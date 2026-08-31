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صحتك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة في اليوم؟

نظام تناول وجبة واحدة يومياً أو «أوماد» يشبه الصيام المتقطع لكن بفترة صيام أطول بكثير (بيكسلز)
نظام تناول وجبة واحدة يومياً أو «أوماد» يشبه الصيام المتقطع لكن بفترة صيام أطول بكثير (بيكسلز)
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة في اليوم؟

نظام تناول وجبة واحدة يومياً أو «أوماد» يشبه الصيام المتقطع لكن بفترة صيام أطول بكثير (بيكسلز)
نظام تناول وجبة واحدة يومياً أو «أوماد» يشبه الصيام المتقطع لكن بفترة صيام أطول بكثير (بيكسلز)

من المعتاد لكثير من الناس تناول ثلاث وجبات رئيسية يومياً، فيما يتناول البعض تقريباً وجبات خفيفة بين الوجبات، لكن بعض الأشخاص يفضلون تناول الطعام مرة واحدة فقط يومياً. ويُقال إن المغني بروس سبرينغستين يعزو مظهره الشاب إلى اتباع هذا النظام، كما يُعتقد أن المغني كريس مارتن ونجمتَي عرض الأزياء نعومي كامبل وبروك شيلدز يتبعنه أيضاً.

ومع شيوع تقليل الوجبات بهدف إنقاص الوزن، وتزايد الحديث عن فوائد الصيام، يطرح نظام (وجبة واحدة يومياً «أوماد» أو (OMAD) سؤالاً مهماً: هل يمكن أن يجعلك تناول وجبة واحدة يومياً أكثر نحافة وصحة وإنتاجية؟

ما هو نظام «أوماد»؟

يقوم نظام «أوماد» على تناول وجبة واحدة فقط يومياً، خلال نافذة زمنية مدتها نحو ساعة، ثم الصيام لمدة 23 ساعة. وهو يشبه الصيام المتقطع، لكن بفترة صيام أطول بكثير.

وخلال فترة الصيام يُسمح بالماء والشاي غير المحلى والقهوة السوداء، بينما تُتجنب المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وينصح خبراء التغذية بشرب كمية كافية من الماء، قد تصل إلى نحو 2.5 لتر يومياً، للمساعدة على تحمل فترة الصيام.

خطة نظام «أوماد»

يمكن تناول الوجبة الوحيدة في أي وقت، لكن بعض خبراء التغذية يفضلون تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم بما يتماشى مع الساعة البيولوجية للجسم، ويرى آخرون أن تناول الوجبة في نهاية يوم العمل قد يكون أكثر قابلية للاستمرار، لأن تناولها في الصباح قد يؤدي إلى الشعور بالجوع قبل النوم.

ويجب أن تكون الوجبة غنية ومتنوعة بما يكفي لتوفير العناصر الغذائية الأساسية، مع تجنب تناول الوجبة نفسها يومياً.

أما ممارسة الرياضة، فيُفضل أن تقتصر على الأنشطة الخفيفة مثل المشي والسباحة واليوغا والبيلاتس، إذ قد يكون من الصعب الحصول على الطاقة الكافية لممارسة التمارين الشديدة أثناء الصيام الطويل.

ما النتائج التي يمكن تحقيقها؟

يعتمد فقدان الوزن على وزن الشخص الأساسي وكمية السعرات التي يحصل عليها في الوجبة الوحيدة. فتناول وجبة تحتوي على السعرات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وزنه لن يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوزن.

وتناول نحو 1200 سعرة حرارية يومياً قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى فقدان نحو 0.5 كغ أسبوعياً، بينما قد يكون المعدل أعلى لدى الرجال ذوي الاحتياجات الحرارية الأكبر، لكن تقليل السعرات بشدة قد يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية إلى جانب الدهون، لذلك يُنصح بأن يكون فقدان الوزن تدريجياً.

ما فوائد نظام «أوماد»؟

من الفوائد المحتملة التي ينسبها بعض الخبراء إلى الصيام:

-زيادة حرق الدهون.

- تحسين التركيز.

