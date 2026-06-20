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صحتك

7 تغيرات في الأظفار تكشف عن مشكلات صحية

الإفراط في استخدام طلاء الأظفار أو غسل اليدين بشكل متكرر قد يسبب مشكلات صحية (بيكساباي)
الإفراط في استخدام طلاء الأظفار أو غسل اليدين بشكل متكرر قد يسبب مشكلات صحية (بيكساباي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

7 تغيرات في الأظفار تكشف عن مشكلات صحية

الإفراط في استخدام طلاء الأظفار أو غسل اليدين بشكل متكرر قد يسبب مشكلات صحية (بيكساباي)
الإفراط في استخدام طلاء الأظفار أو غسل اليدين بشكل متكرر قد يسبب مشكلات صحية (بيكساباي)

هل لاحظتَ اختلافات في ملمس أظفارك، أو لونها، أو سرعة نموها؟ قد يكون ذلك نتيجة التقدم في السن.

وإليك 7 تغييرات قد تطرأ على أظفار يديك وقدميك مع مرور الوقت، ومتى قد تُشير إلى وجود مشكلة صحية.

1. تباطؤ النمو

تنمو الأظفار ببطء باستمرار. تختلف سرعة هذا النمو من شخص لآخر، ولكن عادةً ما يزداد طول أظفار اليدين السليمة بمقدار من 1.8 إلى 4.5 ملليمتر شهرياً. بعبارة أخرى، يستغرق نمو ظفر اليد بالكامل نحو 6 أشهر. أما أظفار القدمين، فتنمو أبطأ بمرتين على الأقل من أظفار اليدين؛ إذ يستغرق نمو ظفر القدم بالكامل من 12 إلى 18 شهراً.

ومع التقدم في السن، يتباطأ نمو الأظفار، وقد لا تحتاج إلى تقليمها بالوتيرة نفسها. وبدءاً من سن الـ25 تقريباً، ينخفض ​​معدل النمو بنسبة 0.5 في المائة سنوياً. وتنمو أظفار النساء بمعدل أبطأ قليلاً حتى سن الستين تقريباً، ولكن بحلول بلوغ الرجال سن الثمانين، يصبح نمو أظفارهم أبطأ قليلاً.

2. تغير لون الأظفار

من الشائع أن يتغير لون الأظفار مع التقدم في السن. وغالباً ما يتحول لونها من شفاف إلى داكن وباهت. وقد يلاحظ البعض أيضاً تغيراً في اللون إلى الرمادي أو البني أو الأبيض أو الأصفر.

3. ظهور خطوط صبغية

قد تظهر لدى الكثيرين، خصوصاً ذوي البشرة الداكنة، خطوط بنية أو سوداء تمتد على طول أظفارهم. تتسع هذه الخطوط المصبوغة أو تزداد عدداً مع التقدم في السن، مع أن بعض النساء قد يُصبن بها أثناء الحمل أيضاً.

تُعرف هذه الحالة باسم التصبغ الطولي للأظفار، وتظهر غالباً في الإبهام والسبابة وأظفار القدم الكبيرة.

4. تدهور بنية الأظفار

مع التقدم في السن، تتغير بنية الأظفار تدريجياً، خصوصاً أظفار اليدين. قد تصبح الأظفار أكثر هشاشة وأقل مرونة، مما قد يظهر على شكل خطوط أفقية متقشرة، أو تشققات عمودية، أو أخاديد أو نتوءات عميقة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يصبح سطح الظفر خشناً كسطح ورق الصنفرة أو تظهر عليه حفر (انخفاضات في الظفر).

قد تحدث هذه المشاكل نتيجة جفاف الظفر، أو الإفراط في استخدام طلاء الأظفار، أو غسل اليدين بشكل متكرر، أو ببساطة بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في الدورة الدموية والخلايا داخل الظفر أو النسيج الضام تحته.

وتُلاحظ هشاشة الأظفار بشكل أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن الخمسين.

5. قد يتغير سُمك الظفر

لا يُلاحظ تغير في سُمك الأظفار لدى الجميع، ولكن قد يلاحظ البعض زيادة أو نقصان سُمك أظفارهم مع مرور الوقت.

