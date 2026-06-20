7 تغيرات في الأظفار تكشف عن مشكلات صحية

هل لاحظتَ اختلافات في ملمس أظفارك، أو لونها، أو سرعة نموها؟ قد يكون ذلك نتيجة التقدم في السن.

وإليك 7 تغييرات قد تطرأ على أظفار يديك وقدميك مع مرور الوقت، ومتى قد تُشير إلى وجود مشكلة صحية.

1. تباطؤ النمو

تنمو الأظفار ببطء باستمرار. تختلف سرعة هذا النمو من شخص لآخر، ولكن عادةً ما يزداد طول أظفار اليدين السليمة بمقدار من 1.8 إلى 4.5 ملليمتر شهرياً. بعبارة أخرى، يستغرق نمو ظفر اليد بالكامل نحو 6 أشهر. أما أظفار القدمين، فتنمو أبطأ بمرتين على الأقل من أظفار اليدين؛ إذ يستغرق نمو ظفر القدم بالكامل من 12 إلى 18 شهراً.

ومع التقدم في السن، يتباطأ نمو الأظفار، وقد لا تحتاج إلى تقليمها بالوتيرة نفسها. وبدءاً من سن الـ25 تقريباً، ينخفض ​​معدل النمو بنسبة 0.5 في المائة سنوياً. وتنمو أظفار النساء بمعدل أبطأ قليلاً حتى سن الستين تقريباً، ولكن بحلول بلوغ الرجال سن الثمانين، يصبح نمو أظفارهم أبطأ قليلاً.

2. تغير لون الأظفار

من الشائع أن يتغير لون الأظفار مع التقدم في السن. وغالباً ما يتحول لونها من شفاف إلى داكن وباهت. وقد يلاحظ البعض أيضاً تغيراً في اللون إلى الرمادي أو البني أو الأبيض أو الأصفر.

3. ظهور خطوط صبغية

قد تظهر لدى الكثيرين، خصوصاً ذوي البشرة الداكنة، خطوط بنية أو سوداء تمتد على طول أظفارهم. تتسع هذه الخطوط المصبوغة أو تزداد عدداً مع التقدم في السن، مع أن بعض النساء قد يُصبن بها أثناء الحمل أيضاً.

تُعرف هذه الحالة باسم التصبغ الطولي للأظفار، وتظهر غالباً في الإبهام والسبابة وأظفار القدم الكبيرة.

4. تدهور بنية الأظفار

مع التقدم في السن، تتغير بنية الأظفار تدريجياً، خصوصاً أظفار اليدين. قد تصبح الأظفار أكثر هشاشة وأقل مرونة، مما قد يظهر على شكل خطوط أفقية متقشرة، أو تشققات عمودية، أو أخاديد أو نتوءات عميقة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يصبح سطح الظفر خشناً كسطح ورق الصنفرة أو تظهر عليه حفر (انخفاضات في الظفر).

قد تحدث هذه المشاكل نتيجة جفاف الظفر، أو الإفراط في استخدام طلاء الأظفار، أو غسل اليدين بشكل متكرر، أو ببساطة بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في الدورة الدموية والخلايا داخل الظفر أو النسيج الضام تحته.

وتُلاحظ هشاشة الأظفار بشكل أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن الخمسين.

5. قد يتغير سُمك الظفر

لا يُلاحظ تغير في سُمك الأظفار لدى الجميع، ولكن قد يلاحظ البعض زيادة أو نقصان سُمك أظفارهم مع مرور الوقت.

أحد الأسباب المحتملة لزيادة سُمك الظفر هو فطر الأظفار، وهو عدوى فطرية تصيب أظفار القدم. وتُعدّ هذه الحالة أكثر شيوعاً بين كبار السن (خصوصاً الرجال). في الواقع، يشير بعض الأبحاث إلى أن أكثر من 50 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، قد أصيبوا بعدوى فطرية في أظفار القدم.

6. قد يتشكل ظفر القدم المشوه

قد يؤدي الضغط طويل الأمد الناتج عن الأحذية الضيقة جداً، أو تقليم الأظفار بشكل غير صحيح، أو تشوهات أخرى في أصابع القدم أو القدم، إلى انغراس ظفر القدم. وعند حدوث ذلك، تدفع حواف الظفر إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى الألم والتورم وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

بشكل عام، يُعدّ انغراس ظفر القدم أكثر شيوعاً بين المراهقين والشباب؛ ومع ذلك، قد يبدأ بعض الأشخاص في الإصابة بانغراس ظفر القدم بشكل أكبر مع تقدمهم في السن وزيادة سُمك أظفارهم.

7. اختلاف شكل الأظفار

قد يتغير الشكل العام للأظفار ومحيطها مع التقدم في السن. وغالباً ما تصبح جوانب الظفر أكثر انحناءً باتجاه الجلد، بينما يصبح سطحه العلوي أكثر تسطحاً. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر عدة حالات:

تَقَعُّرُ الظفر (تَقَعُّرُ الظفر): تصبح الأظفار لينة ويتشكل انخفاض في مركزها. أظفار الكماشة: توجد عادةً في إصبع القدم الكبيرة، وتكون أظفار الكماشة سميكة ومنحنية بشكل ملحوظ داخل الجلد وتحته. تَقَعُّرُ أطراف الأصابع: تصبح الأظفار متضخمة ومستديرة، وقد يكون ذلك علامة على مرض خطير.