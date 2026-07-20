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صحتك

ماذا يحدث لأعصابك عند تناول القرنفل يومياً؟

يمكن لمركبات القرنفل النشطة أن تؤثر في صحة الجهاز العصبي (بيكسباي)
يمكن لمركبات القرنفل النشطة أن تؤثر في صحة الجهاز العصبي (بيكسباي)
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ماذا يحدث لأعصابك عند تناول القرنفل يومياً؟

يمكن لمركبات القرنفل النشطة أن تؤثر في صحة الجهاز العصبي (بيكسباي)
يمكن لمركبات القرنفل النشطة أن تؤثر في صحة الجهاز العصبي (بيكسباي)

يُعرف القرنفل منذ قرون بأنه أحد أشهر التوابل المستخدمة في الطب التقليدي، لكن الأبحاث الحديثة بدأت تكشف كيف يمكن لمركباته النشطة أن تؤثر في صحة الجهاز العصبي.

وبينما تشير الدراسات إلى فوائد واعدة تتعلق بمقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، يؤكد الخبراء أن الأدلة لا تزال غير كافية للقول إن تناول القرنفل يومياً يحسن وظائف الأعصاب بشكل مباشر، كما أن الإفراط في تناوله قد يحمل مخاطر صحية.

مضادات الأكسدة قد تحمي الخلايا العصبية

حسب موقع «كليفلاند كلينيك»، يحتوي القرنفل على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، خصوصاً مركب الأوجينول، الذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بتلف الخلايا العصبية مع التقدم في العمر وبعض الأمراض العصبية.

قد يخفف الالتهابات المرتبطة بصحة الأعصاب

حسب المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأميركي (NCBI)، تشير أبحاث معملية إلى أن الأوجينول يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، وهو ما قد يساعد في تقليل العمليات الالتهابية التي تؤثر في الأعصاب.

لا دليل قاطعاً على تحسين وظائف الأعصاب

رغم انتشار الاعتقاد بأن القرنفل يعزز الذاكرة أو يقوي الأعصاب، فإن الخبراء يؤكدون أن الأدلة العلمية الحالية جاءت من دراسات أجريت على الحيوانات أو في المختبر، ولا توجد حتى الآن تجارب سريرية قوية تثبت أن تناول القرنفل يومياً يحسن صحة الأعصاب لدى البشر.

ويؤكد موقع «كليفلاند كلينيك» أن التوابل أو المكملات التي تُسوّق على أنها تحسن صحة الدماغ لا تمتلك غالباً أدلة كافية تثبت فاعليتها، وأن أفضل دعم لصحة الدماغ يأتي من نمط حياة صحي وغذاء متوازن.

الإفراط في تناوله قد يسبب أضراراً

حذّر المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأميركي من أن تناول كميات كبيرة من القرنفل، خصوصاً زيت القرنفل المركز، قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، منها تلف الكبد واضطرابات النزيف، بسبب التركيز المرتفع لمركب الأوجينول.

لذلك يُنصح باستخدام القرنفل باعتدال ضمن الطعام، وعدم تناول مكملاته أو زيته بجرعات كبيرة دون استشارة الطبيب.

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