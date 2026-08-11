ثورة التخزين بين يديك: أداء خارق يلبي طموحات اللاعبين المحترفين وصانعي المحتوى

يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطوراً مذهلاً يوماً بعد يوم، حيث تتطلب أحجام الملفات الضخمة وألعاب الأداء العالي وحدات تخزين متقدمة. وفي هذا السياق، قمنا بتجربة وحدتي التخزين «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100»Sandisk Optimus GX Pro 8100 و«سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» Sandisk Optimus GX 7100 بسعة 2 تيرابايت لكل منهما، واللتين تمثلان عائلة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب لمواكبة الزيادة المستمرة بأحجام الملفات، ومتطلبات الأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعوالم الألعاب الغامرة.

وحدة تخزين فائقة السرعة

* ثورة سرعات القراءة والكتابة: تُعد وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس برو 8100» بسعة 2 تيرابايت واحدة من أسرع وحدات التخزين بتقنية PCIe 5.0 المتقدمة على مستوى العالم، وهي مصممة خصيصاً لدفع حدود السرعة والأداء إلى آفاق غير مسبوقة. وبفضل اعتمادها على واجهة الاتصال المتقدمة PCIe 5.0 بـ4 مسارات Lanes للبيانات، تُضاعف هذه الوحدة النطاق الترددي مقارنة بوحدات الجيل الرابع السابقة، ما يجعلها الخيار الأمثل للكمبيوترات المتخصصة بالألعاب المتقدمة، وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتمنح هذه الوحدة المستخدمين سرعات قراءة مبهرة تصل إلى 14900 ميغابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 14000 ميغابايت في الثانية، شرط أن تكون اللوحة الرئيسة لكمبيوتر المستخدم تدعم الجيل الخامس للتقنية، وإلا سيتم خفض السرعة لتتوافق مع سرعات الجيل الرابع.

* قدرات فائقة لتلبية متطلبات الألعاب المتطلبة: تم تصميم الوحدة لتكون وقوداً للألعاب الإلكترونية المتقدمة والمتطلبة. وتضمن الوحدة استيعاب أضخم الألعاب التي تتجاوز أحجامها 100 غيغابايت بكل سلاسة، بفضل تقنية «سانديسك» لذاكرة الـ«فلاشي» TLC 3D CBA NAND من الجيل الثامن. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الوحدة 2.3 مليون عملية قراءة في الثانية، و2.4 مليون عملية كتابة في الثانية للملفات الصغيرة، مدعومة بتقنية الذاكرة المؤقتة nCache 4.0، لضمان أداء فائق السرعة لدى نقل الملفات الضخمة.

يساعد «نمط الألعاب» على تعديل إعدادات الوحدة لزيادة مستويات الأداء في الألعاب المتطلبة

* كفاءة الطاقة والتحمل العالي للوظائف المتطلبة: تم تصميم الوحدة لتكون أكثر كفاءة باستهلاك الطاقة بأضعاف مقارنة بوحدات الجيل الرابع رغم السرعات الهائلة التي تقدمها، حيث تعمل بمتوسط طاقة استهلاك تقابل قدرة 7 واط فقط أثناء الكتابة، و6.4 واط أثناء القراءة، ما يساعد بالحفاظ على برودة الوحدة، واستقرار أدائها لفترات طويلة. كما صُممت الوحدة لتتحمل مهام الكتابة المكثفة بقدرة تحمل تصل إلى 1,200 تيرابايت من البيانات المكتوبة Total Bytes Written TBW (يبلغ معدل الكتابة السنوي 12 تيرابايت، أي إن هذه الوحدة تكفي للعمل لنحو 10 أعوام). والوحدة مدعومة كذلك بضمان لمدة 5 سنوات، ودعم لتشفير البيانات بتقنية TCG Opal 2.0.

ويبلغ سعر الوحدة 2999 ريالاً سعودياً (نحو 800 دولار أميركي)، ويمكن الحصول عليها من المتاجر الإلكترونية، أو متاجر بيع ملحقات الكمبيوتر.

وحدة متقدمة لكمبيوترات الجيل الرابع

* الأداء المثالي لأجهزة الألعاب المكتبية والمحمولة: تأتي وحدة «سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» لتقدم تجربة ألعاب متقدمة للكمبيوترات المكتبية والمحمولة، وحتى أجهزة الألعاب المتخصصة (مثل «بلايستيشن 5») التي تعمل بتقنية الجيل الرابع PCIe 4.0. وتتميز هذه الوحدة بتقديم سرعات قراءة فائقة تصل إلى 7250 ميغابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 6,900 ميغابايت في الثانية.

