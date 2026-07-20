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وجبات إفطار نباتية غنية بالبروتين تمنحك الشبع والطاقة

تقدّم زبدة الفول السوداني فقط 7 غرامات من البروتين في ملعقتين كبيرتين (بكساباي)
تقدّم زبدة الفول السوداني فقط 7 غرامات من البروتين في ملعقتين كبيرتين (بكساباي)
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وجبات إفطار نباتية غنية بالبروتين تمنحك الشبع والطاقة

تقدّم زبدة الفول السوداني فقط 7 غرامات من البروتين في ملعقتين كبيرتين (بكساباي)
تقدّم زبدة الفول السوداني فقط 7 غرامات من البروتين في ملعقتين كبيرتين (بكساباي)

توفر وجبات الإفطار النباتية كمية جيدة من البروتين الذي يساعدك على الشعور بالشبع ويمنحك الطاقة اللازمة لمواصلة النشاط اليومي.

وفيما يلي أبرز وجبات الإفطار النباتية الغنية بالبروتين، بحسب ما نقله موقع «فيري ويل هيلث».

زبدة الفول السوداني

توفر ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني نحو 7 غرامات من البروتين، ويمكن استخدامها في إعداد مشروب الفواكه مع إضافة العسل، أو دهنها على خبز الحبوب الكاملة مع شرائح الفاكهة، كما تدخل في تحضير ألواح الإفطار مع الشوفان والبذور.

التوفو المخفوق

التوفو المخفوق بديل نباتي صحي وغني بالبروتين للبيض المخفوق، وتوفر حصة 85 غراماً من التوفو نحو 9 غرامات من البروتين. ويمكن طهيه مع السبانخ والفطر والفلفل والأعشاب للحصول على وجبة إفطار مشبعة.

الشوفان

يوفر نصف كوب من الشوفان 5.3 غراماً من البروتين.

ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة حليب اللوز والبذور والمكسرات والفواكه الطازجة، أو تحضيره في الليلة السابقة ليكون جاهزاً صباحاً.

مسحوق البروتين

لا يقتصر استخدامه على المشروبات، بل يمكن إضافته إلى عجين الفطائر أو خبز الموز لرفع نسبة البروتين في وجبة الإفطار، حيث تحتوي مغرفة واحدة (20 غراماً) من المسحوق على 10 غرامات من البروتين.

وتُعدّ المعجنات والعصائر المصنوعة من مسحوق البروتين المُستخلص من الصويا أو البازلاء أو الأرز خياراً مثالياً لوجبات إفطار غنية بالبروتين.

ويمكنكِ إضافة الفاكهة والخضراوات والبذور والعسل أو أي مُحَلٍ آخر.

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