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عالم الاعمال

شركات روسية تعرض منتجاتها في «سعودي فود شو 2026»

ضم الجناح 19 شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات

شركات روسية تعرض منتجاتها في «سعودي فود شو 2026»
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شركات روسية تعرض منتجاتها في «سعودي فود شو 2026»

شركات روسية تعرض منتجاتها في «سعودي فود شو 2026»

استقطب معرض «سعودي فود شو 2026»، الذي أُقيم في جدة سوبردوم بين 27 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكثر من ألف عارض من 95 دولة، بالتزامن مع معرض «سعودي فود مانيوفاكتشرينغ شو» المتخصص في معدات إنتاج الأغذية، وشهدت دورة هذا العام إقامة المعرض في جدة للمرة الأولى.

وشاركت شركات روسية ضمن جناح جماعي حمل العلامة الوطنية «صُنع في روسيا»، بإشراف مركز التصدير الروسي. وجمع الجناح 19 شركة من سيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا وجنوب روسيا وشمالها الغربي ووسطها.

وقدمت الشركات تشكيلة واسعة من المنتجات شملت اللحوم ومنتجات الألبان وأغذية الأطفال والوجبات الخفيفة والمعلبات والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات ومنتجات الحبوب والدقيق والمشروبات غير الكحولية، بما يعكس تنوع المنتجات التي يستعد المصنعون الروس لتوريدها إلى سوق المملكة.

كما تضمنت مشاركة الشركات برنامج أعمال حافلاً، شمل لقاءات مع شركاء من السعودية ودول أخرى في المنطقة، يمكن أن تفضي إلى إبرام عقود تصدير جديدة. وتحمل غالبية الشركات المشاركة في الجناح الجماعي شهادة «صُنع في روسيا».

وتندرج هذه المشاركة في إطار برنامج الترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة الوطنية «صُنع في روسيا»، الذي يديره مركز التصدير الروسي ويجمع بين منح الشهادات بصورة طوعية ودعم المصنعين في دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك من خلال المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. وفي جدة، جمع البرنامج شركات من قطاعات مختلفة من الصناعات الغذائية، من بينها «إيه إم إيه إم» المتخصصة في أغذية الأطفال، و«فيما» المنتجة للمشروبات.

وشاركت «إيه إم إيه إم» في المعرض للمرة الأولى عام 2025، وقدمت منتجات من مصنع بريانسك للألبان، بينها عصائد الحليب السائلة ومشروبات الفاكهة المهروسة والبسكويت. وعقد فريق الشركة نحو 19 اجتماعاً خلال مشاركته.

وقالت الشركة إن الزوار أبدوا اهتماماً بالعصائد السائلة المعبأة في عبوات «تترا باك» بوزن 210 غرامات، والمزودة بماصة لتناولها مباشرة. وتعمل «إيه إم إيه إم» في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، وتقول إنها تستخدم مكونات طبيعية، وتنتج في مصنعها مشروبات الزبادي والجبن والسموذي، بطاقة تصل إلى 2150 طناً شهرياً. كما تجري فحوصاً للمواد الخام والمنتجات في مختبرها.

أما شركة «فيما»، فتعود بدايتها إلى عام 2010 مع إنتاج عصير الرمان. وتقول الشركة إن لديها ثمانية خطوط إنتاج آلية، وتنتج أكثر من 30 صنفاً، بما يتجاوز 250 مليون عبوة سنوياً.

وبدأت صادراتها إلى أوروبا والولايات المتحدة عام 2013، فيما تُباع منتجاتها حالياً في 17 دولة تحت علامات تجارية عدة، بينها «كرال» و«أو! تيست» و«إيزو» و«دبل بول».

وتشمل منتجات الشركة عصير البرتقال ورحيق الكمثرى وخلطات التوت ومشروبات الفاكهة والطاقة، في عبوات زجاجية وكرتونية وأحجام متنوعة. وتبلغ مساحة منشأتها أكثر من 15 ألف متر مربع، وتضم مختبراً معتمداً لفحص الجودة.