أحد الأسباب المحتملة لزيادة سُمك الظفر هو فطر الأظفار، وهو عدوى فطرية تصيب أظفار القدم. وتُعدّ هذه الحالة أكثر شيوعاً بين كبار السن (خصوصاً الرجال). في الواقع، يشير بعض الأبحاث إلى أن أكثر من 50 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، قد أصيبوا بعدوى فطرية في أظفار القدم.

6. قد يتشكل ظفر القدم المشوه

قد يؤدي الضغط طويل الأمد الناتج عن الأحذية الضيقة جداً، أو تقليم الأظفار بشكل غير صحيح، أو تشوهات أخرى في أصابع القدم أو القدم، إلى انغراس ظفر القدم. وعند حدوث ذلك، تدفع حواف الظفر إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى الألم والتورم وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

بشكل عام، يُعدّ انغراس ظفر القدم أكثر شيوعاً بين المراهقين والشباب؛ ومع ذلك، قد يبدأ بعض الأشخاص في الإصابة بانغراس ظفر القدم بشكل أكبر مع تقدمهم في السن وزيادة سُمك أظفارهم.

7. اختلاف شكل الأظفار

قد يتغير الشكل العام للأظفار ومحيطها مع التقدم في السن. وغالباً ما تصبح جوانب الظفر أكثر انحناءً باتجاه الجلد، بينما يصبح سطحه العلوي أكثر تسطحاً. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر عدة حالات:

تَقَعُّرُ الظفر (تَقَعُّرُ الظفر): تصبح الأظفار لينة ويتشكل انخفاض في مركزها. أظفار الكماشة: توجد عادةً في إصبع القدم الكبيرة، وتكون أظفار الكماشة سميكة ومنحنية بشكل ملحوظ داخل الجلد وتحته. تَقَعُّرُ أطراف الأصابع: تصبح الأظفار متضخمة ومستديرة، وقد يكون ذلك علامة على مرض خطير.

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ليس تقليل الكربوهيدرات أو الدهون... دراسة جديدة تكشف سر صحة القلب

مرض القلب التاجي الأكثر شيوعاً بين أمراض القلب (بكسلز)
مرض القلب التاجي الأكثر شيوعاً بين أمراض القلب (بكسلز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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ليس تقليل الكربوهيدرات أو الدهون... دراسة جديدة تكشف سر صحة القلب

مرض القلب التاجي الأكثر شيوعاً بين أمراض القلب (بكسلز)
مرض القلب التاجي الأكثر شيوعاً بين أمراض القلب (بكسلز)

تُعد التغذية من أبرز العوامل المؤثرة في خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد شهدت السنوات الماضية نقاشاً واسعاً حول تأثير بعض العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون على صحة القلب، ما دفع بعض الأشخاص إلى تقليل استهلاك أحدهما أو كليهما.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الحفاظ على صحة القلب لا يعتمد بالضرورة على استبعاد أي من هذه العناصر، بل يرتكز بشكل أساسي على جودة الغذاء، وليس على نوع المغذّيات وحدها، وفق ما نشر موقع «فيريويل هيلث» في تقرير.

وفي ما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسة، إضافة إلى نصائح غذائية لتحسين صحة القلب.

ماذا تقول الدراسة؟

بحثت دراسة حديثة نُشرت في «Journal of the American College of Cardiology» تأثير الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مقارنةً بمنخفضة الدهون على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى البالغين في الولايات المتحدة.

ويُعد مرض القلب التاجي الأكثر شيوعاً بين أمراض القلب، وينتج عن تضيق الشرايين بسبب تراكم اللويحات، ما يحد من تدفق الدم إلى القلب وقد يؤدي إلى نوبات قلبية.

وتابع الباحثون بيانات مشاركين في ثلاث دراسات طويلة الأمد بين عامي 1986 و2019، شملت نحو 42.720 رجل وأكثر من 155.000 امرأة، حيث أظهرت النتائج أن جودة الدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي كانت أكثر أهمية لصحة القلب من التركيز على أي عنصر غذائي منفرد.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة تشييان وو، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد للصحة العامة، إن التوصيات الغذائية ينبغي أن تركز على جودة مصادر الغذاء ضمن الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات أو الدهون، وليس على تقييد هذه العناصر بشكل صارم.

وأضاف: «لا توجد نسبة مثالية واحدة من المغذّيات الكبرى تناسب الجميع»، مشيراً إلى أن الرسالة العملية هي التركيز على نوعية الطعام بدلاً من عدّ الغرامات من الكربوهيدرات أو الدهون.

