخيارات اللغوية التي تتخذها النماذج عندما لا تتلقى توجيهاً مسبقاً في هذا الجانب. كما غيّر الباحثون درجة حرارة النموذج، وهي الإعداد الذي يؤثر في تنوع المخرجات ودرجة عشوائيتها، لاختبار ما إذا كانت زيادة التنوع تغير أنماط التمثيل الجندري.

وحلل الفريق الضمائر المستخدمة للإشارة إلى الشخصية الرئيسية، وصنفها إلى مؤنثة ومذكرة ومحايدة، إلى جانب الحالات التي تجنب فيها النموذج استخدام الضمائر واكتفى بتكرار اسم الحيوان. وأنتجت التجربة نحو 1.05 مليون رمز لغوي، مع تكرار كل مجموعة من الحيوان والمكان ودرجة الحرارة 50 مرة.

سجل «GPT-5.1» أعلى حضور للشخصيات الذكورية بنسبة 65.2 % يليه «Gemini 2.5» بنسبة 62.7 % (أدوبي)

الإناث في 2.2 % فقط

أظهرت النتائج أن النماذج تجنبت تحديد الجنس في 19 في المائة من القصص، واستخدمت ضمائر محايدة مثل «it» و«its» في 38.2 في المائة منها. وعندما اختارت جنساً واضحاً للشخصية، ظهرت الشخصيات الذكورية في 40.6 في المائة من القصص، مقابل 2.2 في المائة فقط للشخصيات الأنثوية.

وسجل «GPT-5.1» أعلى ميل نحو الشخصيات الذكورية؛ إذ ظهرت في 65.2 في المائة من قصصه، تلاه «Gemini 2.5 Flash» بنسبة 62.7 في المائة. أما «Claude Sonnet 4.5» فسجل أعلى نسبة للشخصيات الأنثوية بين النماذج، لكنها لم تتجاوز 3.8 في المائة، مقابل 34.3 في المائة للشخصيات الذكورية. وفي المقابل، كان «OLMo3» الأكثر ميلاً إلى الحياد؛ إذ بلغت نسبة القصص المحايدة أو التي استخدمت اسم الحيوان بدلاً من الضمير 85.3 في المائة. وظهرت الشخصيات الأنثوية في 3.2 في المائة من قصصه، مقابل 11.5 في المائة للشخصيات الذكورية. أما «Mistral Medium» فلم ينتج سوى تسع قصص ذات شخصيات أنثوية من بين آلاف القصص، وكانت جميعها عن قطط.

اختلاف واضح عن الكتابة البشرية

قارن الباحثون نتائج النماذج بمسح بشري سابق استخدم تعليمات شبه مماثلة لكتابة قصص قصيرة عن الحيوانات. وأظهرت المقارنة أن البشر استخدموا شخصيات أنثوية في 13.4 في المائة من القصص، مقابل متوسط بلغ 2.2 في المائة لدى نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبذلك كانت النماذج أقل احتمالاً بنحو ست مرات من البشر لاختيار شخصية أنثوية، كما كانت أكثر ميلاً بمقدار 1.2 مرة إلى استخدام صياغة محايدة أو تكرار اسم الحيوان بدلاً من تحديد جنسه.

واختلفت النتائج أيضاً حسب الحيوان. فقد كانت الطيور والقطط والخنازير الأكثر ارتباطاً بالصياغات المحايدة، بينما ظهرت الكلاب والدببة والأرانب بوصفها شخصيات ذكورية بدرجة أكبر. وبلغت نسبة التوصيف الذكوري للكلاب 66.6 في المائة، وللدببة 62.3 في المائة، وللأرانب 53.5 في المائة.

حللت الدراسة 23.8 ألف قصة أنشأتها 6 نماذج لغوية عن 7 أنواع من الحيوانات في 4 سياقات سردية (أدوبي)

الحياد لا يعني التوازن

تشير النتائج إلى أن تجنب تحديد الجنس لا يقود بالضرورة إلى تمثيل أكثر توازناً؛ إذ تزامن الاستخدام الواسع للضمائر المحايدة مع استمرار الحضور الذكوري واختفاء شبه كامل للشخصيات الأنثوية عند اختيار جنس محدد. ودعا الباحثون إلى تطوير أساليب للحد من الانحياز لا تعتمد فقط على حذف الإشارات الجندرية أو استخدام ضمائر محايدة، بل تراعي التوازن في الشخصيات والهويات التي تنتجها النماذج.

وقد تهم هذه النتائج التطبيقات المستخدمة في إنشاء القصص والترفيه والمحتوى التعليمي، بما فيها الأدوات التي يستخدمها الآباء والأطفال.

ومع ذلك، لم تختبر الدراسة قصص الأطفال بوصفها فئة مستقلة، بل حللت قصصاً خيالية قصيرة عن حيوانات ناطقة أو ذات صفات بشرية وفق تعليمات عامة.

واقتصرت الدراسة أيضاً على نصوص باللغة الإنجليزية وعلى تحليل الضمائر، ولم تشمل لغات ذات بنى نحوية مختلفة، ولم تقارن بصورة مباشرة بين قصص الحيوانات وقصص الشخصيات البشرية التي تنتجها النماذج نفسها.

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