- زيادة الطاقة لدى بعض الأشخاص.

- توفير الوقت.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ويبدأ الجسم خلال فترات الصيام الطويلة بالاعتماد بدرجة أكبر على الدهون كمصدر للطاقة. كما تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يؤثر في وظائف الدماغ والقدرة الإدراكية.

ويرى بعض الخبراء أن منح الجهاز الهضمي فترة أطول دون طعام قد يساعد على تقليل بعض الأعراض الهضمية، وقد يكون النظام مفيداً لبعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو مقدمات السكري، لكن مرضى السكري يحتاجون إلى استشارة مختص قبل إجراء تغييرات كبيرة في نمط تناول الطعام.

هل نظام «أوماد» آمن؟

يرتبط النظام بعدد من المخاطر المحتملة، أبرزها:

* نقص العناصر الغذائية.* فقدان الكتلة العضلية.* التعب والإرهاق.* اضطرابات الأكل.* تغيرات في عملية الأيض.

ويصعب الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يحتاجها الجسم من وجبة واحدة فقط، مما قد يؤدِّي إلى نقص غذائي وأعراض مثل ضعف العضلات والتهيُّج وتساقط الشعر أو ضعف الأظافر والإرهاق.

كما أن فقدان الكتلة العضلية يمثل مشكلة خاصة مع التقدم في العمر، لأن العضلات تؤدي دوراً مهماً في الصحة والتمثيل الغذائي.

ويحذر بعض الخبراء أيضاً من أن الصيام لفترات طويلة قد يؤثر في النظام الهرموني لدى النساء، خصوصاً خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده. ومع مرور الوقت، قد يتكيف الجسم مع انخفاض السعرات الحرارية عبر تقليل استهلاك الطاقة، مما قد يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

ماذا تأكل إذا كنت تتناول وجبة واحدة يومياً؟

يجب أن تحتوي وجبتك الوحيدة على عناصر غذائية متكاملة وما لا يقل عن 1200 إلى 1500 سعرة حرارية لتلبية احتياجات جسمك اليومية دون إلحاق الضرر بصحتك.

ويُقترح تقسيم الطبق تقريباً إلى المجموعات الغذائية الأساسية:

ربع الطبق: بروتين قليل الدهون مثل الدجاج أو السلمون أو التوفو.

ربع الطبق: كربوهيدرات معقدة مثل الكينوا أو البطاطا الحلوة أو الأرز البني.

ربع الطبق: خضراوات غير نشوية مثل البروكلي أو القرنبيط.

الربع الأخير: دهون صحية مثل زبدة المكسرات أو الأفوكادو أو الحمص.

ويظل التركيز على الأطعمة الكاملة والمتنوعة أمراً أساسياً للحصول على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

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أين تذهب الدهون عندما نفقد الوزن؟

نحو 84 % من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير (بكساباي)
نحو 84 % من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير (بكساباي)
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أين تذهب الدهون عندما نفقد الوزن؟

نحو 84 % من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير (بكساباي)
نحو 84 % من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير (بكساباي)

بغض النظر عن الطريقة التي تفقد بها الوزن، قد لا يكون واضحاً إلى أين تذهب الدهون التي يخسرها الجسم. وتنتشر في هذا السياق معلومات خاطئة، من بينها أن الدهون تتحول إلى عضلات، أو تخرج من الجسم عن طريق البول، أو أن الخلايا الدهنية تختفي مع انخفاض الرقم على الميزان.

وتقول الدكتورة كاتي باكنر، المتخصصة في طب الأسرة والسمنة في «كايزر برماننتي» بجنوب كاليفورنيا: «هناك كثير من الخرافات حول المكان الذي تذهب إليه الدهون بعد فقدان الوزن، لكن الإجابة أبسط بكثير مما يعتقده الناس».

كيف يتخلص الجسم فعلياً من الدهون؟

يحدث فقدان الوزن عندما يستهلك الجسم من الطاقة عبر الحركة اليومية والتمارين أكثر مما يحصل عليه من السعرات الحرارية عن طريق الطعام والشراب.