وأتاح المعرض للشركات عرض منتجاتها أمام موزعين ومتاجر ومشترين من قطاع الضيافة، مع اختلاف متطلبات كل فئة، من أحجام الشحنات والخدمات اللوجستية إلى النكهات وطرق التقديم. وقدمت الشركتان منتجاتهما ضمن جناح جمع شركات روسية تعمل في قطاعات غذائية متعددة.

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«ماكلارين» تعود لسوق السيارات السعودية

محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
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«ماكلارين» تعود لسوق السيارات السعودية

محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «ماكلارين للسيارات» عودتها إلى السوق السعودية، من خلال شراكة مع شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» التي ستتولى تمثيل العلامة البريطانية في المملكة، وتقديم خدمات المبيعات وما بعد البيع.

وقالت الشركة إن «ماكلارين الرياض» ستصبح الوكيل المعتمد للعلامة في السعودية، بعد استكمال إجراءات التسجيل والترخيص المطلوبة، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية، وتعزيز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعيد الاتفاق «ماكلارين» إلى واحدة من أسواق السيارات الرئيسية في المنطقة، في ظل توسع سوق السيارات الفاخرة والرياضية في المملكة، وارتفاع اهتمام الشركات العالمية بتعزيز حضورها في السوق السعودية.

وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة «ماكلارين للسيارات» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن السعودية تُمثل «سوقاً بالغة الأهمية» للشركة، وتضم قاعدة واسعة من عملائها وعشاق العلامة.

وأضاف أن تعيين «ماكلارين الرياض» يُمثل محطة مهمة ضمن خطط نمو الشركة إقليمياً، من خلال تعزيز حضورها في المملكة وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء ومالكي سياراتها.

وتابع حبيب: «بالتعاون مع (شركة محمد يوسف ناغي للسيارات) نتطلع إلى ترسيخ المكانة التي تحظى بها (ماكلارين) في السوق، وتقديم تجربة لمالكي سياراتها تواكب تطلعات عملائنا، وتلبي ما يتطلعون إليه من معايير رفيعة».

وستتولى شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات»، بموجب الشراكة، الإشراف على مختلف مراحل التعامل مع العملاء في المملكة، بدءاً من عمليات بيع السيارات، وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع.

من جهته، قال محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات»، إن الشركة تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة مع «ماكلارين» في السوق السعودية.

وأضاف أن العلامة البريطانية معروفة بأدائها وهندستها وابتكاراتها في قطاع السيارات الرياضية، مشيراً إلى أن الشركة ستركز على الخدمات المقدمة للعملاء خلال مختلف مراحل امتلاك السيارة.

وتأتي عودة «ماكلارين» إلى السعودية ضمن توجه الشركة لتعزيز انتشارها في أسواق الشرق الأوسط، والاستفادة من الطلب على السيارات الرياضية والفاخرة، مع استمرار توسع شركات السيارات العالمية في السوق السعودية.

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عالم الاعمال

تمويلات «كفاءة المالية» للمشروعات العقارية والمقاولات تناهز 100 مليون ريال بالسوق السعودية

تمويلات «كفاءة المالية» للمشروعات العقارية والمقاولات تناهز 100 مليون ريال بالسوق السعودية
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تمويلات «كفاءة المالية» للمشروعات العقارية والمقاولات تناهز 100 مليون ريال بالسوق السعودية

تمويلات «كفاءة المالية» للمشروعات العقارية والمقاولات تناهز 100 مليون ريال بالسوق السعودية

أعلنت شركة «كفاءة المالية» أن إجمالي تمويلاتها للمشروعات العقارية وقطاع المقاولات اقترب من 100 مليون ريال منذ بدء أعمالها، دون تسجيل حالات تعثر حتى الآن.

وستتركز أعمال الشركة في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، فيما تعمل على استيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج للتملك الجزئي، يستهدف إتاحة الاستثمار في أصول عقارية متعددة بمبالغ تبدأ من 2000 ريال.

وقال يوسف الزميع، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كفاءة المالية»: «نتوقع أن يسهم انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض في تحفيز الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو الاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتملك غير السعوديين».

