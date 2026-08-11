رابطة لاعبي التنس تحذِّر من زيادة الإرهاق عقب انسحابات من «كندا المفتوحة»

قالت رابطة لاعبي التنس المحترفين، يوم الاثنين، إن سلسلة الانسحابات من بطولة كندا المفتوحة أبرزت المخاوف من أن الجدول الزمني الطويل للبطولات الاحترافية، وتوسع أخرى رفيعة المستوى، يزيدان من مخاطر التعرض للإصابة.

وعبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها؛ لكنها لم تفاجَأ بهذه الغيابات عن البطولة، بحجة أن تقليص وقت التعافي بين البطولات يسهم في تعرُّض اللاعبين للإصابة في وقت مبكر من الموسم وتفاقم شدتها.

وتأثرت منافسات الرجال في بطولة كندا المفتوحة في مونتريال بانسحاب المصنف الأول عالمياً يانيك سينر، والحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى نوفاك ديوكوفيتش، في حين غاب كارلوس ألكاراس أيضاً بسبب تعرضه لإصابة في المعصم.

كما انسحب المرشح المفضل لدى الجماهير المحلية فيلكس أوجيه-ألياسيم، بسبب تعرضه لإصابة في الظهر قبل مباراته الافتتاحية.

أما على صعيد السيدات، فغابت حاملة اللقب فيكتوريا مبوكو، والوصيفة في ويمبلدون كارولاينا موخوفا، وإيما رادوكانو، وجاسمين باوليني، أيضاً، عن البطولة بسبب الإصابات.

وتنطلق مباريات دور الثمانية في البطولة في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).

وقال منظمو «كندا المفتوحة» الشهر الماضي، إن الانسحابات المتكررة في اللحظات الأخيرة من بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة أصبحت مشكلة واسعة النطاق تواجه هذه الرياضة.

وأكدت رابطة لاعبي التنس المحترفين إنها جمعت وحللت بيانات الإصابات من أكثر من 30 ألف مباراة للمحترفين، في جميع مستويات اللعبة، على مدار السنوات الثماني الماضية، وذلك في إطار مشروع أُطلق قبل 3 سنوات بالتعاون مع مديرها الطبي، الدكتور روبي سيكا.

وقالت الرابطة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: «الأدلة واضحة: الموسم طويل جداً، وفترة التعافي تتقلص، والإصابات تحدث في وقت أبكر، وتصبح أكثر خطورة».

ووفقاً لتحليل أجرته الرابطة، فإن نسبة إصابات الجزء العلوي من الجسم ارتفعت بنسبة 42 في المائة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وأضافت أن إصابات الذراع أيضاً ارتفعت بنسبة 112 في المائة هذا العام مقارنة بمتوسط عام 2025.

وقام اتحاد لاعبي التنس المحترفين بتوسيع 7 من أصل 9 بطولات أساتذة من فئة ألف نقطة التي ينظمها، لتصبح مدة المنافسات 12 يوماً في إطار خطتها الاستراتيجية «وان فيجَن»، وكان عام 2025 هو الموسم الأول الذي يطبق فيه هذا النظام الأطول في جميع تلك البطولات.

وأكدت رابطة لاعبي التنس المحترفين أن هذا التغيير اقتطع من الوقت المتاح للاعبين للراحة والتدريب والسفر بين البطولات، على الرغم من أن اللاعبين عبَّروا عن قلقهم بشأن متطلبات الجدول الزمني لسنوات.

وقالت الرابطة: «لا يمكن أن تأتي المصالح التجارية قصيرة الأجل على حساب صحة اللاعبين. إن حماية اللاعبين لا تقتصر على المنافسين الحاليين فحسب؛ بل تتعلق بحماية مستقبل رياضة التنس».

وصرَّح اتحاد لاعبي التنس المحترفين سابقاً بأن اللاعبين يحتفظون بحق الاختيار فيما يتعلق بجداولهم الزمنية، وبأنه يعمل على وضع حوافز لضمان خوض عدد مناسب من المباريات خلال الموسم.

ولم يرد المتحدثون باسم اتحاد لاعبي التنس المحترفين، واتحاد لاعبات التنس المحترفات، على الفور، على طلب للتعليق.

ودعت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى اتباع نهج يراعي صحة اللاعبين، ويستند إلى البيانات في إعادة هيكلة الجدول الزمني. وقالت إن اللاعبين يجب أن يكون لهم دور ملموس في تشكيل الجدول الزمني الخاص بهم، مع ضرورة تقليل الالتزامات الإجبارية بالمشاركة في البطولات لإتاحة الوقت الكافي للتعافي. كما حثت الرابطة اتحاد لاعبي التنس المحترفين على النظر في التراجع عن نظام بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة التي تستمر 12 يوماً.