نصائح لتحسين صحة القلب عبر الغذاء

يوصي الخبراء بعدد من الخطوات العملية لتعزيز صحة القلب، أبرزها:

التركيز على الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة:

سواء كان النظام منخفض الكربوهيدرات أو الدهون، فإن الاعتماد على أطعمة طبيعية وغنية بالمغذيات هو الأساس.

زيادة تناول الأغذية النباتية:

مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء والعدس) والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

تقليل الأطعمة فائقة المعالجة:

فالأطعمة «الحمية» أو الخالية من الدهون ليست صحية بالضرورة.

اختيار الدهون غير المشبعة:

مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات بدلاً من الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية وزيوت النخيل وجوز الهند.

التركيز على الجودة لا على الحسابات:

بدلاً من الانشغال بعدّ الكربوهيدرات أو الدهون، ينبغي التركيز على مصدر ونوعية الغذاء.

اتباع نظام غذائي مستدام:

لا يوجد توزيع مثالي واحد للمغذّيات يناسب الجميع، لذا يجب اختيار نمط يمكن الالتزام به على المدى الطويل.

ويؤكد الخبراء أن استشارة اختصاصي تغذية قد تساعد في تصميم نظام غذائي مناسب لكل فرد، مع جعل جودة الطعام حجر الأساس في الوقاية من أمراض القلب.

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صحتك

كوب ماء بارد في الصباح… ماذا يفعل بجسمك؟

شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة (بيكسلز)
شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كوب ماء بارد في الصباح… ماذا يفعل بجسمك؟

شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة (بيكسلز)
شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة (بيكسلز)

يُعدّ شرب الماء البارد فور الاستيقاظ من العادات الصحية البسيطة التي قد تُحدث فرقاً ملحوظاً في نشاطك اليومي وصحتك العامة. فبعد ساعات طويلة من النوم، يكون الجسم في حالة من الراحة وقلة السوائل، مما يجعل بدء اليوم بكوب من الماء خطوة مهمة لإعادة تنشيط وظائفه الحيوية. ولا يقتصر أثر هذه العادة على الإحساس الفوري بالانتعاش، بل يمتد ليشمل دعم الهضم، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز التركيز، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم، وفقاً لما أورده موقع «فيري ويل هيلث».

1. يساهم في ترطيب الجسم

بعد نومٍ طويل، من الطبيعي أن يستيقظ الإنسان وهو يعاني من درجةٍ خفيفة من الجفاف، حتى وإن لم يشعر بذلك بوضوح. وقد يؤدي هذا الجفاف البسيط إلى الشعور بانخفاض الطاقة، والتعب، وصعوبة في التركيز، إضافة إلى الصداع وأعراض أخرى. لذلك، فإن شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ لا يمنحك شعوراً فورياً بالانتعاش فحسب، بل يساعد أيضاً على تعويض السوائل المفقودة واستعادة مستويات الترطيب التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بكفاءة. كما يُعدّ ذلك خطوة أولى تُشجّع على الاستمرار في شرب الماء بانتظام خلال اليوم.

2. يساعد على تنشيط عملية الهضم

يساهم شرب الماء فور الاستيقاظ في تحفيز الجهاز الهضمي بلطف بعد فترة طويلة من الخمول أثناء النوم. فالماء، بما في ذلك الماء البارد، يساعد على تحريك الطعام والفضلات داخل الجهاز الهضمي، مما يُنشّط الأمعاء ويُهيئها لعملية هضم أكثر كفاءة على مدار اليوم. إضافة إلى ذلك، يعمل الماء على تليين البراز، مما يسهل عملية الإخراج ويعزز انتظام حركة الأمعاء. وتشير الأبحاث إلى أن قلة شرب الماء قد تؤدي إلى بطء حركة البراز داخل الأمعاء، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك.

3. يعزز الطاقة والتركيز

نظراً لأن الجفاف - حتى ولو كان بسيطاً - قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، فإن إعادة ترطيب الجسم في الصباح يمكن أن تُحسّن مستويات الطاقة بشكل ملحوظ. ولا يقتصر هذا التأثير على الجانب البدني فقط، بل يمتد ليشمل الوظائف الإدراكية مثل الانتباه والذاكرة والتركيز. كما أن شرب الماء البارد قد يُسهم في تنشيط الدورة الدموية، بما في ذلك تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يساعد على زيادة اليقظة الذهنية والشعور بالاستعداد لبدء اليوم.

