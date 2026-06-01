«ريماركبل بيبر بيور»... جهاز لوحي جديد بمواصفات متقدمة

يجمع الجهاز اللوحي الجديد «ريماركبل بيبر بيور» (ReMarkable Paper Pure)، ذو الشاشة ذات الأبيض والأسود، الذي أطلق أخيراً، بين أفضل تجربة كتابة قدّمتها «ريماركبل» حتى الآن مع أداء أسرع، وعمر بطارية أطول، وسعر في متناول الجميع، كما كتبت كيسي كامينيتي في «يو إس إيه توداي».
إذا كنت لا تزال تلجأ للقلم والورق عندما تحتاج إلى تنظيم أفكارك، فقد سهّلت شركة «ريماركبل» للتوّ دمج هذه العادة في يوم عملك الرقمي.
مزايا الجهاز
يأتي الجهاز اللوحي الورقي الجديد بمقاس 10.3 بوصة، وصُمم لتقديم تجربة الكتابة اليدوية المميزة للعلامة التجارية في أكثر أشكالها انسيابية وسهولة حتى الآن. ويبدأ سعر الجهاز من 399 دولاراً، حيث يُطرح كأبسط وسيلة لتدوين الأفكار يدوياً، ونقلها بسلاسة بين الورق والكمبيوتر المحمول دون أي تشتيت.
> دفتر ملاحظات رقمي للتدوين: جهاز «ريماركبل بيبر بيور» الجديد هو دفتر ملاحظات رقمي بشاشة أبيض وأسود، صُنع خصيصاً للأشخاص الذين يفكرون بشكل أفضل من خلال تدوين الأشياء. وعلى غرار أجهزة «ريماركبل» الأخرى، فإنه يمنحك شعور «القلم على الورق» المألوف، لكن «بيبر بيور» يركز على الوضوح والسرعة والبساطة، ما يجعله النموذج الأكثر سهولة في الاستخدام ضمن تشكيلة الشركة.
ينضم هذا الجهاز إلى «ريماركبل بيبر برو» (Paper Pro) و«بيبر برو موف» (Paper Pro Move) كجزء من عائلة الجيل الثالث من الأجهزة اللوحية الورقية للشركة، ليحلّ محل جهاز «ريماركبل 2» الذي توقف إنتاجه.
لماذا تقول «ريماركبل» إن هذا هو أفضل جهاز لوحي لها بشاشة أبيض وأسود حتى الآن؟ يستخدم «بيبر بيور» نفس سطح الكتابة المحكم الموجود في موديلات «ريماركبل» الرائدة، مقترناً بشاشة «كانفاس» (Canvas) الجديدة من الجيل الثالث.
> الترقية الرئيسية، وتشمل:
- شاشة بالأبيض والأسود أكثر بياضاً ووضوحاً.
- زمن استجابة الحبر الرقمي يبلغ 21 ملّي ثانية فقط.
- التنقل بين الصفحات وتقليبها أسرع مقارنة بجهاز «ريماركبل 2».
- تكبير أكثر سلاسة ومعالجة أفضل للمستندات.
وسواء أكنت تدون الملاحظات، أم تضع علامات على ملفات «بي دي إف» (PDF)، أم ترسم الأفكار، فقد صُممت التجربة لتكون فورية وخالية من الانقطاعات.
> عمر البطارية: يعدّ عمر البطارية الطويل واحداً من أبرز ميزات «بيبر بيور». وتقول «ريماركبل» إن دفتر الملاحظات الرقمي الجديد يعمل بأطول بطارية أنتجتها الشركة عمراً حتى الآن، حيث تدوم لمدة تصل إلى 3 أسابيع بشحنة واحدة، بناء على تدوين الملاحظات يومياً لمدة ساعة تقريباً.
> الوزن والسمك: بوزن 360 غراماً فقط وسُمك 6 ملم، صُمم الجهاز اللوحي ليعطي شعوراً بأنه دفتر ملاحظات لا ينتهي؛ فهو سهل الحمل، وسهل الاستخدام، وسهل في استمرار العمل عليه.
> الاستدامة: كما يُعد «بيبر بيور» أكثر أجهزة «ريماركبل» استدامة حتى يومنا هذا:
- يتكون من مواد معاد تدويرها بنسبة 38 في المائة بشكل عام.
- يحتوي على ليثيوم وكوبالت معاد تدويره بنسبة 100 في المائة في البطارية.
- جُمع الجهاز باستخدام البراغي والمشابك بدلاً من الغراء، ما يجعل إصلاحه أكثر سهولة.
- بصمة كربونية أقل بنسبة 45 في المائة مقارنة بجهاز «ريماركبل 2».
جهاز أفضل وأسرع
> البرمجيات: مع خدمة «كونكت - Connect»، وهي اشتراك اختياري من شركة «ريماركبل»، يصبح جهاز «بيبر بيور» جزءاً من منظومة رقمية أوسع. لكن، من دون هذا الاشتراك، إليك ما توفره هذه التقنية الجديدة:
- البحث في الملاحظات والمستندات المكتوبة بخط اليد.
- تحويل الكتابة اليدوية إلى نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- تدوين ملاحظات اجتماعات ذكية تتزامن مع «تقويم غوغل» (Google Calendar) أو «أوتلوك» (Outlook).
- سهولة المشاركة عبر تطبيقي «سلاك - Slack» و«ميرو - Miro».
- استيراد الملفات عبر «غوغل درايف» و«دروب بوكس» و«وان درايف» وبرنامج «وورد».
> ما الفرق بين «ريماركبل بيبر بيور» و«ريماركبل 2»؟ جهاز «بيبر بيور» أسرع، ويتميز بشاشة أكثر وضوحاً، وعمر بطارية أطول، ومصنوع من مواد مُعاد تدويرها بشكل أكبر. وقد توقف إنتاج جهاز «ريماركبل 2».
> هل يدعم «ريماركبل بيبر بيور» نفس الأقلام المستخدمة في الموديلات الأخرى؟ نعم، يعمل جهاز «بيبر بيور» مع قلمي «ماركر» و«ماركر بلس» من إنتاج «ريماركبل»، وهما نفس الأقلام المستخدمة مع موديلات «بيبر برو».
> هل يمكن لجهاز «ريماركبل بيبر بيور» تحويل الكتابة اليدوية إلى نص؟
نعم، مع خدمة «كونكت»، يمكن تحويل الكتابة اليدوية إلى نص قابل للتحرير، وتلخيصه، ومشاركته رقمياً.
> الأسعار والباقات والتوفر: جهاز «ريماركبل بيبر بيور» الجديد متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني (remarkable.com)، وقد بدأ طرحه في 6 مايو (أيار) 2026.
- 399 دولاراً: جهاز «بيبر بيور» مع قلم «ماركر - Marker».
- 449 دولاراً: جهاز «بيبر بيور» مع قلم «ماركر بلس - Marker Plus»، وغطاء «سليف فوليو - Sleeve Folio». ويأتي غطاء «سليف فوليو» الجديد بألوان: الأزرق المحيطي، والأخضر الضبابي، والوردي الصحراوي. يمكن للمستخدمين الجدد تجربة خدمة «كونكت» مجاناً لمدة 50 يوماً، وتبدأ الخطط من 3.99 دولار شهرياً.