ولتعويض هذا الفارق، يلجأ الجسم إلى مخزون الطاقة لديه، الذي يتكون بصورة أساسية من الغليكوجين، أي الكربوهيدرات المخزنة، ودهون الجسم، وفق الدكتور أدريان دوبروولسكي، مدير برنامج إنقاص الوزن لعلاج السمنة في نظام «هوغ» الصحي بجنوب كاليفورنيا.

ومع مرور الوقت، تصبح الدهون مصدراً رئيسياً للطاقة. وعندما تتحلل، تمر بسلسلة من التفاعلات الكيميائية تنتج عنها بشكل أساسي مادتان: ثاني أكسيد الكربون والماء، اللتان يتخلص منهما الجسم عبر وظائفه الطبيعية.

وتبقى هذه العملية نفسها بغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحقيق عجز في السعرات الحرارية. فالتمارين الرياضية، على سبيل المثال، لا «تذيب» الدهون مباشرة، بل تزيد حاجة الجسم إلى الطاقة، مما يساعد على تحقيق العجز في السعرات اللازم لفقدان الدهون.

معظم الدهون تخرج من الجسم عبر الرئتين

لم تتضح هذه العملية بصورة كاملة حتى نشر باحثون أستراليون دراسة عام 2014 شرحت مصير الدهون التي يفقدها الجسم. وقبل ذلك، كان هناك اعتقاد بأن الدهون تتحول إلى طاقة أو حرارة أو براز أو حتى عضلات، وهي تفسيرات غير دقيقة.

وتشير الدراسة إلى أن نحو 84 في المائة من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير.

ويقول دوبروولسكي إن كثيرين يتفاجأون عندما يعلمون أن الرئتين تمثلان المسار الرئيسي الذي يتخلص الجسم من خلاله من نواتج استقلاب الدهون، وأن الجزء الأكبر منها يغادر الجسم مع التنفس.

أما النسبة المتبقية، أي نحو 16 في المائة، فتتحوَّل إلى ماء يتخلص منه الجسم بصورة أساسية عبر البول والعرق.

لكن فقدان الوزن نتيجة التعرق الشديد يختلف عن خسارة الدهون. فقد يخسر الشخص عدة أرطال من وزنه خلال تمرين شاق أو جلسة «ساونا» بسبب فقدان السوائل، غير أن معظم هذا الوزن يعود بمجرد تعويض السوائل.

كما أن الدهون نفسها لا تتحول مباشرة إلى بول، بل يُعد التبول أحد الطرق التي يتخلص بها الجسم من الماء الناتج خلال عملية استقلاب الدهون.

لماذا من المهم معرفة ذلك؟

قد يساعد فهم آلية فقدان الدهون على التركيز على الأساليب الفعَّالة لإنقاص الوزن وتجنُّب الحلول السريعة والمضللة.

ويرى دوبروولسكي أن فهم هذه العملية يمكن أن يحوِّل التركيز بعيداً عن برامج «الديتوكس» و«تنظيف الجسم» وغيرها من الحلول السريعة، نحو عادات أكثر استدامة، مثل النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والنوم الكافي وإدارة التوتر.

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إنقاص الوزن
صحتك

كيف يؤثر الصيام المتقطع في صحة الدماغ؟

تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل (بكسلز)
تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل (بكسلز)
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كيف يؤثر الصيام المتقطع في صحة الدماغ؟

تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل (بكسلز)
تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل (بكسلز)

قد يكون للصيام المتقطع، الذي يتبعه كثيرون للتحكم في الوزن، فوائد تتجاوز خسارة الوزن لتشمل صحة الدماغ. ويقوم أحد أنماطه الشائعة على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام ضمن نافذة زمنية من 8 ساعات.

وتشير أدلة حديثة إلى أن تقييد تناول الطعام بساعات محددة قد يؤثر أيضاً في جوانب أخرى من الصحة، بما فيها صحة الدماغ.

ووفق موقع «verywellhealth»، يقول الدكتور صهيب امتياز إن الصيام المتقطع، أو ما يُعرف بـ«الأكل المقيّد زمنياً»، وخصوصاً تناول الطعام خلال نافذة من 8 ساعات تتوافق مع الساعة البيولوجية للجسم، يؤدي غالباً إلى استهلاك سعرات حرارية أقل، ما قد يساعد في تحسين التحكم في سكر الدم وربما خسارة الوزن.

ويمكن أن يسهم هذان العاملان في خفض الالتهابات في الدماغ، أو ما يُعرف بـ«الالتهاب العصبي».

كما أن حصر تناول الطعام ضمن فترة نهارية ثابتة يساعد على مزامنة الساعات البيولوجية المرتبطة بعمليات الأيض في مختلف أعضاء الجسم مع الساعة البيولوجية المركزية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ.

وأشار امتياز إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر، عندما يكون الجسم أكثر استعداداً للراحة والهضم، قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في سكر الدم مقارنة بتناول الطعام نفسه في وقت مبكر من اليوم.

ماذا يحدث لسكر الدم خلال الصيام المتقطع؟

حسب امتياز، فإن تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل، كما قد يحسن حساسية الجسم للإنسولين، خصوصاً مع تجنب الوجبات الخفيفة العشوائية في وقت متأخر من الليل، ما يعني أن البنكرياس لا يضطر إلى إفراز الإنسولين باستمرار.

وأشار إلى أن مقاومة الإنسولين تعد من العوامل المهمة المرتبطة بشيخوخة الدماغ، وبالتالي فإن تحسين حساسية الإنسولين قد يساعد في إبطاء هذه العملية.

كما أن الامتناع عن الطعام خلال الساعات الـ16 المتبقية يمنح الجسم فترة لإعادة التكيف وتنظيم مستويات الغلوكوز بصورة أفضل.

هل الصيام المتقطع أفضل نظام غذائي لصحة الدماغ؟

يرى امتياز أن الصيام المتقطع ليس بالضرورة أفضل نهج لصحة الدماغ، لكنه قد يكون خياراً جيداً.

وأشار إلى تجربة عشوائية قارنت بين نظام الصيام المتقطع «5:2»، الذي يتضمن تناول الطعام بصورة معتادة خمسة أيام والصيام يومين، ونظام غذائي صحي لدى كبار السن. ورغم أن الصيام المتقطع أدى إلى خسارة أكبر في الوزن، فإن النظامين حققا نتائج متقاربة في خفض مؤشرات شيخوخة الدماغ.

ويشير ذلك إلى أن جودة النظام الغذائي لا تقل أهمية عن توقيت تناول الطعام. فتناول أطعمة غير صحية خلال نافذة الساعات الثماني قد يحد من الفوائد الصحية المحتملة للصيام.

وينصح بالتركيز على أطعمة عالية الجودة وغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، مثل التوت الأزرق والشوكولاته الداكنة، إضافة إلى الدهون الصحية الموجودة في الجوز والأسماك الدهنية وزيت الزيتون. كما يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات، والحد من اللحوم المصنعة والسكريات المضافة.

وتشير دراسات رصدية إلى ارتباط أنظمة غذائية مثل «MIND» والمتوسطي و«DASH» بتباطؤ التراجع الإدراكي وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويخلص امتياز إلى أن الأكل المقيّد زمنياً يمكن أن يشكل استراتيجية إضافية إلى جانب النظام الغذائي الصحي، لكن جودة الطعام تبقى العامل الأكثر أهمية.

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إنقاص الوزن طرق لخسارة الوزن
صحتك

7 عادات يومية تساعدك في الحفاظ على ذاكرتك طويلة المدى

ترتبط الذاكرة طويلة المدى ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ (بيكسباي)
ترتبط الذاكرة طويلة المدى ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ (بيكسباي)
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7 عادات يومية تساعدك في الحفاظ على ذاكرتك طويلة المدى

ترتبط الذاكرة طويلة المدى ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ (بيكسباي)
ترتبط الذاكرة طويلة المدى ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ (بيكسباي)

الذاكرة طويلة المدى تعني قدرة عقلك على تخزين المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن واسترجاعها عند الحاجة إليها.

ويمكن أن تتضمن هذه الذكريات أحداثاً وتجارب من حياتك، وحقائق شائعة وأجزاء من المعلومات، ومهارات سلوكية مثل ربط حذائك.

ووفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة، ترتبط الذاكرة طويلة المدى ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ؛ لذا فإن الحفاظ على صحة دماغك هو أسهل طريقة للحفاظ على ذاكرتك طويلة المدى.

وفيما يلي سبع عادات وتمارين قد تساعدك:

حرك جسمك

يعمل النشاط البدني المنتظم على تحسين صحة دماغك عن طريق تحفيز التغييرات الإيجابية في دماغك، مثل زيادة الأكسجين وتدفق الدم.

وتقلل التمارين الرياضية أيضاً من خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية مثل الخرف، بالإضافة إلى الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تساهم في ضعف صحة الدماغ، مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

ويجب أن يهدف البالغون إلى ممارسة نشاط بدني متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع.

وإذا كنت تريد تعظيم الاستفادة من نشاطك البدني، ففكر في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن الأشخاص يكون لديهم وظائف إدراكية أفضل عندما يمشون لمدة 15 دقيقة خارج المنزل مقارنة بالداخل.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يلعب النوم دوراً مهماً في الحفاظ على صحة دماغك، مما يمنح عقلك وقتاً لإنشاء ذكريات جديدة وإزالة السموم الضارة المحتملة. كما أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يتيح لعقلك العمل بشكل حاد، مما يساعدك على التركيز بشكل أفضل وتذكر الحقائق بسرعة أكبر.

وتظهر الأبحاث أن اضطرابات النوم لها تأثير سلبي على صحة الدماغ. وقد تتغير احتياجات نومك مع تقدمك في السن، ولكن بشكل عام، يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم في الليلة.

العب ألعاب العقل

تماماً كما يحتاج جسمك إلى النشاط البدني، يحتاج عقلك إلى النشاط العقلي، فتحدي عقلك يجبره على البقاء مرناً وحاداً. وهناك مجموعة واسعة من الألعاب التي يمكن تطبيقها، مثل: الألعاب الورقية واللوحية، وألعاب تدريب الدماغ عبر الإنترنت، وألغاز الكلمات والأرقام، وألغاز الصور المقطوعة.

كن شخصاً اجتماعياً

إن وجود شبكة اجتماعية قوية مفيد لصحة دماغك، مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف وغيره من الحالات الصحية المزمنة التي يمكن أن تقلل من صحة الدماغ، مثل الاكتئاب وأمراض القلب. وتشير الأبحاث إلى أن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية له تأثير وقائي على الدماغ، مما يساعدك على الحفاظ على المهارات المعرفية مثل الذاكرة والتفكير.

تناول الأطعمة الصحية للدماغ

النظام الغذائي المتوازن مفيد لجسمك بالكامل، ولكن تم ربط الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد وأحماض «أوميغا 3» الدهنية وفيتامينات «ب» بصحة معرفية أفضل.

ويفضل تناول المزيد من الخضراوات الورقية الداكنة، والتوت، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك، والبقوليات، والمكسرات وزيت الزيتون.

تعلم شيئاً جديداً

يمكنك تدريب عقلك من خلال تعلم مهارة أو هواية جديدة. فبمجرد أن تتقن مهارة ما، لن يحتاج عقلك إلى العمل بجد للقيام بها، وإذا كنت تريد أن يصبح عقلك أقوى، فسوف تحتاج إلى تحديات جديدة.

يمكنك تعلم لغة أجنبية أو آلة موسيقية، أو حضور دروس في الفن أو الطبخ، أو التسجيل في دورة تدريبية لنوع جديد من برامج الكمبيوتر.

إدارة الحالات الصحية المزمنة

ترتبط العديد من الحالات الصحية المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والسكري والسمنة، بالتدهور المعرفي. ومن خلال إدارة هذه الحالات، يمكنك تقليل خطر التدهور المعرفي. وإذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة، فتأكد من مراجعة مقدم الرعاية الصحية بانتظام.

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