وتدعم بعض الدراسات هذه الفكرة، إذ تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص السوائل لفترات طويلة قد يواجهون بطئاً في ردود الفعل وضعفاً في الذاكرة والانتباه، في حين أن الحفاظ على ترطيب جيد - خصوصاً في الصباح - يرتبط بتحسن في سرعة الاستجابة ومستوى اليقظة.

4. يدعم عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يُسهم شرب الماء البارد في الصباح في تنشيط عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف. فعند دخول الماء البارد إلى الجسم، يعمل الأخير على استهلاك قدر من الطاقة لتعديل درجة حرارته والحفاظ على توازنه الداخلي، مما يؤدي إلى زيادة بسيطة ومؤقتة في حرق السعرات الحرارية. وبصورة عامة، يُعدّ شرب كميات كافية من الماء عاملاً مهماً في دعم إدارة الوزن، خاصة عند تناول المشروبات السكرية بدلاً من الماء. وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء - لا سيما قبل الوجبات - قد يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم. ومن هنا، فإن بدء اليوم بشرب الماء يُمكن أن يكون خطوة فعالة ضمن نمط حياة صحي ومتوازن.

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صحتك

أفضل 10 مشروبات لتخفيف الصداع النصفي بطرق طبيعية

الشاي الأخضر يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة (بكسلز)
الشاي الأخضر يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة (بكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أفضل 10 مشروبات لتخفيف الصداع النصفي بطرق طبيعية

الشاي الأخضر يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة (بكسلز)
الشاي الأخضر يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة (بكسلز)

تُعدّ العناية بالنظام الغذائي ونمط الحياة من الركائز الأساسية في التخفيف من الصداع النصفي والصداع العادي على حدّ سواء، إذ يمكن لبعض العادات اليومية، بما في ذلك نوعية المشروبات التي نتناولها، أن تُحدث فرقاً ملحوظاً في شدة النوبات وتكرارها. وتبرز بعض الخيارات الصحية، مثل العصائر الخضراء والماء المنقوع بالفواكه، بوصفها وسائل داعمة قد تُسهم في تخفيف الأعراض. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن بعض المكونات قد تُحفّز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

لذلك، من الضروري قبل اعتماد أيٍّ من المشروبات المذكورة أدناه التأكد من خلوّها من المكونات التي قد تُفاقم حالتك، وذلك وفقاً لما أشار إليه موقع «هيلث لاين». وعلى الرغم من أن هذه المشروبات قد تساعد في تخفيف الصداع في المنزل، فإنها لا تُعدّ علاجاً بديلاً أو معتمداً عن الخطط العلاجية التقليدية. ومن الأفضل دائماً استشارة الطبيب لوضع خطة علاجية مناسبة ومخصّصة.

فيما يلي مجموعة من المشروبات التي قد تساعد في تخفيف الصداع ونوبات الشقيقة:

القهوة منزوعة الكافيين

على الرغم من أن الإفراط في تناول الكافيين قد يُحفّز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، فإن التوقف المفاجئ عن شرب القهوة قد يكون أمراً صعباً. لذا، يُنصح بالتحول التدريجي إلى القهوة منزوعة الكافيين بوصفها بديلاً مناسباً. وعند البدء بهذا التحول، من الأفضل تقليل استهلاك القهوة العادية تدريجياً لتجنّب أعراض انسحاب الكافيين، التي قد تُعدّ بدورها محفزاً لنوبات الصداع النصفي.

الشاي الأخضر

إذا كنت تبحث عن بديل يحتوي على نسبة معتدلة من الكافيين، فإن الشاي الأخضر يُعد خياراً مناسباً. فبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يحتوي كوب واحد (8 أونصات) من الشاي الأخضر على ما بين 30 و50 ملليغراماً من الكافيين، مقارنةً بـ 80 إلى 100 ملليغرام في الكمية نفسها من القهوة. ويُستخلص الشاي الأخضر، مثل الشاي الأسود وشاي أولونغ، من أوراق نبات الكاميليا الصينية، ويتميّز بغناه بمضادات الأكسدة. ورغم وجود مؤشرات إلى دوره المحتمل في تخفيف الصداع، فإن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته في الوقاية من نوبات الشقيقة.

