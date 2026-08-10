زوكربيرغ يعرض رؤيته للذكاء الاصطناعي ويدعو إلى تقليص القيود

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، الاثنين إلى تقليص القيود المفروضة على الذكاء الاصطناعي، وذلك تزامناً مع كشف نموذج جديد لشركته يمكن تشغيله على حاسوب شخصي.

ويأتي إطلاق النموذج على وقع نقاش في الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تقييد الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي ظل اعتراضات محلية متزايدة على التوسع في إنشاء مراكز البيانات اللازمة لتشغيلها.

نشر زوكربيرغ مقالاً مسهباً عرض فيه رؤيته للذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة دول مثل الصين.

ورفض فكرة أن الذكاء الاصطناعي «سيقضي على معظم الوظائف، وعلى الغاية نفسها للبشرية»، مؤكداً أن «الفكرة القائلة إن الذكاء الاصطناعي خطير لدرجة أن تركيز قوته بشكل مفرط في أيدي قلة هو المسار الأكثر أماناً» لا معنى لها.

وإذ أقر بوجود مخاطر أمنية، اقترح أن «تساهم الشركات التي تُطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدم بموارد تقنية كبيرة لمساعدة الحكومة في حماية البنية التحتية الحيوية».

وفي وقت تدعو شركتا «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» المنافستان إلى تنظيم عالمي لهذا المجال بقيادة الولايات المتحدة، اقترح زوكربيرغ منح الحكومة الأميركية «إمكان الوصول المبكر إلى أقوى النماذج، والاستعانة بعدد كبير من المهندسين لمعالجة المشكلات الأمنية».

وأعلن أن «ميتا» ستطرح فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر open source، ومصممة للعمل على أجهزة الحاسوب المحمول.

وقال: «بدلاً من حصر الذكاء الفائق على نطاق ضيق، ينبغي إتاحته على نطاق واسع، ومنح كل شخص القدرة على توجيهه».

وانتقد «التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الشركات، والحكومات، أو غيرها من المؤسسات»، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يرجح ميزان القوة لصالح المؤسسات على حساب الأفراد.

ورأى أن «تقييد الوصول إلى النماذج الأجنبية مفتوحة المصدر لا يمثل حلاً فعالاً»، مضيفاً: «ينبغي أن يكون هدفنا أن تصبح النماذج الأميركية مفتوحة المصدر الأفضل عالمياً. ويتطلب ذلك إزالة العقبات التي تجعل منافسة هذه النماذج أكثر صعوبة».

إلى ذلك، أعلن إنشاء صندوق للمدن التي تستضيف مراكز بيانات المجموعة «لتمكين التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، من المتوقع أن يصل حجم هذا الصندوق إلى مليار دولار.