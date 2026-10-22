بعد وفاة أول حالة في فرنسا... ما فيروس شاموندا وكيف ينتقل إلى البشر؟

شهد القطاع الصحي العالمي تطوراً وارتجافاً وبائياً جديداً بعدما أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا في التاريخ، والتي انتهت بوفاة المريض في مدينة ليون الفرنسية.

ينتمي هذا الفيروس الناشئ إلى جنس الفيروسات الأورثوبونية، وظل على مدار عقود طويلة حبيس المنظومة البيطرية باعتباره مرضاً حيوانياً يصيب الماشية فقط، قبل أن يتحور ويخترق الحاجز بين الأنواع مسبباً قلقاً متزايداً لدى منظمة الصحة العالمية.

أصل الفيروس وتاريخ ظهوره

يعود التاريخ الجغرافي لفيروس شاموندا إلى منتصف ستينيات القرن الماضي وتحديداً إلى عام 1965 حينما تم اكتشافه لأول مرة في نيجيريا، وظل طوال تلك العقود منحصراً في مناطق متفرقة من غرب وشرق وجنوب القارة الأفريقية، إلى جانب رصده المحدود في أجزاء من اليابان.

ومع حلول صيف عام 2026، فوجئت الأوساط العلمية بانتشار مباغت للمرض في القارة الأوروبية، حيث رصد الفيروس في مزارع الماشية في دول مثل ألمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا وفرنسا، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية التي هيأت بيئة مثالية لتكاثر الحشرات الناقلة له حسب ما أعلنته السلطات الصحية الأوروبية.

آليات انتقال العدوى إلى الإنسان

ينتقل فيروس شاموندا بصورة حصرية عبر لدغات حشرات صغيرة لاسعة ماصة للدماء تُعرف باسم الهاموش القارض أو ذباب الكوليكويدس، وتنشط هذه الحشرات بوضوح في المناطق الرطبة خلال فصلي الربيع والصيف.

وتؤكد البيانات الطبية الحالية أنه لا توجد أي أدلة تثبت إمكانية انتقال الفيروس مباشرة من إنسان إلى آخر أو من حيوان إلى آخر، كما يطمئن الخبراء المستهلكين بعدم وجود أي خطورة من انتقال العدوى عبر استهلاك لحوم الماشية أو حليبها، في حين تقتصر طريقة الانتقال المباشر الوحيدة على انتقاله من الأم المصابة إلى جنينها خلال فترة الحمل.

تفاصيل دقيقة عن الإصابة والوفاة في فرنسا

كشف بيان رسمي مشترك صدر عن وزارتي الصحة والزراعة في فرنسا ونشرته الصحف الفرنسية، أن الحالة الاستثنائية تعود إلى مريض كان يتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات ليون الجامعية لعلاج مرض عضال آخر، وكان يعاني من ضعف حاد جداً في جهازه المناعي.

وتشير التحقيقات الوبائية إلى أن المريض تعرض للدغة حشرة ناقلة في شرق فرنسا خلال فترة الصيف التي شهدت نشاطاً للفيروس بين قطعان الماشية، وعانى قبل وفاته في مطلع أكتوبر الحالي من مضاعفات وعوارض عصبية ودماغية شديدة، مما دفع باريس لإبلاغ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لمتابعة هذا التحول غير المسبوق.

الأعراض السريرية ومخاطر المضاعفات

تظهر أعراض الفيروس بوضوح لدى الأبقار والماشية البالغة على شكل ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وخمول شديد، وإسهال حاد، وانخفاض كبير ومفاجئ في إنتاج الحليب يتراوح بين 15 في المائة إلى 75 في المائة. أما على صعيد البشر، فتوضح التقارير المنشورة على موقع وزارة الزراعة الفرنسية أن الصورة السريرية الكاملة للمرض لا تزال قيد الدراسة لكونها الحالة الأولى من نوعها، لكن المؤشرات تظهر أن الفيروس قد يهاجم الجهاز العصبي المركزي مسبباً مضاعفات دماغية خطيرة لدى الفئات التي تعاني من هشاشة مناعية شديدة، في حين تطمئن السلطات الطبية عموم السكان بأن الفيروس لا يمثل خطراً على الأشخاص الأصحاء.

سبل العلاج واستراتيجيات الوقاية

لا يتوفر حتى الآن أي لقاح مرخص للوقاية من فيروس شاموندا سواء للبشر أو للحيوانات، كما لا يوجد علاج نوعي مضاد لهذا الفيروس، وتقتصر الرعاية الطبية حالياً على تقديم العلاجات الداعمة لتخفيف حدة الأعراض وتدبير المضاعفات. وتشير الأبحاث الصحية التي توثقها المنظمة العالمية لصحة الحيوان إلى أن جهود الوقاية الحالية تتركز كلياً على مكافحة الحشرات الناقلة وتقليل التعرض لقرصات ذباب الكوليكويدس من خلال التخلص من تجمعات المياه الراكدة التي تشكل بيئة خصبة لتكاثرها، واستخدام وسائل الحماية الشخصية ضد الحشرات في المناطق الموبوءة بالمرض حيوانياً.

إرشادات عملية لحماية الأفراد والمسافرين

تتطلب الوقاية الشخصية من فيروس شاموندا اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية الصارمة للحد من فرص التعرض لقرصات الحشرات الناقلة، لا سيما عند زيارة المناطق الريفية أو المزارع في الدول الأوروبية التي سجلت نشاطاً للفيروس. ويُوصى الأفراد والمسافرون بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وسراويل تغطي الجسم بالكامل، مع التركيز على استخدام طاردات الحشرات المعتمدة طبيعياً والتي تحتوي على مادة «دييت» (DEET) على الجلد المكشوف.

كما يُنصح بتجنب الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق خلال أوقات ذروة نشاط ذباب الكوليكويدس، وتحديداً في فترتي الفجر والغسق، مع ضرورة التأكد من إغلاق النوافذ واستخدام (المنخل) في أماكن الإقامة لمنع تسلل هذه الحشرات الدقيقة إلى الداخل.