شاي الأقحوان

الأقحوان نبات عشبي مزهر، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي، مثل الألم، والحساسية للضوء، والغثيان. ويمكن تناوله على هيئة شاي. إلا أن بعض الأبحاث، ومنها دراسة أُجريت عام 2022، أشارت إلى أن مضغ أوراقه قد يسبب تقرحات في الفم، لذا يوصي بعض المتخصصين بتناوله على شكل كبسولات.

شاي النعناع

يُعرف النعناع بخصائصه المسكّنة، ويُستخدم زيت النعناع موضعياً في تخفيف صداع التوتر. كما أن شرب شاي النعناع أو استنشاق رائحته قد يساعد في تخفيف نوبات الصداع النصفي، خصوصاً تلك المصحوبة بألم نابض. وقد أظهرت دراسات على الحيوانات عام 2021 أن الزيوت العطرية المحتوية على النعناع تمتلك تأثيراً مسكناً، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الدراسات البشرية. ويمتاز شاي النعناع بأنه خالٍ من الكافيين، مما يجعله مناسباً للاستهلاك في أي وقت دون التأثير في النوم.

شاي الزنجبيل

يُعد شاي الزنجبيل من المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويُحضّر من جذر الزنجبيل. ويُعتبر الزنجبيل من العلاجات الفعّالة في التخفيف من الغثيان والقيء المرتبطين بنوبات الصداع النصفي. وحتى في حال عدم وجود هذه الأعراض، فإن مذاقه اللاذع يجعله خياراً مميزاً بوصفه بديلاً لأنواع الشاي الأخرى.

العصائر الخضراء

قد يؤدي نقص تناول الخضراوات الورقية إلى انخفاض مستويات فيتامين ب9 (حمض الفوليك)، وهو عنصر قد يكون له دور في الصداع النصفي. وقد أشارت دراسة عام 2022 إلى أن هذا الفيتامين قد يساعد في تخفيف الأعراض، خصوصاً عند تناوله مع بقية فيتامينات ب، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لتأكيد دوره الوقائي. لذلك، يُنصح بالحصول على حمض الفوليك من مصادر طبيعية، مثل العصائر الخضراء التي تحتوي على السبانخ أو الكرنب، مع إضافة مكونات أخرى مثل التوت أو الحليب النباتي.

الماء

يُعد شرب كمية كافية من الماء أمراً أساسياً، إذ يُسهم في الوقاية من الجفاف، الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة لنوبات الصداع النصفي. ويُستحسن شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مع زيادة الكمية قبل وبعد ممارسة التمارين وخلال الطقس الحار.

شخص يملأ كوباً من الماء (بكسلز)

الماء المنقوع بالفواكه

بالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون طعم الماء العادي، يُعد الماء المنقوع بالفواكه خياراً صحياً ولذيذاً يساعد على زيادة استهلاك السوائل. ويمكن تحضيره بإضافة شرائح الفاكهة الطازجة إلى الماء، مما يمنحه نكهة مميزة وقيمة غذائية إضافية، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

عصير العنب

يُعد عصير العنب من المشروبات الغنية بالمغنيسيوم، إذ يحتوي نصف كوب منه على نحو 10 ملليغرامات من هذا المعدن المهم. ويرتبط نقص المغنيسيوم باضطراب في نقل الإشارات العصبية، ما قد يسهم في حدوث نوبات الصداع النصفي. وتبلغ الاحتياجات اليومية من المغنيسيوم نحو 310–320 ملليغراماً للنساء، و400–420 ملليغراماً للرجال، وفقاً للعمر. كما يلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في وظائف الجسم الحيوية، مثل التمثيل الغذائي، وصحة القلب، وانقباض العضلات.

عصير البرتقال

يُعد عصير البرتقال مصدراً آخر للمغنيسيوم، إذ يحتوي نصف كوب منه على نحو 11 ملليغراماً. ويُفضّل اختيار الأنواع الطبيعية 100في المائة لتجنّب السكريات المضافة. ومع ذلك، إذا كانت الحمضيات تُحفّز لديك نوبات الصداع النصفي، فمن الأفضل تجنّب هذا العصير واستبداله بخيارات أخرى مناسبة.

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