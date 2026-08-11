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الرياضة رياضة عالمية

رابطة لاعبي التنس تحذِّر من زيادة الإرهاق عقب انسحابات من «كندا المفتوحة»

عبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها لكنها لم تفاجأ بهذه الغيابات عن البطولة (د.ب.أ)
عبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها لكنها لم تفاجأ بهذه الغيابات عن البطولة (د.ب.أ)
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رابطة لاعبي التنس تحذِّر من زيادة الإرهاق عقب انسحابات من «كندا المفتوحة»

عبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها لكنها لم تفاجأ بهذه الغيابات عن البطولة (د.ب.أ)
عبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها لكنها لم تفاجأ بهذه الغيابات عن البطولة (د.ب.أ)

قالت رابطة لاعبي التنس المحترفين، يوم الاثنين، إن سلسلة الانسحابات من بطولة كندا المفتوحة أبرزت المخاوف من أن الجدول الزمني الطويل للبطولات الاحترافية، وتوسع أخرى رفيعة المستوى، يزيدان من مخاطر التعرض للإصابة.

وعبَّرت الرابطة المناصرة لحقوق اللاعبين عن حزنها؛ لكنها لم تفاجَأ بهذه الغيابات عن البطولة، بحجة أن تقليص وقت التعافي بين البطولات يسهم في تعرُّض اللاعبين للإصابة في وقت مبكر من الموسم وتفاقم شدتها.

وتأثرت منافسات الرجال في بطولة كندا المفتوحة في مونتريال بانسحاب المصنف الأول عالمياً يانيك سينر، والحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى نوفاك ديوكوفيتش، في حين غاب كارلوس ألكاراس أيضاً بسبب تعرضه لإصابة في المعصم.

كما انسحب المرشح المفضل لدى الجماهير المحلية فيلكس أوجيه-ألياسيم، بسبب تعرضه لإصابة في الظهر قبل مباراته الافتتاحية.

أما على صعيد السيدات، فغابت حاملة اللقب فيكتوريا مبوكو، والوصيفة في ويمبلدون كارولاينا موخوفا، وإيما رادوكانو، وجاسمين باوليني، أيضاً، عن البطولة بسبب الإصابات.

وتنطلق مباريات دور الثمانية في البطولة في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).

وقال منظمو «كندا المفتوحة» الشهر الماضي، إن الانسحابات المتكررة في اللحظات الأخيرة من بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة أصبحت مشكلة واسعة النطاق تواجه هذه الرياضة.

وأكدت رابطة لاعبي التنس المحترفين إنها جمعت وحللت بيانات الإصابات من أكثر من 30 ألف مباراة للمحترفين، في جميع مستويات اللعبة، على مدار السنوات الثماني الماضية، وذلك في إطار مشروع أُطلق قبل 3 سنوات بالتعاون مع مديرها الطبي، الدكتور روبي سيكا.

وقالت الرابطة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: «الأدلة واضحة: الموسم طويل جداً، وفترة التعافي تتقلص، والإصابات تحدث في وقت أبكر، وتصبح أكثر خطورة».

ووفقاً لتحليل أجرته الرابطة، فإن نسبة إصابات الجزء العلوي من الجسم ارتفعت بنسبة 42 في المائة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وأضافت أن إصابات الذراع أيضاً ارتفعت بنسبة 112 في المائة هذا العام مقارنة بمتوسط عام 2025.

وقام اتحاد لاعبي التنس المحترفين بتوسيع 7 من أصل 9 بطولات أساتذة من فئة ألف نقطة التي ينظمها، لتصبح مدة المنافسات 12 يوماً في إطار خطتها الاستراتيجية «وان فيجَن»، وكان عام 2025 هو الموسم الأول الذي يطبق فيه هذا النظام الأطول في جميع تلك البطولات.

وأكدت رابطة لاعبي التنس المحترفين أن هذا التغيير اقتطع من الوقت المتاح للاعبين للراحة والتدريب والسفر بين البطولات، على الرغم من أن اللاعبين عبَّروا عن قلقهم بشأن متطلبات الجدول الزمني لسنوات.

وقالت الرابطة: «لا يمكن أن تأتي المصالح التجارية قصيرة الأجل على حساب صحة اللاعبين. إن حماية اللاعبين لا تقتصر على المنافسين الحاليين فحسب؛ بل تتعلق بحماية مستقبل رياضة التنس».

وصرَّح اتحاد لاعبي التنس المحترفين سابقاً بأن اللاعبين يحتفظون بحق الاختيار فيما يتعلق بجداولهم الزمنية، وبأنه يعمل على وضع حوافز لضمان خوض عدد مناسب من المباريات خلال الموسم.

ولم يرد المتحدثون باسم اتحاد لاعبي التنس المحترفين، واتحاد لاعبات التنس المحترفات، على الفور، على طلب للتعليق.

ودعت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى اتباع نهج يراعي صحة اللاعبين، ويستند إلى البيانات في إعادة هيكلة الجدول الزمني. وقالت إن اللاعبين يجب أن يكون لهم دور ملموس في تشكيل الجدول الزمني الخاص بهم، مع ضرورة تقليل الالتزامات الإجبارية بالمشاركة في البطولات لإتاحة الوقت الكافي للتعافي. كما حثت الرابطة اتحاد لاعبي التنس المحترفين على النظر في التراجع عن نظام بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة التي تستمر 12 يوماً.

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رياضة تنس كندا

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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