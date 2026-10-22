ما أفضل أنواع المكسرات للصحة؟ اختصاصيو التغذية يكشفون اختيارهم الأول

تتميز المكسرات بسهولة حملها وغناها بالعناصر الغذائية وتعدد استخداماتها، مما يجعلها خياراً مثالياً لوجبة خفيفة سريعة أو لإضافة قيمة غذائية إلى الأطباق.

لكن مع تعدد أنواعها، أيّها يستحق أن يكون الخيار الأول؟

طرح موقع «هيلث» هذا السؤال على اختصاصيي التغذية، وجاءت إجابتهم بأن اللوز هو الخيار الأفضل.

اللوز... المكسرات الأكثر فائدة للصحة

اتفق اختصاصيو التغذية الذين تحدث إليهم موقع «هيلث» على أن اللوز هو أفضل أنواع المكسرات من الناحية الصحية.

وقالت اختصاصية التغذية المسجلة جانيل بوبر، الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم وشهادة اختصاصية تغذية مسجلة (MS, RDN): «من حيث القيمة الغذائية وتعدد الاستخدامات والفرص المتاحة لإدراجه في النظام الغذائي، لا بد أن يكون اللوز هو الخيار الأول».

ووافقتها الرأي اختصاصية التغذية مارا بوروز، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التغذية السريرية (DCN) وشهادة اختصاصية تغذية (RD)، قائلة: «اللوز هو نوع المكسرات المفضل لديّ، نظراً إلى الفوائد الصحية العديدة التي يوفرها».

لماذا يُعد اللوز الخيار الأفضل بين المكسرات؟

يفضّل اختصاصيو التغذية اللوز لما يتمتع به من تركيبة غنية بالعناصر الغذائية، وفوائد صحية محتملة، فضلاً عن تعدد طرق تناوله واستخدامه في الأطباق.

وقالت بوروز إن اللوز مصدر جيد للبروتين النباتي، إذ توفر الحصة التي تزن أونصة واحدة (نحو 28 غراماً) نحو 6 غرامات من البروتين، وهي كمية تتجاوز ما توفره أنواع أخرى من المكسرات الشجرية، بما فيها الكاجو والجوز.

فوائد اللوز لصحة الأمعاء

لا تقتصر فوائد اللوز على البروتين، فهو مصدر جيد للألياف التي تساعد على الهضم وتعزز انتظام حركة الأمعاء.

وقالت بوروز: «إنه مصدر جيد للألياف، التي تساعد على الهضم وتعزز انتظام حركة الأمعاء».

وتشير الأبحاث إلى أن تناول اللوز قد يزيد نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي تؤدي دوراً في دعم صحة الجهاز الهضمي.

دهون صحية وفيتامين «إي» لحماية القلب

يتميز اللوز أيضاً باحتوائه على مستويات مرتفعة من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، إضافة إلى فيتامين «إي»، وهو عنصر غذائي يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

وتشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية وفيتامين «إي»، مثل اللوز، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

المغنيسيوم لتنظيم ضغط الدم وسكر الدم

يُعد اللوز كذلك مصدراً جيداً للمغنيسيوم، وهو معدن يحتاج إليه الجسم للمساعدة في الحفاظ على ضغط دم صحي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

اللوز يساعد على الشعور بالشبع مدة أطول

تسهم العناصر الغذائية الثلاثة الموجودة في اللوز، وهي الدهون والألياف والبروتين، في تعزيز الشعور بالامتلاء.

وقالت اختصاصية التغذية الرياضية روكسانا إحساني، الحاصلة على درجة الماجستير وشهادات اختصاصية في التغذية الرياضية (MS, RD, CSSD, LDN)، لموقع «هيلث»: «إن اجتماع الدهون والألياف والبروتين يساعد على الشعور بالشبع مدة أطول».

وإلى جانب فوائده الصحية، يتميز اللوز بمذاقه المحبب وتعدد استخداماته، إذ يمكن إدراجه في وصفات الأطعمة الحلوة والمالحة على حد سواء.

القيمة الغذائية للوز

يحتوي اللوز على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة. وتوفر الحصة التي تزن أونصة واحدة (نحو 28 غراماً) القيم الغذائية التالية:

- السعرات الحرارية: 164 سعرة.

- الكربوهيدرات: 6.12 غرام.

- الدهون: 14.1 غرام.

- الألياف: 3.5 غرام.

- البروتين: 6 غرامات.

- فيتامين «إي»: 7.26 ملليغرام، أي ما يعادل 48 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها.

- المغنيسيوم: 76.5 ملليغرام، أي ما يعادل 18.2 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها.