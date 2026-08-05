عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
صحتك

كيف يُحسّن الذكاء الاصطناعي حصول مرضى المستشفيات على الأكسجين؟

أطباء يقدمون الرعاية الصحية لمريض بأحد المستشفيات (بيكساباي)
أطباء يقدمون الرعاية الصحية لمريض بأحد المستشفيات (بيكساباي)
TT
TT

كيف يُحسّن الذكاء الاصطناعي حصول مرضى المستشفيات على الأكسجين؟

أطباء يقدمون الرعاية الصحية لمريض بأحد المستشفيات (بيكساباي)
أطباء يقدمون الرعاية الصحية لمريض بأحد المستشفيات (بيكساباي)

أظهرت دراسة جديدة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة توزيع الأكسجين، يزيد من الوقت الذي يقضيه المرضى في الحصول على الكمية المناسبة.

وأفاد الباحثون في ندوة بحوث المنظومة الصحية العسكرية، وفي دورية الجمعية الطبية الأميركية للطب الباطني، بأن المرضى في المجموعة التي خضعت للنظام الآلي قضوا 85 في المائة من وقتهم ضمن نطاق الأكسجين المستهدف، مقارنة مع 63 في المائة في المجموعة التي تلقت رعاية عادية.

وقال الطبيب أديت جيندي من كلية الطب بجامعة كولورادو، في مجمع أنشوتز الطبي، الذي قاد الدراسة، في بيان: «يُعد الأكسجين أحد أكثر العلاجات استخداماً في الطب، ولكنه لا يزال يدار إلى حد بعيد بتعديلات يدوية يقوم بها الأطباء بشكل متكرر حتى في عام 2026»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشرك الباحثون 300 بالغ يتلقون كمية إضافية من الأكسجين في 4 مستشفيات أميركية. وتلقى المشاركون إما العلاج بالأكسجين العادي الذي يديره الأطباء وإما المعايرة الذاتية للأكسجين عبر نظام «برو 100» الذي طورته شركة «أو 2 ماتيك» الدنماركية لمراقبة مستويات الأكسجين باستمرار، عبر مستشعر صغير يوضع على طرف الإصبع ويضبط تدفق الأكسجين لحظة بلحظة.

وقال الباحثون إن المرضى في مجموعة الذكاء الاصطناعي قضوا وقتاً أقل بمستويات أكسجين منخفضة، ووقتاً أقل بمستويات أكسجين مرتفعة، واحتاجوا إلى عدد أقل من التعديلات اليدوية للأكسجين من الطاقم الطبي دون أي زيادة في الآثار الجانبية الخطيرة. وذكروا أن عملهم يساهم في الجهود المستمرة المدعومة من الجيش لتحسين توصيل الأكسجين في البيئات شديدة الضغط.

وقال الطبيب فيك بيبارتا، المشارك في إعداد الدراسة، ومدير مركز بحوث الطب القتالي بجامعة كولورادو في مجمع أنشوتز، والكولونيل ضمن جنود الاحتياط بالقوات الجوية الأميركية، في بيان: «ينفد الأكسجين وكذلك انتباه المسعف عند الاعتناء بجندي مصاب على بعد ساعات من المستشفى».

وأضاف: «الجهاز الذي يضبط الأكسجين من تلقاء نفسه يزيل عن كاهلهم مهمة ملحَّة، مما يسمح لهم بالتركيز على كل ما يحتاجه المريض من أمور أخرى».

مواضيع
دراسة الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة: العادات الغذائية للأب قبل الحمل تؤثر على صحة المولود

صحتك لقد أظهرت الدراسة البرازيلية الجديدة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود (بيكسلز)

دراسة: العادات الغذائية للأب قبل الحمل تؤثر على صحة المولود

كشفت دراسة علمية أجريت في البرازيل أن العادات الغذائية للآباء قبل حدوث الحمل تؤثر على صحة المولود.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
صحتك رغم شيوع استخدام مكملات المغنسيوم لتخفيف القلق فإن الأدلة العلمية الحالية لا تؤكد بشكل قاطع فاعليتها (بيكسلز)
صحتك

هل المغنسيوم يخفّف القلق؟

تشير الأدلة إلى أن مكملات المغنسيوم لم تثبت فاعليتها في تخفيف القلق، رغم أنها آمنة غالباً وقد تساعد على النوم، مع ضرورة استشارة طبيب عند استمرار الأعراض.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك الغلوكوما غالباً ما ترتبط بارتفاع ضغط العين (جامعة غلوسترشير)
صحتك

دواء لضعف الانتصاب يهدد صحة العين

النتائج لا تعني ضرورة التوقف عن استخدام تادالافيل أو تجنبه، لكنها تدعم أهمية إجراء فحص أساسي للعين قبل بدء العلاج مع المتابعة الدورية خلال الاستخدام طويل الأمد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك كرة القدم قد تسهم في الحد من فقدان الكتلة العظمية (جامعة باث)
صحتك

كرة القدم تتفوق على رفع الأثقال لصحة العظام

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيميلويس في المجر أن المشي وتمارين رفع الأثقال وحدهما قد لا يكونان كافيين للحفاظ على قوة العظام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك مكملات غذائية لحمض الفوليك (بيكساباي)
صحتك

أعراض نقص حمض الفوليك التي قد تتجاهلها

يسبب نقص حمض الفوليك (فيتامين ب9) أعراضاً خفيفة غالباً ما يخلطها الناس بالتوتر أو الشيخوخة، وأبرزها التعب المستمر، والتهيج، واحمرار أو التهاب اللسان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)