وأوضح الزميع أن العوائد المقدمة للمستثمرين في المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين 10 و17 في المائة، مشيراً إلى أن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشروعات واستيفاء الضمانات المناسبة.

وتراعي الشركة طبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خصوصاً العقود التي ترتبط فيها مستحقات المقاول من الباطن بمدفوعات المقاول الرئيسي، أو ما يُعرف بـ«Back-to-Back Agreement»، وما قد ينتج عنها من تأخر في تحصيل المستحقات، مع الحرص على استيفاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر. كما تحرص الشركة على أهمية مرونة التمويل للمقترض، وذلك في حال حدوث تأخير لتحصيل مستحقات التمويل.

وفيما يتعلق بتوزيع الصناديق، ستتيح الشركة للمستثمرين الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، فيما يسمى بـ«الميني ماركت»، لتوفير خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة، وفق شروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.

ويستهدف منتج التملك الجزئي المزمع إطلاقه تمكين صغار المدخرين من الاستثمار عبر مدخراتهم الشخصية أو الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتوزيع استثماراتهم على عدة أصول للحد من مخاطر شغور الوحدات وتنويع مصادر العوائد، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول عقارية، وضمان تنوع عوائد مستمرة وأرباح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.

وأعدت الشركة مؤخراً دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض، شملت 5 مناطق جغرافية رئيسية، تماشياً مع التقسيم البلدي الأخير، لدراسة مستويات الطلب والفرص الاستثمارية.

ويُمثل انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة (الفيزا الذهبية)، عوامل مؤثرة في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في الرياض والمناطق المقدسة.

عالم الاعمال

«مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» تطلق هويتها الجديدة باسم الحياة للرعاية الصحية

«مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» تطلق هويتها الجديدة باسم الحياة للرعاية الصحية
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«مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» تطلق هويتها الجديدة باسم الحياة للرعاية الصحية

«مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» تطلق هويتها الجديدة باسم الحياة للرعاية الصحية

أعلنت «مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» إطلاق هويتها الجديدة باسم «الحياة للرعاية الصحية»، تحت شعار «لحياة طيبة»، لتعكس نمو المجموعة وتنوّع أعمالها في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ويعبّر اسم «الحياة للرعاية الصحية» عن المجموعة بمختلف أعمالها، ويعزّز حضورها المؤسسي المشترك، فيما تواصل منشآتها تقديم خدماتها بأسمائها وعلاماتها الخاصة.

ويأتي تجديد الهوية ليعبّر عن نطاق أعمال المجموعة اليوم، الذي يشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات، ويُظهر انتماءها إلى مجموعة واحدة. ويحافظ الاسم الجديد على «الحياة» امتداداً لمسيرة المجموعة وعلاقتها بمرضاها وعائلاتهم، فيما تعبّر «الرعاية الصحية» عن تنوّع أعمالها والخدمات التي تقدمها.

ويعبّر شعار «لحياة طيبة» عن أثر الرعاية في صحة الإنسان وطمأنينته وجودة حياته. ويرتبط هذا المعنى بفهم احتياجات كل مريض، وتقديم الرعاية المناسبة له، واستمرار الاهتمام به خلال مراحل رعايته.

وقالت الدكتورة فوزية آل جارالله، الرئيسة التنفيذية للمجموعة: «تعبّر هويتنا الجديدة عن الحياة كما أصبحت اليوم، بخبراتها الطبية ومنشآتها وخدماتها المتنوعة. ومع نمو المجموعة، يبقى اهتمامنا منصبًّا على الإنسان الذي نخدمه؛ أن نفهم احتياجاته، ونوضح له خطوات رعايته، ونتابع معه باهتمام. ومن هنا يأتي شعار ‹لحياة طيبة›، ليعبّر عمّا نريد أن يلمسه المريض وعائلته في كل تجربة معنا».

ويبدأ تطبيق هوية المجموعة تدريجياً عبر قنواتها الرقمية وموادها التعريفية ووسائل التواصل التابعة لها، مع توضيح العلاقة بين اسم المجموعة وأسماء منشآتها، لتسهيل التعرّف على خدماتها والجهات التابعة لها.