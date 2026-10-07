شركات روسية تعرض منتجاتها في «سعودي فود شو 2026»

استقطب معرض «سعودي فود شو 2026»، الذي أُقيم في جدة سوبردوم بين 27 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكثر من ألف عارض من 95 دولة، بالتزامن مع معرض «سعودي فود مانيوفاكتشرينغ شو» المتخصص في معدات إنتاج الأغذية، وشهدت دورة هذا العام إقامة المعرض في جدة للمرة الأولى.

وشاركت شركات روسية ضمن جناح جماعي حمل العلامة الوطنية «صُنع في روسيا»، بإشراف مركز التصدير الروسي. وجمع الجناح 19 شركة من سيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا وجنوب روسيا وشمالها الغربي ووسطها.

وقدمت الشركات تشكيلة واسعة من المنتجات شملت اللحوم ومنتجات الألبان وأغذية الأطفال والوجبات الخفيفة والمعلبات والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات ومنتجات الحبوب والدقيق والمشروبات غير الكحولية، بما يعكس تنوع المنتجات التي يستعد المصنعون الروس لتوريدها إلى سوق المملكة.

كما تضمنت مشاركة الشركات برنامج أعمال حافلاً، شمل لقاءات مع شركاء من السعودية ودول أخرى في المنطقة، يمكن أن تفضي إلى إبرام عقود تصدير جديدة. وتحمل غالبية الشركات المشاركة في الجناح الجماعي شهادة «صُنع في روسيا».

وتندرج هذه المشاركة في إطار برنامج الترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة الوطنية «صُنع في روسيا»، الذي يديره مركز التصدير الروسي ويجمع بين منح الشهادات بصورة طوعية ودعم المصنعين في دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك من خلال المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. وفي جدة، جمع البرنامج شركات من قطاعات مختلفة من الصناعات الغذائية، من بينها «إيه إم إيه إم» المتخصصة في أغذية الأطفال، و«فيما» المنتجة للمشروبات.

وشاركت «إيه إم إيه إم» في المعرض للمرة الأولى عام 2025، وقدمت منتجات من مصنع بريانسك للألبان، بينها عصائد الحليب السائلة ومشروبات الفاكهة المهروسة والبسكويت. وعقد فريق الشركة نحو 19 اجتماعاً خلال مشاركته.

وقالت الشركة إن الزوار أبدوا اهتماماً بالعصائد السائلة المعبأة في عبوات «تترا باك» بوزن 210 غرامات، والمزودة بماصة لتناولها مباشرة. وتعمل «إيه إم إيه إم» في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، وتقول إنها تستخدم مكونات طبيعية، وتنتج في مصنعها مشروبات الزبادي والجبن والسموذي، بطاقة تصل إلى 2150 طناً شهرياً. كما تجري فحوصاً للمواد الخام والمنتجات في مختبرها.

أما شركة «فيما»، فتعود بدايتها إلى عام 2010 مع إنتاج عصير الرمان. وتقول الشركة إن لديها ثمانية خطوط إنتاج آلية، وتنتج أكثر من 30 صنفاً، بما يتجاوز 250 مليون عبوة سنوياً.

وبدأت صادراتها إلى أوروبا والولايات المتحدة عام 2013، فيما تُباع منتجاتها حالياً في 17 دولة تحت علامات تجارية عدة، بينها «كرال» و«أو! تيست» و«إيزو» و«دبل بول».

وتشمل منتجات الشركة عصير البرتقال ورحيق الكمثرى وخلطات التوت ومشروبات الفاكهة والطاقة، في عبوات زجاجية وكرتونية وأحجام متنوعة. وتبلغ مساحة منشأتها أكثر من 15 ألف متر مربع، وتضم مختبراً معتمداً لفحص الجودة.

وأتاح المعرض للشركات عرض منتجاتها أمام موزعين ومتاجر ومشترين من قطاع الضيافة، مع اختلاف متطلبات كل فئة، من أحجام الشحنات والخدمات اللوجستية إلى النكهات وطرق التقديم. وقدمت الشركتان منتجاتهما ضمن جناح جمع شركات روسية تعمل في قطاعات غذائية متعددة.