* سرعة استجابة استثنائية وتقنيات متقدمة: تساهم هذه الوحدة بتحسين استجابة النظام بشكل ملحوظ، وخفض وقت التوقف المؤقت في الألعاب بفضل سرعة قراءة الملفات الصغيرة تصل إلى مليون عملية في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1.4 مليون عملية قراءة أو كتابة في الثانية. كما أنها مجهزة بتقنية الذاكرة المؤقتة nCache 4.0، ما يجعل كمبيوترك مستعداً تماماً للتعامل مع أحدث الألعاب المتقدمة، ودعم لتقنية مثل «مايكروسوفت دايركت ستوراج» Microsoft DirectStorage الحديثة لنقل البيانات بسرعات فائقة بين وحدة التخزين والذاكرة والمعالج. وتعمل الوحدة بمتوسط طاقة استهلاك يقابل قدرة 3.9 واط فقط أثناء الكتابة، و3.7 واط أثناء القراءة، ما يساعد في الحفاظ على برودة الوحدة، واستقرار أدائها لفترات طويلة. كما صُممت الوحدة لتتحمل مهام الكتابة المكثفة بقدرة تحمل تصل إلى 1,200 تيرابايت من البيانات المكتوبة Total Bytes Written TBW (يبلغ معدل الكتابة السنوي 12 تيرابايت، أي إن هذه الوحدة تكفي للعمل لنحو 10 أعوام).

وحدة التخزين «سانديسك أوبتيموس جي إكس 7100» لأجهزة الألعاب الحديثة

* مرونة التخزين وكفاءة استهلاك الطاقة وبرمجيات الإدارة المتقدمة: وتتيح الوحدة توسيع مكتب الألعاب الكبيرة دون أي قلق بسبب وجود 2 تيرابايت من السعة التخزينية للتحديثات المستقبلية، والمحتوى القابل للتحميل. وبفضل تصميمها الموفر للطاقة، تتيح الوحدة مواصلة جلسات اللعب الطويلة أثناء التنقل دون استنزاف بطارية الكمبيوتر المحمول. ولإدارة الوحدة بكل سهولة، يمكن للمستخدم الاستفادة من برنامج «سانديسك داشبورد» Sandisk Dashboard المجاني لمراقبة صحة وحدة التخزين، وتحديث البرامج المثبتة، وتفعيل «نمط الألعاب» Gaming Mode، إلى جانب تقديم برنامج «أكرونيس ترو إميج» Acronis True Image لتسهيل نقل ونسخ البيانات. كما تحظى الوحدة بضمان لمدة 5 سنوات.

ويبلغ سعر الوحدة 2299 ريالاً سعودياً (نحو 613 دولاراً أميركياً)، ويمكن الحصول عليها من المتاجر الإلكترونية، أو متاجر بيع ملحقات الكمبيوتر.

مقابلة حصرية مع متحدث الشركة

وتحدثت «الشرق الأوسط» حصرياً مع غسان القزي، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «سانديسك»، الذي قال إن سلسلة «أوبتيموس جي إكس برو 8100» تتميز بسرعة قراءة وكتابة فائقة تمنح اللاعبين قدرة أكبر على التعامل مع الألعاب الضخمة وملفاتها المتزايدة باستمرار. ويظهر ذلك بوضوح في تسريع تحميل الألعاب، والمراحل، وخفض فترات الانتظار عند الانتقال بين المناطق داخل البيئات المفتوحة. كما تساعد سرعة الوصول إلى البيانات في تحميل الملفات عالية الدقة بكفاءة أكبر، ما يدعم تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة. كما تزداد أهمية هذه المزايا مع الألعاب الحديثة المصممة للاستفادة من تقنيات مثل «مايكروسوفت دايركت ستوراج» لنقل البيانات من وحدة التخزين إلى الذاكرة بسرعات فائقة على مستوى نظام التشغيل، ومعيار «بي سي آي إيه 5.0» PCIe 5.0 فائق السرعة على مستوى اللوحة الرئيسة للجهاز.

غسان قزي المتحدث الرسمي لـ«سانديسك الشرق الأوسط«

وعلى صعيد سلسلة وحدات «أوبتيموس جي إكس 7100»، فهي مصممة بهدف تقديم توازن بين الأداء العالي وكفاءة الطاقة لتناسب أجهزة الألعاب المحمولة. وتعتمد وحدة التخزين على تقنية القرص على معيار «بي سي آي إيه 4.0» PCIe 4.0، إلى جانب تحسينات في استهلاك الطاقة وإدارة الحرارة، ما يتيح أداء سريعاً دون استنزاف غير ضروري لشحنة البطارية. وبهذه المقاربة يمكن للاعبين الاستفادة من أوقات تحميل أسرع، واستجابة أفضل، مع الحفاظ على عمر أطول للبطارية، وهو عامل أساسي لتجارب اللعب أثناء التنقل.

وفيما يتعلق ببرنامج «سانديسك داشبورد»، فتم تطوير ميزة «نمط الألعاب» لإتاحة أفضل أداء ممكن لوحدة التخزين أثناء اللعب، وذلك من خلال خفض عمليات توفير الطاقة التي قد تزيد من زمن الاستجابة. كما تقدم ثلاثة أوضاع للتشغيل تشمل التفعيل اليدوي، والإيقاف، والمط التلقائي الذي يُفعّل الميزة لدى تشغيل الألعاب. وسيحصل اللاعب من خلال هذه المرونة على استجابة أسرع، وأداء أكثر ثباتاً خلال جلسات اللعب، مع إمكانية الموازنة بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة عند الحاجة.